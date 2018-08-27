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МЭР предлагает вариант внутреннего деления России. Теперь на 14 частей

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В министерстве экономического развития выступили с предложением по территориально-экономическому разделению России в рамках программы "Стратегия пространственного развития". В МЭР считают, что для этого самого пространственного развития Россия нуждается в разделении на 14 макрорегионов, у каждого из которых будет свой экономический вектор. Также, как отмечено, такого рода внутреннее разделение позволит отразить сложившиеся к настоящему моменту социально-экономические связи вместо административных.

Представлен вариант с 14-ю макрорегионами. Вот полный список от МЭР: Байкальский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Дальневосточный, Енисейский, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Северокавказский, Северный, Уральский, Центральный, Централь-Черноземный, Южно-Сибирский и Южный.




Свою концепцию МЭР намеревается официально представить на суд правительства в ближайшие недели. По некоторым данным, рассмотрение состоится в сентябре. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По замыслу авторов этой идеи, каждый макрорегион должен иметь хотя бы один крупный город (центр) экономического роста. Также в выделяемых макрорегионах обозначены объекты инфраструктуры, территории связывающие, а также обеспечивающие выход на международные рынки по транспортным линиям Север-Юг и Восток-Запад.

Какой ожидается экономический эффект от такого гипотетического разделения России дополнительно на макрорегионы при наличии регионов и федеральных округов, не сообщается.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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61 комментарий
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  1. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 08:55
    +21
    Также, как отмечено, такого рода внутреннее разделение позволит отразить сложившиеся к настоящему моменту социально-экономические связи вместо административных.
    Мне кажется, что тут с точностью до наоборот. Или это с перспективой развалить Россию, как СССР? В последующем каждый регион объявит о своей независимости?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:05
      +4
      Какой ожидается экономический эффект от такого гипотетического разделения России дополнительно на макрорегионы при наличии регионов и федеральных округов, не сообщается.

      Ключевая фраза новости , ИМХО . По принципу "шоб було" ? request
      1. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 09:10
        +6
        Скорее всего просто от незнания самих реформаторов. "Давайте вот так сделаем, а там посмотрим что получится, авось лучше будет".
        1. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 09:20
          +16
          Цитата: Город нашенский
          Скорее всего просто от незнания самих реформаторов. "Давайте вот так сделаем, а там посмотрим что получится, авось лучше будет".

          Ситуация описана в классической литературе:
          ...Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. —
          Погодите!
          Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
          Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
          Я, прима, сяду против вторы;
          Тогда пойдет уж музыка не та:
          У нас запляшут лес и горы!...
          1. bulvas Офлайн
            bulvas Сегодня, 09:36
            +2
            Цитата: Николай Николаевич
            Или это с перспективой развалить Россию, как СССР? В последующем каждый регион объявит о своей независимости?

            - это тут совсем не причем.


            Также, как отмечено, такого рода внутреннее разделение позволит отразить сложившиеся к настоящему моменту социально-экономические связи вместо административных.


            Статья плохо отражает суть идеи, но мне кажется, речь о том, чтобы регионы занимались тем, что у них лучше получается (сельское хозяйство, энергетика, машиностороение и т.д.) и на основании этого, планировали свое развитие.

            Похоже на еще один шаг к плановой экономике


            Паша, привет!
            hi
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 09:47
              +1
              Вася , салют ! hi
              Цитата: bulvas
              Похоже на еще один шаг к плановой экономике

              Посмотрим , что на эту идею скажет правительство и сам ВВП ...
            2. Николай Николаевич Офлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 10:19
              +6
              Цитата: bulvas
              речь о том, чтобы регионы занимались тем, что у них лучше получается (сельское хозяйство, энергетика, машиностороение и т.д.)

