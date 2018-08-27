Новые антироссийские санкции вступают в силу
Объявленные ранее Вашингтоном санкции в отношении России вступают в силу в понедельник, передает РИА Новости соответствующее извещение Госдепа.
Санкции введены в связи с «установлением факта» применения Россией химического оружия в Великобритании против собственных граждан, пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно документу, прекращается любая помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Госдеп также прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и товаров двойного назначения. В список исключений занесены изделия, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Кроме того, Москва больше не получит ни кредитов, ни кредитных гарантий, ни какой-либо другой финансовой помощи.
Напомним, что поводом для введения санкций стало отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Случившееся спровоцировало международный скандал. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастны российские спецслужбы. Москва эти обвинения отвергает.
Между тем в России назвали сроки возможной блокировки социальной сети «Фейсбук».
Роскомнадзор требует от руководства компании до конца текущего года локализовать базу данных российских граждан на территории РФ, удалить всю запрещенную информацию, выполнить другие законные требования. Если этого не будет сделано, то встанет вопрос о блокировке.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, он понимает масштаб пользовательских данных «Фейсбука», однако понимает и то, что «это не уникальный сервис, есть и другие соцсети».
В ведомстве напомнили, что хранить и обрабатывать личные данные граждан РФ на территории страны требует обновленная редакция закона о персональных данных, вступившая в силу с сентября 2015 года.
Санкции введены в связи с «установлением факта» применения Россией химического оружия в Великобритании против собственных граждан, пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно документу, прекращается любая помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Госдеп также прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и товаров двойного назначения. В список исключений занесены изделия, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Кроме того, Москва больше не получит ни кредитов, ни кредитных гарантий, ни какой-либо другой финансовой помощи.
Напомним, что поводом для введения санкций стало отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Случившееся спровоцировало международный скандал. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастны российские спецслужбы. Москва эти обвинения отвергает.
Между тем в России назвали сроки возможной блокировки социальной сети «Фейсбук».
Роскомнадзор требует от руководства компании до конца текущего года локализовать базу данных российских граждан на территории РФ, удалить всю запрещенную информацию, выполнить другие законные требования. Если этого не будет сделано, то встанет вопрос о блокировке.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, он понимает масштаб пользовательских данных «Фейсбука», однако понимает и то, что «это не уникальный сервис, есть и другие соцсети».
В ведомстве напомнили, что хранить и обрабатывать личные данные граждан РФ на территории страны требует обновленная редакция закона о персональных данных, вступившая в силу с сентября 2015 года.
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