В Германии объявлено о том, что в скором времени может измениться стратегия отношений с Соединёнными Штатами Америки. Об этом объявил глава немецкого МИД Хайко Маас. По его словам новая стратегия внешней политики на американском направлении будет представлена "совсем скоро".Речь о 3 октября, когда в США официально стартует год Германии. В самой Германии открытие года страны в Соединённых Штатах Америки уже состоялось.Маас отметил, что нуждается в пересмотре само трансатлантическое партнёрство. Его (пересмотр) нужно осуществить, по мнению министра иностранных дел ФРГ, "трезво, критично, а также самокритично".По словам Мааса, взаимоотношения с США должны развиваться, исходя из того, что Европа - "сильный и самостоятельный союз, в составе которого находится Германия". При этом глава немецкого МИД заявил, что такого рода идею нужно продвигать уже сейчас, не дожидаясь смены президента в США.Министр отметил, что собирается продвигать новую внешнеполитическую немецкую стратегию "с настойчивостью". Насколько далеко эту стратегию удастся продвинуть Маасу при учёте того, что в ФРГ находятся 30 с лишним тысяч военнослужащих, и что немецкие спецслужбы давно превратились в контролируемый филиал Центрального разведывательного управления и Агентства нацбезопасности США?