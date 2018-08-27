МЭР предлагает вариант внутреннего деления России. Теперь на 14 частей
В министерстве экономического развития выступили с предложением по территориально-экономическому разделению России в рамках программы "Стратегия пространственного развития". В МЭР считают, что для этого самого пространственного развития Россия нуждается в разделении на 14 макрорегионов, у каждого из которых будет свой экономический вектор. Также, как отмечено, такого рода внутреннее разделение позволит отразить сложившиеся к настоящему моменту социально-экономические связи вместо административных.
Представлен вариант с 14-ю макрорегионами. Вот полный список от МЭР: Байкальский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Дальневосточный, Енисейский, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Северокавказский, Северный, Уральский, Центральный, Централь-Черноземный, Южно-Сибирский и Южный.
Свою концепцию МЭР намеревается официально представить на суд правительства в ближайшие недели. По некоторым данным, рассмотрение состоится в сентябре. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
По замыслу авторов этой идеи, каждый макрорегион должен иметь хотя бы один крупный город (центр) экономического роста. Также в выделяемых макрорегионах обозначены объекты инфраструктуры, территории связывающие, а также обеспечивающие выход на международные рынки по транспортным линиям Север-Юг и Восток-Запад.
Какой ожидается экономический эффект от такого гипотетического разделения России дополнительно на макрорегионы при наличии регионов и федеральных округов, не сообщается.
Представлен вариант с 14-ю макрорегионами. Вот полный список от МЭР: Байкальский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Дальневосточный, Енисейский, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Северокавказский, Северный, Уральский, Центральный, Централь-Черноземный, Южно-Сибирский и Южный.
Свою концепцию МЭР намеревается официально представить на суд правительства в ближайшие недели. По некоторым данным, рассмотрение состоится в сентябре. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
По замыслу авторов этой идеи, каждый макрорегион должен иметь хотя бы один крупный город (центр) экономического роста. Также в выделяемых макрорегионах обозначены объекты инфраструктуры, территории связывающие, а также обеспечивающие выход на международные рынки по транспортным линиям Север-Юг и Восток-Запад.
Какой ожидается экономический эффект от такого гипотетического разделения России дополнительно на макрорегионы при наличии регионов и федеральных округов, не сообщается.
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