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Вьетнам: США должны заплатить за применение ужасного "агента Оранж"

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В день кончины американского сенатора Джона Маккейна, который в своё время был сбит в качестве военного лётчика в небе над Вьетнамом, официальный Ханой выставил требования в отношении Вашингтона. Требования связаны с ущербом, который американцы нанесли Вьетнаму в годы войны 60-70-х годов.

Точнее, требования выставлены в отношении одной из крупнейших агрохимических компаний США. Это компания Monsanto.

Официальный представитель МИД Вьетнама Нгуен Фуонг Тра отметил, что Monsanto должна выплатить Вьетнаму огромные средства в качестве компенсации за использование американскими военными отравляющих веществ.


Из заявления представителя вьетнамского внешнеполитического ведомства:
Действия США во время войны нанесли невероятный ущерб нашей стране. Вьетнам пострадал от ужасной войны. Американские войска распыляли отравляющие вещества, в том числе "агент Оранж", вызывавший уничтожение растительности. Это страшная смесь гербицидов и прочих вредных компонентов, от которых страдает наше сельское хозяйство, наши люди до сих пор.


Вьетнам: США должны заплатить за применение ужасного "агента Оранж"


В МИД Вьетнама отметили, что некоторое время назад Monsanto выплатила более четверти миллиарда долларов американскому садовнику, который заболел онкологическим заболеванием в результате применения в школьном хозяйстве гербицидов этой компании. И именно Monsanto поставляла в армию США компоненты того самого "агента Оранж".

В американской компании, пытаясь снять с себя ответственность, заявили, что поставками гербицидов и иных составляющих "агента" в армию США занимались и другие компании.

Для справки: за годы войны во Вьетнаме США распылили над лесами этой страны свыше 45 млн литров вещества, которое и получило название "агент Оранж". Содержащийся в нём диоксин привёл к заражению местности и десяткам тысяч случаев неизлечимых заболеваний среди граждан Вьетнама.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:56
    0
    Вот тоже хитрозадые -сперва с сша в уста целовались, а теперь, почувствовав вкус фикалий на своих губах, возмутились! А чего же не наоборот -сперва иски, а если бы сша что-то то и заплатили, или по иному компенсировали, товарами там, например, тогда и стройте нормальные отношения? ????
    1. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 07:06
      +2
      Не к монсанто надо претензии предьявлять, а к правительству, хоть это и бесперспективно.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:24
        0
        вьетнамцы уже не те...столик за которым обама откушать изволил-под стекло сделали..."святыня"...
        В мае 2016 года во время пребывания в Ханое (Вьетнам) Обама остановился в кафе Bun Cha Huong Lien, чтобы пообедать с американским шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом. Теперь это заведение — самое посещаемое место во Вьетнаме.
  2. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 06:57
    -1
    некоторое время назад Monsanto выплатила более четверти миллиарда долларов американскому садовнику, который заболел онкологическим заболеванием в результате применения в школьном хозяйстве гербицидов этой компании

    Трясут лоха. Если заплатил разок, то и нам заплатит. А с нефтяных компаний (на топливе которых самолёты летали) не желают слупить бабла? Правильно, - пошлют лесом.
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:01
    +2
    Вьетнам: США должны заплатить за применение ужасного "агента Оранж"
    А ведь действительно, если США желает установить отношения с Вьетнамом, то им придется как то этот вопрос решать. Похоже Вьетнам нашел "золотую жилу"
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +2
    Вьетнамцев конечно можно и нужно понять, но это чисто политический шаг и никаких денег они естественно не получат. Останется продолжать зарабатывать на туристах в т.ч. американских показывая им ужасы прошедшей войны в музеях. Когда потребовалась "дружба" с Сша, то почему-то на время забыли о своих потерях: людских, экономических, инфраструктурных...
  5. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 07:05
    +2
    США обхаживают Вьетнам на предмет тёрок с Китаем.
    Момент подобран хорошо и я щетаю что это годный шантаж. Но скорее всего не выгорит - сегодня Вьетнаму заплатят, а завтра епонцы про пару атомных бомб вспомнят или немцы про Дрезден.
    1. Город нашенский Онлайн
      Город нашенский Сегодня, 07:09
      0
      А нонче модно стало требовать мзду за прошлые "обиды". Так дело дойдет до геноцида краснокожих в сша.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 07:11
        0
        Цитата: Город нашенский
        А нонче модно стало требовать мзду за прошлые "обиды".

        Там есть за что спросить. До сих пор мутанты рождаются.
        1. Город нашенский Онлайн
          Город нашенский Сегодня, 07:15
          0
          Согласен. Но такой шкаф как сша тяжело "уронить" судебным иском. Если только громко заявить о себе, лишний раз поиграть на нервах
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: Серый брат
      США обхаживают Вьетнам на предмет тёрок с Китаем.

      Не только,но и как рынок сбыта своего оружия и техники. К слову с первого они вытесняют Россию.
  6. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:07
    +2
    Для начала нужно опустить США хотя бы на уровень плинтуса, а потом требовать, тогда отдадут.
    Но в данном случае Вьетнам нифига не добьется. Пусть бы более тесные связи с Китаем и Россией поддерживали, результат возможен.
  7. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 07:08
    0
    Не должны, а обязаны. И не только за Вьетнам, а вообще за все