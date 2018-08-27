Лукашенко сообщил, что ругается с Путиным

Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм.

У нас немало, как тут пишут, противоречий, шероховатостей (...) Я ему сказал: "Скажи, вот ты можешь с кем-то ругаться из президентов, спорить так, как, допустим, со мной или я с тобой?" Действительно, такого не происходит. В дипломатических отношениях практически не бывает

Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это — не нравится.