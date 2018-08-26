На абордаж! У берегов Грузии прошло совместное учение
Экипаж американского эсминца Carney и военнослужащие береговой охраны пограничной полиции Грузии провели совместное учение, призванное укрепить сотрудничество двух стран в морской сфере, передает ТАСС сообщение МВД республики.
В Черном море прошли маневры и абордажные тренировки, с целью отработки действий по задержанию судов-нарушителей и лиц, находящихся на их борту, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, американцы провели для сотрудников береговой охраны краткий учебный курс по оказанию первой помощи.
Отмечается также, что основной целью визита американского корабля было укрепление сотрудничества США и Грузии в морской сфере.
Напомним, эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Батуми 23 августа. В тот же день американское посольство в Тбилиси заявило, что заход корабля в грузинский порт является свидетельством стремления Вашингтона развивать и укреплять сотрудничество со своими внеблоковыми союзниками.
Carney, оснащенный системой ПРО Aegis, вошел в Черное море 13 августа. Пресс-служба Шестого флота тогда сообщила, что целью боевого корабля является «проведение операций по обеспечению безопасности» и «укрепление совместимости флотов союзников и партнеров» в Черноморском регионе.
Сотрудничество в области безопасности и обороны между Грузией и США стало активно развиваться с конца 1990-х годов. Начиная с 2001 года американские корабли ежегодно (до 3 раз в год) заходят в порты Батуми и Поти с дружескими визитами. В марте текущего года в Батуми побывал десантный корабль-док Oak Hill (LSD-51). Он также провел совместное учение с департаментом береговой охраны.
В Черном море прошли маневры и абордажные тренировки, с целью отработки действий по задержанию судов-нарушителей и лиц, находящихся на их борту, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, американцы провели для сотрудников береговой охраны краткий учебный курс по оказанию первой помощи.
Отмечается также, что основной целью визита американского корабля было укрепление сотрудничества США и Грузии в морской сфере.
Напомним, эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Батуми 23 августа. В тот же день американское посольство в Тбилиси заявило, что заход корабля в грузинский порт является свидетельством стремления Вашингтона развивать и укреплять сотрудничество со своими внеблоковыми союзниками.
Carney, оснащенный системой ПРО Aegis, вошел в Черное море 13 августа. Пресс-служба Шестого флота тогда сообщила, что целью боевого корабля является «проведение операций по обеспечению безопасности» и «укрепление совместимости флотов союзников и партнеров» в Черноморском регионе.
Сотрудничество в области безопасности и обороны между Грузией и США стало активно развиваться с конца 1990-х годов. Начиная с 2001 года американские корабли ежегодно (до 3 раз в год) заходят в порты Батуми и Поти с дружескими визитами. В марте текущего года в Батуми побывал десантный корабль-док Oak Hill (LSD-51). Он также провел совместное учение с департаментом береговой охраны.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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