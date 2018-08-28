Как ошибались монстры спецназа

Спецназ может все. История спецподразделений различных стран мира полна примерами впечатляющих побед и успешных операций. Ведь не зря бойцов спецназа тренируют годами, а отбирают в спецназ только лучших. Но, тем не менее, и у воинов высшего класса встречаются неудачи и провалы. Если ошибаются спецназовцы, это может печально закончиться не только для самих бойцов, но и для мирных людей, особенно если речь идет об антитеррористических подразделениях.Начало сентября 1972 года. Шла вторая неделя Олимпиады в Мюнхене. Руководством ФРГ и Олимпийским комитетом были созданы все условия для того, чтобы мероприятие проходило в максимально комфортной для участников и гостей обстановке. Одной из главных политических целей Олимпиады было улучшение имиджа ФРГ, которая к этому времени усердно пыталась стереть в памяти народов мира образ Германии как милитаристского и нацистского государства. Поэтому, несмотря на то, что в начале 1970-х гг. в Европе уже активно действовали террористические организации, немецкое руководство стремилось обойтись без присутствия вооруженной охраны. Этим обстоятельством, кстати, был неприятно удивлен руководитель делегации Израиля Шмуэль Лалкин, который обратил внимание на большую уязвимость олимпийской деревни и, в частности, места, где предполагалось разместить израильских спортсменов. Как оказалось, Шмуэль Лалкин был прав – именно сборная Израиля стала мишенью нападения террористов.5 сентября 1972 г. в 4:30 израильские спортсмены, прибывшие в олимпийскую деревню, мирно спали в своих апартаментах. В это время в олимпийскую деревню проникли 8 человек – это были боевики палестинской группы «Черный сентябрь», вооруженные автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами. Судья по борьбе Моше Вайнберг попытался оказать сопротивление, но ему прострелили щеку. Вскоре он повторно попытался сопротивляться террористам, нокаутировав одного из боевиков, но был убит. Йосеф Романо из сборной по тяжелой атлетике, в прошлом – ветеран Шестидневной войны, напал на террористов с ножом, но был ранен, после чего боевики подвергли его жутким издевательствам – избили, кастрировали, а затем убили. Остальные 11 спортсменов были захвачены террористами в качестве заложников. Боевики потребовали до 12:00 освободить 234 палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, выпустить из тюрьмы ФРГ лидеров Фракции Красной Армии Андреаса Баадера и Ульрику Майнхоф, а также освободить 16 политических заключенных, находящихся в различных тюрьмах Западной Европы. В случае невыполнения требований террористы обещали каждый час убивать по одному заложнику.Полицейское руководство ФРГ попыталось пойти на хитрость – оно удовлетворило требования палестинцев о доставке их вместе с заложниками на армейских вертолетах в аэропорт Фюрстенфельдбрук, где находился Боинг, который должен был вместе с боевиками и заложниками вылететь в Каир. Но вместо экипажа в самолете находились переодетые полицейские. Снаружи находились пять снайперов, которые на самом деле не имели специальной подготовки, а были обычными сотрудниками полиции.Тем не менее, боевики поняли, что против них сделали засаду и бросились назад – к доставившим их вертолетам. Пятеро террористов погибли в перестрелке с полицейскими, но оставшиеся в живых трое террористов расстреляли всех заложников из автоматов. Убийство израильских спортсменов стало одним из серьезнейших ударов по имиджу ФРГ. После такого провала полиции и спецслужб Германия приняла решение о создании специального подразделения, которое занималось бы борьбой с террористами и освобождением заложников. Так появился знаменитый немецкий полицейский спецназ GSG-9, сегодня входящий в число лучших в мире по качеству подготовки.В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Шах Реза Пехлеви, поддерживавший тесные отношения с Западом, был свергнут, а к власти пришли шиитские фундаменталисты. 