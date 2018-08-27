Второй тестовый. Новый китайский авианосец вышел в море

Новый китайский авианосец Type 001A, первый полностью построенный в Китае, во второй раз отправился на тестовые испытания в открытое море, в воскресенье покинув порт города Далянь в провинции Ляонин, сообщает китайское англоязычное издание Global Times. Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.Согласно материалам газеты, утром 26 августа новый авианосец с помощью буксиров покинул порт базирования в Даляне и отправился в открытое море. По мнению китайских военных экспертов, в ходе второго тестового плавания будет уделено внимание решению проблем и сложностей, возникших в ходе первого. Планируется проверка двигателей судна, коммуникационных систем и систем навигации. Пока неизвестно, будут ли в ходе этих тестов проведены испытания палубной авиации или они запланированы на более поздний срок. В Минобороны Китая никак не комментируют прохождение авианосцем испытаний, но эксперты утверждают, что только третий тестовый выход в море будет проведен с использованием самолетов и вертолетов и по итогам третьих испытаний авианосец будет передан ВМС КНР.Первый полностью китайский авианосец Type 001A был заложен в 2013 году и спущен на воду в апреле 2017. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. По сообщениям китайских СМИ, на борту авианосца планируется разместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).