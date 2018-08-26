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В ДШВ Украины сформировано новое подразделение

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В одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины сформирована комендатура десантного обеспечения, предназначенная для «инфильтрации» передовых групп воздушным путем в определенный район, метеоразведки, разведки площадки приземления и приема основных сил десанта, сообщает украинский Военный портал.



Личный состав подразделения с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа «Крыло» со значительных высот, днем и ночью, в различных метеоусловиях, с самолетов или вертолетов.


В настоящее время в состав подразделения входит отделение десантного обеспечения. В дальнейшем на его базе будет сформирована парашютная команда (численность не уточняется). При необходимости военнослужащие будут привлекаться к поисково-спасательным операциям.

Второе основное направление деятельности подразделения – участие а «престижных международных соревнованиях», показательных выступлениях и тому подобное.

Как рассказал замкомандующего ДШВ полковник Юрий Галушкин, подготовка специалистов для этого подразделения будет осуществляться на Украине по программе курса Accelerated Free Fall (AFF), разработанного Кеннетом Колеманом. Программа включает в себя интенсивные индивидуальные тренировки. На курсы будут зачисляться граждане Украины, имеющие элементарные навыки и желающие серьезно заниматься парашютным спортом.

По словам Галушкина, по окончании курса подготовки парашютист сможет выполнять в воздухе повороты, переднее и заднее сальто, передвигаться в свободном падении в заданном направлении, а также осуществлять приземление в обозначенные квадрат с точностью до метра.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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26 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 17:33
    +2
    Для укроинских десантников впервые в мире создан бескупольный парошют, просто тросы связаны вверху на большой узел, а в целях экономии материи купол напрочь отсутствует. ...
    1. Комментарий был удален.
    2. Вениамин Гномов Офлайн
      Вениамин Гномов Вчера, 20:27
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Для укроинских десантников впервые в мире создан бескупольный парошют, просто тросы связаны вверху на большой узел, а в целях экономии материи купол напрочь отсутствует. ...

      парошют это кто? твой учитель русского в школе?
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 21:27
        -1
        Я с вами в одном окопе не сиживал, чтобы вы мне тыкали! И комментируйте не мой комментарий, а статью,-Вениамин громов! !!
        1. Бшкаус Офлайн
          Бшкаус Вчера, 22:25
          +4
          Да с вами собственно в одном окопе сиживать как то и не хочется... Какую то ерунду про тросики без купола придумали и сидите довольный, собираете "плюсики" думая что сумничали перед одногрупниками по детскому саду, только на самом деле все наоборот.
          Скажите, а вы по существу хоть что то прокмментировать можете, реально к теме? Давайте попробуем с простого, хотя бы одной фразы в самом начале статьи "...со значительных высот..." поразмышляем вместе?
          Как думаете, "значительные высоты" это сколько? если более 5 км, то там парциальное давление уже ниже 400мм рт.ст., а значит гипоксия, поэтому нужно применять кислородное оборудование, вопрос КАКОЕ, от куда они его взяли, разработали сами или купили скажем во франции?
          А если речь о затяжных прыжках с высот более 7км, это вариант? А там уже не только гипоксия, но и риск высотно-декомпрессионной болезни, поэтому без десатурации не обойтись, а это как минимум 30 минут дыхания чистым кислородом перед прыжком, что бы вывести из организма азот, поэтому и оборудование должно быть серьезным. Какой по Вашему мнению они взяли шлем и маску, было бы смешно если ЗШ-7 с КМ-36.
          Вопросов то выше крыше, и это только первой фразе, а там ведь дальше "всякого смешного" понаписали.
          А вы про тросики с брамшкотовым узлом - мягко говоря не солидно!
  2. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 17:45
    +2
    Лучше бы запасались гробами
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 18:38
      -1
      Цитата: Дормидонт
      +3
      Лучше бы запасались гробами

      им полосатые учителя чёрные пластиковые мешки продадут
      1. Ростов Папа Офлайн
        Ростов Папа Вчера, 21:04
        -1
        Второе основное направление деятельности подразделения – участие а «престижных международных соревнованиях», показательных выступлениях и тому подобное.

        Гопак плясать будут...
  3. polpot Офлайн
    polpot Вчера, 17:56
    +5
    А самолеты и керасин есть или с деревьев сигать будут
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 18:41
      0
      Цитата: polpot
      А самолеты и керасин есть или с деревьев сигать будут

      да кто с чего сам найдёт
    2. LeonidL Офлайн
      LeonidL Вчера, 20:16
      0
      С горшка на пол - самое то!
  4. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Вчера, 17:58
    +1
    В Украине хорошая школа ещё с СССР...
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 18:43
      +3
      Цитата: Самара_63
      В Украине хорошая школа ещё с СССР...

