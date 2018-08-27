Лукашенко сообщил, что ругается с Путиным
Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Беларусь1", где рассказал о тонкостях взаимоотношений с Россией. Одной из тем для обсуждения стал вопрос антироссийских (западных) санкций (также ответных мер РФ) и появления на прилавках российских магазинов европейских товаров с маркировкой "Сделано в Беларуси". Белорусский лидер заявил, что Минску нет никакого резона предпринимать меры для наживы на чьих-либо проблемах, включая проблемы России.
По словам Лукашенко, "Минск ничего не выгадывает".
Президент РБ:
Ранее Лукашенко говорил о том, что за появлением санкционных продуктов с белорусской маркировкой в России стоят "большие погоны". И эти "большие погоны", по заявлению президента Республики Беларусь к Минску отношения не имеют.
Рассказал Лукашенко и о взаимоотношениях с президентом России Владиром Путиным. Глава РБ отметил, что между ними нередко возникают споры, в ходе которых "искрит". При этом Лукашенко добавляет:
По словам Лукашенко, если президенты двух стран о чём-то договариваются, а исполнения договорённостей в итоге нет, то ответственность лежит не в белорусской плоскости".
Напомним, что ранее Минск попросил у России кредит. Президент РБ отмечает, что экономика Беларуси несёт потери "вместе с экономикой России".
Президент Беларуси:
Он добавил, что Россия для Белоруссии и Белоруссия для России "являются ангелами-хранителями".
По словам Лукашенко, "Минск ничего не выгадывает".
Президент РБ:
Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм.
Ранее Лукашенко говорил о том, что за появлением санкционных продуктов с белорусской маркировкой в России стоят "большие погоны". И эти "большие погоны", по заявлению президента Республики Беларусь к Минску отношения не имеют.
Рассказал Лукашенко и о взаимоотношениях с президентом России Владиром Путиным. Глава РБ отметил, что между ними нередко возникают споры, в ходе которых "искрит". При этом Лукашенко добавляет:
У нас немало, как тут пишут, противоречий, шероховатостей (...) Я ему сказал: "Скажи, вот ты можешь с кем-то ругаться из президентов, спорить так, как, допустим, со мной или я с тобой?" Действительно, такого не происходит. В дипломатических отношениях практически не бывает
По словам Лукашенко, если президенты двух стран о чём-то договариваются, а исполнения договорённостей в итоге нет, то ответственность лежит не в белорусской плоскости".
Напомним, что ранее Минск попросил у России кредит. Президент РБ отмечает, что экономика Беларуси несёт потери "вместе с экономикой России".
Президент Беларуси:
Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это — не нравится.
Он добавил, что Россия для Белоруссии и Белоруссия для России "являются ангелами-хранителями".
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