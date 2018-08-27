Аналитика

Ядерный ответ России

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Ну вот, кажется, и все – Запад перешел красную черту в отношениях с Россией. Отмолчаться уже нельзя, и весьма вероятно, Кремль ответит на происки США с помощью ядерного оружия. Нет, речь пока не о том, чтобы нанести ядерный удар по США, а всего лишь о размещении ядерного оружия в Сирии. Но звучит, согласитесь, все равно очень серьезно и угрожающе.

Именно так считает Владимир Гутенев - заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ. Более того, он дополнил свой красноречивый спич ещё несколькими пунктами – в частности, о возможности перехода в расчетах за российское оружие на криптовалюты и выхода России из Договора о нераспространении ракетных технологий. Это, по мнению депутата, станет сильным аргументом в отношениях с США. И вообще, как считает Владимир Гутенев, пора уже нанести американцам «встречный урон»




Что ж, давайте попробуем по пунктам разобрать это неожиданное предложение.

Итак, насчет ядерного оружия в Сирии. Очевидно, что размещать там какие-то стратегические виды ЯО совершенно контрпродуктивно – к США ни разу не ближе, обойти европейский эшелон американской ПРО из Сирии не получится, затраты на размещение огромны, обеспечение боевой устойчивости на порядок хуже, чем в самой России. А значит, речь точно не о СЯС.

Что же тогда имел в виду депутат? Крылатые ракеты? Сомнительно, поскольку Сирия вполне укладывается в радиус действия современных российских крылатых ракет воздушного и морского базирования, что мы уже не раз видели за последние два года. То есть, совершенно нет смысла городить такой дорогой (и опасный) огород. Добавьте к этому комплексы «Кинжал», которые, по всей видимости, тоже могут нести ядерный заряд (хоть это и не признается официально).
Возможно, крылатые ракеты в Сирии могли бы пригодиться для того, чтобы увеличить радиус их применения на южном направлении? Тоже очень сомнительно – для ударов по сомалийским пиратам крылатые ракеты с ядерной БЧ как-то немного чрезмерны. А если что-то подобное и понадобится (хотя бы с обычной боеголовкой), для этого гораздо лучше подойдет стратегический бомбардировщик или подводная лодка.

Получается, у нас остаются только артиллерийские и авиационные ядерные боеприпасы, которые, чисто теоретически, можно было бы разместить где-нибудь под Дамаском. Но вопрос «зачем?» не перестанет нас мучать и в этом случае.

Мы планируем угрожать своим ядерным оружием Израилю? Крайне сомнительно: поставить на дыбы это небольшое, но весьма боеспособное государство, у нас получится, а вот получить от этого хоть какой-то профит – вряд ли.

А может, целью нашего ЯО станет Турция? Тоже пахнет скорее глупостью, чем каким-то стратегическим расчетом. Тем более, что Турция потихоньку дрейфует в сторону России, и отталкивать её сейчас никто в Кремле не станет.

А может, депутат Гутенев считает, что наше оперативно-тактическое ядерное оружие станет серьезным сдерживающим фактором для американских авианосных группировок? Тоже маловероятно – на дистанцию артиллерийского выстрела они не подойдут, а авиация из того ограниченного набора, который у нас есть в Сирии, до американской АУГ просто не долетит.

А вот что мы гарантированно получим, так это риск захвата ядерных боеприпасов или диверсий на объектах, которые внезапно стали ядерными.

То есть, с какой стороны не посмотри, получается, что нардеп сказал глупость. Про ядерное оружие в Сирии – уж точно.

Может, остальные его идеи очень интересны и перспективны? Увы, нет – криптовалюты в качестве средства расчета выглядят крайне сомнительно уже хотя бы потому, что их курс может колебаться на сотни процентов в течение даже не лет, а месяцев. И далеко не всегда – в сторону увеличения. Кроме того, они весьма уязвимы для биржевых спекуляций – как в сторону повышения, так и в сторону понижения. То есть, вероятность того, что в итоге наша оборонка будет экспортировать свой продукт даже не за фантики, и за пиксели на электронных счетах, слишком велика.

