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Беларусь окажет Сирии помощь в послевоенном восстановлении

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Александр Лукашенко поздравил Башара Асада с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Беларусью и Сирией и заявил о готовности оказать помощь в послевоенном восстановлении республики, передает РИА Новости.



В поздравлении белорусский лидер отметил, что за четверть столетия между странами установлены прочные связи, характеризующиеся высоким уровнем доверия.


По его словам, особым образом эти отношения были испытаны в военное время, когда сирийская армия сражалась с терроризмом: Беларусь всегда была рядом, стараясь поддержать усилия сирийских властей в борьбе с этим злом

Война заканчивается победой сирийской армии, а общество, объединенное президентом САР, возвращается к обычной жизни, констатировал Лукашенко.

Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны, добавил он.

Глава Беларуси также отметил, что обе стороны разделяют взгляд на построение многополярного мира, который основан на праве каждого государства самостоятельно определять путь развития в соответствии с ожиданиями своего народа.

Сирийский лидер также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по всем вопросам в интересах двух дружественных народов. Асад высоко оценил позицию Минска в отношении войны в САР и отметил оказанную поддержку Дамаску в борьбе против международного терроризма.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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59 комментариев
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  1. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 11:24
    +6
    Батька нашел клад?)))
    1. alta Офлайн
      alta Сегодня, 11:31
      +12
      Клад для батьки - помощь России.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 12:17
        +3
        Это не просто клад - это возможность существовать.
        1. Alex777 Офлайн
          Alex777 Сегодня, 14:53
          0
          Еще одно небольшое усилие и Крым признает нашим. laughing
          1. maxim947 Онлайн
            maxim947 Сегодня, 15:29
            0
            Донбассу лучше помог бы...
            1. Не либероид Русский Онлайн
              Не либероид Русский Сегодня, 15:51
              0
              он и помогает... уничтожить его... гсм, комплектующими к технике всу
        2. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 14:55
          0
          Белорусские строители, например, возвели в Венесуэле целый квартал социального жилья. Венесуэла до сих пор полностью не рассчиталась.
          Именно такую помощь Сирии имел ввиду Батька. А красть надо с прибыли, а не убытков. Да и олигархов у нас нет.
          1. To be or not to be Офлайн
            To be or not to be Сегодня, 15:12
            -1
            Как воевать -так его не было .
            Как строить и зарабатывать на этом -мы тут как тут...Однако!
          2. Астория Онлайн
            Астория Сегодня, 15:36
            0
            Белорусские строители, например, возвели в Венесуэле целый квартал социального жилья. Венесуэла до сих пор полностью не рассчиталась.
            Обалдеть, а в Орше крышу на заводе какой год починить не могут. laughing Или долги остались на государстве, а кто то славно заработал.
            А красть надо с прибыли, а не убытков.
            - да ну - Семь деревообрабатывающих предприятий, МАЗ, „Белджи“, убыточность НПЗ при работе по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бумаги... итд - прибылей нет, а миллиарды долларов вложенные растворяются как вода в песке.
            Да и олигархов у нас нет.
            то что Вы живете в информационном вакууме не значит, что в РБ не существует олигархов - теже реэкспортеры (Чмиж, Шакутин, Олексин) российской нефти и нефтепродуктов по видом битума, разбавителей и прочей лабуды заработали миллиарды долларов, которые осели в их карманах и карманах одного усатого ыканомиста и его сыновей.
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 14:38
        +1
        Цитата: alta
        Клад для батьки - помощь России.

        Батька будет помогать Сирии)) А Россия и Сирии и Батьке.. нагрузка на Россию возрастает..
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 11:31
      +4
      Конечно клад - там контрактов на миллиарды.
      1. Дормидонт2 Офлайн
        Дормидонт2 Сегодня, 12:08
        +3
        выходит помогать будет за нефть сирийскую, но тогда это не помощь а подряд на работы
        1. Арон Заави Онлайн
          Арон Заави Сегодня, 13:41
          +2
          Цитата: Дормидонт2
          выходит помогать будет за нефть сирийскую, но тогда это не помощь а подряд на работы

          Нет в Сирии нефти на экспорт.
          1. XXXIII Онлайн
            XXXIII Сегодня, 15:40
            0
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Дормидонт2
            выходит помогать будет за нефть сирийскую, но тогда это не помощь а подряд на работы

            Нет в Сирии нефти на экспорт.

            Вы плохо искали, все что вы нашли это "игил" - "белые каски", РФ победит "игил" и найдет нефть, в сказках только так.... laughing
      2. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Сегодня, 12:18
        +1
        Цитата: Серый брат
        Конечно клад - там контрактов на миллиарды.

