Трамп и импичмент

Под президента Трампа продолжают «копать» спецпрокурор Роберт Мюллер, CNN и бесчисленная рать неоконов-троцкистов и гомосексуалистов. Дональд Трамп отбивается, и даже контратакует: лишил доступа к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Трамп унизил заслуженного рыцаря плаща и кинжала, - прокомментировала CNN, но забыла по своей предвзятости упомянуть, за что: Бреннан публично обозвал Трампа «предателем» после его саммита с Путиным в Хельсинки.Что творится в американском доме, а ведь он набит оружием, в том числе ядерным! Отметим, что все персонажи этого политического спектакля с участием Конгресса США – в почтенном возрасте, и отягощены тяжёлой умственной работой. Возможно, мы имеем дело с обычным старческим маразмом, который хватил когда-то и ЦК КПСС, вообще, эта аналогия напрашивается сама собой.Импичмент Трампа, если он состоится, несомненно, припишут России, на том совершенно очевидном для всех шизофреников основании, что он, в конечном счёте, выгоден России. Кстати, Евромайдан в Киеве некоторые отягощённые умы уже приписывают России, поскольку после этого Украину поразила разруха, а это кому выгодно? В числе этих умов оказался известный своими анализами киевский ТВ-обозреватель Дмитрий Гордон!Ирония этой истории в том, что импичмент президента Трампа действительно будет выгоден России! Потому что любой маразм Конгресса выгоден России. Это будет просто очередной подарок Кремлю и лично Владимиру Путину от Конгресса США! И даже Трампу, который хотя бы таким способом станет великим президентом. Ведь его отстранят за то, что он старается выполнить данное им предвыборное обещание американскому народу: «Поладить с Россией». Импичмент сделает из Трампа мученика!Дональд Трамп станет единственным действительно честным президентом США, делавшим то, что он обещал своим избирателям, невзирая на все угрозы, последним демократическим президентом США, выражавшим волю американского народа. Его импичмент – это наглядная гибель американской демократии, тогда они там, в своём «вашингтонском болоте», действительно «тупые», по Михаилу Задорнову. А все «семнадцать американских гениев» оказались блокированы на стороне Трампа.Отстранив Трампа от должности, демократия в США сама положит себя в гроб, и России останется только заколотить его и похоронить. Без всяких почестей. Некоторые в Америке это понимают и даже говорят об этом.Например, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, миллиардер, недвусмысленно предупреждает: «Если Трампу объявят импичмент, народ поднимет мятеж». Когда миллиардер говорит о мятеже народа, возникает вопрос: насколько он знает ситуацию? Но с Джулиани трудно не согласиться в другом: «Объявить импичмент Трампу можно только по политическим причинам».Потому что даже с учётом последних скандальных заявлений в адрес Трампа экс-адвоката Белого дома Майкла Коэна, оснований для импичмента нет, об этом адвокате Джулиани тоже высказался: «Он просто большой лжец».Дональд Трамп отозвался на угрозы об импичменте в интервью Fox News: «Если мне когда-нибудь объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, все станут очень бедные». Заметим, Трамп ни слова не говорит о демократии, потому что для него она естественна, но токмо о рынках, то есть благосостоянии американцев, что и должно беспокоить настоящего демократа.Россию в этой связи более всего затрагивает провал внешнеполитического курса Трампа. Кажется, он уже находит выражение в провале встречи в Женеве Джона Болтона и Николая Патрушева. Пять часов переговоров закончились общими фразами и неподписанием совместного заявления. Болтон требовал признать вмешательство России в американские выборы, пытался смешать внутренние дела Америки с внешними, но Патрушев отказался это обсуждать.Задержка США с ведением уже объявленных на 22 августа санкций против России под предлогом «дела Скрипалей», возможно, связана с переговорами Болтон – Патрушев. Болтон пытался добиться уступок под предлогом откладывания или смягчения этих санкций, но безуспешно. Теперь новому пакету антироссийских санкций открыт зелёный свет.После встречи в Женеве помощник президента США Джон Болтон сказал о возможном выходе США из договора ОСВ – 3. Вот это уже серьёзно, и вкупе с рекордным бюджетом Пентагона позволяет говорить, что начинается новая гонка вооружений. Причём сегодня США вынуждены догонять Россию в стратегических вооружениях! Это принципиально отличает новый период гонки вооружений и гибридного противостояния США и России.