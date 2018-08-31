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Ночные атаки миноносцев в русско-японской войне

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В ходе обсуждения цикла статей, посвященных крейсеру «Варяг», возникла дискуссия о том, что могло произойти, если бы русские стационеры не вышли на бой с эскадрой С. Уриу днем 27 января и были бы атакованы японскими миноносцами на рейде Чемульпо с наступлением темноты. Мнения разделились – были высказаны предположения, что подобная атака обладала бы убийственной эффективностью и непременно привела бы к гибели русских стационеров, но ряд уважаемых читателей усомнился в подобном исходе.

Для того, чтобы определить возможную эффективность подобной атаки, мы проанализирует результаты, которые продемонстрировали японские и русские миноносцы в ночных боях, и начнем, разумеется, с первого морского боя, с которого, собственно, и началась русско-японская война: с нападения японских миноносцев на Порт-Артурскую эскадру.

Как известно, последняя стояла на внешнем рейде в количестве 16 вымпелов в четырех линиях, расположенных в шахматном порядке – расстояние между боевыми кораблями составляло 2 кабельтова. Броненосцы и крейсеры стояли с открытыми огнями, противоминных сетей выставлено не было, но противоминные орудия были заряжены. Японцы предприняли, как это принято считать, три атаки, но из них только первая была массированной: в течение 17 минут, с 23.33 до 23.50, 26 января 1904 г. восемь японских миноносцев выпустили по русским кораблям 14 мин, из которых 12 было направлено в трехтрубные корабли. Порт-Артурская эскадра ответила огнем в 23.37, то есть спустя 4 минуты после первого японского минного выстрела, а вот береговые орудия участия в отражении атаки не принимали.


В результате этой атаки было подорвано 3 русских корабля: с интервалом в пять минут в 23.40 мина попала в «Ретвизан», в 23.45 – в «Цесаревич» и в 23.50 – в «Палладу». Естественно, на эскадре поняли, что подверглись японскому нападению, и уже без какого-либо сомнения стреляли в дальнейшем по вражеским миноносцам. Но последующие «атаки» были действиями одиночных японских кораблей – в 00.30 27 января миноносец «Сазанами» и в 00.50 миноносец «Оборо» выпустили по одной мине, первый «в корабль типа «Полтава»», а второй – в неопознанный четырехтрубный русский корабль, не добившись при этом успеха.

При осмотре неразорвавшихся мин (таковых оказалось много) обнаружено было, что они снабжались прибором Обри для правильного действия на дальние расстояния, и специальными ножами для прорезывания торпедных сетей. Иными словами, предполагалось, что миноносцы будут атаковать корабли эскадры с больших дистанций, не сближаясь с ними, и японцы не сомневались в том, что русские корабли будут защищены противоминными сетями.

В целом же констатировать можно следующее – внезапная атака японцам более-менее удалась. Стояла безлунная ночь (луна на небе появилась только около 3 часов утра) миноносцы были замечены с русских кораблей только перед самой атакой, но, к сожалению, неясно, на какой дистанции она была произведена. Результативность первой атаки составила 21,4%, а вот последующие «атаки» на огрызающуюся всеми стволами эскадру (по одной мине с одного миноносца) делались уже явно для проформы – сблизиться на расстояние попадания мины японские миноносцы не смогли.

Впоследствии японцы предприняли несколько попыток заградить выход из внутренней гавани Порт-Артура, куда вынуждены были уйти русские корабли, и одновременно с этим (по данным «Работы исторической комиссии») были предприняты попытки взорвать эскадренный броненосец «Ретвизан», который в результате успешной минной атаки в ночь на 27 января вынужден был выброситься на мель. Фактически корабль окружили двумя «линиями обороны» - первую из них представлял самодельный бон, составленный из бревен, увязанных между собой якорным канатом, снятым с портовых барж. На эти бревна были надеты противоминные сети с левого борта броненосца (обращенного к берегу), и с других кораблей эскадры, имевших запасные полотнища. Располагался этот бон примерно в 20 метрах от поврежденного корабля, закрепленный специальными якорями, ну а вторую линию обороны представляла собой противоминная сеть правого борта «Ретвизана». По ночам у артиллерии правого борта постоянно дежурила прислуга, прожекторы были готовы включиться в любой момент и спала только половина команды. Кроме того, рядом с подорванным кораблем постоянно дежурили два миноносца и несколько паровых катеров, вооруженных 37-мм пушками, и это не говоря уже о том, что сухопутные батареи в любой момент готовы были поддержать «Ретвизан» огнем.


