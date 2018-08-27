Вашингтон дает отмашку на дальнейшее расчленение Сербии
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выступил 24 августа в Киеве с заявлением, поддерживающим территориальные претензии косовских сепаратистов, и потому, подливающим масло в огонь балканского кризиса.
Советник Трампа заявил, что договоренность между Белградом и Приштиной по «территориальным корректировкам» не вызывает возражений Вашингтона и может быть им поддержана.
«Есть новые сигналы о том, что оба правительства, возможно, негласно желают вести об этом переговоры. Американская политика заключается в том, что если две стороны могут договориться между собой и прийти к согласию, то мы не исключаем возможности территориальных корректировок. Действительно, не наше дело заявлять об этом», — цитирует Болтона «Радио Свободная Европа».
«Мы не будем мешать решению, и я не думаю, что кто-то в Европе будет мешать, если две стороны решат и найдут удовлетворяющее обе стороны решение. В тех дискуссиях, которые у них есть, мы готовы близко или издалека помогать, но не думаю, что мы решим этот вопрос, и мы не собираемся его решать — они должны его сами решать. Если Косово и Сербия достигнут договорённостей, которые удовлетворят обе стороны — мы их поддержим», — приводит слова советника Трампа РИА Новости.
Выступление Болтона выглядит довольно странно. С одной стороны, он как-то подчеркнуто дистанцируется от диалога Приштины и Белграда, повторяя, что то, что они обсуждают, только их дело, которое они должны «сами решить». С другой стороны, Болтон отчетливо дает понять, в каком направлении («коррекция границ») должен двигаться договаривающиеся стороны, чтобы получить американскую поддержку.
Как известно, переговоры Сербии и представителей албанских сепаратистов Косово зашли в тупик. Напомним, что под жестким нажимом Запада Белград в 2011 году пошел на переговоры с структурами, захватившими с помощью НАТО сербскую провинцию, и в апреле 2013 года заключил «Брюссельское» соглашение о принципах нормализации отношений Сербии и сепаратистского образования, состоящее, главным образом, из многочисленных уступок сербской стороны.
А в августе 2015 года было заключено соглашение о Сообществе сербских общин, предполагающее некоторые права для мест компактного проживания сербов, ставших на своей родной земле дискриминируемым меньшинством. Однако ни то, ни другое соглашение не было реализовано Приштиной (последний срок данный Брюсселем для их выполнения истек 4 августа). Что показало отсутствие у Брюсселя, выступающего гарантом и посредником в этом диалоге. возможности или/и желания добиться от Приштины их выполнения.
Эти документы крайне неприятны и тягостны для Белграда, в то же время их требования, предъявляемые к Приштине, более чем щадящие. Однако сепаратисты не хотят выполнять и их, не желая ни в чем себя ограничивать, и давать сербам, оставшимся в крае, хоть минимальные гарантии. Албанские националисты, в чьих руках оказались Косово и Метохия, не скрывают, что видят их в перспективе «этнически однородными».
Так о каком «диалоге» в свете вышесказанного говорит Болтон? И что за «территориальные корректировки», о которых ни слова ни сказано ни в одном из достигнутых соглашений?
Напомним, что главарь косовских сепаратистов Хашим Тачи в августе заявил о намерении добиваться «коррекции границ», которая, по его мнению, предполагает передачу под контроль Приштины трех южных районов Центральной Сербии с определенным процентом албанского населения - Прешево, Медведжи и Буяноваца.
Он заявил о намерении поднять этот вопрос во время предстоящей 9 сентября встречи в Брюсселе, отметив, что не очень надеется на поддержку в этом вопросе со стороны ЕС. Добавив, что речь идет исключительно об односторонней уступке Белграда, и «корректировка границ» не может быть предметом торга, и основанием для требования передачи в состав Сербии северных районов Косово, или даже предоставления им автономии.
В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич говорит о необходимости сербско-албанского «размежевания» в самом Косово. Он не детализирует значение этого термина, однако исходя из контекста его выступлений, можно сделать предположение, что речь, скорее всего, идет о широкой автономии мест компактного проживания сербов в Косово. Максимум, на что может рассчитывать Вучич, это федерация по типу Боснии и Герцеговины. Большее, что он может предложить взамен, это признание независимости Косово. Но и это маловероятно – сербское общество настроено категорически против этого шага.
Как мы видим, для того чтобы обозначить тему диалога, Джон Болтон использовал термин «корректировка территорий», который ранее применил Тачи, что однозначно говорит о том, какое именно «решение проблемы» будет поддержано Вашингтоном. Также мы видим, что советник по национальной безопасности вообще не упоминает уже достигнутые в Брюсселе, и так и не выполненные Приштиной соглашения, как бы намекая на утрату их актуальности.
Поскольку лейтмотивом спича Болтона является мысль о том, что Приштина и Белград должны разобраться в своих проблемах сами, а Европа «не будет мешать», сказанное является прямым призывом к Тачи и его команде не слишком обращать внимание на ЕС, и решать поставленные задачи. Прямо указав, что «многие пытались посредничать в его решении, но эти усилия были напрасны».
