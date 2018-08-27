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Лукашенко сообщил, что ругается с Путиным

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Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Беларусь1", где рассказал о тонкостях взаимоотношений с Россией. Одной из тем для обсуждения стал вопрос антироссийских (западных) санкций (также ответных мер РФ) и появления на прилавках российских магазинов европейских товаров с маркировкой "Сделано в Беларуси". Белорусский лидер заявил, что Минску нет никакого резона предпринимать меры для наживы на чьих-либо проблемах, включая проблемы России.

По словам Лукашенко, "Минск ничего не выгадывает".

Президент РБ:


Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм.


Ранее Лукашенко говорил о том, что за появлением санкционных продуктов с белорусской маркировкой в России стоят "большие погоны". И эти "большие погоны", по заявлению президента Республики Беларусь к Минску отношения не имеют.



Рассказал Лукашенко и о взаимоотношениях с президентом России Владиром Путиным. Глава РБ отметил, что между ними нередко возникают споры, в ходе которых "искрит". При этом Лукашенко добавляет:

У нас немало, как тут пишут, противоречий, шероховатостей (...) Я ему сказал: "Скажи, вот ты можешь с кем-то ругаться из президентов, спорить так, как, допустим, со мной или я с тобой?" Действительно, такого не происходит. В дипломатических отношениях практически не бывает


По словам Лукашенко, если президенты двух стран о чём-то договариваются, а исполнения договорённостей в итоге нет, то ответственность лежит не в белорусской плоскости".

Напомним, что ранее Минск попросил у России кредит. Президент РБ отмечает, что экономика Беларуси несёт потери "вместе с экономикой России".

Президент Беларуси:
Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это — не нравится.


Он добавил, что Россия для Белоруссии и Белоруссия для России "являются ангелами-хранителями".
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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20 комментариев
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  1. mashinist Офлайн
    mashinist Сегодня, 06:31
    +3
    речь бацьки выглядит прямой... может действительно там с нашей стороный нечисто
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:07
      0
      Безусловно это так.Нечистый на руку бизнес пользуется ситуацией.А насчёт "искрит"...Смотрел видео из Орши и уверен что не только искрить,но и полыхать может..
    2. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:20
      +1
      В политике есть правило:" Не слушайте,что они говорят,смотрите,что они потом делают".
      Так вот,после того,что делает Лукашенко,он может(да и должен)говорить все,что угодно.
  2. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 06:33
    +4
    Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это — не нравится.

    И он прав. Ругаются (вынесено в заголовок статьи)? Нет, скорее спорят, что вполне возможно и реально. С Батькой можно и поспорить, но и порешать что-то полезное для всех.
  3. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:33
    0
    Лукашенко произошёл от "Лукавого",вот и оправдывает фамилию.А может он Лукашвили,Лукащян,Лукашевич,но и одного ЛукашенкО достаточно!
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 06:41
      +4
      Цитата: andrewkor
      Лукашенко произошёл от "Лукавого"

      От "Лукавого", произошло - ПОЛИТИК. Все политики люди хитрые и изворотливые, там по другому не получится.
    2. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:21
      +1
      Цитата: andrewkor
      Лукашенко произошёл от "Лукавого