"Ретвизан" на мели в Порт-Артуре


Первая атака состоялась в ночь с 10 на 11 февраля, когда японцы попытались в первый раз заградить проход во внутренний бассейн брандерами. Интересно, что вражеский миноносец «Кагеро» подошел к броненосцу на расстояние трех кабельтов, но был замечен лишь после того, как попал в луч крепостного прожектора – случилось это около 02.45 утра 11 февраля и можно предположить, что луна к тому моменту еще не взошла. «Ретвизан» немедленно открыл по нему огонь, «Кагеро» выпустил мину, но неудачно – ее потом нашли на берегу невзорвавшейся. «Ретвизан» стрелял по «Кагеро» менее минуты, а затем тот выскользнул из луча, снова став «невидимкой», однако тут же был замечен второй японский миноносец, «Сирануи» (правда неизвестно, кто именно его обнаружил) и «Ретвизан» открыл по нему огонь с расстояния 4-5 кабельтовых. Его поддерживали миноносцы, четыре минных катера, и, конечно, артиллерия береговой обороны, и тут за «Сирануи» открылись еще два миноносца, «Маракуми» и «Югири». Огонь был перенесен на них, но затем обнаружились японские пароходы, причем один из них, по мнению наших моряков, держал курс прямо на «Ретвизан» и огонь перенесли теперь уже на них.

В целом можно констатировать, что попытка подрыва «Ретвизана» потерпела полное фиаско, и, более того, японские миноносцы продемонстрировали плохую боевую выучку: промахнуться с 3 кабельтов по стоящему на мели эскадренному броненосцу, и не попасть даже в бон – это надо было суметь. Но… а была ли вообще предпринята такая попытка?

Мы не зря указали, что сведения о попытке подрыва «Ретвизана» взяты нами из отечественной «Работы исторической комиссии», но дело в том, что японцы эту точку зрения в «Описании военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи (в 1904-1905 гг.)» не подтверждают. Они сообщают, что целью 5-го отряда истребителей были русские миноносцы и сторожевые суда, атака которых могла бы остановить японские брандеры. И, надо сказать, японское изложение событий в данном случае выглядит намного логичнее и от этого правдоподобнее: их первейшей целью было заграждение входа, а для этого, конечно, следовало уничтожить легкие русские корабли, охраняющие вход во внутреннюю гавань. В то же время атака минами находившегося на мели «Ретвизана» ничего не давала для решения этой задачи – одно, или даже несколько торпедных попаданий не могли бы уничтожить артиллерию этого корабля. Кроме того, трудно поверить в то, что японцы не знали и не догадывались о защите русского броненосца противоторпедными сетями и боном – а ведь шансы поразить корабль в этих условиях были минимальными.

Поэтому выглядит правильнее версия японцев, что командир 5-го отряда миноносцев обнаружил «стоящие на якоре несколько судов и миноносцев» атаковал их торпедами – вероятнее всего речь идет о двух миноносцах и четырех минных катерах, находившихся неподалеку от «Ретвизана», что и вызвало у русских подозрение в том, что объектом атаки стал подбитый броненосец… При этом, к сожалению, «Мейдзи» не сообщает израсходованное миноносцами количество мин, известно только, что ими стреляли со всех четырех миноносцев, то есть их расход не мог быть меньше четырех. В любом случае, японцы ни в кого не попали, однако с учетом того, что только «Кагеро» стрелял с более-менее короткой для ночного боя дистанции (порядка 3 кбт), а остальные, по всей видимости, стреляли с 5 кабельтов и даже далее, тем более – по миноносцам, а то и минным катерам, то подобный результат вряд ли может удивить.

На следующий день русские крейсера «Баян», «Акольд» и «Новик» выходили в море. Японцы, полагая что эти корабли останутся на ночь на внешнем рейде, послали миноносцы для их атаки, и эти миноносцы были обнаружены и отогнаны огнем русских миноносцев, береговых батарей и «Ретвизана». В то же время японцы никого не нашли (крейсера на самом деле ушли вечером на внутренний рейд) и отступили, не солоно хлебавши, израсходовав при этом не менее четырех торпед – судя по описаниям в большинстве случаев (если не во всех) японцы стреляли по кораблям, которые лишь привиделись им, так что попаданий, конечно, не было.

