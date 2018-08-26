Куда идет синтетическая отрава из Голландии на миллиарды долларов
Нидерланды лидируют на рынке производства синтетических наркотиков – экстази и амфетаминов. Правительство страны шокировано данными, содержащимися в докладе полицейской академии в Апелдорне, сообщает DW.
Рыночная стоимость произведенной в 2017 году в Нидерландах «синтетики» оценивается экспертами в €19 млрд. Из этой суммы около €5 млрд. останется в карманах производителей.
Авторы доклада связывают такой «успех» с хорошей инфраструктурой страны, терпимым отношением к этой группе наркотиков, а также недостаточным количеством правоохранителей, специализирующихся на этой теме.
Эксперты отмечают, что реальные масштабы производства могут быть гораздо больше тех, что приводятся в докладе.
При этом голландский министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус назвал эти данные «шокирующими». Он сообщил, правительство решило исправить «позорную позицию» в рейтинге производителей зелья, выделив на борьбу с наркомафией гораздо больше денежных средств.
В субботу также стало известно о задержании в бельгийском порту Гент партии кокаина с нанесенным на пакеты логотипом «Единая Россия». Вес изъятой партии составил около 2 тонн. Пакеты с наркотиками контрабандисты поместили в контейнеры с керамической плиткой. Груз прибыл из Бразилии.
Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", написал в «Фейсбуке» депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Кстати, если говорить о России, то, по мнению Минздрава и МВД РФ, число наркозависимых в стране составляет от 640 тысяч до 7,3 миллионов человек. Первая цифра – это количество наркоманов, обратившихся за помощью. Вторая – количество людей, хотя бы раз задержанных за употребление наркотических веществ.
Рыночная стоимость произведенной в 2017 году в Нидерландах «синтетики» оценивается экспертами в €19 млрд. Из этой суммы около €5 млрд. останется в карманах производителей.
Авторы доклада связывают такой «успех» с хорошей инфраструктурой страны, терпимым отношением к этой группе наркотиков, а также недостаточным количеством правоохранителей, специализирующихся на этой теме.
Эксперты отмечают, что реальные масштабы производства могут быть гораздо больше тех, что приводятся в докладе.
При этом голландский министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус назвал эти данные «шокирующими». Он сообщил, правительство решило исправить «позорную позицию» в рейтинге производителей зелья, выделив на борьбу с наркомафией гораздо больше денежных средств.
В субботу также стало известно о задержании в бельгийском порту Гент партии кокаина с нанесенным на пакеты логотипом «Единая Россия». Вес изъятой партии составил около 2 тонн. Пакеты с наркотиками контрабандисты поместили в контейнеры с керамической плиткой. Груз прибыл из Бразилии.
Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", написал в «Фейсбуке» депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Кстати, если говорить о России, то, по мнению Минздрава и МВД РФ, число наркозависимых в стране составляет от 640 тысяч до 7,3 миллионов человек. Первая цифра – это количество наркоманов, обратившихся за помощью. Вторая – количество людей, хотя бы раз задержанных за употребление наркотических веществ.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com, http://www.ntv.ru
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