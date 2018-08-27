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Ситуация в Сирии. Средиземноморская группировка ВМФ пополнилась новыми кораблями

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Террористы продолжают стягивать силы к границам Идлиба. Средиземноморская группировка ВМФ России усилена дополнительными кораблями. США ведут незаконную добычу нефти в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



На морскую границу САР в минувшие сутки прибыли дополнительные корабли ВМФ РФ. По словам военного источника, в настоящее время у берегов Сирии несут боевое дежурство 15 российских кораблей и судов обеспечения. Среди них тральщик «Валентин Пикуль» и оснащенные ракетами «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Дополнительные корабли были направлены в САР в связи с угрозами западной коалиции нанести очередной удар по правительственным объектам республики. Напомним, в субботу стало известно о готовящейся исламистами провокации с использованием химического оружия.


Силы западной коалиции активизировали боевые действия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Были задействованы как авиация, так и артиллерия. Интенсивной бомбардировке в очередной раз подвергся населенный пункт Хаджин. О жертвах среди мирного населения не сообщается. Во второй половине дня местные агентства опубликовали снимки из космоса, которые подтвердили предположение о незаконной добычи нефти силами США и SDF на месторождениях «Омар» и «Танак».

Террористы продолжили подготовку к наступлению на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Сообщается о большом количестве хорошо вооруженных боевиков, направившихся к линии соприкосновения сил незаконных вооруженных формирований с правительственными войсками. Главари террористического альянса обратились ко всем своим сторонникам быть готовыми к началу масштабной атаки в любой момент. Сирийская армия также стягивает свои подразделения к месту возможных боев.

В первой половине дня боевики антиправительственных формирований, находящихся в северной части провинции Хама, вновь попытались атаковать объекты правительственных войск с помощью ударных беспилотников. летательные аппараты были уничтожены военнослужащими недалеко от авиабазы северо-восточнее административного центра провинции. Ранее туда были переброшены вертолеты ВВС САР.

Подразделения САА продолжили вести бои с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда. Под контроль правительственных сил перешла высота Тель Абу-Ганим. Кроме того, были захвачены два хранилища боевиков с оружием и боеприпасами.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/yorukisik
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Тральщик «Валентин Пикуль» пополнил группировку кораблей ВМФ в Средиземном море
Морской тральщик "Валентин Пикуль" в рамках ротации приступил к выполнению задач в Средиземном море
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25 комментариев
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  1. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 10:13
    +3
    Ну раз собираются, концентрируются, пора бы нанести бомбовый удар. Превентивный. Ибо нечего...
    1. Гаргантюа Онлайн
      Гаргантюа Сегодня, 10:48
      0
      Там обе стороны готовятся, подтягивают силы. Руководство САР не раз высказывалась, что следующая цель - провинция Идлиб, куда со всей страны свезли бородатых всех мастей. Сражения предстоят долгие, тяжелые и кровопролитные, ибо отступать террористам уже некуда. Дай бог, чтобы к весне этот гадюшник был очищен.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:00
        0
        славно...пока наши воюют,американцы нефть тырят...
  2. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 10:14
    +5
    незаконной добычи нефти силами США и SDF
    Вот к этому полосатые и стремились, присосались, пока шум стоит
    1. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 12:44
      0
      "Присосались" очень правильное определение. США просто бандиты, только с ядерным оружием.
  3. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:17
    +1
    местные агентства опубликовали снимки из космоса, которые подтвердили предположение о незаконной добычи нефти силами США и SDF на месторождениях «Омар» и «Танак»

    И что ? Никто им за это ничего не сделает - на Западе не услышат такое сообщение . Безнаказанность порождает вседозволенность . sad
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: bouncyhunter
      Безнаказанность порождает вседозволенность .

      Привет, Павел.
      Ну, и что? Наши кукарекнули в ООН о необходимости вывести с территории Сирии войска стран, незаконно (без договора с правительством страны) оккупировавших её районы, а толку-то. Хуже того, турки заявили, что расположились там на долгое время, а америкосы намерены закрыть небо для российских ВКС. Опять утрём сопли?