Бои отряда Матусевича (миноносцы «Выносливый», «Властный», «Внимательный», «Бесстрашный»), а также «Решительного» и «Стерегущего» с японскими миноносцами мы рассматривать не будем, потому что, судя по всему, японцы в этих боевых эпизодах мины не применяли, ограничившись артиллерией. Но обращает на себя внимание вот что – отряд Матусевича атаковал 1-ый отряд истребителей миноносцев уже после восхода луны, однако с японских кораблей русские миноносцы замечали обычно на расстоянии не больше 300 метров, то есть чуть более 1,5 кабельтов.

Вечером 8 марта 4-ый отряд японских истребителей («Хаядори», «Мурасаме», «Асагири», «Харусаме») попытался атаковать русские сторожевые корабли на внешнем рейде. Однако, примерно в 2 000 м от входа в гавань (чуть более 10,5 кбт) миноносцы были обнаружены, и обстреляны береговыми батареями и канонерскими лодками «Бобр» и «Отважный». В итоге все закончилось тем, что «Хаядори» выпустил одну мину наудачу, с большой дистанции (она была найдена на рейде утром) и, конечно, никуда не попал, после чего миноносцы ушли. Правда, в ту же ночь 5-ый отряд повторно попытался проникнуть на рейд, пользуясь временно отключенным освещением (крепость ненадолго выключала прожекторы) но также был обнаружен и отогнан, не сумев выйти в торпедную атаку, на чем дело и кончилось.

Вторую попытку заграждения выхода на внешний рейд японцы предприняли в ночь на 14 марта – согласно их плану, один отряд истребителей должен был подойти вечером 13 марта и разведать ситуацию – если на внешнем рейде окажутся русские боевые корабли, их следовало атаковать и потопить с наступлением темноты. Если же таковых не будет, то следовало нести наблюдение. Один отряд миноносцев должен был сопровождать брандеры до самого их затопления, после чего, сняв выжившие экипажи, отступить – ему же в обязанность вменялось расчистить дорогу транспортам в случае контратаки русских миноносцев. Два других отряда должны были наблюдать за рейдом, и отвлечь на себя внимание, открыв интенсивный огонь, когда брандеры будут обнаружены, в случае, если русские миноносцы контратакуют, им следовало поддержать отряд непосредственного охранения брандеров.

План этот не увенчался успехом. Головной брандер был обнаружен в 20 кабельтовых от прохода, немедленно по нему был открыт огонь с берега и сторожевых кораблей. Затем русские миноносцы «Сильный» и «Решительный» на полном ходу атаковали неприятеля. Этот ночной бой стал рекордсменом по качеству ночной торпедной стрельбы: «Сильный» выпустил две мины, а «Решительный» - одну, и было подорвано либо два, но может быть даже три брандера. Затем «Сильный», очевидно войдя во вкус, атаковал то, что он принял за японскую эскадру (спешно при этом перезаряжая торпедные аппараты) – это были японские миноносцы, с которыми он вступил в бой. Один из вражеских миноносцев, «Цубаме», стрелял в «Сильного» миной, но промахнулся. В ходе артиллерийского боя «Сильный» получил попадание в паропровод (смертельные ожоги получили 8 человек, включая инженера-механика Зверева), а затем был замечен и обстрелян собственными береговыми батареями, отчего вынужден был отступить и выброситься на берег.


"Сильный" после боя в ночь на 14 марта


С одной стороны, можно констатировать, что русские миноносцы достигли колоссального успеха – они атаковали отряд, находившийся под защитой вдвое превосходящего в численности неприятеля (четыре миноносца), при этом русские корабли потерь не понесли, а результативность их минной атаки составила 66,7 или даже 100%. Но нужно понимать, что условия, в которых действовали «Сильный» и «Решительный», были для них достаточно благоприятными – японские экипажи оказались ослеплены светом прожекторов, которые подсвечивали цели русским миноносцам.

Следующим применением торпедного оружия стал последний бой миноносца «Страшный», подбитый русский корабль выстрелил из носового аппарата миной в «Икадзучи», но не попал – однако данный бой состоялся после восхода солнца, и не может считаться ночным. А вот третья попытка закупорить выход на внешний рейд Артура, вне всякого сомнения, является таковой. В этот раз японские миноносцы опять не проявили себя – они стремились отвлечь внимание на себя, ведя стрельбу и светя прожекторами, но мин, по всей видимости, не применили. Русским минерам, наоборот, опять сопутствовал успех: минный катер с «Победы» подорвал один из японских брандеров (справедливости ради укажем, что он в это время уже взорвался и тонул). Еще два брандера были подорваны минным катером с «Пересвета» и миноносцем «Скорый». В торпедную атаку пытался выйти и катер с броненосца «Ретвизан», но она не заладилась – выстрела не последовало, торпеда, выскользнув из аппарата, зацепилась за катер рулями и повисла на нем. В целом же можно видеть высокую эффективность русского минного оружия – в цель попало 3 мины из выпущенных четырех, то есть 75%.

