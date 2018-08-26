Летом народ добрее: Порошенко планирует перенести выборы
Администрация Петра Порошенко намерена добиваться переноса выборов президента Украины с весны на лето 2019 года, сообщает Зеркало недели.
Какой в этом смысл? Для порошенковской команды он очевиден, отметил заместитель главного редактора газеты Сергей Рахманин.
Во-первых, чем ниже явка (а летом она традиционно ниже), тем легче манипулировать результатами голосования, имея больше простора для подтасовок.
Во-вторых, молодежь, как самая ненадежная и недисциплинированная электоральная группа, в летний период голосует особенно неохотно.
И в третьих, технологи Порошенко всерьез полагают, что летом избиратели добрее и легче прощают властям их ошибки.
По словам Рахманина, план «операции» по переносу выборов опирается на нестыковку в конституции. Если следовать основному закону, то президентские выборы должны быть назначены на 31 марта следующего года. С учетом всех процедур, связанных с организацией голосования, подведением итогов и принятием присяги нового главы государства, полномочия Порошенко истекут 31 мая 2019 года.
Вот здесь-то и «зарыта» та самая нестыковка – полномочия нынешнего президента по формуле «от звонка до звонка» должны заканчиваться 7 июня 2019 года (отсчет пятилетнего президентского срока, согласно той же конституции, начался 7 июня 2014 года, со дня присяги Порошенко).
Именно этот недельный «недобор» администрация может представить как нарушение основного закона Украины, ущемление прав действующего президента и неуважение волеизъявления народа.
Напомним, результаты соцопросов пока оставляют Петру Порошенко небольшие шансы на второй срок – 50,4 % респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Рейтинг главы государства сегодня колеблется у отметки 8,3 % (для сравнения: у Юлии Тимошенко – 17,7%).
Какой в этом смысл? Для порошенковской команды он очевиден, отметил заместитель главного редактора газеты Сергей Рахманин.
Во-первых, чем ниже явка (а летом она традиционно ниже), тем легче манипулировать результатами голосования, имея больше простора для подтасовок.
Во-вторых, молодежь, как самая ненадежная и недисциплинированная электоральная группа, в летний период голосует особенно неохотно.
И в третьих, технологи Порошенко всерьез полагают, что летом избиратели добрее и легче прощают властям их ошибки.
По словам Рахманина, план «операции» по переносу выборов опирается на нестыковку в конституции. Если следовать основному закону, то президентские выборы должны быть назначены на 31 марта следующего года. С учетом всех процедур, связанных с организацией голосования, подведением итогов и принятием присяги нового главы государства, полномочия Порошенко истекут 31 мая 2019 года.
Вот здесь-то и «зарыта» та самая нестыковка – полномочия нынешнего президента по формуле «от звонка до звонка» должны заканчиваться 7 июня 2019 года (отсчет пятилетнего президентского срока, согласно той же конституции, начался 7 июня 2014 года, со дня присяги Порошенко).
Именно этот недельный «недобор» администрация может представить как нарушение основного закона Украины, ущемление прав действующего президента и неуважение волеизъявления народа.
Напомним, результаты соцопросов пока оставляют Петру Порошенко небольшие шансы на второй срок – 50,4 % респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Рейтинг главы государства сегодня колеблется у отметки 8,3 % (для сравнения: у Юлии Тимошенко – 17,7%).
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter