Генштаб ВС России готовит «сюрприз» к новому удару по Сирии: «апрельскому сценарию» не бывать
На протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали крайне жёсткую, продуманную и успешную совмеcтную военную операцию Сирийской Арабской Армии и тактической авиации Воздушно-космических сил России по зачистке многочисленных оппозиционно-террористических анклавов «Свободной сирийской армии», «Джебхат ан-Нусры»*, ИГИЛ* и других исламистских формирований в районах крупных городов южного «деэскалационного треугольника» «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра», а также в районе Дамаска и Эр-Растана. При полноценной поддержке со стороны наиболее опытных подразделений «Сил Тигра», «Хезболлы» и Корпуса Стражей Исламской революции (включая элитный отряд «Кудс»), сирийской армии удалось успешно осуществить крайне сложную часть освобождения территории республики - в достаточно сжатые сроки провести штурм мощнейшего укрепрайона в Ярмуке. Несмотря на то, что территория этого анклава представляла собой лишь один небольшой район Дамаска, крайне плотная городская застройка обеспечивала боевикам ИГИЛ массу тактических преимуществ по оперативной переброске огневых позиций между различными секторами переднего края обороны без вскрытия перемещающихся подразделений.
Наступательный бросок проправительственных сил на позиции боевиков «южного фронта» FSA («Free Syrian Army») был проведён на удивление быстро, несмотря на наличие в распоряжении оппозиционных военизированных формирований иордано-сирийского и израильско-сирийского участков границы (последний в районе Голанских высот). В данном случае, на руку Дамаску сыграли сразу две негласные сделки между Москвой и Тель-Авивом, заключённые в ходе переговоров израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая и 11 июля 2018 года. Так, в ходе двух этапов переговоров были достигнуты соглашения об отстранении Израиля от помощи боевикам FSA в обмен на «заморозку» поставок Войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» и на отведение иранских подразделений КСИР и «шиитской милиции» на дистанцию 80 - 100 км от Голанских высот. В данном случае ЦАХАЛ всё же выполнил взятые на себя обязательства и сирийская армии легко взяла под контроль юго-западные районы Сирии, несмотря на то, что оппозиция и «южного фронта» имела в распоряжении более чем 25 господствующих высот.
Ключевым моментом в освобождении окрестностей Даръы и Эс-Сувейды также можно считать заблаговременный отказ Иордании от участия в поддержке боевиков-«южан». Несмотря на давление со стороны Вашингтона, включая апрельский визит в Амман наиболее ярого антироссийского «ястреба», госсекретаря США Майка Помпео, король Иордании Абдалла II отклонил запросы американской стороны на предоставление северной границы своего государства (в особенности, автомагистрали M5) для создания всячеcких «коридоров» с целью оказания материально-технической поддержки оппозиционным силам, ведь итог такой благотворительности один - разгул преступности и террористического хаоса в северных регионах Иордании. Хватает и того, что Иордания, равно как и Ирак, является заложницей Пентагона в плане обеспечения оперативно-тактической устойчивости американо-британской военной базы в Ат-Танфе.
Сегодня, когда все небольшие оппозиционные «котлы» и анклавы в западной части Сирии уже ликвидированы, на горизонте остаётся масштабная наступательная операция на один из главных дестабилизационных эпицентров - смешанный антиправительственный плацдарм, часто именуемый «Идлибским гадюшником». Это небезынтересное название дано мятежному региону совсем не случайно, поскольку за весь период боевых действий на Сирийском театре военных действий эта территория, представляя собой своеобразный «террористический отстойник», приняла просто громадное количество джихадистов из ИГИЛ, «Хаят Тахрир аш-Шам», «Джебхат Тахрир Суриях», «Джейш Идлиб Хур», «Исламистской партии Туркестана» и т.д. К большому сожалению, можно констатировать, что огромную лепту в усиление данного военизированного исламистского конгломерата («Идлибского гадюшника») внесло не только естественное насыщение боевиками, отступающими из «ранних котлов» ИГ в Алеппо и других провинциях, но и крайне недальновидная практика так называемых «зелёных автобусов», одобренная Москвой и Дамаском. Известно, что перед штурмом всех без исключения анклавов FSA и «Тахрир аш-Шам» в районе Даръы и Дамаска, сирийское руководство предоставляло десяткам тысяч боевиков шанс добровольно сложить оружие, после чего вывозило их на неподконтрольные территории провинции Идлиб.
