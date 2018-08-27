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Новые антироссийские санкции вступают в силу

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Объявленные ранее Вашингтоном санкции в отношении России вступают в силу в понедельник, передает РИА Новости соответствующее извещение Госдепа.



Санкции введены в связи с «установлением факта» применения Россией химического оружия в Великобритании против собственных граждан, пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.


Согласно документу, прекращается любая помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Госдеп также прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и товаров двойного назначения. В список исключений занесены изделия, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, Москва больше не получит ни кредитов, ни кредитных гарантий, ни какой-либо другой финансовой помощи.

Напомним, что поводом для введения санкций стало отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Случившееся спровоцировало международный скандал. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастны российские спецслужбы. Москва эти обвинения отвергает.

Между тем в России назвали сроки возможной блокировки социальной сети «Фейсбук».

Роскомнадзор требует от руководства компании до конца текущего года локализовать базу данных российских граждан на территории РФ, удалить всю запрещенную информацию, выполнить другие законные требования. Если этого не будет сделано, то встанет вопрос о блокировке.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, он понимает масштаб пользовательских данных «Фейсбука», однако понимает и то, что «это не уникальный сервис, есть и другие соцсети».

В ведомстве напомнили, что хранить и обрабатывать личные данные граждан РФ на территории страны требует обновленная редакция закона о персональных данных, вступившая в силу с сентября 2015 года.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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42 комментария
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  1. Dashout Онлайн
    Dashout Сегодня, 09:08
    +3
    На мой взгляд, в нашей защитной реакции нужна какая-то определенность, какой то понятный план действий! Но кто ж его скажет, объявит ...
    По любому, Лучше ужасный конец чем ужас без конца
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 09:17
      +10
      Наша защитная реакция - это положить большой и толстый болт на эти санкции. Я кажется понял тактику нашего правительства: вялая реакция на санкции, это тоже реакция. Матерными словами говорить в дипломатии нельзя, поэтому и так себя ведут. Надо как-то Лаврову постараться, донести до разума американцев весь наш посыл, во всей красе.
      1. Boris55 Офлайн
        Boris55 Сегодня, 09:19
        +2
        Цитата: Wedmak
        Надо как-то Лаврову постараться, донести до разума американцев весь наш посыл, во всей красе.

        Может лучше Шойгу? У него красивее. laughing
        1. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 09:24
          +3
          Шойгу - это крайне сильный аргумент конечно. Да он и вставляет свое веское слово иногда. Вообще, у меня складывается иногда впечатление, что Шойгу как раз за спиной Лаврова стоит и иногда объясняет особо не понятливым по простому, мысли выданные впереди стоящим. Тихонько так... без напряга в голосе.
          Слышат его или нет, уже проблемы оппонента.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 09:51
            +4
            Надо как-то Лаврову постараться, донести до разума американцев весь наш посыл, во всей красе.

            Пожалейте Лаврова, это бесполезно, только нервы мотать, на любую риторику и аргументы, вы увидите тупую рожу представителя госдепа или кого нибудь другого, которой плевать, что вы говорите. Лучшая позиция, это как можно спокойней реагировать на всю эту возню и заниматься своим делом, впрочем МИД так себя и ведет. Не нужно опускаться до их уровня, спокойствие бесит гораздо больше чем визги.
      2. частное лицо Офлайн
        частное лицо Сегодня, 09:37
        +3
        Просто нашему правительству нечем ответить , сами вогнали страну в болото . Доллар является в стране индикатором цен.
        1. Pivot Офлайн
          Pivot Сегодня, 09:53
          +4
          Глупасти не надо говорить, у нас давно индикатор цен это покупательская способность населения. Цены на продукты массового потребления и бытовую электронику у нас гораздо ниже чем заграницей, даже чем в Китае!
          1. Василенко Владимир Офлайн
            Василенко Владимир Сегодня, 10:08
            -1
            Цитата: Pivot
            у нас гораздо ниже чем заграницей

            что не есть хорошо
            1. maxim947 Офлайн
              maxim947 Сегодня, 10:26
              +4
              Почему это не хорошо? Это хорошо для нашего производителя.
          2. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 11:58
            +1
            Цитата: Pivot
            Цены на продукты массового потребления и бытовую электронику у нас гораздо ниже чем заграницей, даже чем в Китае!