А вот в ночь на 25 мая русским не повезло – японцы, не доверяя уже брандерам, пытались поставить минное заграждение, но были обстреляны из орудий кораблей и крепости. Два миноносца ходили в атаку, и «Скорый» выпустил две мины по японскому транспорту-заградителю. Судя по всему, обе мины никуда не попали (одна из них была найдена на следующий день). Следующий ночной бой миноносцев состоялся в ночь на 10 июня, когда контр-адмирал В.К. Витгефт, видя возросшую активность вражеских сил по минированию внешнего рейда, отправил в море 7 миноносцев и два минных крейсера, которые столкнулись с японскими кораблями, но он также был артиллерийским. Интерес представляет дистанция обнаружения – светила луна, но японские миноносцы находились на темной части горизонта. Тем не менее, наши моряки обнаружили их на расстоянии 3-4 кабельтова.

На следующий день русская эскадра вышла в море, встретив там броненосцы Х. Того., В.К. Витгефт не принял боя, и отступил к Порт-Артуру, дело было к вечеру, эскадра не могла уже уйти на внутренний рейд, и японцы попытались решить дело массированной миноносной атакой. Однако результат получился разочаровывающим.

Первыми отступающие русские корабли атаковал 14-ый отряд миноносцев, причем каждый из четырех выпустил по одной мине (первым стрелял «Чидори» в «броненосец типа «Полтава»), но успеха не добился ни один. Зато русские миноносцы (по мнению японской официальной истории), бросившись в контратаку, добились торпедного попадания – спустя пять минут после своего выстрела, «Чидори» получил-таки мину Уайтхеда. Несмотря на полученные тяжелые повреждения, «Чидори» все же не погиб, и смог вернуться на базу на островах Эллиот.

Ночные атаки миноносцев в русско-японской войне

Тот самый "Чидори"


Почти тут же русские броненосцы атаковал 5-ый отряд истребителей, при этом три миноносца выпустили по меньшей мере пять торпед (не попала ни одна), а четвертый «Сирануи» так и не вышел выйти на позицию для атаки, отделился от отряда с тем, чтобы в дальнейшем найти себе цель самостоятельно. Затем 1-ый отряд миноносцев атаковал эскадру с тыла, три из четырех миноносцев выпустили минимум по одной мине. Два миноносца после этого отступили, а флагманский №70 вместе с не стрелявшим №69 отправился «искать счастья» дальше. Два миноносца 3-го отряда атаковали русские корабли тремя минами («Усугомо» - 2 мины, «Сазанами» - одну).

К этому времени Порт-Артурская эскадра уже вошла на внешний рейд, но, пока она еще не стала на якорь, ее атаковал 16-ый отряд миноносцев (по меньшей мере четырьмя минами, возможно, что и больше), однако эта атака, по всей видимости, была сильно сбита прожекторами Золотой горы и мощным артиллерийским огнем. Наконец-то «Сирануи» увидел свой шанс, атаковав миной «Севастополь» (или «Полтаву»), а затем отступил, соединившись со своим отрядом. Вслед за ними три торпеды по русским кораблям выпустили миноносцы №70 и №69 (одну по крейсеру «Диана», одну – по «Пересвету» или «Победе» и еще одну по неустановленному кораблю).

После этого наступил небольшой перерыв – пока не зашла луна. После этого 1-ый отряд истребителей (три корабля), 20-ый отряд миноносцев (четыре корабля) и ранее уже участвовавший в атаке «Хаябуса» из 14-го отряда, пользуясь мраком ночи, бросились вперед, но это не было скоординированной атакой. Сперва 1-ый отряд истребителей и «Хаябуса» выпустили пять торпед по стоявшим русским кораблям и отступили.

20-ый отряд миноносцев пошел к Тигровому полуострову, но в это время эскадра погасила всякие огни, работали только сухопутные прожекторы крепости, которые светили море вокруг кораблей Витгефта, оставляя их самих в тени. 20-ый отряд был обнаружен, выпустил 5 торпед и отступил. Из 12-го отряда в атаку смог выйти только один миноносец, выпустивший две мины, а остальные так и не смогли выйти в атаку до рассвета. 4-ый отряд проявил себя лучше, все 4 корабля выпустили по одной мине и отступили. 2-ой отряд истребителей, 10-ый и 21 отряды миноносцев выйти в атаку так и не смогли.