              А сейчас ни кто не в курсе , чего у них лучше получается? На Урале с подачи центра апельсины выращивают?
            3. Юра Офлайн
              Юра Сегодня, 10:41
              +2
              Цитата: bulvas
              оны занимались тем, что у них лучше получается (сельское хозяйство, энергетика, машиностороение и т.д.) и на основании этого, планировали свое развитие.
              Это как сказать, был пример из жизни: во времена укрупнения колхозов, в колхозе в котором я работал было похерено несколько деревень, и кроме того бригады которые включали в себя пару соседних деревень и были для бригадира в шаговой доступности, были тоже укрупнены. В результате, бригадир в иную деревню попадал раз в неделю, а то и в две, иной председатель в некоторые бригады и деревни не приезжал ни разу за весь свой выборный срок. То есть я хочу сказать, колхоз из небольшого, но хорошо управляемого предприятия, где всё на виду, превратился в конгломерат населённых пунктов, отданных на откуп бригадирам, добросовестным и недобросовестным, в общем некомпактное территориально, трудноуправляемое хозяйство, результатом которого было убыточное предприятие.
              1. jjj Офлайн
                jjj Сегодня, 11:06
                0
                Частушка тогда была:
                - Бригадир, хороший парень, отпусти по ягоды.
                - Что ты, чертовый колхозник, поработать надо бы
            4. антивирус Офлайн
              антивирус Сегодня, 12:24
              0
              да уходим от свободного рынка к развитию с принуждением к правильному росту.
              по моему лучше было бы вложиться в общий стандарт жизни ---в н.п. где есть хоть один д\садик и школа (9кл) --ЭТО ДЛЯ ВЛАСТИ ТРУДНЕЕ--следить за всей страной , обучать -поправлять . финансировать,
              14 РЕГИОНОВ-ЭТО 14 ПОЛПРЕДОВ .
              КОНТРОЛЬ ЗА БАБЛОМ И ..САМИ КУВЫРКАЙТЕСЬ В МАКРОРЕГИОНЕ
        2. Комментарий был удален.
      2. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 09:15
        +7
        Привет soldier
        Шоб ни делать, лишь бы ничего не делать!
        Мож просто вернутся к плановому хозяйству в едином экономическом пространстве и вне его, а то бизнес уже такого на восстанавливал, на развивал ..... чуть копыта не протянули!
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:20
          +3
          Взаимно , Витя ! soldier
          Цитата: rocket757
          Шоб ни делать, лишь бы ничего не делать!

          Дык это же классика жанра , главное это "ничегонеделанье" в красивую обёртку завернуть . wink
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 09:47
            +2
            bouncyhunter (Паша)
            Дык это же классика жанра ,