        Да никагого там клада нету ..Просто помощь ! Спасибо Беларуссия , а то России там очень тяжело одной....
        Там правда все разрушено и народ бедствует..(вот опять США хотят бомбить Сирию , вместе с Израилем)..
        Помощь нужна этому народу .. hi
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 13:16
          +1
          Батька пустыню картохой засадит,колхозы из сирийцев организует smile
          1. Неандерталец Офлайн
            Неандерталец Сегодня, 13:32
            +3
            Цитата: ДЕДПИХТО
            Батька пустыню картохой засадит,колхозы из сирийцев организует smile

            Нет конечно , но просто Израильская картоха почему то в Росиии в боольшинстве..!
            Чем они ее там опрыскивают..? Вот Батька и разберется со своим спецназом в Сирии ! bully
        2. Черный_Ватник Офлайн
          Черный_Ватник Сегодня, 14:15
          +2
          Да никагого там клада нету
          Получить пару-тройку жирных контрактов на восстановление городов - это ли не клад для РБ?
          Спасибо Беларуссия , а то России там очень тяжело одной....
          Да, огромное спасибо, что вспомнили про Сирию и помощь России, когда основная часть боевых действий уже закончилась и пришло время слизывать крем с сирийского торта. Огромное спасибо Батьке.
        3. helmi8 Офлайн
          helmi8 Сегодня, 14:38
          0
          Цитата: Неандерталец
          Да никагого там клада нету ..Просто помощь ! Спасибо Беларуссия , а то России там очень тяжело одной...

          Конечно России тяжело одной. Но батька то помогать за счет России хочет - денег то у него нет своих. Расчет на то, что Россия привлечет на восстановление, оплатит, а ЛАГ сливки будет собирать. Очередной реверанс для сидения на двух стульях...
      3. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: Серый брат
        Конечно клад - там контрактов на миллиарды.

        А кто платит?
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 13:56
          0
          Арон,вы лучше не про шекели,вы лучше про вашу картоху..какого жука в нее модифицируете,чем опрыскиваете-вон выше человек интересуется. Я свою употребляю, на коровьем навозе выращеную,если что.. smile
  2. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 11:30
    +4
    cariperpai......Батька нашел клад?)))


    Нет, Путин пообщался с "батькой".
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:34
      +13
      hi
      Цитата: askort154
      Нет, Путин пообщался с Батькой.

      Дал "наводку" на клад в Сирии ? lol
      А если серьёзно : гумпомощь из Беларуси в Сирию поставляется (у нас по ТВ регулярно репортажи) , а уж сколько сирийских детишек отдохнули и подлечились ... Решил наш Рыгорович что вполне логично и в восстановлении поучаствовать (с дальним прицелом , есессна) .
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 12:18
        +1
        Ещё бы , там есть над чем потрудиться. Доброго дня Паша! hi
      2. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Сегодня, 12:24
        +4
        Цитата: bouncyhunter
        А если серьёзно : гумпомощь из Беларуси в Сирию поставляется (у нас по ТВ регулярно репортажи) , а уж сколько сирийских детишек отдохнули и подлечились ..

        Не знал Паша ! "Наши" сми об этом умалчивают....
        Цитата: bouncyhunter
        вполне логично и в восстановлении поучаствовать (с дальним прицелом , есессна) .

        Ну ваши трактора "Беларусь " очень дешевые и надежные ..Все расчистят ! Почему бы и нет ..
        Вот юристов евреев нужно найти надежных ,чтобы принудили оплатить все это ,кто развязал эту бойню..
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 12:36
          +1
          БЕЛаЗы тоже не лишними будут. Там столько строительного мусора...
      3. Астория Онлайн
        Астория Сегодня, 15:40
        0
        25 тонн помощи за все время crying
        а уж сколько сирийских детишек отдохнули и подлечились
        - Вы прямо скажите - сколько ?, 100 человек, двести ?
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:47
    +1
    Нефтяная скважина, в обмен на восстановление...
  4. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:48
    +2
    Опа! recourse встреча в Сочи сказалась??? wink
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:53
    +4
    Когда сирийская армия сражалась с терроризмом Беларусь всегда была рядом, стараясь поддержать усилия сирийцев по борьбе сним? Кто нить просветит как Белоруссия и главное где была рядом?
    1. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 12:10
      0
      АГЛ везде успевает и бандерам МАЗы продает с соляркой, и сирийцам "поможет" за нефть
      1. Ментор Онлайн
        Ментор Сегодня, 13:58
        +1
        Извините конечно, но сколько лет еще будет распространяться по сети этот фейк о поставке МАЗов в армию Украины? На сайте ВО давно уже нашли источник этой сплетни, оппозиционный сайт "Хартия" или "Белпартизан", точно уже не помню. Но многие с удовольствием это цитируют. Зачем?
    2. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Сегодня, 12:27
      +2
      Цитата: Дирижер
      Кто нить просветит как Белоруссия и главное где была рядом?

      Сирийских детей к себе принимала на лечение и отдых (тихо конечно) ..Ну и т.д.
  6. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 12:10
    -1
    если батя Пу даст добро тогда и окажет
  7. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:17
    0
    Откуда дровишки? Сами за счет России живут.
  8. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 12:24
    +5
    Беларусь вполне может сотрудничать с Сирией. В Белоруссии были созданы и подчинены 6 ГУ МРП СССР НИИ "Радиотехнических систем", "Технологии развития ГАП" и др. В этой стране высокотехнологичные предприятия тракторостроения, тяжелых автомобилей, с/х техники. Все это необходимо Сирии. Главное не допустить туда ЕС , Англию и США.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:38
      0
      Юрий Григорьевич, hi , куда девалось Ваше "честь имею"?
      1. Неандерталец Офлайн
        Неандерталец Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: sabakina
        Юрий Григорьевич, hi , куда девалось Ваше "честь имею"?

