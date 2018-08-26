Новости

Порошенко помянул Маккейна – «большого друга Украины»

12
Печальное известие для всего украинского народа – умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн, написал сегодня в Фейсбуке Петр Порошенко.



По его словам, украинцы никогда не забудут неоценимый вклад сенатора в развитие демократии и свободы на Украине; он был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военнослужащих в Донбассе.


Порошенко выразил соболезнования «всему американскому народу» и пообещал навсегда сохранить память о Маккейне в своем сердце.

Свои соболезнования выразил также секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Именно благодаря усилиям Маккейна Украина, наконец, начала получать военную помощь от Соединенных Штатов. Он был честным и сильным человеком, всегда шел до конца в своих убеждениях, говорится в релизе СНБО.

Отреагировали на смерть сенатора и российские политики.

Как отметил член Совета Федерации Олег Морозов, Маккейн «был хорош в своей ненависти к России», он является символом откровенного антироссийского мышления. По словам политика, суть такого мышления в следующем: России не может быть никакой другой, кроме враждебной; хорошая Россия – мертвая Россия.

При этом нельзя не сказать, что это был принципиальный и мужественный человек, патриот, на долю которого при жизни выпало немало испытаний, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна «великим патриотом» и большим союзником.

Нетаньяху заявил, что всегда будет дорожить постоянной дружбой, которую сенатор демонстрировал по отношению к Израилю и к нему лично.

Напомним, Джон Маккейн скончался в воскресенье на 82 году жизни.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/petroporoshenko
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Сенатор Маккейн умер
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

12 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. военный пенсионер Онлайн
    военный пенсионер Сегодня, 15:21
    +3
    И как это ПоТрошенка не объявил недельный профашистский майданный траур по "безвременно" ушедшему ярому русофобу?
    Петруха, еще не поздно это сделать.
    Торопись.
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 15:25
      +1
      Как говорят в народе - ворон ворону глаз не выклюет
      1. Черный_Ватник Офлайн
        Черный_Ватник Сегодня, 15:31
        +1
        Здесь скорее не о воронах речь, а об отношениях верного пса и хозяина.
        Миниатюра "Американский сенатор в зоопарке"
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 15:44
          0
          Ворон здесь понятие больше нарицательное, мерзавцы они.
  2. demo Офлайн
    demo Сегодня, 15:22
    +3
    Одно огорчает. Слишком долго он жил.
    1. kot28.ru Онлайн
      kot28.ru Сегодня, 15:41
      0
      потрох опять в запой уйдет hi
  3. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 15:22
    +2
    И мне что ли помянуть? Повод то вон какой , все поминают, от Порошенко до нашей думы...
  4. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 15:22
    +1
    Надеюсь, минуты молчания в Госдуме не будет? smile
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 15:27
    +1
    траур на краине.. и впереди порох на белом стаканЕ.... laughing
  6. alavrin Онлайн
    alavrin Сегодня, 15:33
    +1
    Ну еще один упертый русофоб почил в бозе... Сколько их уже было, хоронивших Россию: Басаев, Бжезинский, Маккейн...
  7. Рав Рав Онлайн
    Рав Рав Сегодня, 15:37
    0
    Господин умер,да придёт новый господин winked !
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 15:42
    0
    украинцы никогда не забудут неоценимый вклад сенатора в развитие демократии и свободы на Украине
    И ведь не поспоришь с Порошенко ,такие свободы и демократию трудно забыть