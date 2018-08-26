Британские истребители «предотвратили» вторжение российских самолетов в Румынию
Британские истребители, базирующиеся в Румынии, в воскресенье были подняты по тревоге для сопровождения двух российских самолетов над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба королевских ВВС.
По данным пресс-службы, истребители Eurofighter Typhoon поднялись с румынской базы в воскресенье утром для сопровождения противолодочного самолета Бе-12 и транспортника Ан-26.
Это уже третий случай за неделю, когда британские истребители вынуждены подниматься в воздух для сдерживания провокационных действий российских ВКС с целью защиты Румынии и других союзников по НАТО.
По словам лейтенанта Бена, участвовавшего в «операции», британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12, когда те уже нарушили воздушное пространство Румынии. Он заявил, что летчики королевских ВВС действовали безопасно и профессионально. Также повели себя и россияне.
Напомним, в пятницу Минобороны Британии сообщило об очередном сопровождении над Черным морем российского Бе-12.
Российские дипломаты назвали подобные действия британцев провокацией.
Такое военное присутствие вместо укрепления чьей-либо безопасности фактически используется Великобританией для собственной провокационной деятельности – как словесной, так и военной, что просто опасно, цитирует РИА Новости представителя российского посольства в Лондоне.
Он указал на тот факт, что сопровождаемые самолеты патрулировали российские границы, тогда как британские истребители находились в двух тысячах километрах от своих островов.
По данным пресс-службы, истребители Eurofighter Typhoon поднялись с румынской базы в воскресенье утром для сопровождения противолодочного самолета Бе-12 и транспортника Ан-26.
Это уже третий случай за неделю, когда британские истребители вынуждены подниматься в воздух для сдерживания провокационных действий российских ВКС с целью защиты Румынии и других союзников по НАТО.
По словам лейтенанта Бена, участвовавшего в «операции», британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12, когда те уже нарушили воздушное пространство Румынии. Он заявил, что летчики королевских ВВС действовали безопасно и профессионально. Также повели себя и россияне.
Напомним, в пятницу Минобороны Британии сообщило об очередном сопровождении над Черным морем российского Бе-12.
Российские дипломаты назвали подобные действия британцев провокацией.
Такое военное присутствие вместо укрепления чьей-либо безопасности фактически используется Великобританией для собственной провокационной деятельности – как словесной, так и военной, что просто опасно, цитирует РИА Новости представителя российского посольства в Лондоне.
Он указал на тот факт, что сопровождаемые самолеты патрулировали российские границы, тогда как британские истребители находились в двух тысячах километрах от своих островов.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/RoyalAirForce
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