        Видать предупреждения получил кучкой.. laughing
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 13:43
          0
          Вообще то "честь имею" это "досвидание" по офицерски в царской армии. За что предупреждение? Тут другое что то.
  9. грау Офлайн
    грау Сегодня, 12:39
    0
    комрады извеняюсь немного в тему Сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 13:20
      +1
      С утра висит тема в разделе "новости".
    2. Неандерталец Офлайн
      Неандерталец Сегодня, 13:40
      -1
      Цитата: грау
      комрады извеняюсь немного в тему Сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года

      А черт его знает !Живучий был ..
    3. паниковский Онлайн
      паниковский Сегодня, 14:34
      +1
      Ув.тов.Грау, слово извиняюсь, пишется через и после в, это во-первых, во-вторых, правильно в вашем случае сказать-извините, но тоже через и после в. Извените-нет такого слова в русском языке, как нет слова досвидание, употребляемое чуть выше тов. Вячеславом Собакиной. В русском языке это пишется, -до свидания(до свиданья) Предлог и существительное пишутся раздельно.
  10. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 12:40
    0
    мичман... Главное не допустить туда ЕС , Англию и США

    hi Главное, как теперь их от туда выковыривать. Они уже обосновались за Ефратом , где самые большие запасы. Поэтому и поддерживают курдов, чтобы те вышли из состава Сирии, и
    "просили" США остаться на их территории.
  11. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:53
    -2
    уже делят восстановление шкуры еще недоспасенного асада laughing
  12. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 12:53
    0
    Ещё один говорит гоп...
  13. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:33
    0
    наконец то покажем свое положительное лицо!
  14. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 13:34
    +3
    Беларусь сильно ограничена в средствах для помощи Сирии,но думаю сейчас любая сгодиться ,хоть трактора,хоть тушенка.Ну а если договорятся по нефти ,так бацка постарается!
    1. ggl1 Офлайн
      ggl1 Сегодня, 13:50
      +1
      на дурацкий никому ненужный спорт есть деньги
      а на бедных людей нет?
    2. Vita VKO Онлайн
      Vita VKO Сегодня, 13:57
      +1
      Цитата: APASUS
      Беларусь сильно ограничена в средствах для помощи Сири

      Если под российские гарантии, то в Сирию захотят вложиться очень многие страны и компании, в том числе и Западные. Тем более, что Китай уже прочно застолбил себе место в послевоенной экономике этой страны.
      Понятно, что сейчас большинство инвесторов боятся попасть под санкции США из-за сотрудничества с Сирией или Россией, поэтому здесь финансовые услуги и посредничество белорусских банков и компаний может многих заинтересовать.
    3. sapporo1959 Офлайн
      sapporo1959 Сегодня, 14:44
      +1
      А почему ограничена? Вот на Сахалине например в Раздольном Беларусь, помогая российским товарищам построила аж целый агрогородок.Это не считая сопутствующую агрогородку молочно товарную ферму в комплексе на более тысячу голов скота.Там что и в Сирии смогём,тем более она и ближе...
  15. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:36
    +3
    Цитата: cariperpaint
    Батька нашел клад?)))

    ------------------------------
    Грузовики МАЗ, трактора Беларусь и тонны картохи. Батька сумеет пристроить эту продукцию, взамен может получить очень нужную для Новополоцка сирийскую нефть. Батька правильно мыслит.
    1. ggl1 Офлайн
      ggl1 Сегодня, 14:06
      0
      надо быть не только прагматичным
      но сердобольным и порядочным
      и не так как с Украиной
      это другая ситуация
  16. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 14:29
    -1
    Вот спасибо Александру Григорьевичу. Он, как всегда, постоянно помогает России и словом и делом. И в этот раз о нас не забыл, очень надёжный союзник. good
  17. Лексей Офлайн
    Лексей Сегодня, 14:38
    0
    Примазался ! К воевать , так его нет , а тут - мы всегда были за вас ......
  18. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 14:44
    0
    Т. е. как России помочь, это он ни за что и никогда, а как бизнес в Сирии вести, так это он всегда пожалуйста.
  19. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 14:47
    0
    Окапывали вишни.
    Санек сказал: — Я лишний.
    Пять деревьев, пять ребят —
    Я напрасно вышел в сад.

    А как поспели вишни,
    Санек выходит в сад.
    — Ну нет, теперь ты лишний!
    Ребята говорят.
  20. demo Офлайн
    demo Сегодня, 15:26
    0
    Батька! Там денег, по легкому, срубить не удастся.
    Креветки, белорусского происхождения, ныне в Сирии не котируются. И нефтепродукты без НДС там не впаришь.
    Т.е. надо свою машну развязать.
    А оно тебе надо?
    Хотя я далек от мысли что Россия действует исходя из альтруизма.
  21. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:50
    0
    на какие шишы ? на кредит, который выделит Россия ?