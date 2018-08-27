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Тяжёлая "Ангара-А5". Контракты есть?

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Председатель совета директоров космического НПЦ им.Хруничева Николай Севастьянов рассказ представителям СМИ о контрактах на создание тяжёлых ракет-носителей. Речь идёт о контракте на 12 ракет "Ангара-А5", который уже заключен НПЦ.

По словам Николая Севастьянова, до 2027 года с целью обновления спутниковой группировки РФ необходимо около 27 запусков ракет-носителей "Ангара-А5". Эти пуски планируется осуществить на период до 2027 года.

Тяжёлая "Ангара-А5". Контракты есть?



РИА Новости приводит заявление представителя отрасли, в котором тот рассказывает о планах по обеспечению российских космодромов:
К 2023 году планируем завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет-носителей "Ангара".


По словам Николая Севастьянова, целью является обеспечение загрузки космодромов "Плесецк" и "Восточный" должным числом запусков - до 8-ми запусков "Ангара-А5" и двух "Ангара-1.2" (лёгкий класс) в год.

Николай Севастьянов рассказал журналистам и о том, когда состоится следующий запуск тяжёлой "Ангары". По его словам, произойдёт это в 2019 году.

Также отмечено, что московская площадка центра им.Хруничева планирует создать около 20-ти "Протонов" (16 из них уже законтрактованы) к 2021 году. Их запуски планируется осуществить до 2024 года.


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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21 комментарий
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  1. Starover_Z Офлайн
    Starover_Z Сегодня, 07:40
    0
    Тяжёлая "Ангара-А5". Контракты есть?

    У кого-то был тяжёлый "Сатурн-5", сейчас у нас "Ангара-5"... Что за совпадение в числах ?
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 08:17
      +13
      У кого-то был тяжёлый T34, а у кого-то - средний Т-34. И чо?
      Совпадения просто случаются, на то они и совпадения. Тем более, что числа - они и в Африке числа.
      1. Romario_Argo Офлайн
        Romario_Argo Сегодня, 08:31
        +9
        что числа - они и в Африке числа.

        это как F-22 + F-35 = Су-57
        1. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 08:36
          +5
          Ну а чего останавливаться?
          Тогда уж чому бы и "соседушек" из 404 не взять хохмы ради: Т-80УД + Pz.IV = T-84.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 10:04
            +2
            С чего Ангара будет дешевле, если отсутствует четкая определенность и твердые ритмичные заказы? Пока будут сиськи мять, ситуация не изменится. Нужен твердый план на среднегодовое производство, причем лет на десять вперед. Тут и цены, и напряженность снизятся. А по другому никак, и может это станет на поток и заказ не обрежут)
            Речь идёт о контракте на 12 ракет "Ангара-А5", который уже заключен НПЦ.
    2. BlackMokona Офлайн
      BlackMokona Сегодня, 11:17
      +2
      Сатурн-5 сверх-тяжелый
  2. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 07:40
    +5
    Обновление группировки спутников, т.е. в военных целях?
    Это понятно, надо, а дальнейшие планы какие? Так и будем сидеть на орбите Земли? А исследования вне орбиты как?
    Остаётся ждать, мож наведут порядок.
    1. Гаргантюа Онлайн
      Гаргантюа Сегодня, 11:05
      +2
      Цитата: rocket757
      Так и будем сидеть на орбите Земли? А исследования вне орбиты как?