            Мелкотень чиновничья "работает", бумажки надо перемещать со стола на стол, а шоб верхние шевелились хоть как, не вижу. Такой должность "заработал", эт как гарантия, что всё у него будет в шоколаде.
      3. Sunjar Офлайн
        Sunjar Сегодня, 09:25
        +4
        Что-то Урала дофига, фантазия что ли плохо работает у МЭРа. Николай Николаевич прав. Дороги обеспечивающие выход на международные рынки по транспортным линиям Север-Юг и Восток-Запад я так понимаю это "новый шелковый путь"? Ведь куда проще будет договариваться с кучкой недостран, чем с одной. Во время встречи в Дананге (саммит АТЭС) Путин говорил, что этот путь должен всем выгоду приносить. И тут другие прикинули, а в натуре, почему только Китай должен будет ништяки от этого получать? И решили пока повременить.
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 09:32
          +2
          МЭР предлагает вариант внутреннего деления России. Теперь на 14 частей
          либерал-предатели работают над развалом страны, Путин что ответит ? надеюсь роспуском этого гадюшника (хотя,не не очень надеюсь)
          1. Город нашенский Онлайн
            Город нашенский Сегодня, 09:42
            +3
            Путин что ответит ? надеюсь роспуском этого гадюшника
            ВВП до сих пор ничего не сделал с другим гадюшником и его рыжей головой. Видать мы от рыжего избавимся только когда сам помрет am
      4. Дормидонт Онлайн
        Дормидонт Сегодня, 10:41
        0
        По принципу "шоб було"
        "шоб нэ було"
  2. Звонарев Офлайн
    Звонарев Сегодня, 08:57
    +6
    "Какой ожидается экономический эффект от такого гипотетического разделения России дополнительно на макрорегионы при наличии регионов и федеральных округов, не сообщается."
    А зачем МЭР искать экономический эффект? Министерство и так работает, идеи генерирует. Тут ведь как: мы новые регионы нарежем, а изыскивать ресурсы для развития - на это есть губернаторы/мэры/другие назначенцы. Ну не министерский это уровень - текучка. Они только глобальное видят. Как в сказке - поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что - и будет всем счастье.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 09:17
      +9
      Экономический эффект будет. для них, заботливых таких. ИХ станет больше, т.е. дармоеды плодится начнут с утроенной силой!
  3. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 08:59
    +11
    А что мешает сейчас связать административное разделение с экономическим вектором? Можно подумать, в Сибири будут выращивать виноград, а в Сочи качать нефть. Похоже в министерстве ищут себе работу типа - все поломать ,а потом заново построить.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 09:19
      +7
      Да размножиться они хотят, похоже для подрастающего поколения, этих самых министерских, "теплых" местечек уже не хватает!
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 10:02
        +2
        Экономику надо умножать, в не делить. Все итак вполне разумно уже поделено на экономические округа. И округов вполне достаточно. hi
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 10:58
          0
          Думаю многие о том просто не слышали, да и не схотят .....чиновничье племя варится в своём соку и размножается, как видим.
          Такими темпами работать будет некому.
  4. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 09:01
    +7
    "Как всё поделить?" - главная задача МЭР !?!?!?! Пора проверить эту организацию на наличие "иностранных агентов" и "коррупционных правонарушений"!
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 09:20
      +4
      Да ладно, какие иноср-ранные, нам и своих, доморощенных радетелей хватает за глаза!
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:07
    0
    Единственный смысл такого деления, это предотвратить в будущем распад России по национальному признаку, в чем как раз лопухнулись коммунисты. Не надо было делать национальные республики, вот и пожинаем с 1991 года по настоящее время. Вопрос только один, своевременность и как всегда финансирование, так как денег на этот процесс потребуется многовато. Я так думаю.
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 10:15
      +4
      Цитата: Ros 56
      Единственный смысл такого деления, это предотвратить в будущем распад России по национальному признаку, в чем как раз лопухнулись коммунисты. Не надо было делать национальные республики, вот и пожинаем с 1991 года по настоящее время. Вопрос только один, своевременность и как всегда финансирование, так как денег на этот процесс потребуется многовато. Я так думаю.

      Путём создания нац.республик, собственно, коммунисты спасали от развала Российскую империю. Впоследствии, если не в курсе, было объявлено о формировании новой общности людей - советского народа, т.е., был взят курс на постепенное стирание нац.различий - процесс долгий, но вот не успели - череда смертей Генсеков привела к власти пустоголового и безответственного "меченого". И при этом вовсе не "нац.окраины" стали причиной развала Союза - они, скорее, послужили способом, спасибо уральскому алкашу, а причины лежали в идеологической и экономической плоскостях.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 11:01
        +1
        Ros 56 (Юрий)
        Единственный смысл такого деления, это

        КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛК от тех, кто до этого, своими "усилиями", заваливает всё что можно и нельзя?
        Результатом их "труда" может быть только завал чего то ещё!
  6. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 09:17
    +9
    А сколько денежек можно поднять только по переделке документов! Поболее, чем при переименовании Милицию в полицию... Опять же - у каждого такого макрорегиона будет своя администрация, свой начальник.. А как они бюджет делить будут с территориально-административными образованиями? А отчитываться перед кем будут? Больше чиновников, хороших и разных! Больше начальников и секретарш! Большинство регионов -дотируемые.. Означает ли новозаявленное дробление территорий , что бюджет , к Примеру Новосибирской области будет отполовинен в пользу создающегося Новосибирского макрорегиона, если их границы географически совпадать не будут? Кто будет распоряжаться доходами и налогами в таком случае? Бредятина какая то.. Если есть задачи логистики и развития экономики в регионах страны - решайте их , а не плодите эфемерные чиновничьи структуры ...
  7. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:21
    +7
    Когда собаке (или коту?) делать нечего, она(он?) яйца лижет.... winked Для чего это "деление"? Ну "навскидку": для пускания "статистической" пыли в глаза-так как при нынешнем "делении" некоторые регионы выглядят не просто убого в экономическом плане, а просто катастрофически убого. "Новое" деление "улучшит" "статистические" данные, путем частичного объединение с более благополучными регионами, что в целом, даст приемлемую "среднюю температуру по больнице", чтобы благополучно отчитаться перед "гарантом" о своих "успешных" действиях по "улучшению" экономических показателей регионов и страны в целом и о выполнении его ("гаранта") "майских указов"... yes Помните, как в известном кино? "Легким движением руки джинсы превращаются...." wink
  8. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 09:22
    +3
    От перестановки слагаемых сумма не меняется... школьный курс начальных классов. Очередное заявление правительства о не состоянии управлять по разумному... как там говорят в Одессе время перестановки кроваток прошло, пора менять персонал. Чисто, как при СССР... нарезать не эффективным регионам от эффективных предприятий... ну они типа после этого оживут. На практике... очередное разрушение установившихся экономических связей, как внутри региона так и между ними. Они забыли посчитать во что это обойдется... как рухнет экономика, на бумаге все гладко, на практике... бумажный седьмой вал... все утонут в бумагах. Выиграют только чинуши запросив под очередную аферу деньги, которые канут в неизвестность... когда тихо все заглохнет... правильно... примут решение отмотать назад... чтоб окончательно все добить.
  9. Sergej1972 Онлайн
    Sergej1972 Сегодня, 09:30
    +1
    Скорее всего, речь идёт об условных, статистических регионах типа экономических районов СССР.
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:30
    +5
    У нас же и так всё поделено на федеральные округа. Получается следующая ситуация. Промышленность слабого региона перекупается более сильным, например Чувашии Нижним Новгородом, потом Нижний Новгород перекупается Москвой, потом Москва перекупается Лондоном или Нью-Йорком. Принцип концентрации капитала еще никто не отменял. Надо не новые столицы лепить, а исследовать каждый регион на предмет его собственных возможностей и инвестиций в него для создания промышленно-экономических центров. Чтобы у нас было много равноценных развитых городов с одинаковым социальным стандартом, а не сверкающий град на холме в окружении нищих деревень. Например, в Токио, в разных частях города 14 равноценных театров, а не как в Москве-куча доморощенных и один Большой. В общем очередная хотелка-пустышка, работать она не будет, потому что нужно создавать точки роста, а не огороды городить.
    1. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 13:04
      0
      А что Большой? Это опера и балет.
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:32
    +1
    Цитата: Strashila
    На практике... очередное разрушение установившихся экономических связей, как внутри региона так и между ними. Они забыли посчитать во что это обойдется...

    ----------------------
    Совершенно с вами agree...
  12. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 09:33
    0
    Чего голосите то? Сейчас 9 округов. В одном живет 38 м человек,в другом 8 и т.д. Каждый производит свое. Конечно стратегия нужна новая. Ни чего плохого в этом нет. В одном ресурсов куча,в другом крохи. Логистика сумашедшая. На этоипредложение надо полностью смотреть,а по паре слов из сми мало что люди поймут.
    1. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 10:10
      +3
      Цитата: cariperpaint
      Конечно стратегия нужна новая.

