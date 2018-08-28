Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 2)

Связка гранат М-24

Кумулятивная мина Panzerhandmine

Магнитная противотанковая мина Panzerhandmine 3

Магнитная противотанковая мина Hafthohlladung 3

Устройство магнитной мины Hafthohlladung 3

Немецкий солдат с магнитной противотанковой миной

Установка магнитной мины на бортовую броню танка

Ручная противотанковая граната PWM Kz

Кумулятивная ружейная граната Gewehr Panzergranate 30

Немецкий пехотинец заряжает 30-мм ружейную гранату

Кумулятивная ружейная граната Grosse Gewehrpanzergranate (gr. G. Pzgr.)

Гранатомёт GzB-39

Кумулятивная ружейная граната GG/P-40

Сигнальный пистолет Leuchtpistole 34

26-мм «пистолетная» граната Wurfkorper 326 Leuchtpistole (326 LР)

Кумулятивная граната Panzerwnrfkorper 42 LP

По материалам:

http://weaponland.ru/board/

https://ww2aircraft.net/forum/threads/anti-tank-weapons.590/page-3

http://www.lonesentry.com/articles/ttt07/hafthohlladung.html

https://airsoft.ua/group.php?gmid=8906&do=discuss

http://wwii.space/granatyi-germaniya/

http://leuchtpistole.free.fr/Sommaire/En_Modele34.html

http://spec-naz.org/articles/oruzhie_i_boevaya_tekhnika/rifle_anti_tank_grenades_during_world_war_ii/