Что же касается выхода из Договора о нераспространении ядерных технологий, то последствия такого шага тоже трудно назвать очень уж благоприятными для России. Американцы с Мексикой как-нибудь справятся, а вот что делать нам, когда по периметру страны появится с десяток государств, имеющих возможность нанести ракетный удар по территории РФ – вопрос открытый. Напугать американцев сможет, разве что, производство межконтинентальных баллистических ракет в Иране, но Тегеран, судя по всему, и без нашего выхода из упомянутого договора сможет справиться с этой задачей – сам, или северокорейские товарищи помогут…


Если у кого-то из читателей возник резонный вопрос, зачем мы обсуждаем эти очевидные глупости, то ответить на него будет достаточно просто – очень хочется обратить ваше внимание на качество экспертизы, и качество российских элит вообще.

Дело в том, что господин Гутенев, если верить его послужному списку, является не самым некомпетентным человеком в нашей Госдуме. У него и госпремия за закрытую военную разработку, и степень доктора технических наук, и работа в «Рособоронэкспорте» и «Ростехнологиях». Он автор множества научных работ и 59 патентов.

И когда такой человек говорит очевидные глупости, возникает легкая паника – а что же там говорят и думают остальные? Кого мы набрали в Госдуму, и по каким признакам этот отбор осуществляется?
Автор:
Виктор Кузовков
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22 комментария
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  1. anjey Онлайн
    anjey Сегодня, 06:00
    0
    Ту 95 с Х-102 с ЯБЧ,вполне смотрибелен и полезен для стратегического сдерживания запада и израиля ,был бы в Хмеймиме,пусть даже в плане БД а не постоянного базирования....
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 06:46
      +1
      Какой от него смысл в сдерживании,когда он находится в зоне поражения любой КР противников?))) это не сдерживание,это легкая мишень)))
      1. anjey Онлайн
        anjey Сегодня, 07:24
        0
        А ПВО наше для чего существует?
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 07:31
          0
          Я вам советую для начала изучить что такое стратегическая авиация и как ее используют. Вы там еще СЯС предложите разместить)))
    2. anjey Онлайн
      anjey Сегодня, 06:54
      0
      Средиземноморье это экономический и политический ключ к европе,азии и африке,а не хухры-мухры...
  2. seos Офлайн
    seos Сегодня, 06:24
    +2
    Как говорит "Рулька" в среднем депутат гос. думы в 2.5 раза умнее обычного человека.....
    1. ROSS 42 Онлайн
      ROSS 42 Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: seos
      Как говорит "Рулька" в среднем депутат гос. думы в 2.5 раза умнее обычного человека.....