      У вас опять "все что не делается - к лучшему"? То что делается, иначе как перестановкой кроватей не назвать. Позволю себе вставить видео не по теме, но аналогии прослеживаются очень хорошо.
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 10:20
        -1
        Я так не говорил. Я сказал нужно полностью предложение посмотреть. Вполне может оказаться разумным.
        1. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 10:36
          +2
          Цитата: cariperpaint
          Вполне может оказаться разумным.

          А может и нет. Но делать это ради того, что "вдруг получится" - верх глупости. hi
  13. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 09:39
    +1
    Они слишком крупные,это часто говорят. Выделяют на федеральные программы деньги, не помню случая что бы хоть раз все деньги смогли применить.
  14. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:42
    +3
    Уже есть федеральные округа (кажется не предусмотренные конституцией). Зачем еще вводить какие-то структурные единицы? Штат чиновников плодить? По уже принятому у них пенсионному возрасту людей девать некуда, надо новые должности создавать?
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:13
      0
      Просто сделать не 9 как сейчас а 14.
  15. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 09:43
    +1
    еще 14 кабинетов министров?!
    может пора завязывать дармоедов кормить?
    при союзе верховный совет собирался 7 раз в год, остальное время на рабочих местах трудились, а теперь толпа дармоедов, от районных до федеральных уровней
    1. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 13:12
      0
      Верховный Совет до перестройки собирался обычно два раза в год (изредка три раза, в случае празднования важных круглых дат и т.д.), каждый раз на два-три дня. Плюс несколько раз в году собирались постоянные комиссии. Президиум Верховного Совета собирался примерно раз в месяц, но в него входило около 40 человек из полутора тысяч депутатов ВС СССР. При Хрущёве длительность сессий была иногда и по четыре-пять дней. А в последние годы жизни Сталина ВС СССР и союзных республик собирались реже, чаще всего один раз в год, что было нарушением Конституции. И при этом тут многие говорят о том, что Сталин якобы собирался передать реальную власть Советам.
  16. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:45
    +3
    Не надо ничего делить.
    Была "цельная" Российская империя, с отдельными "княжествами" Финским и Польским, по ним и распалась, почти.
    Был "цельный" СССР из отдельных республик по ним и распался, почти по ним.
    Если снова "цельную" Россию разделять на отдельные "феодальные уделы" можем снова получить новое дробление.
    Это только на руку нашим врагам!!
    Хватит страну делить!!!!! am
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:12
      -1
      Какие уделы? Вы сами понимаете,что говорите? Республики были национальными,по ним и распались. Сейчас деление административное. По округам.
    2. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 13:13
      0
      Царство (Королевство) Польское после второго восстания существовало как автономная единица скорее на бумаге. Скорее это была территория с особым порядком управления.
  17. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 09:46
    -1
    Как мне представляется в этой задумке есть рациональное зерно: учитывать социально- экономические связи и развивать характерные отрасли. Это правильно конечно, а то Н. С.ляпнул :"Догоним и перегоним Айову и давай кукурузу на северном полюсе сажать. За это + министерству экономического развития, но есть куча минусов.
    И так поехали:если вводить эти макрорегионы то надо деление на федеральные округа в мусор? 1 минус. Значит по новой перечерчивай адмграницы- геморрой еще тот.
    2. Как справедливо заметил камрад Ведьмак:"в Сибири будут выращивать виноград,а в Сочи качать нефть"т.е.Экономическая сегрегация регионов, что делать Мухоскому региону если его гоподь обделили нефтью, вешаться или ходить с протянутой рукой:" подайте капельку нефти?""
    Тут смешанные всё праведное с грешным. Думаю,что в" берлоге у медвежонка"должны допускать, что тут куча подводных камней. Хотя в"берлоге" больше думают попой
    1. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 11:36
      0
      Кажется я сказал тоже самое,что Ведьмак или Улиточни, а получил минус. Возможно, шалит скрытый сторонник лебирализации?
  18. Dimon Grin Офлайн
    Dimon Grin Сегодня, 09:49
    +2
    Продолжают "Разделять и властвовать", вместо "Объединять и служить".
  19. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 10:19
    +3
    Т.е. рекомендуется по товарищу Кудрину сделать 14 миллионных агломераций, в которые будут стягиваться трудовые ресурсы, освобождая землю для новых владельцев...
  20. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:20
    +3
    Цитата: Ros 56
    Единственный смысл такого деления, это предотвратить в будущем распад России по национальному признаку, в чем как раз лопухнулись коммунисты. Не надо было делать национальные республики, вот и пожинаем с 1991 года по настоящее время.

