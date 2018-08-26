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На абордаж! У берегов Грузии прошло совместное учение

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Экипаж американского эсминца Carney и военнослужащие береговой охраны пограничной полиции Грузии провели совместное учение, призванное укрепить сотрудничество двух стран в морской сфере, передает ТАСС сообщение МВД республики.



В Черном море прошли маневры и абордажные тренировки, с целью отработки действий по задержанию судов-нарушителей и лиц, находящихся на их борту, говорится в сообщении ведомства.


Кроме того, американцы провели для сотрудников береговой охраны краткий учебный курс по оказанию первой помощи.

Отмечается также, что основной целью визита американского корабля было укрепление сотрудничества США и Грузии в морской сфере.

Напомним, эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Батуми 23 августа. В тот же день американское посольство в Тбилиси заявило, что заход корабля в грузинский порт является свидетельством стремления Вашингтона развивать и укреплять сотрудничество со своими внеблоковыми союзниками.

Carney, оснащенный системой ПРО Aegis, вошел в Черное море 13 августа. Пресс-служба Шестого флота тогда сообщила, что целью боевого корабля является «проведение операций по обеспечению безопасности» и «укрепление совместимости флотов союзников и партнеров» в Черноморском регионе.

Сотрудничество в области безопасности и обороны между Грузией и США стало активно развиваться с конца 1990-х годов. Начиная с 2001 года американские корабли ежегодно (до 3 раз в год) заходят в порты Батуми и Поти с дружескими визитами. В марте текущего года в Батуми побывал десантный корабль-док Oak Hill (LSD-51). Он также провел совместное учение с департаментом береговой охраны.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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21 комментарий
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  1. askort154 Офлайн
    askort154 Вчера, 16:31
    +2
    Что ? Опять? То-то Ссакошвили давно не видно. Оказывается, он проходит переподготовку на военных сборах.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 16:41
      0
      Подкоп роет, хочет снова вна укроину вернуться! !! lol
      1. 210окв Офлайн
        210окв Вчера, 19:08
        +2
        Какой подкоп!?....В Амстердаме галстук скурил,конченный тип.
  2. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 16:38
    -1
    Лучше бы гробами запасались
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 16:40
    +1
    Теперь, по новому закону, грузинские военные моряки обязаны пленных силой поить контрофактным вином, танцуя при этом ! belay
    1. LeonidL Офлайн
      LeonidL Вчера, 20:21
      0
      Первое дело оказать первую помощь героическим грузино-погранцам, сменить памперсы, ну примочки, повязки ...
      1. raw174 Офлайн
        raw174 Вчера, 21:33
        0
        Цитата: LeonidL
        Первое дело оказать первую помощь героическим грузино-погранцам,

        Там вроде бы серьёзно отрабатывали оказание помощи утопающим, с акцентом на искусственное дыхание рот в рот wassat им МРК "Мираж" нужен ещё для учений, чтоб больше пользы было soldier
  4. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Вчера, 16:42
    +1
    Абордажные тренировки - это матрасный эсминец брал на абордаж грузокатера? Или наоборот? А ракетно-артиллерийского вооружения на этих лоханках не нашлось? laughing
    1. san4es Офлайн
      san4es Вчера, 17:01
      +5
      Цитата: Стройбат запаса
      Абордажные тренировки - это матрасный эсминец брал на абордаж грузокатера? Или наоборот?

      hi ...Скорей всего, как на прошлых учениях (в марте), где румыны, с фрегата "Regele Ferdinand" "берут на абордаж" британский эсминец "Duncan"... (с 1 мин.)
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Вчера, 17:06
        +3
        а что перед тем как брать корабль на абордаж противник скидывает лестницу, как на видео? чтобы уровнять шансы ?
        1. san4es Офлайн
          san4es Вчера, 17:09
          +4
          Цитата: Heterocapsa
          ...чтобы уровнять шансы ?

          ...Чтоб румыны не мучились hi
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Вчера, 19:36
            0
            Саня, наш гражданский флот победит всю румынскую флотилию. Вместе с США. wink
        2. raw174 Офлайн
          raw174 Вчера, 21:35
          0
          Цитата: Heterocapsa
          чтобы уровнять шансы ?

          Потому что не варвары, а джонтольмены laughing
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Вчера, 16:47
    +6
    Кроме того, американцы провели для сотрудников береговой охраны краткий учебный курс по оказанию первой помощи.

    рот в рот отрабатывали... wink
  6. san4es Офлайн
    san4es Вчера, 16:51
    +3
    В марте текущего года в Батуми побывал десантный корабль-док Oak Hill (LSD-51). Он также провел совместное учение с департаментом береговой охраны.
    Корабль ВМС США USS Oak Hill пришвартовался в прибрежном городе Грузии Батуми в субботу (17 марта).
    Посольство США в Тбилиси заявило, что операция призвана повысить безопасность на море, стабильность и военно-морской потенциал среди стран НАТО и партнеров.
    Представители USS Oak Hill провели визиты в порт и двусторонние учения с союзниками и партнерами по НАТО.
    Американские моряки также сыграли товарищеский матч по футболу и баскетболу с грузинской береговой охраной, исследовали местные достопримечательности и разрешат экскурсии на корабле.
  7. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Вчера, 16:57
    -3
    одни петросяны в комментах.

    Между тем ничего смешного в том что грузия развивает сотрудничество с США не вижу.Помниться все так ржали,ох как ржали, а потом мы потеряли самолёты с этой ржачной Грузией.Вы то посмейтесь посмейтесь.Но потом вам что-то не очень смешно стало когда начали долбить по миротворцам.

    а вот ещё вам для смеха вам же смешно правда?

    С 8 по 12 августа наши части на территории Южной Осетии потеряли 3 танка, до 20 легких бронемашин и 6 самолетов
    Из 67 погибших военнослужащих, 48 человек погибли непосредственно от огня противника, остальные 19 стали жертвами ДТП, «дружественного огня» и неосторожного обращения с оружием

    ссылка на статью в ВО о потерях https://topwar.ru/2756-080808-poteri-storon.html

    продолжайте ржать товарищи.Как же быстро вы всё забываете.
    1. Стройбат запаса Офлайн
      Стройбат запаса Вчера, 17:08
      +4
      Точно! Надо срочно всем зарыдать, посыпать головы пеплом и бежать сдаваться на милость непобедимого груинского флота. А то еще каак... вдарят... После абордажных учений-то.
    2. dauria Офлайн
      dauria Вчера, 20:16
      0
      Между тем ничего смешного в том что грузия развивает сотрудничество с США не вижу


      Да тут частенько "ржут" . Не понимая, что смеются над Россией, над невиданными дипломатическими поражениями в Грузии, да и на Украине, . Смешно ,блин. А ещё не понятнее - Сирия нам "во как нужна"( нужна, спору нет) , а эти Грузии, прибалтики, Украины с Казахстанами - да пёс с ними . "Кемска волость ? Да забирайте."
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Вчера, 17:02
    +1
    Местные женщины с низкой социальной ответственностью заметно оживились!
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Вчера, 17:49
      +1
      Да и мужчины от них не отстают. Вона как минусики свои подленькие раздают
      1. demo Офлайн
        demo Вчера, 21:02
        0
        Получите плюсик и не обращайте внимание.