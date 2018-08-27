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GPS – наше всё: в НАСА объяснили необходимость создания космических сил

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Указание Дональда Трампа о создании космических сил прозвучало как нельзя вовремя – Америка остро нуждается в защите своей навигационной системы GPS, обеспечивающей бесперебойную работу банковского сектора и энергосистемы, заявил в интервью газете Washington Examiner глава НАСА Джим Брайденстайн.



Выведение американских спутников из строя является «экзистенциальной угрозой», поэтому космические силы необходимы стране как никогда, отметил Брайденстайн.


Он пояснил, что любой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. То есть, если не будет GPS, не будет и американской банковской системы – всё остановится, всё прекратит работать. То же самое произойдет и с энергоснабжением: энергопотоки также регулируются синхронизирующим сигналом навигационной системы.

Кроме того, по словам главы космического агентства, в зависимости от спутниковых группировок находятся такие сферы как коммуникация, производство продуктов, энергии, безопасность и оборона. Противники же США стремятся лишить американцев доступа к космосу, наращивая свои потенциалы.

Если противники сумеют это сделать, то они могут поставить Америку на колени, добавил Брайденстайн.

Напомним, ранее Дональд Трамп дал указание главе Пентагона приступить к формированию космических сил как отдельного вида ВС США. Как отметил президент, американцы нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись в хвосте у России и Китая. Согласно обновленной программе, агентство ПРО США уже в ближайшее время должно начать работы по развертыванию на орбите систем слежения и перехвата баллистических ракет.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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23 комментария
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  1. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:21
    +4
    Я понимаю, когда логистика поставлена в зависимость от сигналов GPS. Но уж почему банкинг от этого зависит, мне не очень понятно. Инкассаторские автомобили перепутают куда ехать? request 20 лет назад еще ничего такого не было, а тут не было никогда и вот опять.
    1. Irokez Онлайн
      Irokez Сегодня, 08:30
      +1
      Вы не путайте наличные деньги и электронные. Щас всё в электронные пытаются перевести для удобства ну и манипуляций всяких.
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 08:49
      +2
      Основной задачей синхронизации является достижение
      единого времени во всех устройствах распределенной сети.
      Такая задача актуальна для многих приложений, включая системы
      промышленного назначения, где используется обработка
      данных в реальном масштабе времени. С помощью синхронизации
      решаются такие задачи, как обеспечение работы нескольких
      устройств для управления сложными временно зависимыми
      процессами, протоколирование данных от пространственно
      разнесенных устройств, реализация механизма защиты при передаче
      информации.
      Потребность в точной синхронизации возникает во многих
      областях, но как основные выделяют следующие:
      • телекоммуникации;
      • банковский сектор;
      • научные исследования;
      • военные разработки;
      • энергетика;
      • нефтяная и газовая отрасли;
      • технологические процессы на предприятиях
      Первичные эталонные генераторы (ПЭГ): используют
      GPS, ATOM, Radio для извлечения времени, которое в дальнейшем
      должно быть максимально точно распределено между всеми
      устройствами.
      Так как то... Проще ну грубо, если транзакция не синхронизирована по времени, то ее аверное можно исказить данными из другого источника...
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:00
        +6
        Коля , привет ! hi Слабо верится в такие отмазки :
        Америка остро нуждается в защите своей навигационной системы GPS

        Скорее уж матрасы сами нацелились на российские Глонасс , китайские Бейду , да и европейские Галилео . Эти фендрики во всём хотят монополистами быть . yes
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 09:23
          +2
          Привет soldier
          Да там где то цузой спутник убийца болтается, как они верещат!
          Прикольно конечно, кого это они разводят, бабки и так им дают.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:25
            +2
            Витя soldier
            Цитата: rocket757
            кого это они разводят, бабки и так им дают.

            Так им сколько не дай - всё мало ! Аппетит - он , как известно , во время еды приходит . Вот и выдумывают новые поводы для выколачивания и освоения средств .
            1. rocket757 Онлайн
              rocket757 Сегодня, 09:51
              +2
              На счёт спутника убийцы всё ж интересно узнать, есть он или нет?
              Мож это большой, большой секрет, для маленькой такой компании!
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 09:58
                +2
                Цитата: rocket757
                Мож это большой, большой секрет, для маленькой такой компании!