      А завтра США завершат провокацию с "хим.атакой Асада" и ударят по Сирии своими ракетами. Опять утрёмся?
  4. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 10:17
    +3
    Видите, как всё просто в современном мире? Захотел, захватил кусок государства и качаешь нефть себе.. "Никто ведь из-за Асада не станет развязывать Третью Мировую"...
    1. ivanec Офлайн
      ivanec Сегодня, 10:27
      +5
      Время покажет...
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:48
        -1
        Цитата: ivanec
        Время покажет...

        пусть говорят...
    2. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:29
      +3
      Мировая война возникает из маленьких войн. И, если все подтягивают силы, то очередной раунд этой малой войны уже предрешен. А мародеры на любой войне грабят чужие территории и население. negative
  5. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:35
    0
    Откуда у них ударные беспилотники?
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 10:57
      +1
      Из Китая. Вы сами можете обзавестись. Уровня шпионить за соседями - 200-300баксов конструктором. Уровня летать на дачу без прямого управления (контролер по GPS/Глонасс) - снимать как всходит Картошечка и возвращаться домой - 500-700 баксов.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:59
        +1
        Ну я просто ударные себе по другому представлял, а не так чтоб шмяк и все request
        1. donavi49 Офлайн
          donavi49 Сегодня, 11:15
          +1
          Ну такие дроны вполне достаточны. На прямом управлении - так вообще стали реальной головной болью в Ираке.



          1. Romka47 Офлайн
            Romka47 Сегодня, 11:40
            0
            Да ты смотри сволочи как точно еще попадаю то!...
      2. donavi49 Офлайн
        donavi49 Сегодня, 11:00
        +3
        Вот бомбардировщик.
        1. donavi49 Офлайн
          donavi49 Сегодня, 11:02
          +2
          И еще один - тоже бомбер.
        2. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 11:19
          0
          Ух ты ж! belay А табуретка зачем?
          1. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 11:50
            +1
            Цитата: igorbrsv
            Ух ты ж! belay А табуретка зачем?

            сидеть...
  6. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 10:45
    +3
    Цитата: Dikson
    Видите, как всё просто в современном мире? Захотел, захватил кусок государства и качаешь нефть себе.. "Никто ведь из-за Асада не станет развязывать Третью Мировую"...

    Гопник никогда не остановится, если ему не дать в морду! am
    1. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 11:33
      +2
      А если завтра этот гопник возьмет и высадится, к примеру, на Сахалине? И начнет качать там нефть.. "Никто ради Сахалина не станет развязывать Третью Мировую войну"... Никто не станет бомбить Украину из-за базы НАТО... Никто вообще не станет прищемлять пальчик Американцам.. Так что всё и так понятно на самом то деле.. )) Потом Россия и Белоруссия будут отстраивать Сирийские разбомбленные города, а Турки с Американцами так и будут качать нефть на отжатых территориях..))
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:50
        0
        Цитата: Dikson
        +1
        А если завтра этот гопник возьмет и высадится, к примеру, на Сахалине? И начнет качать там нефть.. "Никто ради Сахалина не станет развязывать Третью Мировую войну"... Никто не станет бомбить Украину из-за базы НАТО..

        но "озабоченность" то выразят.
  7. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 11:19
    +1
    Назревает Грандиозный Шухер в этом гадюшнике. Не удивлюсь если в Сирии кроме прикрытия калибрами и Искандеры ну на худой конец Точки где то припасены.
  8. Дважды майор Офлайн
    Дважды майор Сегодня, 12:18
    -1
    Наши,по ходу, даже буксиры посчитали.
    Реально получается - два фрегата, и тральщик на подхвате. Остальное - караван, три боевых единицы даже на его конвой не тянут.
    Смотрим развитие ситуации. 70 топоров, плюс что там с воздуха ещё США опробуют.
    Наше ПВО только две базы прикрывают. Чем топоры сшибать станут? Снова утилём сирийским, времён очаковских и покоренья Крыма? Или Калибрами по их эсминцу и базам врежем? Этот вариант - третья мировая называется. Сирийцам ПВО не обновили, своё прикрыть САА не может - ни дальности из районов развёртывания не хватит, ни ракет в комплексах... РЭБ?
    Как-то грустно всё это...