4 ноября вооруженными иранцами было захвачено посольство США в Тегеране. Первоначально в заложниках оказались 66 человек, причем 13 из них – женщин и афроамериканцев – иранцы освободили уже 19-20 ноября 1979 года. Захватившие американцев иранские радикалы требовали от Вашингтона выдать революционным властям шаха Мохаммеда Реза Пехлеви для проведения над ним суда. Американцы удовлетворить это требование отказывались.Хотя государственный секретарь США Сайрус Вэнс выступал категорически против силовой операции на территории далекого Ирана и был убежден, что заложников можно освободить мирными средствами, президент Картер поддержал позицию американских военных, выступивших за силовой способ освобождения заложников. 24 апреля 1980 года началась специальная операция «Орлиный коготь».Согласно плану операции, американские спецназовцы из подразделения «Дельта» Министерства обороны США должны были высадиться с вертолетов в центре Ирана, а другая группа спецназовцев – высадиться на заброшенном аэродроме под Тегераном и удерживать его. Первой группе предстояло добраться до посольства США в Тегеране на специально подготовленных агентами ЦРУ автомобилях, освободить заложников и отбыть на вертолетах на аэродром, удерживаемый второй группой. Оттуда заложники и спецназовцы должны были вылететь в Египет.Но «Орлиный коготь» выглядел красиво лишь на бумаге. На практике все получилось совершенно иначе. Один из шести вертолетов, направившихся с авианосца в сторону Ирана, из-за поломки лопасти упал в воду прямо у авианосца. Другой вертолет заблудился из-за песчаной бури и был вынужден повернуть назад. Остальные шесть вертолетов добрались до пункта назначения, но, как оказалось, этот пункт находился прямо у оживленного шоссе, поэтому вертолеты и вооруженные люди сразу были обнаружены. Возник риск скорого прибытия иранских военных. Американцы блокировали пассажирский автобус и взорвали проезжавший мимо гражданский бензовоз, пассажир которого погиб, а водитель успел скрыться.Один из вертолетов задел самолет-заправщик, после чего и вертолет, и самолет взорвались. Группа лишилась всего топлива, но самое главное – погибли восемь членов экипажа. В итоге американская «Дельта», так и не сумев выполнить задание, спаслась бегством на самолетах, бросив в пустыне пять вертолетов, у которых закончилось топливо, а также документацию, относившуюся к проведению операции, и, что еще более позорно, тела восьми погибших товарищей – членов экипажей вертолета и самолета-заправщика.Таким образом, легендарная американская «Дельта» потерпела полное фиаско. Провал спецоперации в Иране стоил политической карьеры президенту США Джимми Картеру, а госсекретарь Вэнс, протестовавший против силового сценария, ушел в отставку еще 28 апреля 1980 года. Что касается заложников, то в июле 1980 года освободили еще одного американца, а в 1981 году, в день вступления на пост президента США Рональда Рейгана, иранцы освободили оставшихся 52 человека. В иранском плену американцы пробыли 444 дня.В конце 1992 года военно-политическая ситуация в Сомали, где в это время бушевала гражданская война, серьезно обострилась. Президент США Джордж Буш-старший, стремясь закрепить американские претензии на роль мирового жандарма, принял решение об отправке на Африканский Рог американских войск. Казалось бы, в чем проблема усмирить отсталых и плохо вооруженных африканцев. 8 августа 1993 года при патрулировании в столице Сомали Могадишо четверо военнослужащих американской военной полиции погибли в результате взрыва управляемого фугаса. Американское командование возложило вину за произошедшее на генерала Мохаммеда Фараха Айдида, командовавшего одной из сомалийских группировок. Было принято решение о поимке Айдида, для чего в Сомали перебросили специальную оперативно-тактическую группу спецназа сухопутных войск США «Рейнджер».В состав группы входили взводы 3-й отдельной роты 1-го отдельного оперативного полка спецназа «Дельта», 2-я парашютно-десантная рота 3-го парашютно-десантного батальона 75-го парашютно-десантного полка сухопутных войск специального назначения США («рейнджеры»), бойцы отдельного полка специального назначения ВМС по борьбе с терроризмом. Авиационную поддержку оказывали вертолетная эскадрилья 160-го авиационного полка армейской авиации, подразделение спасателей 24-й авиационной эскадрильи ВВС и подразделение авианаводчиков.