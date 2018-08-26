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Британские истребители «предотвратили» вторжение российских самолетов в Румынию

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Британские истребители, базирующиеся в Румынии, в воскресенье были подняты по тревоге для сопровождения двух российских самолетов над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба королевских ВВС.



По данным пресс-службы, истребители Eurofighter Typhoon поднялись с румынской базы в воскресенье утром для сопровождения противолодочного самолета Бе-12 и транспортника Ан-26.


Это уже третий случай за неделю, когда британские истребители вынуждены подниматься в воздух для сдерживания провокационных действий российских ВКС с целью защиты Румынии и других союзников по НАТО.



По словам лейтенанта Бена, участвовавшего в «операции», британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12, когда те уже нарушили воздушное пространство Румынии. Он заявил, что летчики королевских ВВС действовали безопасно и профессионально. Также повели себя и россияне.



Напомним, в пятницу Минобороны Британии сообщило об очередном сопровождении над Черным морем российского Бе-12.

Российские дипломаты назвали подобные действия британцев провокацией.

Такое военное присутствие вместо укрепления чьей-либо безопасности фактически используется Великобританией для собственной провокационной деятельности – как словесной, так и военной, что просто опасно, цитирует РИА Новости представителя российского посольства в Лондоне.

Он указал на тот факт, что сопровождаемые самолеты патрулировали российские границы, тогда как британские истребители находились в двух тысячах километрах от своих островов.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/RoyalAirForce
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67 комментариев
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  1. afrikanez Офлайн
    afrikanez Вчера, 18:17
    +6
    британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12
    Было бы смешно, если бы они не перехватили. Театр абсурда, не иначе как! fool
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Вчера, 18:34
      +18
      Бе-12 опасен и грозен. Способен в одиночку захватить Румынию smile
      1. aleks26 Офлайн
        aleks26 Вчера, 18:52
        +10
        Цитата: Тралл
        Бе-12 опасен и грозен. Способен в одиночку захватить Румынию

        Неа. В одиночку не получится. Не зря там и Ан=26 с отделением морпехов крутился!

        По словам лейтенанта Бена, участвовавшего в «операции», британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12, когда те уже нарушили воздушное пространство Румынии.

        Даааааа. Повезло трансильванским цыганам. В самый последний момент, бриты прикрыли своей грудью страну. Всё! Румыны во веки веков не расплатятся, за свое спасение, от этих коварных русских.
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Вчера, 19:08
          +1
          Перехватить? Предотвратить? Игра терминами оттого полный бред получается, правда у кого? Впрочем эт фигня. Вот заявка, что границе нарушили, эт серьезно. Надо выяснять кто или что у кого врёт? Они ж карты кроят по своему хотелкам! Теж помоЧники, с островов, могут вляпаться защищая " великую Румынию", которой по факту нет!
          1. тол100в Офлайн
            тол100в Вчера, 19:20
            +2
            Цитата: rocket757
            Они ж карты кроят по своему хотелкам!

            Так и GPS может однажды показать, что СГА и Бритты - просто Море!
            1. rocket757 Офлайн
              rocket757 Вчера, 19:28
              0
              Это уточнение к теме, что наши тополя, лебеди самые летучие, а прапорщикам не стоит голову " ломать" куда ещё четыре блока девать, коль на острова и пяти хватит?
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Вчера, 18:58
        +4
        Анонсировать в прессе и по ТВ новую автоматическую систему обороны самолетов в которой упор сделан на ИИ и которая сбивает все, что оказывается на дальности до 5 км, если ИИ посчитает это опасным, без участия человека... В низу мелко "в связи с тем, что система пока находится в опытной эксплуатации вероятность правильного определения опасности 99.9% , но не стоит беспокоится, это очень высокий процент защиты от ошибок..." И пусть перехватывают... yes
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Вчера, 19:36
          0
          Наверно не стоит отдавать кнопку запуска Армагеддона под контроль ИИ?
          Бездушный он, а жить то хочется! Правда и тел бездушных хватает и вблизи от этой кнопки, но бум надеятся что найдется к о то с душой и мозга и будет рядом и перехватить ручки шаловливые!
          А бездушные и без мозглые, да упокоятся они с миром .... для нас всех остальных!
      3. milton Офлайн
        milton Вчера, 19:47
        +6
        Я просто поражен,что бе-12 не выиграл воздушный бой в еврофайтерами.Странно это.Походу экипаж выговор получит, не смог прикрыть бомбардировщик АН-26 laughing
  2. Мих1974 Офлайн
    Мих1974 Вчера, 18:38
    0
    Давно пора "случайно" начать их сбивать!! Пусть эти мелкобритые визжать от боли и жалуются "папе" за окенаном. Сами они ничего сделать не посмеют, а чуть вякнут в военном плане - посчитать это казус-белли и спалить этот островок в ядерном пожаре good .
    И не надо сцаться на ответ наглов - у них и так все лодки у пирса и ракеты черти когда у США куплены и не факт что летают. tongue
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Вчера, 19:04
      0
      Михаил, не надо их сбивать. Надо просто показать на "пальцах", или "моменто в море" или "Добро пожаловать, или вход запрещён". wink
  3. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Вчера, 18:39
    +5
    напрашивается вопрос а почему рядом с нашим транспортным самолетом нет нашего российского истребителя
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 18:40
      +2
      Это Черное море) замучаетесь там всех сопровождать)))
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Вчера, 19:01
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Это Черное море) замучаетесь там всех сопровождать)))

