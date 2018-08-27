Ядерный ответ России

Ну вот, кажется, и все – Запад перешел красную черту в отношениях с Россией. Отмолчаться уже нельзя, и весьма вероятно, Кремль ответит на происки США с помощью ядерного оружия. Нет, речь пока не о том, чтобы нанести ядерный удар по США, а всего лишь о размещении ядерного оружия в Сирии. Но звучит, согласитесь, все равно очень серьезно и угрожающе.Именно так считает Владимир Гутенев - заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ. Более того, он дополнил свой красноречивый спич ещё несколькими пунктами – в частности, о возможности перехода в расчетах за российское оружие на криптовалюты и выхода России из Договора о нераспространении ракетных технологий. Это, по мнению депутата, станет сильным аргументом в отношениях с США. И вообще, как считает Владимир Гутенев, пора уже нанести американцам «встречный урон»Что ж, давайте попробуем по пунктам разобрать это неожиданное предложение.Итак, насчет ядерного оружия в Сирии. Очевидно, что размещать там какие-то стратегические виды ЯО совершенно контрпродуктивно – к США ни разу не ближе, обойти европейский эшелон американской ПРО из Сирии не получится, затраты на размещение огромны, обеспечение боевой устойчивости на порядок хуже, чем в самой России. А значит, речь точно не о СЯС.Что же тогда имел в виду депутат? Крылатые ракеты? Сомнительно, поскольку Сирия вполне укладывается в радиус действия современных российских крылатых ракет воздушного и морского базирования, что мы уже не раз видели за последние два года. То есть, совершенно нет смысла городить такой дорогой (и опасный) огород. Добавьте к этому комплексы «Кинжал», которые, по всей видимости, тоже могут нести ядерный заряд (хоть это и не признается официально).Возможно, крылатые ракеты в Сирии могли бы пригодиться для того, чтобы увеличить радиус их применения на южном направлении? Тоже очень сомнительно – для ударов по сомалийским пиратам крылатые ракеты с ядерной БЧ как-то немного чрезмерны. А если что-то подобное и понадобится (хотя бы с обычной боеголовкой), для этого гораздо лучше подойдет стратегический бомбардировщик или подводная лодка.Получается, у нас остаются только артиллерийские и авиационные ядерные боеприпасы, которые, чисто теоретически, можно было бы разместить где-нибудь под Дамаском. Но вопрос «зачем?» не перестанет нас мучать и в этом случае.Мы планируем угрожать своим ядерным оружием Израилю? Крайне сомнительно: поставить на дыбы это небольшое, но весьма боеспособное государство, у нас получится, а вот получить от этого хоть какой-то профит – вряд ли.А может, целью нашего ЯО станет Турция? Тоже пахнет скорее глупостью, чем каким-то стратегическим расчетом. Тем более, что Турция потихоньку дрейфует в сторону России, и отталкивать её сейчас никто в Кремле не станет.А может, депутат Гутенев считает, что наше оперативно-тактическое ядерное оружие станет серьезным сдерживающим фактором для американских авианосных группировок? Тоже маловероятно – на дистанцию артиллерийского выстрела они не подойдут, а авиация из того ограниченного набора, который у нас есть в Сирии, до американской АУГ просто не долетит.А вот что мы гарантированно получим, так это риск захвата ядерных боеприпасов или диверсий на объектах, которые внезапно стали ядерными.То есть, с какой стороны не посмотри, получается, что нардеп сказал глупость. Про ядерное оружие в Сирии – уж точно.Может, остальные его идеи очень интересны и перспективны? Увы, нет – криптовалюты в качестве средства расчета выглядят крайне сомнительно уже хотя бы потому, что их курс может колебаться на сотни процентов в течение даже не лет, а месяцев. И далеко не всегда – в сторону увеличения. Кроме того, они весьма уязвимы для биржевых спекуляций – как в сторону повышения, так и в сторону понижения. То есть, вероятность того, что в итоге наша оборонка будет экспортировать свой продукт даже не за фантики, и за пиксели на электронных счетах, слишком велика.Что же касается выхода из Договора о нераспространении ядерных технологий, то последствия такого шага тоже трудно назвать очень уж благоприятными для России. Американцы с Мексикой как-нибудь справятся, а вот что делать нам, когда по периметру страны появится с десяток государств, имеющих возможность нанести ракетный удар по территории РФ – вопрос открытый. Напугать американцев сможет, разве что, производство межконтинентальных баллистических ракет в Иране, но Тегеран, судя по всему, и без нашего выхода из упомянутого договора сможет справиться с этой задачей – сам, или северокорейские товарищи помогут…Если у кого-то из читателей возник резонный вопрос, зачем мы обсуждаем эти очевидные глупости, то ответить на него будет достаточно просто – очень хочется обратить ваше внимание на качество экспертизы, и качество российских элит вообще.Дело в том, что господин Гутенев, если верить его послужному списку, является не самым некомпетентным человеком в нашей Госдуме. У него и госпремия за закрытую военную разработку, и степень доктора технических наук, и работа в «Рособоронэкспорте» и «Ростехнологиях». Он автор множества научных работ и 59 патентов.И когда такой человек говорит очевидные глупости, возникает легкая паника – а что же там говорят и думают остальные? Кого мы набрали в Госдуму, и по каким признакам этот отбор осуществляется?