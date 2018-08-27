Мнения

Трамп и импичмент

15
Под президента Трампа продолжают «копать» спецпрокурор Роберт Мюллер, CNN и бесчисленная рать неоконов-троцкистов и гомосексуалистов. Дональд Трамп отбивается, и даже контратакует: лишил доступа к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Трамп унизил заслуженного рыцаря плаща и кинжала, - прокомментировала CNN, но забыла по своей предвзятости упомянуть, за что: Бреннан публично обозвал Трампа «предателем» после его саммита с Путиным в Хельсинки.



Что творится в американском доме, а ведь он набит оружием, в том числе ядерным! Отметим, что все персонажи этого политического спектакля с участием Конгресса США – в почтенном возрасте, и отягощены тяжёлой умственной работой. Возможно, мы имеем дело с обычным старческим маразмом, который хватил когда-то и ЦК КПСС, вообще, эта аналогия напрашивается сама собой.


Импичмент Трампа, если он состоится, несомненно, припишут России, на том совершенно очевидном для всех шизофреников основании, что он, в конечном счёте, выгоден России. Кстати, Евромайдан в Киеве некоторые отягощённые умы уже приписывают России, поскольку после этого Украину поразила разруха, а это кому выгодно? В числе этих умов оказался известный своими анализами киевский ТВ-обозреватель Дмитрий Гордон!

Ирония этой истории в том, что импичмент президента Трампа действительно будет выгоден России! Потому что любой маразм Конгресса выгоден России. Это будет просто очередной подарок Кремлю и лично Владимиру Путину от Конгресса США! И даже Трампу, который хотя бы таким способом станет великим президентом. Ведь его отстранят за то, что он старается выполнить данное им предвыборное обещание американскому народу: «Поладить с Россией». Импичмент сделает из Трампа мученика!

Дональд Трамп станет единственным действительно честным президентом США, делавшим то, что он обещал своим избирателям, невзирая на все угрозы, последним демократическим президентом США, выражавшим волю американского народа. Его импичмент – это наглядная гибель американской демократии, тогда они там, в своём «вашингтонском болоте», действительно «тупые», по Михаилу Задорнову. А все «семнадцать американских гениев» оказались блокированы на стороне Трампа.

Отстранив Трампа от должности, демократия в США сама положит себя в гроб, и России останется только заколотить его и похоронить. Без всяких почестей. Некоторые в Америке это понимают и даже говорят об этом.

Например, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, миллиардер, недвусмысленно предупреждает: «Если Трампу объявят импичмент, народ поднимет мятеж». Когда миллиардер говорит о мятеже народа, возникает вопрос: насколько он знает ситуацию? Но с Джулиани трудно не согласиться в другом: «Объявить импичмент Трампу можно только по политическим причинам».

Потому что даже с учётом последних скандальных заявлений в адрес Трампа экс-адвоката Белого дома Майкла Коэна, оснований для импичмента нет, об этом адвокате Джулиани тоже высказался: «Он просто большой лжец».

Дональд Трамп отозвался на угрозы об импичменте в интервью Fox News: «Если мне когда-нибудь объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, все станут очень бедные». Заметим, Трамп ни слова не говорит о демократии, потому что для него она естественна, но токмо о рынках, то есть благосостоянии американцев, что и должно беспокоить настоящего демократа.

Россию в этой связи более всего затрагивает провал внешнеполитического курса Трампа. Кажется, он уже находит выражение в провале встречи в Женеве Джона Болтона и Николая Патрушева. Пять часов переговоров закончились общими фразами и неподписанием совместного заявления. Болтон требовал признать вмешательство России в американские выборы, пытался смешать внутренние дела Америки с внешними, но Патрушев отказался это обсуждать.

Задержка США с ведением уже объявленных на 22 августа санкций против России под предлогом «дела Скрипалей», возможно, связана с переговорами Болтон – Патрушев. Болтон пытался добиться уступок под предлогом откладывания или смягчения этих санкций, но безуспешно. Теперь новому пакету антироссийских санкций открыт зелёный свет.

После встречи в Женеве помощник президента США Джон Болтон сказал о возможном выходе США из договора ОСВ – 3. Вот это уже серьёзно, и вкупе с рекордным бюджетом Пентагона позволяет говорить, что начинается новая гонка вооружений. Причём сегодня США вынуждены догонять Россию в стратегических вооружениях! Это принципиально отличает новый период гонки вооружений и гибридного противостояния США и России.
Автор:
Виктор Каменев
Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

15 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:10
    +1
    Заметим, Трамп ни слова не говорит о демократии, потому что для него она естественна,

    Или он уверен, что в штатах демократии НЕТ.
  2. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 10:21
    +5
    Никакого импичмента трампу скорее всего не будет. Всем этим неоконам нужна шумиха для выборов в штатовский парламент. Как-то так...
  3. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 10:28
    0
    Причём сегодня США вынуждены догонять Россию в стратегических вооружениях! Это принципиально отличает новый период гонки вооружений и гибридного противостояния США и России.

