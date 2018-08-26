В ДШВ Украины сформировано новое подразделение
В одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины сформирована комендатура десантного обеспечения, предназначенная для «инфильтрации» передовых групп воздушным путем в определенный район, метеоразведки, разведки площадки приземления и приема основных сил десанта, сообщает украинский Военный портал.
Личный состав подразделения с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа «Крыло» со значительных высот, днем и ночью, в различных метеоусловиях, с самолетов или вертолетов.
В настоящее время в состав подразделения входит отделение десантного обеспечения. В дальнейшем на его базе будет сформирована парашютная команда (численность не уточняется). При необходимости военнослужащие будут привлекаться к поисково-спасательным операциям.
Второе основное направление деятельности подразделения – участие а «престижных международных соревнованиях», показательных выступлениях и тому подобное.
Как рассказал замкомандующего ДШВ полковник Юрий Галушкин, подготовка специалистов для этого подразделения будет осуществляться на Украине по программе курса Accelerated Free Fall (AFF), разработанного Кеннетом Колеманом. Программа включает в себя интенсивные индивидуальные тренировки. На курсы будут зачисляться граждане Украины, имеющие элементарные навыки и желающие серьезно заниматься парашютным спортом.
По словам Галушкина, по окончании курса подготовки парашютист сможет выполнять в воздухе повороты, переднее и заднее сальто, передвигаться в свободном падении в заданном направлении, а также осуществлять приземление в обозначенные квадрат с точностью до метра.
Личный состав подразделения с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа «Крыло» со значительных высот, днем и ночью, в различных метеоусловиях, с самолетов или вертолетов.
В настоящее время в состав подразделения входит отделение десантного обеспечения. В дальнейшем на его базе будет сформирована парашютная команда (численность не уточняется). При необходимости военнослужащие будут привлекаться к поисково-спасательным операциям.
Второе основное направление деятельности подразделения – участие а «престижных международных соревнованиях», показательных выступлениях и тому подобное.
Как рассказал замкомандующего ДШВ полковник Юрий Галушкин, подготовка специалистов для этого подразделения будет осуществляться на Украине по программе курса Accelerated Free Fall (AFF), разработанного Кеннетом Колеманом. Программа включает в себя интенсивные индивидуальные тренировки. На курсы будут зачисляться граждане Украины, имеющие элементарные навыки и желающие серьезно заниматься парашютным спортом.
По словам Галушкина, по окончании курса подготовки парашютист сможет выполнять в воздухе повороты, переднее и заднее сальто, передвигаться в свободном падении в заданном направлении, а также осуществлять приземление в обозначенные квадрат с точностью до метра.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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