http://www.inert-ord.net/ger03a/gerrg2/ggp40/index.html



Вскоре после нападения Германии на Советский Союз выяснилось, что противотанковые ружья, имеющиеся в распоряжении Вермахта, ограниченно эффективны против лёгких танков и абсолютно непригодны для борьбы со средними Т-34 и тяжелыми КВ. В связи с этим немецкая пехота, как и в годы Первой мировой, была вынуждена использовать подручные средства: связки гранат, инженерные шашки со взрывчаткой и мины. В связках обычно использовалось 5-7 корпусов гранат Stielhandgranate 24 (М-24), присоединенных к гранате с рукояткой при помощи поясного ремня, проволоки или верёвки. При этом в каждой гранате содержалось 180 г взрывчатки, чаще всего «колотушки» снаряжались суррогатами на основе аммиачной селитры.Согласно немецким наставлениям, связку гранат рекомендовалось метать под ходовую часть, или, запрыгнув на танк, уложить её под кормовую нишу башни танка, после чего активировать тёрочный запал. Понятно, что такой метод уничтожения бронетехники был крайне рискован для того, кто на это осмеливался.Аналогичным образом, но гораздо реже против танков использовались тротиловые и мелинитовые 100-200 г шашки, объединенные в связки по 5-10 штук и снабженные верёвочной петлёй или деревянной рукояткой, а также 1 кг инженерный боеприпас Sprengbüchse 24 (нем. Взрывной заряд обр. 1924 года). Его можно было метать на дальность до 20 м, используя ручку на внешней части водонепроницаемого ящика.Sprengbüchse 24 представлял собой шашку взрывчатого вещества (тротил или пикриновая кислота) в водонепроницаемом цинковом или стальном контейнере с ручкой для переноски и тремя отверстия для детонаторов. В случае использования в качестве ручного противотанкового фугаса, для поджигания огнепроводного шнура длиной 10-15 мм использовались стандартные воспламенители ANZ-29. Также 1 кг заряды при установке нажимного взрывателя DZ-35 могли подкладываться под гусеницы танков.Помимо собственных гранат и инженерных боеприпасов германская пехота для изготовления противотанковых связок использовала трофейные советские гранаты РГД-33, которых в начальный период войны было захвачено более 300 тыс. единиц. РГД-33 была принята на вооружение в вермахте под обозначением Handgranate 337 (r) и активно использовалась до 1943 года. Кроме того, немцы не чурались применять на Восточном фронте бутылки с зажигательной жидкостью, хотя конечно и в меньших масштабах, чем в РККА.Что касается противотанковых мин, то в начальный период войны они использовались достаточно ограниченно. Тем не менее, предусматривалось, что противотанковые мины Tellermine 35 (T.Mi.35) с взрывателем нажимного действия могут при помощи веревки или телефонного провода подтаскиваться под ходовую часть танков, движущихся перпендикулярно огневым ячейкам и окопам пехотинцев.Для борьбы с бронетехникой и долговременными огневыми точками в Германии в конце 30-х годов была спроектирована кумулятивная мина Panzerhandmine (нем. Ручная противотанковая мина), которая крепилась к броне при помощи войлочной подушки, пропитанной клейким составом. При хранении и переноске клейкая поверхность закрывалась защитной крышкой.Внутри мины массой 430 г содержалось 205 г смеси тротила и аммиачной селитры и тетриловый детонатор массой 15 г. Основной заряд имел кумулятивную воронку со стальной облицовкой и был способен пробить по нормали 50 мм броню. Panzerhandmine комплектовалась стандартным терочным запалом от ручной гранаты, со временем замедления 4,5-7 с. Теоретически мину можно было метать в цель как ручную гранату, но при этом не было никакой гарантии, что она попадёт в цель головной частью и приклеится к броне.Реальный опыт боевых действий продемонстрировал недостаточную бронепробиваемость клейкой мины и невозможность её закрепления на запылённой или влажной поверхности. В связи с этим в начале 1942 года на вооружение была принята более совершенная Panzerhandmine 3 (PHM 3) бутылочной формы с корпусом из алюминиевого сплава.В отличие от более ранней модели данный боеприпас крепился на броне при помощи магнитов. Кроме того, Panzerhandmine 3 дополнительно снабжалась металлическим кольцом с шипами для крепления мины на деревянную поверхность. На «горлышке» мины имелась матерчатая петля для подвески на поясе. Panzerhandmine 3 комплектовалась стандартным терочным запалом и капсюлем-детонатором от ручной гранаты Eihandgranaten 39 (М-39) с замедлением 7 с. По сравнению с «клейкой миной» магнитная мина стала намного тяжелей, её вес достиг 3 кг, а масса взрывчатого вещества составила 1000 г. При этом бронепробиваемость увеличилась до 120 мм, что уже позволяло пробивать лобовую броню тяжелых танков.Вскоре магнитную мину бутылочной формы в производстве заменила мина, известная как Hafthohlladung 3 или HHL 3 (нем. Прикрепляемый кумулятивный заряд). При увеличенной до 140 мм бронепробиваемости, этот боеприпас был более простым и дешевым в производстве.