В итоге, практика «зелёных автобусов» привела к тому, что в Идлибе сформировался мощнейший антиправительственный «костяк» численностью от 50 до 100 и более тыс. человек. И теперь с этим всем необходимо что-то делать. Вот до чего доводит гуманизм, особенно в отношении заклятого противника. Между тем, даже не эта оплошность играет первостепенную роль в усложнении проведения штурмовой операции в Идлибе. Вся суть заключается в том, что потеря «Идлибского гадюшника» не входит в списки интересов Турции и США. Для Анкары, испытывающей проблемы со стабильностью национальной валюты и экономики на фоне американских санкций, Идлиб является отличным резервным звеном для пополнения государственной казны посредством установившихся бизнес-связей с группировками, контролирующими мухафазу. Для Вашингтона оккупированная провинция Идлиб является последним плацдармом, с помощью которого можно сохранить хоть какое-то влияние на западном берегу Евфрата, и продолжать вставлять палки в колёса действующему легитимному сирийскому режиму.
И это неоспоримый факт! Анкара может попытаться поддержать группировки «Идлибского гадюшника» различными видами стрелкового и противотанкового вооружения, но всеобъемлющей военной помощи, заключающейся в патрулировании воздушного пространства над Идлибом с помощью тактических истребителей F-16C/D Block 50+ турецких ВВС и развёртывания в провинции модернизированных зенитно-ракетных комплексов «I-Hawk», ожидать не стоит, поскольку в условиях непрекращающегося давления со стороны Белого дома, Эрдоган и его окружение всё больше устремляют взор в сторону партнёрства с Российской Федерацией. Вывод: несмотря на интересы Анкары, правительственные войска Сирии, при слаженной работе с ВКС России, способны освободить Идлиб за несколько месяцев; в крайнем случае, - год. При нахождении дополнительных точек соприкосновения с Турцией, этот процесс может занять и несколько недель.
Куда больший спектр неприятностей создаёт американская заинтересованность в Идлибе. И, как показывают последние новости, ситуация в данном случае складывается крайне нешуточная. Как стало известно, 25 августа 2018 года, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Женеве с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым сделал крайне провокационное заявление о «готовности ВС США к нанесению ещё более мощного ракетного удара по Сирии в том случае, если САА вновь применит химическое оружие». Налицо повторение «апрельского прецедента», когда после организованной «Белыми касками», западными специалистами и боевиками сирийской оппозиции провокации с использованием газообразного хлора, командование Объединённых ВС НАТО в Европе отдало приказ о нанесении массированного ракетного удара по стратегически важным объектам Вооружённых сил Сирии.
Как мы помним, в ходе того удара, благодаря сетецентрической увязке между разнородными типами зенитно-ракетных комплексов, сирийская ПВО смогла перехватить около 69% единиц высокоточного оружия НАТО, среди которых были замечены малозаметные тактические крылатые ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER, тактические крылатые ракеты большой дальности «Shtorm Shadow», а также стратегические крылатые ракеты UGM/RGM-109E «Tomahawk Block IV». Перехват 71 из 103 запущенных натовских ракет был достигнут, прежде всего, благодаря наличию в составе сирийской ПВО российских автоматизированных систем управления (АСУ) зенитно-ракетными бригадами типов «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ», связавших зенитно-ракетные комплексы С-125 «Печора-2М», «Бук-М1», «Бук-М2Э», «Панцирь-С1», «Оса-АКМ» и т.д. в единую эшелонированную систему ПРО ближнего и среднего радиусов действия. При этом, благодаря чёткому распределению целей между отдельными зенитно-ракетными дивизионами, была исключена возможность повторного (побочного) обстрела одной ракеты противника сразу нескольким средствами ПВО Сирии. Более того, операторы АСУ ещё и получали целеуказание по приближающимся американским крылатым ракетам от российского самолёта ДРЛОиУ А-50У, который приступил к регулярному боевому дежурству в сирийском воздушном пространстве ещё за пару-тройку суток до удара коалиции.