      Многие вообще не понимают смысла в космических исследованиях. Постановка и реализация сложных задач всегда являлось толчком развития науки и техники. Даже взять один штатовский телескоп Хаббл. Он наснимал столько уникальных снимков далекого космоса и настолько раздвинул границы человеческого мировоззрения, что теперь стало ясно, на сколько узкими были человеческие познания. НАСА решило в будущем полностью сосредоточиться на исследованиях далекого космоса, отдав ближний космос частным компаниям.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 11:38
        +2
        Приветствую soldier
        Я как то написал про стремлению к звёздам, к исследованиям там вдалеке, так меня быстро "опустило" из космоса вниз, даж не на землю, а куда та более в прозаичное место, в постель!!! Тело было из укропии.
        Как таким напоминать, что решая проблемы для полётов в космос, ученые делают массу открытий, создают новые технологии, которые очень хорошо потом используются и на Земле!
        В Стране Советов каждого спроси про будущие исследования в космосе! Ответы были разные, но общая мысль была, что путь человечества именно туда и должен быть направлен! Реализация идей, эт мож и был удел избранных, но каждый Советский Человек чувствовал себя причастным к великой идее, всего человечества, найти путь к звёздам.
        Измельчал наш мир, человек ... грустно это.
  3. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:56
    +2
    Судя по тому, что программа набирается, наша экономика не в таком плохом состоянии, как некоторые считают. wink
    1. Mauricio Офлайн
      Mauricio Сегодня, 08:26
      +7
      Цитата: bessmertniy
      Судя по тому, что программа набирается, наша экономика не в таком плохом состоянии, как некоторые считают. wink

      К 2023 году планируем завершить....

      обещалкины еще и не то наобещают, свистеть не мешки ворочать.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 09:30
        0
        Обещалкины, а где таких нет?
        Все ж надежда умирает последней, а уж ностальгия наша временем не ограничена, пока живы.
  4. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 08:20
    +4
    До сего дня все поголовно говорили об отсутствии полезных нагрузок для Ангары, так как Минобороны предпочитало Союз-2. Заявление Севастьянова говорит о том что вместо конкуренции на внешнем рынке ЦиХ вновь взялся за внутреннюю жеванину. Отсюда и наезды на Союз-5, и очередной этап расхваливания Ангары и попытка захватить внутренний рынок. Легче похоронить ЦиХ, чем выполнить все их хотелки. А ведь ракеты то практически нет. После того как во время первого старта не смогли выполнить техзадание, ракета была модернизирована. Добавили тяги и без того чрезвычайно нагруженным движкам, сократили сухую массу ракеты, заменили топливо, все это еще раз удорожило ракету, и чем это закончится неясно. Но думаю, что Минобороны не будет рисковать своими спутниками, их у него и так не очень много.
  5. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 08:23
    0
    Запуски понятно по линии МО ... хорошо что есть понимание ... бюджет на развитие ... Хочется как-нибудь увидеть статью о том ... что хотим в гражданском космосе ... чего Страна хочет в освоении и понимании космоса и Вселенной (не побоюсь этого слова) ...
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:44
    +1
    Не в тему "поздравляю" всех с новыми антироссийскими санкциями, которые уже сегодня сша активируют против нас! lol
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:40
    0
    Цитата: bessmertniy
    Судя по тому, что программа набирается, наша экономика не в таком плохом состоянии, как некоторые считают.

    -------------------------
    Пока есть специалисты-технари, которые могут что-то воспроизводить, экономика рухнуть не может. Кадры решают все. Наша экономика держится пока что на советских технических кадрах, которым 40+ лет.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Altona
      Наша экономика держится пока что на советских технических кадрах, которым 40+ лет

      Тем кому сейчас 40 в 1991 году было 13 лет, советским кадрам сейчас 50+, так что не на чем уже держаться.
    2. Комментарий был удален.
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:40
    +1
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Не в тему "поздравляю" всех с новыми антироссийскими санкциями, которые уже сегодня сша активируют против нас!

    -------------------
    А в чем радость-то? Мировое разделение труда еще никто не отменял.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:25
    0
    Цитата: Дырокол
    Тем кому сейчас 40 в 1991 году было 13 лет, советским кадрам сейчас 50+, так что не на чем уже держаться.

    ------------------------
    Я написал 40+, а не ровно 40. Даже те, кому тогда было 13 лет, по инерции могли закончить ПТУ, станочные профессии окончательно умерли наверное после года 1996.
    P.S. Если что, то у меня все документы об образовании еще советские, мне 49.
  10. Laksamana Besar Онлайн
    Laksamana Besar Сегодня, 12:57
    0
    — Можете озвучить данные по портфелю заказов на продукцию ГКНПЦ?