            ложь,в Китае дешевле.(иначе не сдавали бы жильё у нас и не жили бы в китае) а покупательская способность рушится как апрельский лёд...
            1. bars876 Онлайн
              bars876 Сегодня, 12:24
              0
              Видимо давно вы небыли в Китае или не интересовались... У них цены почти догнали наши а в больших городах типа Пекин и дороде чем у нас... Две недели как оттуда... Цены почти как у нас, уже, только на паспродажах неплохо можно с экономить...
      3. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Wedmak
        Наша защитная реакция - это положить большой и толстый болт на эти санкции.

        на ВО кому от таких санкций стало хуже? belay
        Госдеп также прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и товаров двойного назначения. В список исключений занесены изделия, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

        Кроме того, Москва больше не получит ни кредитов, ни кредитных гарантий, ни какой-либо другой финансовой помощи.

        можно подумать кроме них никто нас кредитовать не сможет
        1. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 12:54
          0
          Цитата: LSA57
          на ВО кому от таких санкций стало хуже?

          hi , Сергей.
          Америкосы заигрались в "санкции". Вводят их направо и налево. Чуйка - дорого это им обойдётся. Вчера только Россия "вмешивалась во внутренние дела США", сегодня уже "ряд стран" это делают, завтра - "весь мир спит и видит, как вмешаться и напакостить исключительной державе". И - санкции, санкции, санкции... .
    2. Вас Влад Офлайн
      Вас Влад Сегодня, 09:23
      +9
      Цитата: Dashout
      На мой взгляд, в нашей защитной реакции нужна какая-то определенность, какой то понятный план действий! Но кто ж его скажет, объявит ...

      Санкции это не по поводу отравлений и убийств,чихать они хотели на трупики(кои сами и настрогали).Санкции это оружие против строптивых которые отказываются от доллара и смеют вести независимую политику, отстаивая собственные интересы!Так вот наша защитная реакция это и есть...Мы в Брикс создаём альтернативу $
      1. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 09:34
        +1
        Да я согласен! Понимаю и поддерживаю! Но это все стратегически... Достали они просто уже своим повышенным вниманием...
        В любом случае, сейчас через провокацию в Сирии от нас какой-то выплеск будет...
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 09:36
        +1
        ответ на санкции уже спланирован: повышение НДС,пенс-реформа,повышение услуг ЖКХ,и взлёт (логично) цен на всё... в общем, кто беднее тот и платит...
      3. GRIGORIY76 Офлайн
        GRIGORIY76 Сегодня, 11:31
        0
        Ага, а ещё таможенный союз. Не работают эти организации, только деньги .
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 10:22
      +1
      Утремся в очередной раз. Нашему правительству не привыкать. winked
    4. самоход Офлайн
      самоход Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: Dashout
      На мой взгляд, в нашей защитной реакции нужна какая-то определенность, какой то понятный план действий!

      и побольше жесткости в ответ. не стоит питать иллюзий - все эти санкции всего лишь предлог. само желание - ослабить на сколько возможно Россию! так может пора бы и в ответ что-то подобное сделать?! главный покупатель титана у России есть США. может хватит им нашего титана? уверен, Россия быстрее найдет рынок сбыта для своего титана, чем США найдет нового поставщика... а еще есть уйма запретов для именно американских компаний, работающих до сих пор в России..
      вопрос: есть ли желание так сделать? и хватит ли воли принять такое решение?...
  2. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 09:09
    +4
    Ну... За Санкции! Поскольку эти ребята не остановятся, советую запастись питием и закусью побольше.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:18
      +3
      Матрасы продолжают увлечённо санкционировать ... Ладошки-то ещё не волосатые ?
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 09:21
        +1
        Кровавые мозоли насанкционировали
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 09:32
        +5
        Паша! hi На конец то свершилось, дождался, а то с 23го числа нервничаю... Вечерком спокойно отмечу это дело. :)) А санкции, да у них хобби такое, чего тут нервничать? Когда сами США сказали, что в Сирии скоро будет химатака на которую США ответят ударом, меня уже ни чего не сможет удивить...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:36
          +2
          Цитата: Николай Николаевич
          да у них хобби такое

          Плохая наследственность ? wink
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 09:41
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Плохая наследственность ?