Самолёт радиолокационного дозора и наведения А-50У обеспечил расчёты сирийских зенитно-ракетных комплексов информацией о тех крылатых ракетах, которые были запущены с борта американской многоцелевой атомной подводной лодки «Джон Уорнер» (класс «Вирджиния»), находящейся в восточной части акватории Средиземного моря, а также британских истребителей «Tornado GR.4». Дело в том, что подлётные траектории данных ракет классов «Томагавк» и «Шторм Шэдоу» проходили через массу рельефных складок и хребтов горной цепи Антиливан, в связи с чем радиолокационные станции обнаружения 9С18М1-3 сирийских комплексов «Бук-М2Э» не смогли бы обнаружить их приближение вплоть до выхода из-за горных вершин. А это привело бы к трате дополнительного времени на доворот самоходных огневых установок 9А317 в сторону внезапно появившихся целей. Благодаря А-50У огневые установки заранее были развёрнуты в ракетоопасном направлении, что и увеличило процент перехваченных целей.
По словам Джона Болтона, а также по данным американских СМИ со ссылкой на экспертные круги, новый ракетный удар по Сирийской Арабской Республике может быть более мощным, что свидетельствует о стремлении Вашингтона максимально ослабить оборонительный потенциал сирийской армии, дав возможность боевикам из «Идлибского гадюшника» начать наступление на город Алеппо, расположенный прямо на линии соприкосновения в мухафазе Халеб. Подготовка к подобным действиям уже была подтверждена Минобороны России, а это значит, что новый удар по САР - лишь дело времени. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, очередной эпизод о «химатаке» в Кафер-Зайте планируют снять в течение ближайших дней.
Тем не менее, судя по последним данным от российских источников и тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com, на этот раз Москва готовит целую массу «сюрпризов» к очередной американской авантюре. На текущий момент в Восточном Средиземноморье уже несут боевое дежурство 14 надводных кораблей и 2 сверхмалошумные дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», относящиеся к проекту 636.3 «Варшавянка». Надводный компонент отправленной к сирийским берегам корабельной ударной группировки российского флота представлен преимущественно современными кораблями, основу которых составляют 3 фрегата пр. 11356 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»); также присутствуют 3 малых ракетных корабля пр. 21631 «Буян-М».
Вышеперечисленные надводные корабли и субмарины, совместно с противолодочными самолётами Ил-38Н, вполне способны возвести мощный противолодочный «щит» вплоть до центральной части Средиземного моря, что позволит заблокировать британские МАПЛ «Эстьют» и американские многоцелевые атомные подводные крейсера класса «Вирджиния» на максимально возможной дистанции от сирийских военных объектов (вне радиуса действия «Топоров»), либо на удалении в 800 - 1200 км, что позволит обнаружить их гораздо раньше, чем в случае пуска из района Кипра. Стоит отметить, что в апреле наш флот не располагал столь мощной группировкой на данном участке ТВД. Ракетный крейсер «Маршал Устинов», также входящий в состав группировки, обеспечит бесполётную зону в районах Тартуса и Хмеймима посредством корабельного ЗРК С-300Ф «Форт», либо перекроет вероятные маршруты ракет, проходящие через воздушное пространство Ливана.
Ещё один «сюрприз» скрывается в прибытии на авиабазу Хмеймим российского военно-транспортного самолёта неизвестного типа (Ил-76 или Ан-124) с отключенным транспондером, которое было отмечено местными жителями пару дней назад, а затем отображено на syria.liveuamap.com. Какой груз машина доставила в САР, доселе неизвестно. Вполне возможно, что в скором времени ВКС России сформируют эшелонированную систему ПРО над центральными и южными регионами Сирии, относящимися к главным подлётным направлениям «Томагавков» со стороны Персидского залива. Именно этого на протяжении уже трёх лет не хватает сирийскому «противоракетному зонтику». Ведь американцы не постеснялись развернуть новый радиолокационный комплекс в районе базы Эль-Шадади, на территории SDF.
Источники информации:
https://www.mk.ru/politics/2018/08/26/kak-rossiya-mozhet-otvetit-na-ocherednoy-amerikanskiy-udar-po-sirii.html
http://rusvesna.su/news/1535184161
https://syria.liveuamap.com/
* - террористические организации, запрещенные в РФ
- Автор:
- Евгений Даманцев
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