        Ну да, Чёрное море как Бермудский треугольник, попадёшь в него, хрен знает, вылетишь ли? laughing
      2. milton Офлайн
        milton Вчера, 19:55
        0
        Забавно, особенно если вспомнить ил -12 с тех. персоналом над Китаем в 1953 году? Опять людей терять будем за извинения запада? Они же еще компенсацию заплатят angry
    2. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Вчера, 18:42
      -1
      потому что на страже авиации у нас припасена Озабоченность на непредвиденный случай.
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Вчера, 20:03
        -1
        А есть еще решительный протест.
    3. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 19:13
      +3
      Цитата: Adimius38
      напрашивается вопрос а почему рядом с нашим транспортным самолетом нет нашего российского истребителя

      для чего? он не выполнял никакой боевой задачи. находился в нейтральных водах. по вашему к каждому транспортнику прикрепить истребитель?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 18:41
    +2
    Нас нагло провоцируют на агрессивный ответ! Тут нагличане так сказать, за гранью фола, перегнули палку очень сильно! Нужно выработать тактику и методику наказания мерзавцев, а то дальше они начнут стрелять -пока что холостыми, и рядом с самолетом, но это пока что. ..Безнаказанность пораждает вседозволенность! Нужен вариант "нежданчика " , чтобы нагликосы икали от страха долго, очень и очень долго.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Вчера, 18:50
      +1
      Надо не агрессивно, а так ласково использовать РЭБ установку какую нибудь. У нас их много разных
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Вчера, 20:20
      0
      Вот я давно и предлагаю - так "спровоцироваться" что бы жалкий островок напоминал "Садом и Гамору" , а ВСЕ в Мире сцались даже думать что то вякнуть в нашу сторону. am good good
      Любой, повторяю ЛЮБОЙ враг в Мире должен сам в себе душить даже саму мысль провоцировать Россию и ее Армию. soldier good
      Хватит для нашей страны уже "22 июней". negative
      1. Околоточный Онлайн
        Околоточный Вчера, 22:20
        +1
        Садом или Содом?
  5. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Вчера, 18:41
    -13
    британцы красавцы.Отработали всё чётко.
    1. Adimius38 Офлайн
      Adimius38 Вчера, 18:55
      +3
      британцы то красавцы,что не скажешь о наших,каждому тайфуну по два су-30 на хвосте вот это было бы красиво
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Вчера, 19:26
        +4
        Цитата: Adimius38
        ,что не скажешь о наших,каждому тайфуну по два су-30 на хвосте вот это было бы красиво

        что такого мелкобриты сделали? это обычная практика сопровождения.
        наши точно так же сопровождают ихние самолёты возле наших границ.
        наших стратегов тоже сопровождают и никому в голову не приходит вместе с ними СУшки посылать.
        из мухи раздули слона
        1. milton Офлайн
          milton Вчера, 19:57
          0
          Всего лишь то, что нагло обвинили наши самолеты в нарушении воздушного пространства Румынии. Опять хайли лайкли?
          1. LSA57 Офлайн
            LSA57 Вчера, 20:02
            +1
            Цитата: milton
            Всего лишь то, что нагло обвинили наши самолеты в нарушении воздушного пространства Румынии. Опять хайли лайкли?

            ну и пусть языком чешут. кому от этого хуже стало? пора уже привыкнуть, что они от бессилия языки распускают
            когда на вас собака лает из за забора, вы ей лаем отвечаете?
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Вчера, 18:57
      +3
      Сами Вы, красавЕц!
    3. Kurare Офлайн
      Kurare Вчера, 18:58
      +3
      Цитата: Heterocapsa
      Отработали всё чётко.