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    Еще раз. Всякие "независимые" правозащитники могут вам и без всяких коммунистов налепить новые национальности-поморы, казаки, сибиряки, уральцы и т.д. Потом останется лишь влепить этим "национальностям комплекс жертвы и все, новая линия разлома русского этноса создана. Украинцев же не коммунисты придумали, а немцы и австрийцы. Большевики просто нашли в "национальных" республиках точки компромисса как с нынешней Чечней, а в уставных документах там все было наднационально, все национальности были равны. Вы "пожинаете" плоды собственных сегрегационных установок. Это средневековье, выпячивать свое конфессинальное или этническое происхождение, бегая в вышиванке или в ватном халате и малахае.
    P.S. СССР распался вовсе не из-за республик. А из-за несогласия этих "республик" с политикой центра. Я же прекрасно помню весь этот политический компот. Просто сейчас легко все спихивать на большевиков, они же вам ответить не смогут, а нынешним политикам легко маскировать свои нечистые поступки.
  21. Хаджи Мурат Офлайн
    Хаджи Мурат Сегодня, 10:20
    +2
    этих чинуш надо поделить каждого на несколько чстей
  22. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 10:22
    +1
    Может пора и остановиться с реформированием...воздушных замков? МЭР пытается оправдать свое существование?
    А вообще...известный генерал в свое время очень правильно определил место для мэров, сэров и прочих...эээ... feel
  23. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:31
    0
    Северокавказский и Южный. Ростов на Дону с Кубанью и Адыгеей Южный?
  24. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:40
    0
    Вот полный список от МЭР: Байкальский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Дальневосточный, Енисейский, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Северокавказский, Северный, Уральский, Центральный, Централь-Черноземный, Южно-Сибирский и Южный.
    Забыли про Волго-Байкальский, Волго-Енисейский, Юж-Чернозёмный, Северо-Сибирский. И гадать нечего, в недрах какого государственного департамента и мвф рождаются подобные идеи расчленения России
  25. notingem Офлайн
    notingem Сегодня, 11:10
    +1
    Сажать за вредительство. СРОЧНО
  26. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 11:12
    +1
    Потом под давлением международной общественности будем предоставлять им все больше самостоятельности, выберем президента, а затем проведем референдум об отделении от России. Нехорошо все это дело пахнет.
  27. Tektor Офлайн
    Tektor Сегодня, 11:22
    -1
    Идея правильная. Регион должен строиться вокруг мощного научно-производственного центра.
  28. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 12:13
    0
    Все возвращается на круги своя??? laughing Хрущевские совнархозы???
    А не пора ли этих деятелей близких к рулю на "перековку" (было когда то знатное словцо)? На завод, шахту, ферму и пр. места РАБОТЫ? Может мысли у них станут попроще...или бесполезно?
  29. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 12:20
    0
    Когда-то были "Совнархозы", почившие в бозе, а тут "старо-новое" предложение "МЭР считают" вполне соответствует надеждам и чаяниям "друзей России" о разделе и демонтаже государства. Деление государства на 14 регионов очень символично: 100 лет назад 14 иностранных государств воевали с Советской Россией, в надежде прихватить себе вожделенный кусок( макрорегион) Российской земли. А тут и воевать не нужно - купил себе "макрорегион".