    — В настоящее время объем подписанных контрактов до 2025 года оценивается в 211 млрд руб. В том числе по данным контрактам в 2019 году должно быть реализовано продукции и услуг на 32 млрд руб.— это не только ракеты-носители, но и другая продукция.

    — Это только заказ по линии «Роскосмоса» и Министерства обороны?

    — Это и госзаказ на ракеты «Протон» и «Ангара», и коммерческие заказы, и другие работы.

    — Сколько «Протонов» планируется сделать?

    — До 2021 года на московской площадке планируем изготовить порядка 20 «Протонов», на 16 уже есть контракты. После планируется завершить производство данных ракет. Все они должны быть запущены до 2024 года, тогда у нас заканчивается договор с Казахстаном об использовании данных ракет на космодроме Байконур. На замену «Протонам» придет тяжелая ракета «Ангара-А5», которая будет запускаться с двух космодромов Плесецк и Восточный.

    — После «Протонов» будете делать ставку на тяжелую «Ангару-А5»?

    — Наша задача к 2023 году завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара», чтобы после 2024 года обеспечить с космодромов Плесецк и Восточный до восьми пусков в год «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2». Для этого в Омске, в свою очередь, создается производство замкнутого цикла, которое позволит снизить себестоимость производства «Ангары» примерно на 40%.

    — Прямо на 40%?

    — Да. Потому что, когда изготавливается одна ракета, все накладные расходы производства и амортизация ложатся на ее себестоимость. А когда есть серия из восьми ракет, то эти затраты распределятся на всю серию, и, соответственно, себестоимость производства значительно падает. Это, в свою очередь, позволит нам вывести «Ангару» на рынок. Это, конечно, не сиюминутное дело: сегодня наша задача прежде всего состоит в доведении этого космического ракетного комплекса до завершения летных испытаний на космодроме Плесецк. В 2019 году должен состояться следующий пуск тяжелой «Ангары».

    — Планы звучат хорошо, но с 2014 года в Омске не могли построить цех гальваники.

    — Смогли. Сейчас идет приемка, работы по этому объекту де-факто завершены.

    — Сколько тяжелых ракет «Ангара-А5» твердо законтрактовано?

    — В настоящее время суммарно 12. Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков «Ангары-А5».

    — Вы изготовите 20 «Протонов», сохраните опытное производство… Но сокращения-то персонала неизбежны: серийное производство будет вестись в омском ПО «Полет».

    — Никакой программы сокращения коллектива ГКНПЦ на московской площадке нет. Наоборот, там есть нехватка порядка 500 профессиональных рабочих, которые нужны для производства ракет-носителей.

    Московская площадка после прекращения программы «Протон» получит производство как минимум двух тяжелых ракет «Ангара» в год. Две таких ракеты — это десять УРМов (универсальных ракетных модулей). А сейчас завод в Филях в силу своих производственных возможностей не может собрать более одной такой ракеты в год.

    А у нас план — пускать по восемь тяжелых ракет «Ангара-А5» и по две «Ангара-1.2» в год: если брать в расчет только тяжелые, то это 40 УРМов. Московская площадка не то что с половиной, а с 20% такого заказа не справится.
    Кроме того, КБ «Салют» является центром компетенций тяжелого ракетостроения, и РКЗ будет обязательно задействован в работе над сверхтяжелой ракетой. Также на КБ «Салют» ляжет работа по созданию и отработке новых решений. Например, здесь будет вестись модернизация «Ангары». Без работы московские мощности ГКНПЦ точно не останутся.

    — А всего сколько пусков надо провести перед тем, как запустить серийное производство?

    — Десять. К слову, знаменитая «семерка» (ракета Р-7 конструктора Сергея Королева) пошла в серию только начиная с 18-й ракеты. До этого она доводилась до требуемых характеристик.

    — Вы думаете, что удастся быстро найти коммерческих заказчиков на международном рынке?