      Ну конечно, великое чудо, геройство и мастерство перехватить Ан-26 и Бе-12 сверхзвуковыми истребителями.
      А теперь посчитайте стоимость лётного часа Ан-а и Бе-шки и сравните со стоимостью, хотя бы одного EF-2000. Смех сразу же перейдёт в уныние!
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Вчера, 19:48
        -3
        я просто люблю набллюдать как обычный комментарий вызывает дикое желание минусить у местных аборигенов.Ведь не поспоришь же что молодцы сделали элементарную работу профессионально британцы, но здесь не принято признавать очевидные факты и в больном мозгу минусатора всплывает ненависть....да как так то как он посмел британию похвалить и вот он уже лепит шпалу ))))
        1. Kurare Офлайн
          Kurare Вчера, 20:05
          +1
          Цитата: Heterocapsa
          как обычный комментарий вызывает дикое желание минусить у местных аборигенов.

          Минус я Вам не ставил, у каждого есть своё мнение и оно не обязано совпадать с моим. Я лучше свои аргументы привожу.
          Цитата: Heterocapsa
          Ведь не поспоришь же что молодцы сделали элементарную работу профессионально британцы

          Насколько я понял из оригинального сообщения RAF они опознали Ан-26 и Бе-12 после взлёта. Если честно, особой чести средствам ПВО Великобритании это не делает, т.е. назвать их работу "профессиональной" даже язык не поднимается, ведь в конце-концов Россия не находится в состоянии войны с Великобританией.
      2. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Вчера, 19:50
        -4
        а теперь посчитайте ваши стоимости лётных часов и сравните её с жизнью экипажа.
        1. Kurare Офлайн
          Kurare Вчера, 20:07
          +3
          Цитата: Heterocapsa
          посчитайте ваши стоимости лётных часов и сравните её с жизнью экипажа.

          И где ТУТ связь стоимости лётного часа с жизнью экипажа?
    4. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 20:18
      -1
      Цитата: Heterocapsa
      британцы красавцы.Отработали всё чёт

      да куда уж там.
      что на это скажите?
  6. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Вчера, 18:54
    -4
    а где же наши су-30 черноморского флота?керосина нет? тут почему то два несчастных британских тайфуна которых всего два на всю Румынию ,спокойно терроризируют почти каждый наш самолет. Может быть пора сопровождать их тем более мы имеем на это полное правовое право находясь возле нашего побережья.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 19:26
      +1
      Цитата: Adimius38
      ,спокойно терроризируют почти каждый наш самолет.

      в чём терроризм выразился?
    2. Kurare Офлайн
      Kurare Вчера, 19:37
      +2
      Цитата: Adimius38
      а где же наши су-30 черноморского флота?керосина нет?

      Идёт плановая и спокойная работа лётчиков. Надо будет, будут Су-шки поднимать. А так, бриты сделали из обыкновенного полёта безоружных самолётов "самотроллинг". Если им этот мазорхизм нравится - наздоровье! ))
    3. aleks26 Офлайн
      aleks26 Вчера, 19:47
      -1
      Цитата: Adimius38
      а где же наши су-30 черноморского флота?керосина нет? тут почему то два несчастных британских тайфуна которых всего два на всю Румынию ,спокойно терроризируют почти каждый наш самолет

      А "терроризируют" - это как? Просто пролетели мимо? Или имитировали атаку? Или кончики крыльев отстрелил бешке? Полагаю первое, просто догнали, установили визуальны контроль и полетели домой. А вот там уже начались БД на информационном фронте. Типа, мы такие крутые, да мы этих русских, да мы защитили Румынию, спасли её от верной погибели. Русские отреагировали нотой, ну и понеслось, вообщем на ровном месте скандальчик. А вы тут что предлагаете, по Англии нанести упреждающий ядерный удар? Так в таком случае, события развернутся таким образом, что и вам, на вашем диване, места станет мало.
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Вчера, 20:06
        0
        Цитата: aleks26
        А вы тут что предлагаете, по Англии нанести упреждающий ядерный удар?

