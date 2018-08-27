Вьетнам: США должны заплатить за применение ужасного "агента Оранж"

Действия США во время войны нанесли невероятный ущерб нашей стране. Вьетнам пострадал от ужасной войны. Американские войска распыляли отравляющие вещества, в том числе "агент Оранж", вызывавший уничтожение растительности. Это страшная смесь гербицидов и прочих вредных компонентов, от которых страдает наше сельское хозяйство, наши люди до сих пор.

В день кончины американского сенатора Джона Маккейна, который в своё время был сбит в качестве военного лётчика в небе над Вьетнамом, официальный Ханой выставил требования в отношении Вашингтона. Требования связаны с ущербом, который американцы нанесли Вьетнаму в годы войны 60-70-х годов.Точнее, требования выставлены в отношении одной из крупнейших агрохимических компаний США. Это компания Monsanto.Официальный представитель МИД Вьетнама Нгуен Фуонг Тра отметил, что Monsanto должна выплатить Вьетнаму огромные средства в качестве компенсации за использование американскими военными отравляющих веществ.Из заявления представителя вьетнамского внешнеполитического ведомства:В МИД Вьетнама отметили, что некоторое время назад Monsanto выплатила более четверти миллиарда долларов американскому садовнику, который заболел онкологическим заболеванием в результате применения в школьном хозяйстве гербицидов этой компании. И именно Monsanto поставляла в армию США компоненты того самого "агента Оранж".В американской компании, пытаясь снять с себя ответственность, заявили, что поставками гербицидов и иных составляющих "агента" в армию США занимались и другие компании.Для справки: за годы войны во Вьетнаме США распылили над лесами этой страны свыше 45 млн литров вещества, которое и получило название "агент Оранж". Содержащийся в нём диоксин привёл к заражению местности и десяткам тысяч случаев неизлечимых заболеваний среди граждан Вьетнама.