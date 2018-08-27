GPS – наше всё: в НАСА объяснили необходимость создания космических сил
Указание Дональда Трампа о создании космических сил прозвучало как нельзя вовремя – Америка остро нуждается в защите своей навигационной системы GPS, обеспечивающей бесперебойную работу банковского сектора и энергосистемы, заявил в интервью газете Washington Examiner глава НАСА Джим Брайденстайн.
Выведение американских спутников из строя является «экзистенциальной угрозой», поэтому космические силы необходимы стране как никогда, отметил Брайденстайн.
Он пояснил, что любой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. То есть, если не будет GPS, не будет и американской банковской системы – всё остановится, всё прекратит работать. То же самое произойдет и с энергоснабжением: энергопотоки также регулируются синхронизирующим сигналом навигационной системы.
Кроме того, по словам главы космического агентства, в зависимости от спутниковых группировок находятся такие сферы как коммуникация, производство продуктов, энергии, безопасность и оборона. Противники же США стремятся лишить американцев доступа к космосу, наращивая свои потенциалы.
Если противники сумеют это сделать, то они могут поставить Америку на колени, добавил Брайденстайн.
Напомним, ранее Дональд Трамп дал указание главе Пентагона приступить к формированию космических сил как отдельного вида ВС США. Как отметил президент, американцы нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись в хвосте у России и Китая. Согласно обновленной программе, агентство ПРО США уже в ближайшее время должно начать работы по развертыванию на орбите систем слежения и перехвата баллистических ракет.
Выведение американских спутников из строя является «экзистенциальной угрозой», поэтому космические силы необходимы стране как никогда, отметил Брайденстайн.
Он пояснил, что любой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. То есть, если не будет GPS, не будет и американской банковской системы – всё остановится, всё прекратит работать. То же самое произойдет и с энергоснабжением: энергопотоки также регулируются синхронизирующим сигналом навигационной системы.
Кроме того, по словам главы космического агентства, в зависимости от спутниковых группировок находятся такие сферы как коммуникация, производство продуктов, энергии, безопасность и оборона. Противники же США стремятся лишить американцев доступа к космосу, наращивая свои потенциалы.
Если противники сумеют это сделать, то они могут поставить Америку на колени, добавил Брайденстайн.
Напомним, ранее Дональд Трамп дал указание главе Пентагона приступить к формированию космических сил как отдельного вида ВС США. Как отметил президент, американцы нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись в хвосте у России и Китая. Согласно обновленной программе, агентство ПРО США уже в ближайшее время должно начать работы по развертыванию на орбите систем слежения и перехвата баллистических ракет.
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