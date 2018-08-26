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Летом народ добрее: Порошенко планирует перенести выборы

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Администрация Петра Порошенко намерена добиваться переноса выборов президента Украины с весны на лето 2019 года, сообщает Зеркало недели.



Какой в этом смысл? Для порошенковской команды он очевиден, отметил заместитель главного редактора газеты Сергей Рахманин.


Во-первых, чем ниже явка (а летом она традиционно ниже), тем легче манипулировать результатами голосования, имея больше простора для подтасовок.

Во-вторых, молодежь, как самая ненадежная и недисциплинированная электоральная группа, в летний период голосует особенно неохотно.

И в третьих, технологи Порошенко всерьез полагают, что летом избиратели добрее и легче прощают властям их ошибки.

По словам Рахманина, план «операции» по переносу выборов опирается на нестыковку в конституции. Если следовать основному закону, то президентские выборы должны быть назначены на 31 марта следующего года. С учетом всех процедур, связанных с организацией голосования, подведением итогов и принятием присяги нового главы государства, полномочия Порошенко истекут 31 мая 2019 года.

Вот здесь-то и «зарыта» та самая нестыковка – полномочия нынешнего президента по формуле «от звонка до звонка» должны заканчиваться 7 июня 2019 года (отсчет пятилетнего президентского срока, согласно той же конституции, начался 7 июня 2014 года, со дня присяги Порошенко).

Именно этот недельный «недобор» администрация может представить как нарушение основного закона Украины, ущемление прав действующего президента и неуважение волеизъявления народа.

Напомним, результаты соцопросов пока оставляют Петру Порошенко небольшие шансы на второй срок – 50,4 % респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Рейтинг главы государства сегодня колеблется у отметки 8,3 % (для сравнения: у Юлии Тимошенко – 17,7%).
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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37 комментариев
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  1. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 10:44
    +2
    Нет, летом нету горячей воды, поэтому надо переносить на зиму 2021-го.
    1. рюрикович Офлайн
      рюрикович Сегодня, 10:47
      +2
      Цитата: Серый брат
      Нет, летом нету горячей воды, поэтому надо переносить на зиму 2021-го.

      А лучше объявить себя солнцеликим и править,пока смерть не разлучит с народом wassat
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 10:50
        +2
        Ну это в короли ему тогда надо - к Папе Римскому пускай обратится, это вроде по ихней части.
        1. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 11:25
          +1
          Цитата: Серый брат
          надо - к Папе Римскому пускай обратится,

          У них там свой поп Кузя..., тот хоть солнце, хоть луноликим объявит, а вообще к наркологу..
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 11:29
            +1
            Цитата: Николай Николаевич
            У них там свой поп Кузя...

            К этому нельзя - несолидно для Европейской державы, засмеют.
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:52
      0
      Алкаша, ссыкуна и попрошайку Вальцмана максимум пранкеры Лексус с Вованом выберутlaughinglaughinglaughing
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 13:49
        -3
        Вальцманом он стал с легкой руки Тягнибока. Все, что в нем еврейского, так это тренер по дзю-до когда-то давно в Молдавии laughing
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 14:13
          +2
          Хочу вас расстроить(или скорее обрадовать) - ситуация с фамилией Пецюни десятки раз разбиралась, поднимались из советских и румынских архивов документы его отца, так что всё верно - бессарабский еврей Петро Алексiович Вальцман. И дело не в Тягнибоке, это просто озвучивающий статист.
          К слову: это не главное, но детишки у алкогаранта - аккурат Вальцманята.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 15:49
            0
            Цитата: Сармат Саныч
            Хочу вас расстроить(или скорее обрадовать) - ситуация с фамилией Пецюни десятки раз разбиралась, поднимались из советских и румынских архивов документы его отца, так что всё верно - бессарабский еврей Петро Алексiович Вальцман. И дело не в Тягнибоке, это просто озвучивающий статист.
            К слову: это не главное, но детишки у алкогаранта - аккурат Вальцманята.

            Это я бессарабский еврей laughing Так вот - Петров Алексиивичей среди нас не было. Пинхасов Иосифовичей и Давидов Израиливичей сколько угодно, миллиардеры и министры (Либерман, например - министр обороны Израиля), тоже есть, но вот Порошнко - не наш никаким боком. Гройсман - да, правда он еврей украинский, а Порох, хоть и мозги у него есть, и бабки - чистый украинец или помесь с русским. Про архивы - фуфло это все, может где-то бабка согрешила с водолазом. Из шайетет 13.
  2. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 10:45
    +2
    Есть новость покруче. Сенатор маккейн околел, земля ему бетоном и гвоздями.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 10:54
      +4
      Цитата: гребень
      Есть новость покруче. Сенатор маккейн околел, земля ему бетоном и гвоздями.

