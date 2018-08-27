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МИД Германии: Мы должны сказать США, что сильны и независимы

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В Германии объявлено о том, что в скором времени может измениться стратегия отношений с Соединёнными Штатами Америки. Об этом объявил глава немецкого МИД Хайко Маас. По его словам новая стратегия внешней политики на американском направлении будет представлена "совсем скоро".

Речь о 3 октября, когда в США официально стартует год Германии. В самой Германии открытие года страны в Соединённых Штатах Америки уже состоялось.




Маас отметил, что нуждается в пересмотре само трансатлантическое партнёрство. Его (пересмотр) нужно осуществить, по мнению министра иностранных дел ФРГ, "трезво, критично, а также самокритично".

По словам Мааса, взаимоотношения с США должны развиваться, исходя из того, что Европа - "сильный и самостоятельный союз, в составе которого находится Германия". При этом глава немецкого МИД заявил, что такого рода идею нужно продвигать уже сейчас, не дожидаясь смены президента в США.

Министр отметил, что собирается продвигать новую внешнеполитическую немецкую стратегию "с настойчивостью". Насколько далеко эту стратегию удастся продвинуть Маасу при учёте того, что в ФРГ находятся 30 с лишним тысяч военнослужащих, и что немецкие спецслужбы давно превратились в контролируемый филиал Центрального разведывательного управления и Агентства нацбезопасности США?


Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 05:58
    +2
    Как там... Кто в доме хозяин!? Ну я! А чего ореш то? Так это... Я только спросить...
  2. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:04
    +2
    МИД Германии: Мы должны сказать США, что сильны и независимы
    Ага.Ну скажите.
  3. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:04
    +4
    Так как я обитаю в Украине, то мне эти фразы ОЧЕНЬ знакомы..
  4. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 06:16
    +1
    Нет не скажут, опять побоятся. А вдруг Трамп им санкции влепит.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 06:22
      0
      Может и скажут. Но не сделают точно.
  5. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 06:21
    0
    Маловероятно, верхушка вскормлена с американской руки. Поболтать разрешают, а на действия будут применены известные противодействия.
  6. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 06:24
    +2
    Ню-ню laughing laughing laughing
    Мне настроение на день обеспечено laughing
    "Мы должны сказать" и "мы скажем" - это совершенно разные вещи.
    "Не судите по словам их, а судите по делам их" yes Потому интересно будет посмотреть на само действо бунта вассала на корабле и на реакцию после bully
  7. mashinist Офлайн
    mashinist Сегодня, 06:34
    0
    нам бы трубу проложить а там хоть трава не рости
  8. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:36
    0
    Против Хозяина тявкать разрешено только Израилю,т.к. это земля обетованная и живут там богоизбранные.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +1
    Одно дело сказать, другое сделать. Он к тому же говорил о необходимости перехода Германии на свою платежную систему (отказ от SWIFT), после чего Меркель завуалировала его предложение сославшись на борьбу с терроризмом. Оказывается американская платежная система позволяет выявлять террористов на ранней стадии. Что-то по терактам в ЕС этого не заметно.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:47
    +1
    Что то это мне напоминает, а вспомнил "мы велики, мы могучи, выше неба, больше тучи! !!" И тут же хозяин "к ноге, сидеть ,молчать! !!"
  11. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 06:50
    0
    черно-красно-желтые начинают, а выигрывают, один фиг звездно-полосатые... yes
  12. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:23
    0
    Сам показатель, что лидер ФРГ в гейсоюзе начал бузить, уже о чем-то говорит . Там уже и Италия с Францией начали бухтеть....
    Трампампушке не позавидуешь wink