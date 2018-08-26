Беларусь окажет Сирии помощь в послевоенном восстановлении
Александр Лукашенко поздравил Башара Асада с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Беларусью и Сирией и заявил о готовности оказать помощь в послевоенном восстановлении республики, передает РИА Новости.
В поздравлении белорусский лидер отметил, что за четверть столетия между странами установлены прочные связи, характеризующиеся высоким уровнем доверия.
По его словам, особым образом эти отношения были испытаны в военное время, когда сирийская армия сражалась с терроризмом: Беларусь всегда была рядом, стараясь поддержать усилия сирийских властей в борьбе с этим злом
Война заканчивается победой сирийской армии, а общество, объединенное президентом САР, возвращается к обычной жизни, констатировал Лукашенко.
Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны, добавил он.
Глава Беларуси также отметил, что обе стороны разделяют взгляд на построение многополярного мира, который основан на праве каждого государства самостоятельно определять путь развития в соответствии с ожиданиями своего народа.
Сирийский лидер также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по всем вопросам в интересах двух дружественных народов. Асад высоко оценил позицию Минска в отношении войны в САР и отметил оказанную поддержку Дамаску в борьбе против международного терроризма.
В поздравлении белорусский лидер отметил, что за четверть столетия между странами установлены прочные связи, характеризующиеся высоким уровнем доверия.
По его словам, особым образом эти отношения были испытаны в военное время, когда сирийская армия сражалась с терроризмом: Беларусь всегда была рядом, стараясь поддержать усилия сирийских властей в борьбе с этим злом
Война заканчивается победой сирийской армии, а общество, объединенное президентом САР, возвращается к обычной жизни, констатировал Лукашенко.
Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны, добавил он.
Глава Беларуси также отметил, что обе стороны разделяют взгляд на построение многополярного мира, который основан на праве каждого государства самостоятельно определять путь развития в соответствии с ожиданиями своего народа.
Сирийский лидер также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по всем вопросам в интересах двух дружественных народов. Асад высоко оценил позицию Минска в отношении войны в САР и отметил оказанную поддержку Дамаску в борьбе против международного терроризма.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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