      Скоро к нему Горби присоединиться - будут в аду по очереди друг-друга на вертеле крутить.
      1. vladcub Офлайн
        vladcub Сегодня, 14:09
        0
        Брат, я не собираюсь оправдывать М. С.-ЧЕСТНЫЙ ,а вот Кравчук и Шушкевич,+Бурбулис и другие много хуже. Например Шебаршин считал Крючкова П Р Е Д А Т Е Л Е М
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 15:36
          0
          Цитата: vladcub
          М. С.-ЧЕСТНЫЙ

          Был бы честный - погиб бы в бою. А так, он сотни тысяч людей убил и миллионам родиться не дал, ради того чтобы у партийной номенклатуры стало больше денег и больше власти.
          Мраz меченая.
    2. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 14:00
      0
      Гребень, если - шутка я Вас на дуэль вызову! Шучу, а если серьезно то новости я не смотрел.
      Оберруссофоб был, других там тоже " воз и телега", но с ИМЕНЕМ я сейчас не могу назвать. Буш тоже не голубь, но с Маккейном он более адекватный
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    +3
    Летом народ добрее: Порошенко планирует перенести выборы
    ... ага, и летом алкоголь организм до кондиции быстрей доводит... laughing
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:08
      +4
      Серёга , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      ... ага, и летом алкоголь организм до кондиции быстрей доводит... laughing

      Правильно ! А я вот думаю что причина ещё может быть в том , что банда Порося банально не успевает к весне "подготовиться" к выборам . wink
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 11:32
        +2
        Я бы на их месте к причинам еще справку от нарколога приложил, типа нельзя выборы пока не протрезвеет...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:39
          +2
          Цитата: Николай Николаевич
          нельзя выборы пока не протрезвеет...

          Тогда выборов вапще не будет ! wassat
      2. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 12:22
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        банда Порося банально не успевает к весне "подготовиться" к выборам .

        Добрый день, Павел.
        Тут ещё одна заморочка у руинского главкома - армия разбегается, а она была вторым "аргументом" в его политической карьере после русофобии. И это в преддверии выборов. Печалька, однако.
  4. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Сегодня, 10:48
    +2
    Эх Вальцман плачет о тебе..

    Яйценюх то хитрея оказался ..))) Но тоже не долго там пузо греть будет..
    1. Masya Masya Офлайн
      Masya Masya Сегодня, 11:46
      +3
      Сколько веревочке не виться, а конец всё одно будет...
  5. yushch Офлайн
    yushch Сегодня, 10:49
    +2
    Ну логично. Платежи жкх значительно меньше чем в отопительный сезон. Поэтому народ не такой злой. Собственно и у нас по этой причине тарифы поднимают летом,сразу в платежах сумма не очень увеличивается.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 11:04
      +1
      Цитата: yushch
      Платежи жкх значительно меньше чем в отопительный сезон.

      В кране только холодная - конечно меньше)))
    2. Комментарий был удален.
  6. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 10:50
    +3
    пусть пэця порулит пэрэможниками ещё пару сроков yes
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:04
    0
    Парошенке нужно народ поставить перед выбором.-или его "законно выбирают" ещё на один срок, или он устраивает новый майдан с приводом самого себя ко власти!!! wassat
  8. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 11:18
    +1
    Или не планирует... Обсуждать теории заговоров на Украине,по моему лишнее)))
  9. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 11:25
    +1
    Да что вы нервнячаете! Вот увидите, все выберут Петю на первом же этапе с перевесом в 20% в его пользу. Сколькоб свинка не визжалаб, а к новому году будет холодец.
  10. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 11:31
    +1
    Летом бежать удобнее- дороги сухие. Можно лесом, огородами и полем рвать.
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +1
    Да с большой горы на них. Пусть творят, что хотят. От новой власти кто бы не стал сегодня у руля Украины пользы для нас никакой. Пока украинцы сами не повесят своих фашистов, нациков разных мастей, прохиндеев-русофобов и не возьмутся за наведение порядка в стране толку не будет, а только еще больший вред.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 13:53
      0
      Никто никого вешать не будет. Украинцы дружат только против кого-то, а сейчас и лет ещё 100, как минимум, виноваты во всем будут москали. Потом дружить будут, мабуть, против ляхов чи ж и д о в, а фашисты и прочие все равно останутся в почёте. Национальный менталитет-с.
  12. alta Офлайн
    alta Сегодня, 11:35
    0
    Украина копирует Россию : Государственная дума перенесла выборы президента в 2018 году на 18 марта.
    1. Смехотворец Офлайн
      Смехотворец Сегодня, 14:27
      0
      2008- 4 марта, 2012- 14 марта. Так вот где оказывается узурпация власти то была!
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:56
    +1
    Да пусть себя гетманом объявит, и вся недолга.
  14. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 11:59
    +2
    bouncyhunter........А я вот думаю что причина ещё может быть в том , что банда Порося банально не успевает к весне "подготовиться" к выборам . wink[


    hi На мой взгляд, другой вариант - весной устроить последнюю "заваруху" на Донбасе. ЦРУ подготовит крупную провокацию и заставит Порошенко ответить на неё. Порошенко введёт "военное положение" - выборы отменяются. То что сейчас творится на Украине (американская "растяжка" на границе России и Европы) вполне устраивает США, а Порошенко их ставленник. В резерве у ЦРУ Наливайченко, о чём прекрасно знает Порошенко. Для него сейчас ситуация - "пан, или пропал". yes
  15. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 13:39
    0
    Во-первых, чем ниже явка (а летом она традиционно ниже), тем легче манипулировать результатами голосования, имея больше простора для подтасовок.
    Во-вторых, молодежь, как самая ненадежная и недисциплинированная электоральная группа, в летний период голосует особенно неохотно.
    И в третьих, технологи Порошенко всерьез полагают, что летом избиратели добрее и легче прощают властям их ошибки

    Такие скоропалительные выводы,народ скатился по уровню жизни к Африке,идет война ,а Петруччо все надеется - лето ему все спишет !
  16. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 13:41
    0
    Трудно ему расставаться с доходным местом,не все еще долляры под себя подгреб, не все...
  17. Смехотворец Офлайн
    Смехотворец Сегодня, 14:15
    0
    Поговорочка такая была: перед смертью не надышишься.