                Скорее всего что так и обстоит . Кто-то в курсе , но в ответ на вопросы делает удивлённые глаза . Но даже если спутник-убийца всего-лишь плод воспалённого воображения матрасов - его надо сделать : чтобы матрасы знали что их страхи не вымышленные , а реальные (раз уж они под свои страхи капусту стригут) . lol
                1. rocket757 Онлайн
                  rocket757 Сегодня, 10:54
                  +1
                  Из чего рождаются и домыслы? От не знанания!
                  Раньше как то не стремились люди "щеголять" этим, а сейчас у-у-у, выдумывают кто на что горазд! Чем брехливее тем больше шансов лайков на хватать! А лайки. да и брехню, можно уже монетизировать! Всё проще простого, врут шоб заработать .... оно и раньше такое было, но очень немногие этим гордились.
                  1. bouncyhunter Офлайн
                    bouncyhunter Сегодня, 11:03
                    +1
                    Цитата: rocket757
                    Чем брехливее тем больше шансов лайков на хватать! А лайки. да и брехню, можно уже монетизировать!

                    Меняются времена - меняются и приспособленцы .
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:23
    0
    Американцы обречены на отставание. В попытках лидерства они пытаются выкладываться во всем и быть первыми. Однако в спорте часто на первые места выходят те, кто в ходе гонки сберег силы на бурный финиш.
  3. Irokez Онлайн
    Irokez Сегодня, 08:28
    0
    Цивилизация сама себя губит. Чем выше развитие - тем ниже упадок когда что-то ломается в системе развитой цивилизации.
    Всегда должны быть дублирующие системы пусть не так эфективные, но вполне надёжные и не дающие полностью упасть.
    Щас всё на электронике увязано, а если электричество отключат, то всё - конец света. Стоит НЛО облепить весь земной шар и всё - электричества нет, но можно не весь земной шар облепить, а только ключевые точки энергетики и связи и тоже всё - конец света и цивилизация в хаос погрузится.
  4. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 08:30
    +1
    опять повод для милитаризации космоса "по взрослому" ... как только начнётся эта не имеющая смысла гонка с выведением ВООРУЖЕНИЙ (оружия Карл) на орбиту ... Мир станет ещё более уязвим ... например спутник с ракетами оснащёнными ядерной головной частью выходит из строя (мусора разного на орбите хватает) ... и вся Земля затаив дыхание смотрит КУДА ЭТО ВСЁ УПАДЁТ ... любой исход будет печальным ... да ещё много разных рисков корректной работы аппаратуры
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:47
    +1
    Россия не обещала ставить сша на колени -мы их поставим сразу ра-ком! И стоять им в такой позе, пока Солнце не погаснет.
  6. Pacifist Офлайн
    Pacifist Сегодня, 08:53
    +4
    Противники же США стремятся лишить американцев доступа к космосу...добавил Брайденстайн.

    Сам придумал или покурил чего? По моему наблюдению, это как раз наоборот. Вообще в традиции запада обвинять всех в том, что делают сами.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +2
    С американскими замашками на весь мир впору не о космических силах думать, а возвращаться к обучению работы на простых счетах (с косточками нанизанными на проволоку), распределению энергии простым включением рубильника и т.д. Все медленно, но упорно идет к этому.
  8. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 09:04
    +2
    Как отметил президент, американцы нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись в хвосте у России и Китая. Согласно обновленной программе, агентство ПРО США уже в ближайшее время должно начать работы по развертыванию на орбите систем слежения и перехвата баллистических ракет.
    Опять денег на оборонку клянчить будут у конгресса...
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 09:25
      +1
      Так ведь дают! Вот как клянчить надо!
      Молос-сы, умельцы!
  9. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 09:11
    +1
    Ну вот собственно и обьяснение того, для чего они там нашли "русские спутники -убийцы"! И тут два варианта- или это начало реальной гонки вооружений в космосе,или опять развод типо СОИ.Склоняюсь к первому варианту.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 12:25
      0
      Третья мировая война начнётся в космосе с уничтожения спутников навигации и связи. Кто от этого больше пострадает - у кого их больше
  10. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 10:10
    0
    Почему американцы так бояться повреждения или потери GPS? Ведь есть же российский ГЛОНАСС, европейцы скоро приведут аналогичную систему "Галилео" в соответствие, китайцы шустрят. Так что спокойно можно перейти на эти системы и ничего не бояться...
    Но если на уме организация терроризма в Космосе, по примеру Ближеневосточного, тогда надо называть вещи своими именами, а "космическими войсками".
  11. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 10:22
    +1
    А ещё если подводный оптический кабель порезать, вообще труба Америке! laughing
    Тут только комментарий Лаврова уместен...
  12. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:06
    0
    Даже нарисовали коряво)))