      а зачем им эта школа. другую нашли
      Как рассказал замкомандующего ДШВ полковник Юрий Галушкин, подготовка специалистов для этого подразделения будет осуществляться на Украине по программе курса Accelerated Free Fall (AFF), разработанного Кеннетом Колеманом.

      у них, что полосатое, значит "высший сорт"
      1. Лелёк Офлайн
        Лелёк Вчера, 19:42
        +1
        Цитата: LSA57
        у них, что полосатое, значит "высший сорт"

        hi , Сергей.
        Не получилось бы с этой "новинкой", как с бывшим флотом:

        А то ведь в незалежной всё получается по-Черномырдину.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Вчера, 19:52
          0
          Цитата: Лелёк
          А то ведь в незалежной всё получается по-Черномырдину.

          Лев, hi
          "Украина близка к тому, чтобы потерять коммерческий контроль над Азовским морем. Такое мнение высказал президент американского фонда Jamestown Foundation Глен Ховард.

          Американский эксперт в беседе с журналистами украинского интернет-портала «Апостроф» признался, что ситуация на Азовском море для Украины весьма печальная. Страна рискует полностью утратить над ним контроль, в этом регионе будет доминировать Россия.

          «Я считаю, что ситуация очень серьезна. Украина уже потеряла Крым и сейчас рискует полностью потерять контроль над Азовским морем. Если Украина останется без торговли сталью из Мариуполя, это станет "землетрясением" для экономической системы Донбасса. Это очень серьезно», – прокомментировал ситуацию Глен Ховард.

          Собеседник журналистов признал, что стратегия России на Азовском море полностью себя оправдывает. Москва имеет не только сильный военный флот, но и Крымский мост, который существенно улучшил ее положение в этом регионе. Даже если бы Киев захотел оказать сопротивление, то у него бы ничего не получилось, так как ВМС Украины ничего из себя не представляют.

          «У вас вообще нет флота! Только то, что стоит в одесской гавани. Уже год в порту Балтимора стоят корабли, ожидая, пока Украина оплатит их транспортировку до Одессы. А Украина ничего не делает», – возмущается американец.

          По словам Ховарда, позиция украинских властей вызывает недоумение в Соединенных Штатах. Киев постоянно жалуется на проблемы, но при этом ничего не предпринимает для того, чтобы их решить. После развала СССР страна получила развитой судостроительный комплекс, на котором можно было производить любые виды судов. На сегодняшний день от него практически ничего не осталось.

          «Я называю это "стратегией удава". Украина в ситуации с Азовским морем и Керченским проливом оказалась в положении жертвы, которую медленно убивают», – резюмировал эксперт.

          Ранее «ПолитРоссия» сообщала о том, что некоторое время назад Николаевский судостроительный завод «Океан» был выставлен на продажу по стартовой цене в 65,3 миллиона долларов".

          Автор: Станислав Блохин
    2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:46
      0
      Она БЫЛА, по крайней мере в начале 2000-х когда я учился.
      Сейчас стадо клоунов.
    3. LeonidL Офлайн
      LeonidL Вчера, 20:17
      0
      Нв Украине во времена УССР все было хорошо, было да сплыло.
    4. d1975 Офлайн
      d1975 Вчера, 21:46
      0
      Ага , лесная называется и учились там всякие бандерчики устанавливать свободу от клятих москалей ! Рагуль он и в Африке рагуль ! am
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Вчера, 18:02
    +4
    В дальнейшем на его базе будет сформирована парашютная команда (численность не уточняется)

    добровольцев нема?
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Вчера, 19:19
      -1
      Мариночка, как сын десантника говорю, ерунда всё это... love
    2. LeonidL Офлайн
      LeonidL Вчера, 20:18
      0
      Добровольцы е - парашютов нэма, самолетив нэма, гроший нэма, ...
  6. Alex20042004 Офлайн
    Alex20042004 Вчера, 18:14
    +3
    Это не аэромогильные войска ?
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Вчера, 19:20
      +1
      Вопрос правильный! А раньше такими необходимыми функциями кто занимался?
      Если никто, то что это были за войска ..... мобильно ползущие?
  7. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:43
    -1
    осуществлять приземление в обозначенные квадрат с точностью до метра


    ... без парашюта)))
  8. Викторио Офлайн
    Викторио Вчера, 22:20
    -1
    флаг на шлеме смотрится нелепо, ляпают его везде и всюду
  9. попандопуло Офлайн
    попандопуло Вчера, 23:34
    -1
    Что такое дшв? Дешварь, что ли?
  10. Slinqshot Онлайн
    Slinqshot Вчера, 23:54
    -1
    Шумеры тоже хотят ссо