    — Я считаю, что это реально сделать к 2023 году, когда «Ангара» начнет пускаться с космодрома Восточный. «Роскосмос» со своими предприятиями уже начал работы по дальнейшей модернизации ракеты «Ангара-А5», которые заключаются в повышении грузоподъемности на опорную орбиту до 27 тонн полезного груза, а на геостационарную орбиту — более 4 тонн. Кроме этого, на «Ангаре», которая будет пускаться с Восточного, планируется использовать обтекатель с диаметром 5,2 м вместо четырехметрового, как на «Протоне». Это крайне важно для коммерческого рынка, ведь спутники в своих габаритах растут. С учетом снижения себестоимости производства на 40% мы обеспечим полностью конкурентоспособную пусковую услугу на международном рынке.

    — «Ангара» часто критикуется и называется «устаревшей ракетой», которая создается с 1994 года.

    — Что значит «устарела»? Реальное финансирование работ началось в середине нулевых — до этого денег не то что в отрасли, в стране не было.
    Таким образом, КБ «Салют» фактически новую ракету разработало за десять лет, доведя ее до практических летных испытаний. В ней применен новый модульный принцип построения, двигатели новой разработки, новая система управления, новая технология изготовления конструкции и т. д. «Ангара-А5» уже сегодня по грузоподъемности на одну тонну больше, чем «Протон». Все запуски были успешные, что говорит о надежности принятых технических решений. На космодроме Плесецк построен современный стартовый комплекс для «Ангары». Начинается строительство стартового комплекса на космодроме Восточный. Если сегодня посмотреть по грузоподъемности на опорную орбиту — «Ангара-А5» лучше, чем большинство зарубежных ракет. Так как же она может устареть, если она лучше?

    Но есть другая сторона этого вопроса. Конкуренты не хотят, чтобы Центр имени Хруничева вернул свои позиции на рынке пусковых услуг, поэтому идет намеренная дискредитация «Ангары», которая усугубляется сложившимся тяжелым финансовым положением ГКНПЦ. На этом сегодня пытаются спекулировать многие. Мы видим, как сторонние организации, которые не имеют никакого отношения к предприятию и его коллективу, пытаются проводить митинги у ворот здания. Но центр полностью восстановил свою работу, идет полноценный производственный цикл.

    — Менеджмент ГКНПЦ справляется с работой?

    — Генеральный директор Алексей Варочко старается исправить ситуацию. Надо понимать, что он пришел год назад в тяжелое время для предприятия, когда необходимо было восстановить ритм производства после его вынужденной остановки. Проблемы усугубляет большая долговая нагрузка. Но он вместе со своими заместителями генеральным конструктором КБ «Салют» Сергеем Кузнецовым, директором РКЗ Романом Хохловым и другими руководителями проявляет большую самоотверженность в работе. «Роскосмос» будет поддерживать руководство и коллектив ГКНПЦ.

    — Какие задачи стоят у самого совета директоров ГКНПЦ?

    — Совет директоров отвечает за формирование и контроль исполнения производственно-хозяйственной программы деятельности предприятия, а также за принятие стратегических решений по развитию предприятия, поэтому главные приоритеты, которые совет директоров ставит перед собой,— это содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет «Протон», завершение летных испытаний ракет «Ангара» с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске. Помимо этого, крайне важно уделять внимание модернизации «Ангары» для запусков с космодрома Восточный и разработке предложений по созданию современного технопарка на территории ГКНПЦ на базе КБ «Салют» и РКЗ.
  11. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 12:58
    0
    Прежде чем восторгаться, прочтите хотя бы статью в википедии про Ангару-А5. В общем, под соусом победы подаётся несвежая новость о пятикратном снижении числа пусков к планам, существовавшим на стадии формирования производственной площадки под Ангару.
    И даже из новости ясно: полноценного развития не будет, только дыры в группировке заткнуть и всё.

    Китай же тем временем целится сразу несколько довольно прорывных проектов реализовать, один лишь Маск 14 раз свою девятку в этом году запускал (хэвик поминать не будем - там пиар и эксперимент).
    Пока мы тормозим везде где только можно, все, кто умеет и пашет рвутся в космос.