            Наследственность у них как ни странно "хорошая", в смысле наследования, потомки уголовников старого света..., на генном уровне состоялись в предков но пошли дальше..., тут правда на мутацию смахивает...
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 09:45
              +1
              Цитата: Николай Николаевич
              потомки уголовников старого света...

              Так я это и имел ввиду . А уж способы нажиться матрасы выдумывать почище предков горазды . Интересно , куда они драпать будут когда придёт время отвечать за свои действия ? У предков были Северная Америка и Австралия . А у Матрасии ? Марс или Луна ? what
              1. bessmertniy Онлайн
                bessmertniy Сегодня, 10:36
                +1
                Все в землю лягут. Все прахом будут! crying
      3. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 12:59
        0
        Цитата: bouncyhunter
        +3
        Матрасы продолжают увлечённо санкционировать ..

        На закидоны США блестяще отреагировал президент Филиппин Дутерте (фактически послал "на макакайку") bully
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:10
    +2
    Обсуждать, не обсуждать?
    Как бы пообвыклись, опять же где наша не пропадала!
    Т.е. не пропадём, а дальше посмотрим.
  4. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 09:10
    +4
    Согласно документу, прекращается любая помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
    Оно, конечно, может и к лучшему. Их "помощь" слишком дорого нам обходится...
  5. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 09:10
    0
    Согласно документу, прекращается любая помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

    Это типа про хамон что ли? Да и фиг с ним, жил же до этого без него и дальше жить буду.

    Москва больше не получит ни кредитов, ни кредитных гарантий, ни какой-либо другой финансовой помощи.

    Ну наконец то! Может свой печатный станок наконец то включим.

    России назвали сроки возможной блокировки социальной сети «Фейсбук».

    Давно пора от их услуг отказываться и свои развивать, а то им президента выбираем, а сами что, какую нить свою соц.сеть создать не сможем?
    1. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 09:26
      +3
      Одноклассники, Вконтакте. Уже давно есть свои.
    2. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 09:28
      0
      Тут нужно насторожиться насчет продуктов питания и сельхозпродукции,которую оставляют..
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:14
    +5
    Большинство с помпой объявленных санкций уже действуют с 14-го года. Повод для введения все новых - они ( полосатоухие) придумают без проблем. Посему - рассчитываем ТОЛЬКО на себя. Важно снова поднять вопрос с информационной безопасностью, перестать пользоваться долларом в международных расчётах, вычистить про-американскую пятую колонну из правительства... wassat
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 09:19
      +1
      Важно снова...

      Так в процессе это все, судя по новостям. Не все же сразу, а то до паники не далеко.
    2. Rostislav Офлайн
      Rostislav Сегодня, 09:22
      0
      Это как? Они что, сами себя из правительства выгонять будут?
  7. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 09:28
    +1
    Круть. Представляю как взлетит в цене охотничье оружие и комплектуха типа Рема или Мосса. Можно будет выгодно продать на вторичке!
  8. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:53
    -1
    Между тем в России назвали сроки возможной блокировки социальной сети «Фейсбук».

    Ну да: в чисто российском стиле- в ответ на санкции, ударим по своим же гражданам....типа "выстрелим себе в ногу"....."разбомбим Воронеж"....ну и в том же духе....как раньше говорили: "бей своих, чтобы чужие боялись".... lol
  9. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:03
    0
    Сейчас главное цены на нефть, а не санкции. Они, вроде, должны пойти вверх. Рубль пока упал на 67,27, но это ещё начало торгов. По прогнозам, окрепнет вместе с жижей.
  10. hrulevv Офлайн
    hrulevv Сегодня, 10:23
    0
    Медведев и без фейсбука? Брехня recourse
  11. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 10:44
    0
    Госдеп также прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и товаров двойного назначения. В список исключений занесены изделия, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации
    Так понимаю у Суперджетов начинаются проблемы, как и у МС-21, ну и у ТВС-2ДТС
    1. g1washntwn Онлайн
      g1washntwn Сегодня, 12:33
      0
      Гражданская авиация в списке исключений. Если сюда полезут, контракты Боинга накроются форс-мажором и далее по нарастающей - титан, редкоземелька, сотрудничество с NASA и т.д. всё станет для них много дороже, чем оно есть сейчас.