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Из-за спин волонтеров: ВСУ обстреляли ДНР, прикрываясь живым щитом

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Оперативное командование Донецкой республики обвинило украинских силовиков в использовании иностранных волонтеров в качестве живого щита при обстрелах, сообщает ДАН.

Из-за спин волонтеров: ВСУ обстреляли ДНР, прикрываясь живым щитом


Очередной факт ведения огня из-за спин безоружных людей был зафиксирован в субботу. Обстрел вели военнослужащие 28 механизированной бригады ВСУ, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.


Инцидент, по его словам, произошел в районе Красногоровки и Старомихайловки. там был согласован режим тишины, поскольку на украинской стороне занимались разминированием сотрудники иностранной организации «Халло Траст».

Армия ДНР четко соблюдала условия перемирия, однако этим воспользовались военнослужащие ВСУ, открыв огонь по Старомихайловке из БМП, рассказал Безсонов.

Он обратился к наблюдателям миссии ОБСЕ с требованием зафиксировать данный факт и «принять самые жесткие меры в отношении нарушителей».

Командование республики не исключает, что сегодня таким же образом могут поступить (обстрелять Саханку и Коминтерново) военнослужащие 36-й бригады ВСУ, в зоне ответственности которой работают чешские волонтеры из движения «Человек в беде», добавил Безсонов.

По данным военного ведомства ДНР, за прошедшие сутки украинские военнослужащие дважды обстреляли из гранатомета окраины Донецка. Накануне ВСУ 6 раз нарушили режим перемирия.

Напомним, с 1 июля в Донбассе действует так называемое «хлебное» перемирие. Помимо этого согласовано еще одно – школьное: противоборствующие стороны согласились полностью прекратить огонь с 29 августа в связи с началом учебного года.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Вчера, 19:32
    +3
    Кто нибудь этому удивлен?Нацики,что с них взять...
    1. Александр 3 Офлайн
      Александр 3 Вчера, 20:31
      +1
      Головой ответят.
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Вчера, 20:41
      +5
      Надо не "удивляться" - а накидывать в ответ столько что бы ТАМ "кончились шутники" good . что об этом будет верещать Запад, он и так только и поливает дерьмом ЛДНР, так что хватит играть "по правилам" с шулерами, а сразу хвататься за "канделябр" good . Очень, очень знаете ли "лечит" от шулерства.
      "Хороший американец - мертвый американец".
  2. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Вчера, 19:36
    +4
    Бандеровца могила исправит
    1. demo Офлайн
      demo Вчера, 20:33
      +1
      Примет, уважаемый, примет. Но не исправит. Да и не нужно его исправлять. Кому он исправленный нужен?
    2. sapporo1959 Офлайн
      sapporo1959 Вчера, 21:34
      -7
      Я то думал что Путин их исправит,а тут только могила осталась.Вот и по надейся на россиян ссыкливых!
      1. d1975 Офлайн
        d1975 Вчера, 21:51
        +3
        Привет продажным ! hi Самому слабо исправить ? Иль Бацька запрэтыл ?
      2. sapporo1959 Офлайн
        sapporo1959 Вчера, 21:58
        -7
        Самое прикольное,что кроме минуса от этих россиян действительно ни какого проку.
        1. Околоточный Онлайн
          Околоточный Сегодня, 00:12
          0
          Так чего тогда на российском ресурсе торчишь? Свербит по минусам?
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Вчера, 20:09
    +4
    Армии республик очень нужна боеспособная авиация -"укроп" с воздуха прореживать.
    1. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Вчера, 20:42
      0
      Сначала им нужен правильный "каллибр" что бы ПВО проредить фашистов и только потом ВКС ЛДНР feel
  4. Керенский Офлайн
    Керенский Вчера, 20:38
    +1
    согласован режим тишины, поскольку на украинской стороне занимались разминированием

    А вот это плохо. В каком случае снимают МВЗ перед своими позициями? Ау! Эксперты!
  5. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Вчера, 20:46
    0
    напоминают немцев, когда они перед собой связанных погранцов гнали... рано или поздно земля русская накажет метисов этих
    1. 30 вис Офлайн
      30 вис Вчера, 21:49
      0
      Цитата: Не либероид Русский
      напоминают немцев, когда они перед собой связанных погранцов гнали...

      А , я уверен ,что всё согласовано с иностранными "волонтёрами " . Эдакая проба пера ... Наводнят передовую "волонтёрами " тысяч так на тридцать и за их спинами начнут провокации ... Грохнут с пол сотни "волонтёров " ... Раздуют скандал и ...Вот он повод ,для вмешательства дяди Сэма и ко ! Не нравится мне это по любому!
      1. slavaseven Офлайн
        slavaseven Вчера, 22:24
        0
        О этих хлебом не корми, дай демократию насаждать, да просветлением бомбить, на путь истинный тамагавками указывать