«Шушпанцеры» Украины. Часть 4. КрАЗы











Безнадежно застрявший и уничтоженный КрАЗ-6322 заводского бронирования от НПО "Практика". Под замес попал не только он.







Безнадежно застрявший и уничтоженный КрАЗ-6322 заводского бронирования от НПО "Практика". Под замес попал не только он.





Траншейно-котлованная машина на шасси двухосного автомобиля повышенной проходимости КрАЗ-5233НЕ.



[center] Траншейно-котлованная машина на шасси двухосного автомобиля повышенной проходимости КрАЗ-5233НЕ.[center]







В ход идут даже самосвалы с минимальным бронированием. Живут, правда, недолго.











Подбитый и брошенный при отступлении "бронеКрАЗ". И в самом начале недолгой военной "карьеры".















КрАЗы, отремонтированные и бронированные на народные средства для "героев АТО".



















Импозантный КрАЗ, очевидно, долго прожил в зоне АТО, раз стал таким востребованным в качестве фотоэкспоната.



















Целый "бронепоезд" из одного КрАЗа.









Пара заслуженных старичков из Кременчуга.







Уникальный КрАЗ, который должен был стать тягачом для солдатской бани (длинный полуприцеп), построенной волонтерами. Но проект оказался неактуальным и на фронт пошел только цветной тягач. Подарок готовили 79 аэромобильной бригаде.



В ход идут даже самосвалы с минимальным бронированием. Живут, правда, недолго.Подбитый и брошенный при отступлении "бронеКрАЗ". И в самом начале недолгой военной "карьеры".КрАЗы, отремонтированные и бронированные на народные средства для "героев АТО".Импозантный КрАЗ, очевидно, долго прожил в зоне АТО, раз стал таким востребованным в качестве фотоэкспоната.Целый "бронепоезд" из одного КрАЗа.Пара заслуженных старичков из Кременчуга.Уникальный КрАЗ, который должен был стать тягачом для солдатской бани (длинный полуприцеп), построенной волонтерами. Но проект оказался неактуальным и на фронт пошел только цветной тягач. Подарок готовили 79 аэромобильной бригаде.

Судьба ЧАО "КрАЗ", как производителя тяжелых военных грузовиков на Украине, незавидна – с начала 2018 года ВСУ заказали всего 100 машин. В сытные годы на нужды АТО закупали по 800 грузовиков ежегодно. Сейчас нишу занимают иномарки, в том числе и соседский МАЗ, отличающийся гораздо более современной продукцией и гибкостью в производстве. По словам гендиректора Кременчугского автозавода Романа Черняка, сейчас автопроизводитель как никогда близок к банкротству – один только «Ощадбанк» требует через суд 1 млрд. гривен! Гибель КрАЗа станет последним гвоздем в крышку гроба украинского автопрома полного цикла. До этого тихонько и без почестей похоронили ЛАЗ, ЛуАЗ, ЗАЗ и мотоциклетные заводы КМЗ с ЛМЗ. Лебединой песней может стать бронированный КрАЗ‑6322, предназначенный для широко разрекламированной самоходной гаубицы «Богдана», у которой либо 152-мм орудие, либо расточенное под «натовский» калибр 155-мм. Двигатель, кстати, вполне может быть ярославский турбодизель ЯМЗ, мощностью от 380 до 420 л.с.Бронированное шасси КрАЗ‑6322 с двойной кабиной и её внутреннее убранство. База для очередной украинской "вундервафли" САУ "Богдана".С началом гражданской войны руководство ЧАО "КрАЗ" сделало всё возможное, чтобы насытить ВСУ техникой собственной разработки. И, естественно, это стало хорошим заработком - "кому война, а кому мать родна". В серию пошли различные броневики типа "Халк", "Фиона", "Кугуар", но это тема для отдельного рассказа. Массовыми же стали КрАЗы, переоборудованные НПО "Практика" в бронемашины "Крепость на колесах" и "Raptor", собственного изготовления. Вот что с ними стало в зоне АТО.Сгоревший КрАЗ Raptor Национальной гвардии под Широкино в 2015 году. Военные жалуются на слабую штатную систему пожаротушения.А это уже трофейные экземпляры "Крепости на колесах" и Raptor, вставшие в строй армии ЛДНР.КрАЗ-6322 Raptor на презентации в 2014 году. Машины пошли в НГУ.Кременчугский "хищник" в снаряженном состоянии весит сразу 21 тонну, берет на борт 24 пехотинца и обладает броней уровня BR6, что защищает машину на дистанции 30 м от "натовских" 7,62х51 мм со стальным сердечником. Вообще украинцы предоставили только полноприводное шасси - съемную бронебудку забронировал Streit Group. Не умел тогда КрАЗ бронировать машины, да и сейчас не умеет - все броневики созданы в коллаборации с иностранцами. Деньги на гражданской войне юго-востока Украины умеют делать не только на родине. Со временем, чиновники по каким-то причинам стали отказываться от бортовой техники КрАЗа в пользу белорусских машин. Вот как характеризует эти грузовики боец АТО. "МАЗ имеет лучшую обзорность и, по сравнению с длинномордым КрАЗом, удобней в городе на поворотах. Раздавить мелкую легковушку в пробке намного меньше шансов, когда ты за рулем именно МАЗа. Что касается комфорта, то КрАЗ оказался более плавным и удобным в дороге, в отличии от минских машин. По техническому обслуживанию обе машины очень неприхотливы, что делает их идеальными для службы. Но самое интересное касается проходимости и отказов. Оказалось, что МАЗ значительно уступает однотипному КрАЗ по проходимости. На неподготовленных или не ровных участках дороги шасси МАЗ ведут себя намного хуже, а также в период зимних морозов у них увеличивается шанс заноса и виляния. За короткое время эксплуатации на МАЗах были выявлены проблемы со сцеплением, больным местом также назвали кабину, где все сделано топорно и с огромными зазорами даже по меркам СССР". В общем, противостояние КрАЗа и МАЗа на украинском фронте продолжается.Инженеры из Кременчуга снабжают ВСУ и Нацгвардию массой специализированной техники тяжелого класса.КрАЗ-6322 ПМ-В - машина разминирования, оснащенная краном-манипулятором PALFINGER с тяговым усилием в 12 тонн. В случае шухера СВУ можно дистанционно уложить в бронированную ванну в кузове и уехать. Предлагаются как двух-, так и трехосные варианты.Автоцистерна АЦ-12-63221 (АЦ-12 на шасси автомобиля "КрАЗ-63221"), разработанная совместно специалистами ГП «45 Экспериментальный механический завод» и ЧАО «АвтоКрАЗ». Цистерна двухсекционная, калиброванная, оборудована сигнализатором наполнения. Номинальная вместимость 12 м, масса снаряженной автоцистерны не более 14500 кг. Время развертывания автоцистерны из походного положения в рабочее (свертывание с рабочего в производное) не более 10 минут."Водовозка" КрАЗ-5233ВЕ с пятикубовой цистерной.Собирают "Бастион-01", который должен заменить систему БМ-21 «Град». Трудятся на Шепетовском ремонтном заводе. Пока таких РСЗО в украинской армии единицы.Это далеко не полный перечень заводского "тюнинга" КрАЗа, но даже во всем своем великолепии он померкнет перед народным украинским творчеством.Кустарный "шуш" на базе КрАЗ-255Б для 79 бригады ВСУ.Немного украинского сумасшествия в конце.Окончание следует...