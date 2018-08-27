Абхазия и Южная Осетия: трудный путь к независимости

26 августа исполнилось 10 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Тот факт, что пока что эти Республики не признаны большинством государств мира, свидетельствует лишь о двойных стандартах международных заправил – тех, кто готов поддержать какой-нибудь бандитский анклав наподобие псевдогосударства Косово, но пытается подавить истинное стремление к независимости.При этом на Западе не учитывают, что исторически у Сербии намного больше оснований считать край Косово и Метохия своей исконной землей, чем у Грузии – Абхазию и Южную Осетию. Что у албанцев и без Косово есть свое национальное государство, а осетинский и абхазский народы оказались вынужденными бороться за оное. Там просто ставят вопрос о признании (или, напротив, о непризнании) в зависимость от собственной политической выгоды. Нужно было сокрушить власть в Югославии (да и вообще, стереть эту страну с лица Земли) – ради этого стоит создать «независимое» Косово. Грузию же выгодно иметь в качестве антироссийского плацдарма – значит, нужно отстаивать ее территориальную целостность, в ущерб другим народам.Отпраздновать вместе с Южной Осетией и Абхазией юбилей их независимости приехали представители других непризнанных Республик – Приднестровья, Арцаха, ДНР, ЛНР. Всех их объединяет одна беда – они являются осколками разрушенного Советского Союза, которым «международное сообщество» отказывает в праве на самоопределение и которые вынуждены, прямо по Гёте, за свою жизнь и свободу практически каждый день идти на бой.И Абхазии, и Южной Осетии пришлось пройти чрезвычайно тернистый путь, прежде чем их независимость была признана, в первую очередь, Россией (затем к ней присоединились Венесуэла, Никарагуа, Науру, а в нынешнем году – и Сирия). Республики заплатили за свое право на существование многими жизнями – и в начале 90-х, и в страшный день 08.08.08.Националистические настроения в Грузии, направленные против СССР, а также против осетинской и абхазской автономий, начались еще в конце 80-х. Первый президент «независимой» Грузии Звияд Гамсахурдия, еще до того, как занял этот пост, утверждал, что никакой Южной Осетии существовать не должно, что Грузия – для грузин, а осетинский народ – «мусор, который нужно выкинуть за Рокский тоннель». Начиная с 1989 года, он возглавлял так называемые «походы на Цхинвали» под подобными лозунгами. К сожалению, эти походы приводили к человеческим жертвам.Весной 1991 года Грузия официально провозгласила свою независимость от СССР, которую признали в ООН. Махровый националист Гамсахурдиа стал ее президентом. Противостояние обострилось. Но он долго не продержался на этом посту и был свергнут в результате мятежа, который возглавил Тенгиз Китовани, а вскоре после этого президентом стал Эдуард Шеварднадзе. Он также оказался «борцом за территориальную целостность». Оба эти политика пытались использовать Южную Осетию и Абхазию в качестве козырей в своем дальнейшем противостоянии, как бы доказывая, кто из них больший грузинский патриот.Вынужденная противостоять всему этому Южная Осетия объявила о своей независимости, но, по мнению «международного сообщества», она, в отличие от Грузии, не имела на это права. Хотя народ высказался за это на референдуме, который состоялся 19 января 1992 года.Конфликт на время стих после подписания Сочинского (Дагомысского) соглашения между Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварднадзе в июне 1992 года. С тех пор Республика фактически стала независимой.Однако назревала следующая война – в Абхазии, которая также не хотела жить в составе националистической Грузии. 10 августа 1992 года в Тбилиси решили ввести в Республику войска под предлогом необходимости охранять железную дорогу. Тогдашний министр обороны Китовани выполнил приказ, и 14 августа 1992 года – аккурат в пик курортного сезона – началась война. При этом грузинские войска не рассчитывали, что им придется столкнуться с яростным сопротивлением абхазского народа. Да еще с таким успешным.30 сентября 1993 года грузинские войска были отброшены за реку Ингур. В Абхазию ввели миротворческий контингент стран СНГ (большинство военнослужащих было из России). После того, как в апреле 1994 года было подписано соглашение о мирном урегулировании, Абхазия существовала как независимая Республика. В ноябре того же года эта независимость была официально провозглашена Верховным советом Абхазии. Как и Южную Осетию, ее не стало признавать «международное сообщество».Для того, чтобы независимость обеих этих Республик официально признала Россия, им пришлось пройти через новые испытания – в августе 2008 года. В символическую дату 08.08.08 Цхинвал пережил сильнейший обстрел «Градами» с грузинской стороны. Поскольку нападению подверглись также российские миротворцы – Москва была вынуждена начать операцию по принуждению Тбилиси к миру. Эта операция вошла в историю как «пятидневная война».Дата 8 августа 2008 года, безусловно, является трагической. Но она очень важна для России. Ведь это был первый решительный, самостоятельный, мужественный шаг российского руководства, начиная с момента развала Советского Союза. Отстаивая свободу Южной Осетии, а также Абхазии (пришедшей Цхинвалу на помощь), Россия одновременно отстаивала и свою свободу действий на международной арене.За это весь наш народ подвергся ожесточенной травле Запада. Начался новый виток противостояния. Но оно того стоило: годы постоянного «прогиба» под Запад были унизительны, болезненны и принесли немало урона стране.Вот и на 10-ю годовщину той войны из США снова раздались призывы к Москве отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Но при этом Вашингтон совершенно не намеревается отказываться от признания независимости того же Косово, несмотря на то, что там продолжаются преследования и даже убийства сербов.Кстати говоря, в отличие от США, которые стремятся «раздавить» своих оппонентов до конца, лишить их и страны, и свободы, и жизни, Россия ведет себя совершенно по-иному. Несмотря на то, что была такая возможность (ведь грузинская армия в августе 2008 года потерпела сокрушительное поражение), российские силы не стали свергать, арестовывать и – тем более – убивать тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Можно спорить о правильности или неправильности того решения, но Россия продемонстрировала существенное отличие от мстительных Штатов. Наверное, это было верное решение, особенно если учесть, что за это время г-н Саакашвили полностью себя дискредитировал и превратился в посмешище, клоуна и полубомжа. Десять лет назад он публично жевал галстук, а в годовщину «пятидневной войны» предложил России обменять два независимых государства – Абхазию и Южную Осетию – на собственные части тела. Те самые, которые другой политклоун – «художник» Павленский – прибивал к брусчатке на Красной площади. Но, даже если бы они у Саакашвили были алмазными – предложение было бы невыгодно. Слова Саакашвили могут вызвать лишь смех, как и его «бебебекания», историческое выступление с крыши и прочие похождения. Даже майданной Украине этот «Аника-воин» оказался не нужен. Что ж, поучительная судьба для тех, кто развязывает преступные войны…А Абхазия и Южная Осетия живут своей жизнью: без Грузии с ее националистами, клоунами и безумными политиками. Живут даже без признания со стороны Запада. Высшее признание их свободы - это то, что абхазы и осетины заплатили за нее немалой кровью своих мужественных героев. Они, а не западные политиканы, являются тем фундаментом, на котором стоит истинная независимость.