Корпус новой мины представлял собой жестяную воронку с рукояткой, закрепленной на гетинаксовой пластине, к нижней части которой крепились три мощных магнита, закрытых при транспортировке предохранительным кольцом. При подготовке к боевому применению в рукоятке размещался запал от ручной гранаты с замедлением 4,5-7 с. Магниты выдерживали усилие в 40 кг. Масса самой мины составляла 3 кг, из которых половина приходилась на взрывчатое вещество.В середине 1943 года появилась усовершенствованная Hafthohlladung 5 (HHL 5). Изменения внесённые в форму кумулятивной воронки и увеличение массы взрывчатого вещества до 1700 г позволили пробивать 150-мм броню или 500 мм бетона. При этом масса модернизированной мины составила 3,5 кг.Достаточно высокая бронепробиваемость и возможность установки на броню под прямым углом вне зависимости от формы броневого корпуса, позволяла преодолевать защиту любого советского танка, применявшегося в годы Второй мировой войны. Однако на практике применение HHL 3/5 было затруднено и связано с большим риском.Для того, чтобы закрепить магнитную мину в уязвимых местах движущейся бронетехники, требовалось покинуть окоп или другое укрытие и приблизится к танку вплотную, а после установки мины на броню инициировать запал. С учетом того, что зона сплошного поражения осколками при взрыве составляла приблизительно 10 м, шансов уцелеть у истребителя танков было немного. Пехотинцу при этом требовалось огромное мужество и готовность к самопожертвованию. Возможность установить мину, не подвергая себя смертельной опасности, немецкий солдат имел только на местности имеющей укрытия, в ходе боевых действий в городе или же против потерявшего подвижность танка, не прикрываемого своей пехотой. Тем не менее, магнитные мины производились в значительном количестве. В 1942-1944 гг. было произведено более 550 тыс. кумулятивных боеприпасов HHL 3/5, которые использовались в боевых действиях до последних дней войны.Помимо противотанковых магнитных мин на вооружении немецкой пехоты имелись кумулятивные ручные гранаты Panzerwurfmine 1-L (PWM 1-L). Дословно название гранаты можно перевести как: Ручная противотанковая мина. Данный боеприпас в 1943 году был создан по заказу управления Люфтваффе для вооружения десантников-парашютистов, однако впоследствии активно использовался Вермахтом.Граната имела каплевидный жестяной корпус, к которому крепилась деревянная рукоятка. На рукоятке размещался матерчатый подпружиненный стабилизатор, раскрывающийся после снятия предохранительного колпачка во время броска. Одна из пружин стабилизатора переводила в боевое положение инерционный взрыватель. Граната массой 1,4 кг снаряжалась 525 г сплава тротила с гексогеном и под углом 60° могла пробить 130 мм броню, при встрече с бронёй под прямым углом бронепробиваемость составляла 150 мм. После воздействия кумулятивной струи в броне образовывалось отверстие диаметром около 30 мм, при этом заброневое поражающее действие было весьма значительным.Хотя после броска кумулятивной гранаты, дальность которого не превышала 20 м, требовалось немедленно укрыться в окопе или за препятствием, защищающим от осколков и ударной волны, в целом PWM 1-L оказалась более безопасной в применении, чем магнитные мины.В 1943 году в войска было передано более 200 тыс. ручных противотанковых гранат, большая их часть поступила в подразделения на Восточном фронте. Опыт боевого применения продемонстрировал, что кумулятивная боевая часть имеет достаточную эффективность против брони средних и тяжелых танков, однако солдаты отмечали, что граната имеет слишком большую длину и неудобна в применении. Вскоре в серию была запущена укороченная Panzerwurfmine Kz (PWM Kz), которая имела ту же головную часть, что и предшественница PWM 1-L.В модернизированной гранате PWM Kz была изменена конструкция стабилизатора. Теперь стабилизация обеспечивалась парусиновой лентой, которая вытягивалась из рукоятки при броске. При этом длина гранаты сократилась с 530 до 330 мм, а масса стала меньше на 400 г. В связи со снижением массы и габаритов дальность броска увеличилась примерно на 5 м. В целом PWM Kz являлась достаточно удачным противотанковым боеприпасом, гарантирующим возможность пробития брони всех существующих на тот момент серийных танков. Подтверждением этого является тот факт, что на базе PWM Kz в СССР во второй половине 1943 года была оперативно создана противотанковая граната РПГ-6, которая, как и PWM Kz, применялась до момента окончания боевых действий.Метаемые вручную противотанковые гранаты и кумулятивные магнитные мины получили широкое распространение в вооруженных силах нацисткой Германии. Но в то же время немецкое командование прекрасно понимало, с каким риском связано использование противотанкового «оружия последнего шанса» и стремилось оснастить пехоту противотанковыми средствами, в которых был минимизирован риск поражения личного состава осколками и ударной волной и отсутствовала необходимость выхода из укрытия.