Далее Болтон делает акцент на том, что переговоры сербского руководства и косовских сепаратистов о «корректировке территорий» носят негласный характер, то есть обе стороны, или, по крайней мере, одна из них желают сохранить их факт в тайне.
Напомним, что Александра Вучича в Сербии многие обвиняют, что он действует втайне от сербского народа. Поскольку проводимая им и его предшественниками политика «уступки по Косово в обмен на евроинтеграцию» вызывают протест значительной части общественности, основания не слишком афишировать «некоторые детали» переговоров у Вучича имеются, хотя сам он категорически отвергает факт тайных контактов с Приштиной и Брюсселем.
Если он говорит правду, то советник Трампа зачем-то клевещет на президента Сербии.
Если все же секретные переговоры ведутся, то Болтон, открыто говоря о том, что сербский лидер ведет торг за спиной своих избирателей, с какой-то целью «сливает» Вучича. Который успел зарекомендовать себя, как человек однозначно прозападной ориентации, готовый идти практически на любые уступки.
В любом случае такие шаги советника по национальной безопасности, явно нацеленные на дискредитацию сербского лидера и посреднических усилий ЕС, не вяжутся с утверждением Болтона о заинтересованности Вашингтона в успехе этих переговоров и в мирном завершении конфликта.
Поскольку счесть Болтона психически неадекватным человеком, который сам не понимает, что говорит, нельзя, очевидно, что он преследует цели совершенно отличные от декларируемых.
Своим выступлением, он, во-первых, дает карт-бланш косовским сепаратистам на «корректировку границ» Сербии, без оглядки на Брюссель, который оказался не состоятельным посредником. Во-вторых, он обещает поддержку США в случае успеха «диалога». И в-третьих, своим выступлением он серьезно подрывает позиции руководства Сербии, что с учетом разгорающегося в стране политического кризиса может серьезно дестабилизировать обстановку.
Нетрудно понять, что американцы целенаправленно провоцируют обострение конфликта на Балканах. Преследуемые ими цели понятны. Помимо стратегической задачи ликвидации Сербии, как потенциального ядра «региональной империи» союзной России, они стремятся создать серьезные проблемы ЕС, и прежде всего – Германии, главного посредника, имеющего, к тому же, свои интересы в регионе.
Кроме того, Вашингтон рассчитывает, что в случае обострения конфликта, Россия, традиционно покровительствующая Сербии, окажется так или иначе в него втянута. Что, в свою очередь, еще более осложнит отношения нашей страны с европейскими державами.
Иными словами, своим выступлением в Киеве Болтон в очередной раз подтвердил, что главным источником напряжения и конфликтов на европейском континенте является деятельность США.
Советник Трампа заявил, что договоренность между Белградом и Приштиной по «территориальным корректировкам» не вызывает возражений Вашингтона и может быть им поддержана.
«Есть новые сигналы о том, что оба правительства, возможно, негласно желают вести об этом переговоры. Американская политика заключается в том, что если две стороны могут договориться между собой и прийти к согласию, то мы не исключаем возможности территориальных корректировок. Действительно, не наше дело заявлять об этом», — цитирует Болтона «Радио Свободная Европа».
«Мы не будем мешать решению, и я не думаю, что кто-то в Европе будет мешать, если две стороны решат и найдут удовлетворяющее обе стороны решение. В тех дискуссиях, которые у них есть, мы готовы близко или издалека помогать, но не думаю, что мы решим этот вопрос, и мы не собираемся его решать — они должны его сами решать. Если Косово и Сербия достигнут договорённостей, которые удовлетворят обе стороны — мы их поддержим», — приводит слова советника Трампа РИА Новости.
Выступление Болтона выглядит довольно странно. С одной стороны, он как-то подчеркнуто дистанцируется от диалога Приштины и Белграда, повторяя, что то, что они обсуждают, только их дело, которое они должны «сами решить». С другой стороны, Болтон отчетливо дает понять, в каком направлении («коррекция границ») должен двигаться договаривающиеся стороны, чтобы получить американскую поддержку.
Как известно, переговоры Сербии и представителей албанских сепаратистов Косово зашли в тупик. Напомним, что под жестким нажимом Запада Белград в 2011 году пошел на переговоры с структурами, захватившими с помощью НАТО сербскую провинцию, и в апреле 2013 года заключил «Брюссельское» соглашение о принципах нормализации отношений Сербии и сепаратистского образования, состоящее, главным образом, из многочисленных уступок сербской стороны.
А в августе 2015 года было заключено соглашение о Сообществе сербских общин, предполагающее некоторые права для мест компактного проживания сербов, ставших на своей родной земле дискриминируемым меньшинством. Однако ни то, ни другое соглашение не было реализовано Приштиной (последний срок данный Брюсселем для их выполнения истек 4 августа). Что показало отсутствие у Брюсселя, выступающего гарантом и посредником в этом диалоге. возможности или/и желания добиться от Приштины их выполнения.