        чуть выше "коллега" именно это и предлагает
      2. Дирижер Офлайн
        Дирижер Вчера, 20:06
        +1
        Тапками и ссаными тряпками закидать Британию . И озабоченными нотами.
      3. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Вчера, 20:27
        0
        Наглия - уже давно есть Никто, как в политическом так и в военном плане. Все что у них есть это - Лондонская биржа! И первая же мегатонная боегловка попавшая в Лондон окончательно обнулит стоимость наглии в Мире. Повторюсь - у них всего несколько подлодок с яо которые не вылеют из ремонта, ни МБРК, от крылатых ракет нет от слова Совсем. Если и имеются хоть какие "свободнопадающие" бомбы, то уж простите - ничто от наглии до России не долетит, а если и взлетит, то - С-300 и Миг-31 приземлят их еще до границы. good
        Кстати именно англичане прославились доставкой пиццы и шлюх прям в боевую рубку стоящий у пирса подлодки " с ядерным оружием". belay negative Так что можно предположить с высокой степенью вероятности -что и на остальных у них такой же "порядок", а значит 20 минут что будут лететь наши ракеты от Урала на Лондонграда - там даже протрезветь не сумеют.
        В расход эти пидоргов. am
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Вчера, 18:56
    +5
    Я уже написал на другом ресурсе. а что, нам трудно было поднять ещё пару истребителей в воздух над Чёрным морем??? am
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 19:47
      +2
      Цитата: sabakina
      а что, нам трудно было поднять ещё пару истребителей в воздух над Чёрным морем???

      Слав, а для чего? там никакой реальной угрозы небыло. мы точно так же сопровождаем ихние самолёты возле наших границ. это рутинная работа с обеих сторон. они подлетели к нашим границам, мы подняли дежурное звено. они так же.
      ну никак к каждому транспортнику летающему в нейтральных водах пару истребителей не прикрепишь. никому в голову не придёт сбивать транспортный самолёт. он не несёт никакой угрозы. ракета дороже
      1. Adimius38 Офлайн
        Adimius38 Вчера, 20:46
        0
        А для того поднимать истребители чтобы дать сигнал,что ребята мы тут и тоже держим вас на мушке. Или британские истребители летают с воздушными шариками под крыльями. Вы где увидели британскую границу в черном море??? как раз таки мы находимся возле своей границы. Почему любое ответное действие со стороны России приводит к бешеной истерии некоторых товарищей,ребята вы точно походу из пятой колоны. По моему есть простая истина -слабых всегда бьют. Никто не говорит о каком то столкновение в воздухе,но сигналы надо подавать четкие и понятливые. Это всегда так было.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Вчера, 21:02
          +1
          Цитата: Adimius38
          А для того поднимать истребители чтобы дать сигнал,что ребята мы тут и тоже держим вас на мушке.

          когда пролетает ихний самолёт мимо наших границ, мы точно так же поднимаем дежурное звено. это ОБЫЧНАЯ практика.
          Вы где увидели британскую границу в черном море

          британия союзник румынии по нато.
          вы в Средиземном море возле берегов Сирии границу России видели?
          а мы там летали и даже воевали
          Почему любое ответное действие со стороны России приводит к бешеной истерии некоторых товарищей,

          истенрику закатывают либо от слабости, либо от недостатка аргументов.
          Это всегда так было.

          правильно. и мы точно так же поступаем возле наших границ
  8. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Вчера, 18:59
    +1
    Ну истребитель против транспортника. это сильно.
  9. 1536 Офлайн
    1536 Вчера, 19:00
    +1
    МИД РФ уже прокомментировал бандитскую выходку британцев над Черным морем, назвав ее крайне опасной. А также само присутствие британских "военных" в странах Восточной Европы названо провокационным и опасным для всего мира. Британцы, убирайтесь восвояси, Ваш туман и пиратские действия никому в Европе не нужны!
  10. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Вчера, 19:02
    +1
    меня всегда удивляло одно,почему кому то можно сидеть на хвосте наших самолетов возле наших берегов,а стоит заикнуться об ответных мерах и сопровождать чужие настырные самолеты,то сразу начинают все верещать что России так поступать нельзя это же провокация. Какие то прям двойные стандарты. Никто же не говорит что надо сбивать,но свое присутствие надо обозначать,чтобы у британских охотников за транспортниками немножко сиденье под пятой точкой мокрое стало
  11. Berg Berg Офлайн
    Berg Berg Вчера, 19:02
    +10
    Как красиво наши разводят англичан ,вылет двух истребителей 10 тонн высококлассного топлива ,плюс амортизация двигателей . Скоро англичанам не на чем будет летать ,чистый развод ! Скоро наши заставят европу вылетать на перехват кукурузников .
  12. rocket757 Офлайн
    rocket757 Вчера, 19:14
    +2
    Заява о нарушении границ какойты члены НАТО эт серьезно! Должна быть нота протеста от той же члены, как минимум. Болтовня в СМИ эт фигня, работа на болванчиков с той и этой стороны.
    Сопровождать плановый полет на своей территории, а зачем?
    1. aleks26 Офлайн
      aleks26 Вчера, 19:35
      +1
      Цитата: rocket757
      Заява о нарушении границ какойты члены НАТО эт серьезно!

