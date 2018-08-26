Порошенко помянул Маккейна – «большого друга Украины»
Печальное известие для всего украинского народа – умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн, написал сегодня в Фейсбуке Петр Порошенко.
По его словам, украинцы никогда не забудут неоценимый вклад сенатора в развитие демократии и свободы на Украине; он был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военнослужащих в Донбассе.
Порошенко выразил соболезнования «всему американскому народу» и пообещал навсегда сохранить память о Маккейне в своем сердце.
Свои соболезнования выразил также секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Именно благодаря усилиям Маккейна Украина, наконец, начала получать военную помощь от Соединенных Штатов. Он был честным и сильным человеком, всегда шел до конца в своих убеждениях, говорится в релизе СНБО.
Отреагировали на смерть сенатора и российские политики.
Как отметил член Совета Федерации Олег Морозов, Маккейн «был хорош в своей ненависти к России», он является символом откровенного антироссийского мышления. По словам политика, суть такого мышления в следующем: России не может быть никакой другой, кроме враждебной; хорошая Россия – мертвая Россия.
При этом нельзя не сказать, что это был принципиальный и мужественный человек, патриот, на долю которого при жизни выпало немало испытаний, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна «великим патриотом» и большим союзником.
Нетаньяху заявил, что всегда будет дорожить постоянной дружбой, которую сенатор демонстрировал по отношению к Израилю и к нему лично.
Напомним, Джон Маккейн скончался в воскресенье на 82 году жизни.
По его словам, украинцы никогда не забудут неоценимый вклад сенатора в развитие демократии и свободы на Украине; он был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военнослужащих в Донбассе.
Порошенко выразил соболезнования «всему американскому народу» и пообещал навсегда сохранить память о Маккейне в своем сердце.
Свои соболезнования выразил также секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Именно благодаря усилиям Маккейна Украина, наконец, начала получать военную помощь от Соединенных Штатов. Он был честным и сильным человеком, всегда шел до конца в своих убеждениях, говорится в релизе СНБО.
Отреагировали на смерть сенатора и российские политики.
Как отметил член Совета Федерации Олег Морозов, Маккейн «был хорош в своей ненависти к России», он является символом откровенного антироссийского мышления. По словам политика, суть такого мышления в следующем: России не может быть никакой другой, кроме враждебной; хорошая Россия – мертвая Россия.
При этом нельзя не сказать, что это был принципиальный и мужественный человек, патриот, на долю которого при жизни выпало немало испытаний, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна «великим патриотом» и большим союзником.
Нетаньяху заявил, что всегда будет дорожить постоянной дружбой, которую сенатор демонстрировал по отношению к Израилю и к нему лично.
Напомним, Джон Маккейн скончался в воскресенье на 82 году жизни.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
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