С 1939 года в противотанковом арсенале немецкой пехоты имелась 30-мм кумулятивная ружейная граната Gewehr Panzergranate 30 (G.Pzgr.30). Отстрел гранаты происходил из мортирки, закрепляемой на дульной части стандартной 7,92-мм карабина Mauser 98k при помощи холостого патрона с бездымным порохом. Предельная дальность выстрела при угле возвышения 45 ° превышала 200 м. Прицельная – не более 40 м.Для стабилизации гранаты в полёте, в её хвостовой части имелся поясок с готовыми нарезами, которые совпадали с нарезной частью мортирки. Головная часть гранаты была выполнена из жести, а хвостовая - из мягкого алюминиевого сплава. В головной части размещалась кумулятивная воронка и заряд тротила массой 32 г, а в задней - капсюль детонатора и донный взрыватель. Гранаты вместе с вышибными патронами поставлялись в войска в окончательно снаряженном виде, в футлярах из прессованного картона, пропитанного парафином.Кумулятивная граната G.Pzgr.30 массой около 250 г по нормали могла пробить 30 мм броню, что позволяло бороться только с лёгкими танками и бронеавтомобилями. Поэтому в 1942 году на вооружение поступила "большая" ружейная граната Grosse Gewehrpanzergranate (gr. G. Pzgr.) с надкалиберной боевой частью. В качестве вышибного заряда применялся усиленный патрон с гильзой с удлиненным дульцем и деревянной пулей, которая при выстреле придавала гранате дополнительный импульс. При этом отдача стала существенно выше, и плечо стрелка без риска получения травмы выдерживало не более 2-3 выстрелов подряд.Масса гранаты увеличилась до 380 г, при этом в её корпусе содержалось 120 г сплава тротила с гексогеном в пропорции 50/50. Заявленная бронепробиваемость составила 70 мм, а предельная дальность выстрела из винтовочного гранатомёта – 125 м.Вскоре после появления gr. G. Pzgr на вооружение поступила граната с усиленной хвостовой частью, предназначенная для отстрела из гранатомёта GzB-39, который был создан на базе противотанкового ружья PzB-39. При переделке в гранатомёт, ствол ПТР укорачивался, на него устанавливалась дульная насадка для отстрела ружейных гранат и новые прицельные приспособления. Как и противотанковая винтовка, PzB-39, гранатомет GzB-39 имел складывающуюся в походном положении сошку и поворачивающийся вниз-вперед металлический приклад. Для переноски гранатомета использовалась закрепленная на оружии ручка.Благодаря большей прочности и лучшей устойчивости точность стрельбы из гранатомёта была выше, чем из винтовочных мортирок. Эффективный огонь по подвижным целям был возможен на дальности до 75 м, а по неподвижным целям - до 125 м. Начальная скорость гранаты – 65 м/с.Хотя бронепробиваемость ружейной гранаты gr. G. Pzgr теоретически позволяла бороться со средними танками Т-34, её поражающее действие в случае пробития брони было небольшим. Вначале 1943 года на базе гранаты Grosse Gewehrpanzergranate была разработана большая 46-мм ружейная бронебойная граната Gewehrpanzergranate 46 (G. Pzgr. 46) улучшенной эффективности. Благодаря увеличению массы взрывчатого вещества в кумулятивной боевой части до 155 г бронепробиваемость G. Pzgr. 46 составила 80 мм. Однако немцам этого показалось мало и вскоре на вооружение поступила граната Gewehrpanzergranate 61 (G. Pzgr. 61), у которой была увеличена длина боеголовки и ее диаметр. Масса 61-мм гранаты составила 520 г, а её боевая часть содержала 200 г заряд взрывчатки, что позволяло пробивать под прямым углом 110 мм бронелист.Стрельба новыми гранатами могла вестись из ружейной мортирки, закрепленной на дульную часть винтовки, однако на практике из-за очень сильной отдачи больше одного выстрела с упором в плечо сделать было затруднительно. В связи с этим приклад винтовки рекомендовалось упирать в стенку окопа или в землю, но при этом снижалась точность стрельбы, и поразить подвижную цель было практически нереально. По этой причине гранаты G. Pzgr. 46 и G. Pzgr. 61 в основном использовались для стрельбы из гранатомёта GzB-39. Согласно справочным данным максимальная дальность стрельбы из гранатомёта составляла 150 м, что, по всей видимости, стало возможно благодаря применению усиленного вышибного патрона. До появления реактивных противотанковых гранатомётов, GzB-39 оставался самым мощным и дальнобойным немецким пехотным противотанковым средством, используемым в звене взвод-рота.В 1940 году для парашютно-десантных частей Люфтваффе приняли на вооружение 61-мм ружейную гранату Gewehrgranate zur Panzerbekämpfung 40 или GG/P-40 (нем. Винтовочная противотанковая граната).Граната GG/P-40 при помощи холостого патрона и дульной насадки, оснащённой гранатомётным прицелом, могла отстреливаться не только с карабинов Mauser 98k, но и с автоматических винтовок FG-42. Начальная скорость гранаты составляла 55 м/с. Стабилизация в полёте осуществлялась шестилопастным оперением в конце хвостовой части, где также располагался инерционный взрыватель.