      А что, была заява!?? Какой то полудурок, лейтенант Бен, решил покрасоваться, перед журналюгами там, или девчонками, а вы уже заяяява. Вполне возможно, он такого и не говорил, это же интернет. Тут ответственности минимумом, вы разве не заметили, что тут, в инете,просто завалы лжи, под которыми всего лишь крупицы правды.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Вчера, 20:34
        +1
        Да писал я выше, что это может быть бла - бла от СМИ и должна быть, как минимум, нота протеста от обидевшейся члены НАТО!
        Но исключать " ошибки" пилота уже нельзя! Такое ведь может стать кнопкой Армагеддона! Чего очень не хочется, потому и напрягает!
    2. milton Офлайн
      milton Вчера, 20:02
      +1
      Да да после сирийского варианта действий турляндии, можно ждать действий в небе Румынии. Потом опять "мы предупреждали , но нам никто не отвечал, а факты дать не могем шекретно" am
  13. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 19:18
    0
    Англо-саксы мастера боевой хуцпы
  14. изя топ Офлайн
    изя топ Вчера, 19:33
    +3
    мама моя,прямоконсольные тихоходы "перехватывают" belay ну победюны,всем победюнам победуны
  15. faiver Офлайн
    faiver Вчера, 19:40
    0
    Бриты клоуны блин...
  16. Серый брат Офлайн
    Серый брат Вчера, 19:56
    +2
    Цитата: Heterocapsa
    а теперь посчитайте ваши стоимости лётных часов и сравните её с жизнью экипажа.

    Кто погиб?
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Вчера, 20:04
      +2
      Цитата: Серый брат
      Кто погиб?

      разум. у того кто написал защищая мелкобритов
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Вчера, 20:10
        +1
        Цитата: LSA57
        разум. у того кто написал защищая мелкобритов

        Понял. Продолжаю наблюдение.
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Вчера, 20:31
      -4
      А вам пример подлодки "курск" не показателен? am Хотите самолично увидеть горящие наши самолеты и останки пилотов? Что без "22 июня" совсем никак? А может уже - уприрезвативить пока они в атаку не пошли, меньше потом женщин, стариков и детей своих похороним!! am
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Вчера, 21:23
        +2
        Цитата: Мих1974
        А вам пример подлодки "курск" не показателен?

        чем именно?
        Хотите самолично увидеть горящие наши самолеты и останки пилотов?

        никто никого сбивать не собирался. это ОБЫЧНАЯ практика!!!!
        появляется чужой самолётволе границы, поднимается дежурное звено. так делаем мы, так делают они. это происходит регулярно. рутина. просто мелкобриты решили попиариться.
        никому в голову не придёт сбивать транспортник в нейтральных водах
  17. Suhow Офлайн
    Suhow Вчера, 22:05
    +1
    Чет,я не понял про нарушение границы Румынии ,воя партнёров не слышно...даже на оплоте. защиты запада от ахресоров.тихо....
  18. Пленник Офлайн
    Пленник Вчера, 22:50
    +1
    Таки удалось. laughing Сам не верю, но мы их перехватили- подумал британец.
  19. Slinqshot Онлайн
    Slinqshot Вчера, 23:21
    0
    Удивлён, что этот утюг способен хоть что-то перехватить
  20. Михаил28 Офлайн
    Михаил28 Вчера, 23:58
    0
    По словам лейтенанта Бена, участвовавшего в «операции», британцам удалось перехватить российские Ан-26 и Бе-12, когда те уже нарушили воздушное пространство Румынии. Он заявил, что летчики королевских ВВС действовали безопасно и профессионально. Также повели себя и россияне.

    То есть россияне профессионально и безопасно нарушили воздушное пространство Румынии?
    Тут одно из двух: либо это "сложности перевода", либо британские лейтенанты заразились от британских учёных.
  21. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 00:04
    0
    На счет перехватить не скажу, судя по статье просто сопроводили.
    Вполне нормальная практика, ничего экстремального.
    Видимо слово "перехватили" страшнее звучит,
    поэтому его вставляют к месту и не к месту.
  22. Толстый Онлайн
    Толстый Сегодня, 00:16
    0
    Это уже третий случай за неделю, когда британские истребители вынуждены подниматься в воздух для сдерживания провокационных действий российских ВКС с целью защиты Румынии и других союзников по НАТО.

    Из этого четко следует, что своих истребителей, способных летать, Румыния не имеет.
    Поэтому и ВЫНУЖДЕНЫ взлетать RAF