Эти документы крайне неприятны и тягостны для Белграда, в то же время их требования, предъявляемые к Приштине, более чем щадящие. Однако сепаратисты не хотят выполнять и их, не желая ни в чем себя ограничивать, и давать сербам, оставшимся в крае, хоть минимальные гарантии. Албанские националисты, в чьих руках оказались Косово и Метохия, не скрывают, что видят их в перспективе «этнически однородными».
Так о каком «диалоге» в свете вышесказанного говорит Болтон? И что за «территориальные корректировки», о которых ни слова ни сказано ни в одном из достигнутых соглашений?
Напомним, что главарь косовских сепаратистов Хашим Тачи в августе заявил о намерении добиваться «коррекции границ», которая, по его мнению, предполагает передачу под контроль Приштины трех южных районов Центральной Сербии с определенным процентом албанского населения - Прешево, Медведжи и Буяноваца.
Он заявил о намерении поднять этот вопрос во время предстоящей 9 сентября встречи в Брюсселе, отметив, что не очень надеется на поддержку в этом вопросе со стороны ЕС. Добавив, что речь идет исключительно об односторонней уступке Белграда, и «корректировка границ» не может быть предметом торга, и основанием для требования передачи в состав Сербии северных районов Косово, или даже предоставления им автономии.
В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич говорит о необходимости сербско-албанского «размежевания» в самом Косово. Он не детализирует значение этого термина, однако исходя из контекста его выступлений, можно сделать предположение, что речь, скорее всего, идет о широкой автономии мест компактного проживания сербов в Косово. Максимум, на что может рассчитывать Вучич, это федерация по типу Боснии и Герцеговины. Большее, что он может предложить взамен, это признание независимости Косово. Но и это маловероятно – сербское общество настроено категорически против этого шага.
Как мы видим, для того чтобы обозначить тему диалога, Джон Болтон использовал термин «корректировка территорий», который ранее применил Тачи, что однозначно говорит о том, какое именно «решение проблемы» будет поддержано Вашингтоном. Также мы видим, что советник по национальной безопасности вообще не упоминает уже достигнутые в Брюсселе, и так и не выполненные Приштиной соглашения, как бы намекая на утрату их актуальности.
Поскольку лейтмотивом спича Болтона является мысль о том, что Приштина и Белград должны разобраться в своих проблемах сами, а Европа «не будет мешать», сказанное является прямым призывом к Тачи и его команде не слишком обращать внимание на ЕС, и решать поставленные задачи. Прямо указав, что «многие пытались посредничать в его решении, но эти усилия были напрасны».
Далее Болтон делает акцент на том, что переговоры сербского руководства и косовских сепаратистов о «корректировке территорий» носят негласный характер, то есть обе стороны, или, по крайней мере, одна из них желают сохранить их факт в тайне.
Напомним, что Александра Вучича в Сербии многие обвиняют, что он действует втайне от сербского народа. Поскольку проводимая им и его предшественниками политика «уступки по Косово в обмен на евроинтеграцию» вызывают протест значительной части общественности, основания не слишком афишировать «некоторые детали» переговоров у Вучича имеются, хотя сам он категорически отвергает факт тайных контактов с Приштиной и Брюсселем.
Если он говорит правду, то советник Трампа зачем-то клевещет на президента Сербии.
Если все же секретные переговоры ведутся, то Болтон, открыто говоря о том, что сербский лидер ведет торг за спиной своих избирателей, с какой-то целью «сливает» Вучича. Который успел зарекомендовать себя, как человек однозначно прозападной ориентации, готовый идти практически на любые уступки.
В любом случае такие шаги советника по национальной безопасности, явно нацеленные на дискредитацию сербского лидера и посреднических усилий ЕС, не вяжутся с утверждением Болтона о заинтересованности Вашингтона в успехе этих переговоров и в мирном завершении конфликта.
Поскольку счесть Болтона психически неадекватным человеком, который сам не понимает, что говорит, нельзя, очевидно, что он преследует цели совершенно отличные от декларируемых.
Своим выступлением, он, во-первых, дает карт-бланш косовским сепаратистам на «корректировку границ» Сербии, без оглядки на Брюссель, который оказался не состоятельным посредником. Во-вторых, он обещает поддержку США в случае успеха «диалога». И в-третьих, своим выступлением он серьезно подрывает позиции руководства Сербии, что с учетом разгорающегося в стране политического кризиса может серьезно дестабилизировать обстановку.
Нетрудно понять, что американцы целенаправленно провоцируют обострение конфликта на Балканах. Преследуемые ими цели понятны. Помимо стратегической задачи ликвидации Сербии, как потенциального ядра «региональной империи» союзной России, они стремятся создать серьезные проблемы ЕС, и прежде всего – Германии, главного посредника, имеющего, к тому же, свои интересы в регионе.
Кроме того, Вашингтон рассчитывает, что в случае обострения конфликта, Россия, традиционно покровительствующая Сербии, окажется так или иначе в него втянута. Что, в свою очередь, еще более осложнит отношения нашей страны с европейскими державами.
Иными словами, своим выступлением в Киеве Болтон в очередной раз подтвердил, что главным источником напряжения и конфликтов на европейском континенте является деятельность США.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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