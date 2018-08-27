Вместо тысячи боеголовок: спасет ли Россию «Булава»?

Про «новую Холодную войну» не писал, наверное, только очень ленивый. На деле же наивно полагать, что Россия и Соединенные Штаты будут меряться своими ядерными арсеналами, как это было полвека назад. Возможности стран принципиально отличаются: это хорошо видно по военным бюджетам. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за 2017 год оборонный бюджет США составил 610 миллиардов долларов, в то время как России — 66 миллиардов. Эта разница, в целом, больше сказывается на тактическом потенциале вооруженных сил, чем на стратегическом. И все-таки американский ядерный щит, в целом, видится более современным и, что еще важнее — более защищенным.Напомним, что в основе ядерной триады США лежат твердотопливные баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) UGM-133A Трайдент II (D5). Они базируются на четырнадцати стратегических субмаринах типа «Огайо». Еще четыре лодки американцы переоборудовали под носители крылатых ракет. Каждая из стратегических лодок «Огайо» несет по 24 баллистические ракеты: ни одна другая субмарина в мире не может похвастаться столь внушительным арсеналом, и ни одна другая БРПЛ не имеет столько возможностей, как Трайдент II (D5). Впрочем, свои трудности есть и у американцев. Сама «Огайо» — далеко не новая субмарина третьего поколения (сейчас, напомним, и США, и Россия уже вовсю эксплуатируют четвертое). В идеале эти лодки нужно менять, но пока что банально нечем. Проект «Колумбии» буксует.В принципе, России для гарантированного ответного удара хватило бы наземных ядерных комплексов шахтного и мобильного базирования. Однако при всех преимуществах имеющихся систем такие комплексы более уязвимы, чем стратегические субмарины. Отчасти, именно этим обусловлен возврат к теперь уже отмененному «ядерному поезду», получившему обозначение «Баргузин», который, к слову, тоже имел концептуальные недостатки, связанные с уязвимостью. В целом, нет ничего заманчивей, чем иметь в составе ядерной триады невидимый и бесшумный ядерный арсенал, который, к тому же, сможет менять свою дислокацию.Проблема для России заключается в том, что имеющиеся субмарины второго-третьего поколений проекта 667БДРМ «Дельфин» морально устарели. То, что Китай строил свои лодки проекта 094 «Цзинь» с оглядкой на советскую школу кораблестроения ни о чем не говорит. Вернее, говорит, но лишь о том, что других технологий (скажем, американских) у Поднебесной не было. «Дельфин» — далеко не самая малошумная субмарина. Считается, что старая американская лодка типа «Лос-Анджелес» обнаруживает подлодку проекта 667БДРМ в Баренцевом море на дистанции до 30 километров. Нужно полагать, у «Вирждинии» и «Сивулфа» данный показатель будет еще лучше.Это не единственная проблема. Каждая субмарина проекта 667БДРМ несет по шестнадцать ракет Р-29РМУ2 «Синева». При всех их достоинствах, применение жидкостных ракет чревато рядом рисков, в сравнении с ракетами твердотопливными, такими как уже упомянутый Трайдент II (D5). Для обслуживания жидкотопливных ракет нужно множество оборудования, повышающего шумность субмарины. А работа с токсичными компонентами топлива повышает риск аварии, которая может обернуться трагедией почти что глобального масштаба. Напомним, что именно разгерметизация баков ракеты привела к гибели подводной лодки К-219.В этом смысле твердотопливная «Булава», которая, как мы знаем, уступает по забрасываемой массе американскому «Трайденту» и имеет ряд технических проблем, все же видится гораздо лучшим вариантом, чем старые ракеты, пусть даже и прошедшие модернизацию. «Булава» имеет дальность до 11 тысяч километров, стартовую массу 36,8 тонн, и забрасываемую массу до 1,15 тонн. Ракета способна нести шесть боевых блоков индивидуального наведения. Для сравнения, у «Трайдент II (D5)» забрасываемая масса составляет 2800 тонны.Почему такая большая разница в характеристиках? Как заявлял в свое время генеральный конструктор «Тополя» и «Булавы» Юрий Соломонов, уменьшение полезной нагрузки ракеты связано с повышением ее живучести, в том числе с низким активным участком полета, когда работает маршевый двигатель ракеты и ее можно хорошо наблюдать и уничтожить на раннем этапе. «У „Тополь-М“, и у „Булавы“ активный участок по сравнению с отечественными ракетами меньше в 3 — 4 раза, а по сравнению с американскими, французскими, китайскими — в 1,5—2 раза», — отметил Соломонов.Есть, впрочем, более тривиальная причина — банальное отсутствие средств на более мощную ракету. Не зря ведь в советские годы «Борей» хотели вооружить специальной версией твердотопливной Р-39, имевшей сравнимую с «Трайдентом» забрасываемую массу и совокупную мощность боевых блоков, значительно превосходящую показатели «Булавы».Напомним, кстати, что каждая новая субмарина «Борей» должна нести по шестнадцать ракет Р-30 «Булава». Всего лодок в строю сейчас три, и при сохранении темпов строительства они станут вполне равнозначной заменой для «Дельфинов», а также тяжелых «Акул» проекта 941, которые де-факто уже канули в Лету (сейчас в эксплуатации находится лишь одна такая лодка, ее переоборудовали под «Булаву»).Главной же проблемой «Булавы» считают не малую забрасываемую массу или относительно небольшой разрушительный эффект, а высокий процент неудачных пусков. Всего с 2005 года осуществили свыше 30 испытательных пусков, из которых семь были признаны неудачными, хотя многие специалисты делали акцент на множестве частично-удачных запусков. Однако даже с учетом новизны высокий процент неудач нельзя назвать чем-то уникальным. Так, вышеупомянутая Р-39 из первых 17 пусков провалила больше половины, однако это не помещало ни ее принятию на вооружение, ни, в целом, нормальной эксплуатации. Если бы не развал СССР, ракета теоретически смогла бы прослужить не одно десятилетие. А «Булава», скорее всего, так бы и не появилась.Если попытаться подытожить сказанное, то планы срочно искать замену для Р-30 выглядят чересчур резкими и ненужными. Напомним, что в июне 2018 года сообщалось, что ракету все же приняли на вооружение. А в мае этого года Минобороны РФ показало уникальные кадры подготовки к запуску и одновременного старта четырех баллистических ракет Р-30 «Булава». Едва ли одно или другое было бы возможно, будь ракета «сырой», небоеспособной или настолько неудачной чисто концептуально, что про ее применение не могла бы идти и речь.Очевидно, «Булава» станет основой морской составляющей российской ядерной триады, по меньшее мере, на ближайшие десятилетия. При этом будут постепенно устраняться разного рода «детские болезни», свойственные, в принципе, любой новой технике, особенно, настолько сложной. При этом наземный компонент ядерной триады РФ останется в обозримой перспективе ее основой. Чего только стоят усилия, направленные на проекты «Буревестник» и «Авангард».