      А я думал,что от имени Лука. А оно вон как...
  4. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 06:35
    0
    Мне это вью разговоры с бывшей женой напоминают) то обвиняет в чем то,то орет,то ностальгия накатывает. А я в эти моменты сижу с офигевшим лицом и не понимаю как себя вести)))
    1. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 06:52
      0
      Вот никак ваше сравнение под Белоруссию не подходит, разве что под Украину. Тут можно сравнить со сварливой старой женой, но женой. laughing feel
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +3
    Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает
    По моему оговорка по Фрейду.
  7. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 06:48
    +7
    Вообще тема про наклонять для Лукашенко явно носит какой то сверх актуальный характер! То его кто то постоянно (Россия в основном) желает наклонить о чем от белорусского лидера можно услышать регулярно, то вот теперь оказывается Белоруссия Россию не наклоняет из дружеских побуждений причем прося денег... Интересный кульбит! Ну и конечно Белоруссия не виновата в попадании санкционных продуктов на российские прилавки! Это сама же Россия виновата, а вернее ее люди в погонах!!! А вообще в такой провинциальной браваде даже есть свое очарование, помните - галантерейщик Бонасье и Кардинал это сила, мы спасем Францию!!! И конечно с кем же еще может поругаться Лукашенко, как не с Путиным! Здесь тоже приходит на ум вечная классика "в Петербурге бываю и с Пушкиным дружбу вожу...так бывает по отечески и сделаю ему замечание -вот тут ты, брат Пушкин не того..." Так дал Путин денег то Лукашенко? Знает кто?
  8. к174ун7 Офлайн
    к174ун7 Сегодня, 06:50
    +1
    Неправда Ваша, автор статейки. Лукашенко не сообщал, что ругается с Путиным. Вчера по каналу "Беларусь 24" смотрел интервью. Лукашенко говорил о том, что по ряду вопросов имеются разногласия по которым удается находить решения. Кроме того Президент БР говорил о желании и попытках некоторых российских СМИ и чиновников высокого ранга оскорблять как Президента РБ так и представлять в искаженном виде отношения между народами и союзными государствами. Что мы к глубокому сожалению часто видим на ресурсе ВО.
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 07:12
      +1
      Точно! Помимо русских людей в погонах просто заставляющих честных белорусов везти в Россию санкционку (и те горючими слезами рыдают но везут) виноваты еще и российские журналисты!!! А в случае с базой ВКС России вероятно еще и российские военные! Да, что там - сам Путин, который до сих пор не дает самолеты белорусам задарма! Всем же известно, что белорусские летчики не чета российским, которые в этом тоже конечно виноваты!
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:52
    +3
    Вам, товарищ Лукашенко, ругаться как с горы котиться -одно удовольствие! И о том что мы как вы один народ, вы вспоминаете когда лично ВАМ а не народу Белоруссии что то очень нужно! Народ то мы один, согласен, да вот только третий наш народ намайданил, и стал для народа России совсем не нашим! Не повторяйте их неумных действий -останьтесь сами собой, а не бледной тенью запада.
  10. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 06:53
    +4
    " Минск ничего не выгадывает" свежо предание да верится с трудом. Лукашенко уже опытный политик, чтобы не видеть, где можно извлечь выгоду. В 17 в.политика трактовалась как извлечение своей выгоды, а сейчас придумали кучу красивых определений типа:" политика- комплекс мероприятий призванных и прч",а суть одна
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 07:06
      0
      Как сказал классик: " А Бацька слушает, да ест..."
  11. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 07:01
    0
    Ругается он. С портретом. Когда никто не видит
  12. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:06
    0
    Глава РБ отметил, что между ними нередко возникают споры, в ходе которых "искрит"

    главное, что бы КЗ не случилось...
  13. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 07:15
    0
    Белорусский лидер заявил, что Минску нет никакого резона предпринимать меры для наживы на чьих-либо проблемах, включая проблемы России.

    И кто-то приведёт пример, как Белоруссия нажилась на экономических проблемах России? Я могу привести пример, как в обход союзного договора "Газпрём" менял цены для Белоруссии...Вам что, добрые соседи глаза намозолили? Так идите в толерантную Европу. Там все честные: ни вкладов не замораживают, ни турбин не отзывают, ни Мистралей не отдают... belay
    Надо смотреть на честность, открытость и правдивость собственной власти. А то у нас все белые пушистые с вывернутыми карманами без денег, с добрыми законами о счастье, а кругом злые санкционеры, коварные белорусы, наглые северо-корейцы...
    Так и видится средневековая охота на ведьм. А они - в зеркале...
  14. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 07:30
    0
    Хорошо сказал
    По словам Лукашенко, если президенты двух стран о чём-то договариваются, а исполнения договорённостей в итоге нет, то ответственность лежит не в белорусской плоскости"
    Т.е. виноваты не мы, виноваты вы! Вечно у Лукашенко Беларусь белая и пушистая, а Россия зажимает, запрещает, не пускает, накладывает санкции, и т.п. А он, блин, д'Артаньян...