    пусть догоняя попотеют. им полезно, а то ожирели совсем
  4. andranick Онлайн
    andranick Сегодня, 10:31
    +5
    рать неоконов-троцкистов и гомосексуалистов...

    ... написал Виктор Каменев
    Ничего к автору не имею, но улыбнуло!
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:37
      0
      Пора ему брать псевдоним. Например - Зиновьев laughing
    2. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 12:04
      +2
      "Каменев" - широко распространённая фамилия в России, особенно в Рязанской и Курской областях, давшая многих военачальников и других деятелей, поэтому её использовали в качестве псевдонима, а некоторые только этого псевдонима и помнят.
      1. andranick Онлайн
        andranick Сегодня, 12:16
        0
        Виктор, без обид! drinks
        1. Виктор Каменев Офлайн
          Виктор Каменев Сегодня, 12:44
          +1
          Принято, это к слову!
          1. Мой адрес Онлайн
            Мой адрес Сегодня, 13:14
            0
            А у меня к Вам, Виктор, претензия hi . Почему в статье не написали прямо, без политесов:
            Смотришь на американскую элиту и возникает один вопрос. Их кто-то покусал? lol
  5. DimanC Офлайн
    DimanC Сегодня, 10:38
    0
    Да импичмент - это именно то, что сейчас Трампу и нужно. Пускай подают. Сам по себе импичмент благополучно провалится (как в свое время Елкину), зато даст Трампу полную свободу действий по разгрому своей оппозиции
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:45
    +4
    Пока они «копают» и импичмент готовят, Трамп на второй срок пойдет!
  7. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 11:33
    +1
    бесчисленная рать неоконов-троцкистов и гомосексуалистов
    ...Неоконы (неоконсерватизм)-идеология той части консервативных политиков в США, которые выступают за использование экономической и военной мощи для победы над авторитарными режимами и установление в этих государствах демократии,неоконсерваторы в целом являются сторонниками свободного рынка, они менее склонны возражать против вмешательства государства в жизнь общества ,в частности, против увеличения налогов.Ключевыми пунктами троцкизма являются: поддержка теории перманентной революции в противоположность теории двух стадий, упор на необходимость мировой социалистической революции ,поддержка социалистической революции в развитых капиталистических странах через массовые действия рабочего класса.И как это сочетается?...А за что Дяде Дональду импичмент делать..?..Чем так не угодил? Усиливает санкции, которые объявил его предшественник Обама..С Ираном не идет на компромиссы...
    1. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 12:00
      +1
      Это у вас только не сочетается, потому что вы не знаете матчасть, в её современном виде. Неоконы - это надпартийная двухпартийная верхушка над республиканцами и демократами, суперпартия или клан, публично выражающая свои неотроцкистские взгляды,взявшая у Троцкого идею мировой, но демократической революции. Отсюда цветные революции и мировая революция, об этом уже трактаты в США написаны, а вы всё марксистско-ленинской теорией пользуетесь.
      Трамп - это республиканец старой закваски, поэтому его и других старых республиканцев так шельмует свора неоконов, многие из которых и гомосексуалисты. Что не случайно: в 20-х годах в Советской России именно Троцкий был крышей сексуальной революции, с которой Сталин покончил в 1934 году законом о мужеложстве.
      1. Essex62 Онлайн
        Essex62 Сегодня, 12:58
        +1
        Извините, Виктор. А почему мы не должны пользоваться Марксистко- Ленинской теорией, ежели она базис? Ведь основные законы физики ни кто пересматривать не собирается? Открывают новые, но на основе базиса. Насчёт гомиков спорить нет смысла, чему там Лёва Бронштейн способствовал в этом не имеется фактов достоверных. А вот то, что троцкизм подразумевает только мировую СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ революцию и не каких полутонов тут быть не может- непреложная истина.Для масонской Сакской нелюди, шестеркой которой является конгресс и неоконы- коммунизм ( социализм) головняк и зубовный срежет. И через какой- такой рабочий класс( по Бронштейну) буржуи цветные перевороты толкают? Скорее через барыжье племя и маргиналов.
  8. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 13:01
    0
    Как сказал бы товарищ О.Бендер: "Трамп, он Ваш родственник?" Трамп или не Трамп, тут принято решение придушить одну державу.