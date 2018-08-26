Из-за спин волонтеров: ВСУ обстреляли ДНР, прикрываясь живым щитом
Оперативное командование Донецкой республики обвинило украинских силовиков в использовании иностранных волонтеров в качестве живого щита при обстрелах, сообщает ДАН.
Очередной факт ведения огня из-за спин безоружных людей был зафиксирован в субботу. Обстрел вели военнослужащие 28 механизированной бригады ВСУ, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Инцидент, по его словам, произошел в районе Красногоровки и Старомихайловки. там был согласован режим тишины, поскольку на украинской стороне занимались разминированием сотрудники иностранной организации «Халло Траст».
Армия ДНР четко соблюдала условия перемирия, однако этим воспользовались военнослужащие ВСУ, открыв огонь по Старомихайловке из БМП, рассказал Безсонов.
Он обратился к наблюдателям миссии ОБСЕ с требованием зафиксировать данный факт и «принять самые жесткие меры в отношении нарушителей».
Командование республики не исключает, что сегодня таким же образом могут поступить (обстрелять Саханку и Коминтерново) военнослужащие 36-й бригады ВСУ, в зоне ответственности которой работают чешские волонтеры из движения «Человек в беде», добавил Безсонов.
По данным военного ведомства ДНР, за прошедшие сутки украинские военнослужащие дважды обстреляли из гранатомета окраины Донецка. Накануне ВСУ 6 раз нарушили режим перемирия.
Напомним, с 1 июля в Донбассе действует так называемое «хлебное» перемирие. Помимо этого согласовано еще одно – школьное: противоборствующие стороны согласились полностью прекратить огонь с 29 августа в связи с началом учебного года.
Очередной факт ведения огня из-за спин безоружных людей был зафиксирован в субботу. Обстрел вели военнослужащие 28 механизированной бригады ВСУ, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Инцидент, по его словам, произошел в районе Красногоровки и Старомихайловки. там был согласован режим тишины, поскольку на украинской стороне занимались разминированием сотрудники иностранной организации «Халло Траст».
Армия ДНР четко соблюдала условия перемирия, однако этим воспользовались военнослужащие ВСУ, открыв огонь по Старомихайловке из БМП, рассказал Безсонов.
Он обратился к наблюдателям миссии ОБСЕ с требованием зафиксировать данный факт и «принять самые жесткие меры в отношении нарушителей».
Командование республики не исключает, что сегодня таким же образом могут поступить (обстрелять Саханку и Коминтерново) военнослужащие 36-й бригады ВСУ, в зоне ответственности которой работают чешские волонтеры из движения «Человек в беде», добавил Безсонов.
По данным военного ведомства ДНР, за прошедшие сутки украинские военнослужащие дважды обстреляли из гранатомета окраины Донецка. Накануне ВСУ 6 раз нарушили режим перемирия.
Напомним, с 1 июля в Донбассе действует так называемое «хлебное» перемирие. Помимо этого согласовано еще одно – школьное: противоборствующие стороны согласились полностью прекратить огонь с 29 августа в связи с началом учебного года.
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