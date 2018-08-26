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Куда идет синтетическая отрава из Голландии на миллиарды долларов

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Нидерланды лидируют на рынке производства синтетических наркотиков – экстази и амфетаминов. Правительство страны шокировано данными, содержащимися в докладе полицейской академии в Апелдорне, сообщает DW.



Рыночная стоимость произведенной в 2017 году в Нидерландах «синтетики» оценивается экспертами в €19 млрд. Из этой суммы около €5 млрд. останется в карманах производителей.


Авторы доклада связывают такой «успех» с хорошей инфраструктурой страны, терпимым отношением к этой группе наркотиков, а также недостаточным количеством правоохранителей, специализирующихся на этой теме.

Эксперты отмечают, что реальные масштабы производства могут быть гораздо больше тех, что приводятся в докладе.

При этом голландский министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус назвал эти данные «шокирующими». Он сообщил, правительство решило исправить «позорную позицию» в рейтинге производителей зелья, выделив на борьбу с наркомафией гораздо больше денежных средств.

В субботу также стало известно о задержании в бельгийском порту Гент партии кокаина с нанесенным на пакеты логотипом «Единая Россия». Вес изъятой партии составил около 2 тонн. Пакеты с наркотиками контрабандисты поместили в контейнеры с керамической плиткой. Груз прибыл из Бразилии.



Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", написал в «Фейсбуке» депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Кстати, если говорить о России, то, по мнению Минздрава и МВД РФ, число наркозависимых в стране составляет от 640 тысяч до 7,3 миллионов человек. Первая цифра – это количество наркоманов, обратившихся за помощью. Вторая – количество людей, хотя бы раз задержанных за употребление наркотических веществ.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com, http://www.ntv.ru
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34 комментария
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  1. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 14:06
    +6
    Рыночная стоимость произведенной в 2017 году в Нидерландах «синтетики» оценивается экспертами в €19 млрд. Из этой суммы около €5 млрд. останется в карманах производителей.
    5 производителям, допустим, ещё 5 посредникам, а ещё 9 где? Налоги? laughing
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:13
      +1
      Откаты заменяют налоги
    2. Комментарий был удален.
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:15
      0
      14 лярдов себестоимость. Маржинальность 25%. Я всегда думал, что больше
      1. olegfbi Онлайн
        olegfbi Сегодня, 14:58
        0
        Эти цифры актуальны для внутреннего рынка Голландии. Там наркотики легализованы, за исключением тяжёлых, и соответственно маржинальность производителя наркотиков равна маржинальности в других видах бизнеса.
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 15:13
          +1
          Где вы, товарищи, прочитали о себестоимости? О ней нет в статье ни слова.
          1. olegfbi Онлайн
            olegfbi Сегодня, 15:25
            0
            Рыночная стоимость произведенной в 2017 году в Нидерландах «синтетики» оценивается экспертами в €19 млрд. Из этой суммы около €5 млрд. останется в карманах производителей.

            Остаётся просто посчитать.
        2. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 15:25
          0
          Цитата: olegfbi
          Там наркотики легализованы, за исключением тяжёлых,

          Таблетки на тарелке вроде розовые на "панкреатин", желтые а драже витаминки, серенькие на пустырник в таблетках, а капсулы не знаю... feel
      2. Околоточный Офлайн
        Околоточный Сегодня, 15:29
        0
        Вы посчитали правильно? Нет. Из 19 ярдов 5 остаётся у производителей - это и себестоимость и маржа, выручка и чистая прибыль. Так что, себестоимость менее 5. Процент сами посчитаете? Остальное - это расходы и маржа на логистику, перекупщиков, распространителей, взятки.
  2. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 14:14
    +6
    В субботу также стало известно о задержании в бельгийском порту Гент партии кокаина с нанесенным на пакеты логотипом «Единая Россия». Вес изъятой партии составил около 2 тонн. Пакеты с наркотиками контрабандисты поместили в контейнеры с керамической плиткой. Груз прибыл из Бразилии.
    ————-
    Вот и все, остались единоросоы без топлива Теперь будут довольствоваться конфискатами с таможни laughing
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 14:26
      +6
      Этот эпичный тупизм с логотипами достоин нового фильма комедийного))) я думал после Скрипалей,я так долго смеяться не буду))))
      1. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 14:36
        -2
        Цитата: cariperpaint
        Этот эпичный тупизм с логотипами достоин нового фильма комедийного))) я думал после Скрипалей,я так долго смеяться не буду))))