В целом же в бою в ночь на 11 июня японские миноносцы выпустили по русским кораблям 39 торпед, но добились только одного торпедного попадания: в собственный миноносец «Чидори» (потому что на самом деле никакой русской контратаки миноносцами не было, и единственным "источником" попавшей в него мины мог быть только японский миноносец).

При этом не менее 15 торпед было выпущено, пока эскадра еще находилась в движении, 8 – в то время, когда корабли, достигнув внешнего рейда, еще не встали на якорь и 16 – по стоящей на месте эскадре. Почему же японцы не достигли никакого успеха?

Продолжение следует!
Автор:
Андрей из Челябинска
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Бой в Желтом море 28 июля 1904 г. Часть 3: В.К. Витгефт принимает командование
Бой в Желтом море 28 июля 1904 г. Часть 1: Вильгельм Карлович Витгефт и Хэйхатиро Того
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6 комментариев
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  1. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 07:10
    +2
    Если судить по качеству оружия времен РЯВ, то несомненно даже такие скромные результаты в попытках нанесения торпедных ударов весьма похвальны. А чем меньше боевой корабль, тем наглее и агрессивнее на нем командир,что также вполне закономерно(за редкими исключениями). Так что, что наши ,что японские команды на миноносцах заслуживают уважения.Разница лишь в том, что исходя из обстановки у одних было больше шансов на успех, у других меньше.
    Статье за обзор несомненный плюс drinks good hi
    ПС. Времени подробнее расписывать свои мысли абсолютно нет... sad
    1. Андрей из Челябинска Офлайн
      Андрей из Челябинска Сегодня, 07:53
      0
      Цитата: рюрикович
      Времени подробнее расписывать свои мысли абсолютно нет...

      Так ить грядет вечер пятницы:)))))
  2. ignoto Офлайн
    ignoto Сегодня, 08:26
    0
    Традиционно, при описании характеристик отечественных и японских миноносцев допускают одну забавную,но весьма серьезную ошибку,которая скорее похожа на сознательный подлог.
    Мало того,что напоминая о том,что на японских миноносцах было установлено больше орудий, указывают,что 75 мм орудие отечественных миноносцев было совсем бесполезно,так как не имело фугасного снаряда.
    А ,учитывая,что часть японских миноносцев,вместо кормового 57 мм орудия получила второе 76 мм, то преимущество противника выглядит подавляющим.
    Правда,о том,что японское 76 мм орудие тоже не имело фугасного снаряда, упоминать не любят.
    Но,если отечественное 75 мм орудие при отсутствии фугасного снаряда было бесполезно, то получается,что японские миноносцы,перевооруженные кормовым 76 мм орудием несли два бесполезных орудия.
    Исходя из воззрений того времени отсутствие фугасного снаряда для трехдюймовых морских орудий не считалось ошибкой.
    Наоборот, только бронебойный снаряд данного калибра,по устоявшемуся мнению, и мог нанести существенные повреждения кораблю класса миноносец, повредив его КМУ.
    1. Djusha Офлайн
      Djusha Сегодня, 08:50
      0
      Что с фугасом, что без фугаса 2 × 76-мм, 4 × 57-мм против 1 × 75-мм, 3-4 × 47-мм это почти в три раза преимущество
    2. Старший матрос Онлайн
      Старший матрос Сегодня, 09:55
      0
      Оно так, но у 57мм орудия снаряд хоть немного больше, чем у 47мм. А 75мм у наших истребителей стояли на носу. У японцев же, 76мм (или сколько там фунтов по английской системе?) стояла изначально на юте, а потом добавили баковое. Поэтому когда японцы нас догоняли (а в основном было именно так) наши отбивались только из 47мм.
      Ну и конструкцию миноносцев тогдашних надо помнить. Обшивка тонкая, корпуса слабые. Даже если болванками нашпиговать, может хватить. при удаче, ессно
  3. Ivanchester Онлайн
    Ivanchester Сегодня, 10:30
    0
    Добрый день, Андрей!

    Спасибо за статью.
    ИМХО, бесперспективность ночного прорыва "Варяга" пока не стала очевидной no
    Так что с большим интересом буду ждать продолжение...