      Не знаю, кто такая "Рулька", но судя по фотографиям "ум по коленам так и хлыщет"... wassat
  3. Bacha Офлайн
    Bacha Сегодня, 06:27
    +2
    Тут в госнаркоконтроль надо писать, а не на ВО.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:18
      +1
      Кого мы набрали в Госдуму, и по каким признакам этот отбор осуществляется?
      "выбор" то был разве ? половина депутатов с сомнительными интеллектуальными способностями-то что надо ЕР,сиди ,кнопку нажимай,больше от тебя ничего не требуется.
  4. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 06:28
    +3
    Пройдут в Думу по партейным спискам неумные люди, а потом начинают нести всякую ахинею.
    Может пора подумать о выборах в Думу по мажоритарной системе, чтобы депутаты выбирались
    туда индивидуально и не на кнопки нажимать а работать?
    1. anjey Онлайн
      anjey Сегодня, 06:41
      -1
      Зря вы так в духе статьи судите,янки нас запугивают по полной,вот и нужен наш "ответ чемберлену" ,с ними нужно говорить с позиции силы а не оправдываясь и вечно идя на уступки...
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 07:09
        +1
        С позиции силы,а не с позиции дилетантских глупостей) я представляю реакцию в ГШ на подобные заявления) или гогот или пальцем у виска крутят)
  5. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 06:35
    0
    Они специально в эту ГосДуру соответствующих иниотов выращивают в питомниках? fool
    1. anjey Онлайн
      anjey Сегодня, 06:47
      0
      Что идиотского в стратегическом военном и политическом векторе России на БВ??? Раз назвались груздем надо лезть в корзину со всеми вытекающими....
  6. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 06:43
    0
    Я вот не понимаю,какой смысл обсуждать личные заявления каких то людей,связанные с армией и обороной. Этим занимается МО. Дает рекомендации на те или иные действия или решения. Ну представьте как тупо выглядело бы заявление любого генерала ГШ о ЖКХ например?) это не повод для анализа,это повод улыбнуться,и забыть.
    1. BigBraza Офлайн
      BigBraza Сегодня, 06:55
      0
      Цитата: cariperpaint
      Я вот не понимаю,какой смысл обсуждать личные заявления каких то людей,связанные с армией и обороной. Этим занимается МО. Дает рекомендации на те или иные действия или решения. Ну представьте как тупо выглядело бы заявление любого генерала ГШ о ЖКХ например?) это не повод для анализа,это повод улыбнуться,и забыть.

      Смысл такой, что новость подхватили крупнейшие СМИ, включая ТАСС, МК и другие. И подается это, к сожалению, совершенно не критично, без капли анализа. Один сказал, другие радостно вопят о том, что найден ответ на санкции.
  7. курвиметр Онлайн
    курвиметр Сегодня, 06:44
    +1
    Здесь должна возникать не легкая паника, а панический ужас.
  8. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 06:47
    0
    Кого мы набрали в Госдуму, и по каким признакам этот отбор осуществляется?

    По партийным спискам, а то вы не знали? Чем они там занимаются - не знаю, но толку от их занятий нет. Что касается Сирии, то здесь нельзя не повторить свою мысль о том, что Россия, как официально приглашённый защитник интересов Сирии обязана заявить через представителя ООН, что в случае обстрела территории Сирии третьей стороной без оснований, международных расследований и официальных подтверждений берёт на себя право адекватного ответа. Чтобы пускающие с кораблей свои топоры немного почесали репу, как и тот пилот, который решил позабавиться. Для этого есть и С-400 и "Кинжал"...Заодно и проверим.
    Требования обоснованы, законны и справедливы. Если нет, надо собрать манатки, поджать хвост и тихо удалиться в конуру, вспоминая о том, кто должен ударить первым, если драка мало того, что неизбежна, а идёт не на жизнь, а на смерть.
    Хватит этого пустословия и пребывания в радужных мечтах о большой любви к России разных-всяких. stop Да! Авось тоже свалил к Юноне... belay
  9. zulusuluz Офлайн
    zulusuluz Сегодня, 06:52
    0
    Возможно депутат имел ввиду подавление провокаций с хим. оружием в зародыше при помощи ТЯО? Тогда вполне логично - и следа химического загрязнения не останется. Правда останется загрязнение радиоактивное...
  10. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 06:54
    0
    Госдума явно наладила тайные контакты с верховной радой, которая стала делиться с ней (думой) своей "дурью". Иначе объяснить некоторые законопроекты или заявления некоторых думцев просто не получается.
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    0
    а всего лишь о размещении ядерного оружия в Сирии
    Тут не стоит рассуждать о глупости депутата, а стоит задуматься для чего это было сказано и с какой целью. Некоторые депутаты действительно несут отсебятину, а некоторые делают заявления по "просьбе" и в т.ч. МО РФ.
  12. синоби Онлайн
    синоби Сегодня, 07:21
    0
    Наша госдума,в умственном плане,мало чем отличается от их конгресса и собственно точно также как у них ни чего не решает.Относиться к подобного рода высказываниям нужно как к шумвой завесе перед принятием резких решений