        Скажите, а вы долго смеялись, когда пол тонны кокаина нашли в дипмиссии России в Аргентине? Или может не было этого совсем? Может тоже чьи то выдумки?
        Смех хорош, когда это к месту. А когда российских дипломатов уличают в грязных схемах транзита наркотиков, тут совсем не до смеха! История с логотипами ЕР на покетах, жалкая пародия по сравнению, с тем, что было в Аргентине. И уже совсем не выглядит какой то небылицей.
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 14:43
          +10
          Ничего в Аргентине не было. Я даже их прессу читал специально. Этот бред только у нас раздули. Есть факт того что сотрудники нашего не помню посольстава или консульства обратились к их правоохранителям,который не оспаривается. Их пресса вся об этом писала поголовно. Но у нас нашлось эхо москвы,которые вырезало подробности и запостило то, что им понравилось. А дальше понеслось. Нас из ща Скрипалей все сми давят без доказательств,думаете будь там что то и правда криминальное,это бы до сих пор не гуляло?)))
        2. Околоточный Офлайн
          Околоточный Сегодня, 15:34
          +1
          Стас, ну достали уже нытьем. Единая Россия организатор? Так чего плачите? Пишите заявление в СК?
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 14:38
        +2
        Следующая поставка с логотипом ЛДПР. Чтобы опять не спалиться laughing
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 15:21
          -1
          Следущая поставка будет наверняка с логотипом КПРФ...за собой на политическое дно потянут главного полит. конкурента а не жалкое ЛДПР c родственной буржуазной темой. Только сами потом перелогинятся,не впервой этим скользким налимам-приспособленцам личину менять. Да они и без этого скандала перелогинятся,за пенс.геноцид им не простят люди.
          Интересно,как боты без витаминок работать будут wassat
          1. cariperpaint Офлайн
            cariperpaint Сегодня, 15:28
            0
            О да))) главный конкурент))) это еще смешнее,чем логотип)))))
            1. ДЕДПИХТО Онлайн
              ДЕДПИХТО Сегодня, 15:33
              0
              Да вы не нервничайте так сильно, а то подозрительно... lol
              1. cariperpaint Офлайн
                cariperpaint Сегодня, 15:35
                0
                Какие невры?))) это тупо смех)))
                1. ДЕДПИХТО Онлайн
                  ДЕДПИХТО Сегодня, 15:42
                  0
                  Бывает на нервной почве... wink
                  1. Плотник 2329 Онлайн
                    Плотник 2329 Сегодня, 15:49
                    0
                    Ну да...
                    "Пензионный геноцид" - как раз от безмятежного спокойствия.
      3. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Этот эпичный тупизм с логотипами достоин нового фильма комедийного)))

        Как в общем то и единогласные голосования от имени избравших их людей..., прямо как то навевает, что человек в нормальном состоянии так может....
  3. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 14:15
    +1
    Со времен поездки царя Петра, который ездил туда учиться, Голландия сильно изменилась. Одно неизменно, с окном в европу по-прежнему ...
    1. ПалБор Офлайн
      ПалБор Сегодня, 15:10
      0
      Да мало что изменилось. Только тогда был табак, а сейчас синтетика.
    2. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Olddetractor
      Голландия сильно изменилась

      Не уверен, как тогда были передовой капиталистической державой с колониями и лучшим морским флотом так и сейчас стабильная экономика с ВВП почти РФ(770 против 1283 млрд при лучшем ВВП на душу 45 тыс против 8) с развитым морским хозяйством и лучшей агропромышленностью.
  4. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 14:21
    +3
    "В субботу также стало известно о задержании в бельгийском порту Гент партии кокаина с нанесенным на пакеты логотипом «Единая Россия»."
    А личной подписи Медведева там не было? А то мы тут беспокоимся, куда это Дима пропал, а он просто занят был. Автографы на пачках кокаина оставлял. Для благодарных покупателей.
    ...."Рукалицо"....
    1. Антон Ю Офлайн
      Антон Ю Сегодня, 14:37
      -1
      Дима говорят спортом занимался и получил травму.... Каким спортом.....Запнулся о гору бутылок перед своей кроватью.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 15:19
        -1
        Айфон на ногу упал. smile
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 14:29
    +6
    Пакеты с наркотиками контрабандисты поместили в контейнеры с керамической плиткой. Груз прибыл из Бразилии.

    вот теперь и не верь после этого анекдотам... wink
    Нелегальный рынок наркотиков в Голландии стал причиной краха легального рынка наркотиков в Голландии... laughing
  6. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 14:32
    +3
    Я даже не думал, что Говарда Маркса который ставил вместо логотипа американский герб не переплюнут) но нет) Кто то оказался веселее)
  7. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 14:34
    0
    Голландии давно пора выходить на американский рынок сбыта
  8. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 15:30
    0
    В Голландии, знающая молодежь говорит, хоть качественная продукция. Поторчишь на дискотеке в свое удовольствие - утром, как огурчик. Китай гонит в тыщщу раз больше синтетиков - дикой дряни, убивающей все органы.
  9. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 15:40
    0
    экстази и амфетаминов.

    хмм это запрещенные в Голландии наркотики.
    Легкие наркотики (марихуана и гашиш) в Голландии разрешены официально, но покупать и употреблять их можно только в специальных магазинах и кофешопах и не более 5 грамм на человека.
    Голландские наркотики — это натуральный продукт, отличающийся сильным действием, а потому вы легко можете превысить в кофешопе свою меру (особенно это касается выпечки, в которую добавлен гашиш: подождите хотя бы час, прежде чем делать выводы о том, что хотите добавки!).

    да стоит заметить что каждый город в стране выбирает политику к наркотикам. К примеру
    Маастрихт запрещает оборот марихуаны и налагает штрафы на владельцев кофе-шопов.А в Амстердаме рай разрешенного. Странная страна для русских. Там разрешены наркотики(легкие) проституция легализована, толерантность и однополые браки. И вместе с этим строгая борьба с пьянством и продажей алкоголя!
    В общем о чем новость--партия запрещенных в мире наркотиков задержана в стране производителя.
    По поводу маркировки ЕР.
    Во Львове изъяли партию экстази с логотипом компании Tesla Илона Маска

    В Германии конфисковали партию экстази с портретом Трампа

    и так далее и тому подобное. Экстази это молодежный наркотик в виде таблеток. Популяризуют как могут.
    Непонятно одно--новость не формата ВОенного обозрения! Разве что в стиле "загнивающий запад"
  10. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:40
    0
    В Афгане и Латинской Америке делают сырьё, потом в голландию, Косово и тд.

    Понимаю Дутерте, наркоманов валить надо.
  11. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 15:47
    0
    Какому-то мафиози понравилась картинка, и что?
    Апрель 2014 года, Колумбийская полиция перехватила 7 тонн кокаина, направлявшегося в голландский порт Роттердам. Пакеты были отмечены логотипами «Yamaha» и «KIA».