Ружейная кумулятивная граната, весившая 550 г, с улучшенной боевой частью снаряженной зарядом гексогена массой 175 г, обеспечивала бронепробиваемость до 70 мм. Максимальная дальность стрельбы составляла 275 м, прицельная – 70 м. Помимо возможности поражения бронированных целей данный боеприпас обладал неплохим осколочным действием. Хотя ружейная граната GG/P-40 на момент появления имела хорошие боевые характеристики, достаточно высокую надёжность, простую конструкцию и была недорога в производстве, в начальный период войны она не получила особого распространения в связи с противоречиями между командованием Вермахта и Люфтваффе. После 1942 года в связи с ростом защищённости танков её сочли устаревшей.Кроме ружейных гранат для стрельбы по бронетехнике использовались «пистолетные» кумулятивные гранаты. Отстрел гранат производился из стандартной 26-мм ракетницы с гладким стволом или же из гранатометных комплексов Kampfpistole и Sturmpistole, которые создавались на основе однозарядных сигнальных пистолетов с переламывающимся стволом и ударным механизмом куркового типа. Первоначально для стрельбы осколочными и кумулятивными гранатами были приспособлены 26-мм сигнальные пистолеты Leuchtpistole конструкции Вальтера обр. 1928 или обр. 1934 года.Выстрел 326 H/LP, созданный на базе осколочной гранаты 326 LP, представлял собой оперенный кумулятивный снаряд с контактным взрывателем, соединенный с алюминиевой гильзой, в которой находился метательный заряд.Хотя предельная дальность стрельбы превышала 250 м, эффективный огонь кумулятивной гранатой был возможен на дистанции не более 50 м. Ввиду малого калибра кумулятивной гранаты в ней находилось всего 15 г взрывчатого вещества, и бронепробиваемость не превышала 20 мм.По причине невысокой бронепробиваемости при попадании «пистолетной» кумулятивной гранаты зачастую не удавалось остановить даже лёгкие танки с противопульным бронированием. В связи с этим на основе 26-мм сигнальных пистолетов были созданы гранатомёт Kampfpistole с нарезным стволом, предназначенный для отстрела надкалиберных гранат, в головной части которых имелась возможность разместить больший по объёму разрывной заряд. На левой стороне корпуса пистолета крепился новый градуированный прицел и спиртовой уровень. При этом нарезной ствол не допускал возможности использовать ни пистолетные гранаты 326 LP и 326 H/LP, ни сигнальные и осветительные патроны, принятые для 26-мм ракетниц.61-мм граната Panzerwnrfkorper 42 LP (PWK 42 LP) имела массу 600 г и состояла из надкалиберной головной части и стержня с готовыми нарезами. Кумулятивная боевая часть содержала 185 г сплава тротила с гексогеном. Её бронепробиваемость составляла 80 мм, но эффективная дальность стрельбы была не более 50 м.В связи со значительной массой снаряда и соответственно возросшей отдачей на «пистолетном» гранатомёте Sturmpistole, принятом на вооружение в начале 1943 года, использовались плечевые упоры, а точность стрельбы была повышена за счёт введения складного прицела проградуированного на дистанцию до 200 м. Благодаря использованию вкладного нарезного лейнера Einstecklauf имелась возможность отстрела гранат с готовыми нарезами в хвостовой части, а после его удаления огонь можно было вести старыми гладкоствольными боеприпасами, используемыми в сигнальных пистолетах. Исходя из опыта боевого применения, во второй половине 1943 года гранатомёт Sturmpistole подвергся модернизации, при этом длина ствола была увеличена до 180 мм. С новым стволом и установленным прикладом его длина составила 585 мм, а масса – 2,45 кг. В общей сложности до начала 1944 года фирмами Carl Walther и ERMA было произведено около 25 000 гранатомётов Sturmpistole и 400 000 шт. вкладных стволов-лейнеров для переделки сигнальных пистолетов в гранатомёты.Впрочем, гранатометы, переделанные из сигнальных пистолетов, не сильно усилили возможности немецкой пехоты в борьбе с танками. Так как дальность прицельного выстрела из «пистолетного» гранатомёта была невелика, а боевая скорострельность не превышала 3 выстр/мин, пехотинец, как правило, не успевал произвести более одного выстрела по приближающемуся танку. Кроме того, при большом угле встречи с лобовой бронёй «тридцатьчетвёрки», инерционный взрыватель, находящийся в хвостовой части гранаты, срабатывал не всегда корректно, и взрыв зачастую происходил при неблагоприятном для пробития брони положении кумулятивного заряда. То же самое было свойственно и ружейным кумулятивным гранатам, которые к тому же не пользовались популярностью из-за мешкотного способа применения. Для ведения огня из ружейного гранатомёта пехотинцу требовалось присоединить мортирку, вложить в неё гранату, зарядить винтовку специальным вышибным патроном, и только после этого прицелиться и произвести выстрел. И всё это проделать в стрессовой ситуации, под огнём противника, видя приближающиеся советские танки. С полной уверенностью можно констатировать, что до ноября 1943 года, когда на Восточном фронте появились первые образцы реактивных гранатомётов, у немецкой пехоты не было оружия, позволяющего эффективно бороться с советскими танками. Но речь о германских реактивных одноразовых и многоразовых гранатомётах пойдёт уже в следующей части обзора.