В Сомали американский спецназ прибыл 22 августа 1993 года. Но уже первый рейд спецназовцев завершился очень глупо – вместо террористов американцы задержали сотрудников миссии ООН. Не найдя генерала Айдида, американский спецназ начал охоту на его помощников. Утром 3 октября 1993 года в Могадишо начался очередной митинг сторонников генерала Айдида, на котором ожидалось присутствие одного из ближайших помощников генерала министра иностранных дел Омара Салада. Для его поимки были направлены силы спецназа. После митинга Салад должен был встретиться с министром внутренних дел Абди Гасаном Авалем.Американское командование приняло решение о захвате американских лидеров. Рота спецназа «Дельта» должна была проникнуть в здание и захватить пленных, 2-я парашютно-десантная рота – блокировать местность вокруг здания, а автоколонна из 9 бронеавтомобилей и 3 грузовиков – вывезти пленных и спецназовцев из района проведения операции. Около 15:42 американские спецназовцы приступили к штурму здания. Хотя сам захват пленных прошел по плану, далее начались проблемы. В районе действий спецназовцев появились внушительные отряды сомалийских боевиков, после чего началось настоящее сражение. Из гранатомета был сбит вертолёт 1-й десантной подгруппы, затем был поврежден выстрелом из гранатомета и другой вертолет. Американские спецназовцы оказались блокированными. Потери в колонне составили до половины личного состава убитыми и ранеными.Командованием прорабатывались различные пути эвакуации колонны с места сражения, для чего были привлечены части 10-й горной дивизии американских сухопутных войск, а также мотопехотных подразделений Малайзии и бронетанковых подразделений Пакистана, которые также в это время дислоцировались на территории Сомали. К 06:30 4 октября, благодаря поддержке бронированной группы сил ООН, американским спецназовцам удалось выйти из окружения. Погибли 18 американских и 1 малазийский военнослужащий, ранены 74 американских, 7 малазийских и 2 пакистанских военнослужащих, 1 военнослужащий - уорент-офицер М. Дюрант – попал в плен.Британский спецназ SAS (Специальная авиационная служба) считается одним из старейших и наиболее подготовленных спецподразделений мира. Но и в его истории были впечатляющие провалы. Так, в 1991 году SAS получил задание по обнаружению и уничтожению оперативно-тактических ракет «Скад» на территории Ирака. Кроме того, спецназовцам предстояло осуществить диверсию против волоконно-оптических линий связи вдоль шоссе, соединяющего Багдад со столицей соседней Иордании Амманом. Операцию поручили эскадрону В 22-го полка Специальной авиационной службы и отвели на нее две недели.22 января 1991 года группа из восьми спецназовцев высадилась с вертолета «Чинук». Практически сразу же спецназовцы столкнулись с большими неприятностями. Во-первых, оказалось, что группе ошибочно определили неправильные радиочастоты. Британцы оказались в иракском тылу без связи с собственным командованием. Во-вторых, группу коммандос вскоре обнаружил мальчик – пастух, перегонявший стадо коз. Командир группы Энди Макнаб решил не убивать мальчика, а просто покинуть то место, где спецназовцы с ним повстречались. Но было поздно – британцев уже настиг иракский патруль, вступивший с ними в перестрелку. Группа SAS начала отступление в сторону Сирии. Во время отступления в сторону Сирии ушедшие вперед трое спецназовцев не услышали команды остановиться. Так отряд разделился. Пятеро спецназовцев, шедшие под командованием Энди Макнаба сзади, попали в засаду. Один из бойцов погиб в перестрелке, второй умер от переохлаждения, а троих иракцы захватили в плен. Из ушедшей вперед тройки один боец также умер, другого взяли в плен и лишь восьмому спецназовцу Крису Райану удалось выйти из окружения. Оставшихся в живых спецназовцев иракские власти освободили только в начале марта 1991 года.Таким образом, наиболее частыми причинами провалов спецназа являются ошибки в организации специальных операций и ее техническом обеспечении. Каждая такая ошибка штабных офицеров и технических специалистов может стоить жизни не только бойцам спецназа, но и непричастным людям – заложникам, случайным свидетелям или прохожим.