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Второй тестовый. Новый китайский авианосец вышел в море

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Новый китайский авианосец Type 001A, первый полностью построенный в Китае, во второй раз отправился на тестовые испытания в открытое море, в воскресенье покинув порт города Далянь в провинции Ляонин, сообщает китайское англоязычное издание Global Times. Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Второй тестовый. Новый китайский авианосец вышел в море


Согласно материалам газеты, утром 26 августа новый авианосец с помощью буксиров покинул порт базирования в Даляне и отправился в открытое море. По мнению китайских военных экспертов, в ходе второго тестового плавания будет уделено внимание решению проблем и сложностей, возникших в ходе первого. Планируется проверка двигателей судна, коммуникационных систем и систем навигации. Пока неизвестно, будут ли в ходе этих тестов проведены испытания палубной авиации или они запланированы на более поздний срок. В Минобороны Китая никак не комментируют прохождение авианосцем испытаний, но эксперты утверждают, что только третий тестовый выход в море будет проведен с использованием самолетов и вертолетов и по итогам третьих испытаний авианосец будет передан ВМС КНР.


Первый полностью китайский авианосец Type 001A был заложен в 2013 году и спущен на воду в апреле 2017. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. По сообщениям китайских СМИ, на борту авианосца планируется разместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).




Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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25 комментариев
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  1. Magic Archer Офлайн
    Magic Archer Сегодня, 10:15
    +6
    Китайцы стремительно строят океанский флот.И скоро он будет вторым в мире.Отстают только в производстве и эксплуатации АПЛ.Но такими темпами и с такими вложениями и это отставание лет так через 10-15 будет преодолено.
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 10:23
      +1
      Они собираются противостоять амерам в Тихом. Поэтому им надо как можно быстрее сравняться с тихоокеанским флотом сша
      1. Гаргантюа Онлайн
        Гаргантюа Сегодня, 10:37
        +14
        Поздравляю наших Китайских товарищей с очередным достижением. Они смогли воспроизвести все лучшее, что было в советском кораблестроении по авианосцам. Следующая их цель - атомный авианосец, который уже строится. Уверен, что и эта планка скоро будет взята. Вот что бывает, когда в руководстве страны находятся истинные патриоты, радеющие не за свой карман и не за карман своих подельников, а за всю страну. Они придерживаются словам Александра Лебедя, "процветать нужно вместе с народом, а не за ее счет". К сожалению, нам приходится только завидовать достижениям своего, в недавнем прошлом, младшего брата.
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 11:01
          +5
          Китайцам уже давно авидовать только остается, тут вроде все без изменений, а вот причину вы указали правильную.
          Цитата: Гаргантюа
          Они придерживаются словам Александра Лебедя, "процветать нужно вместе с народом, а не за ее счет"

          Так оно и есть.
        2. Runoway Офлайн
          Runoway Сегодня, 12:20
          +3
          Вот что бывает, когда в руководстве страны находятся истинные патриоты, радеющие не за свой карман и не за карман своих подельников, а за всю страну.

          Вот какие чудеса творит расстрел за коррупцию wink
          1. Гаргантюа Онлайн
            Гаргантюа Сегодня, 12:38
            0
            Цитата: Runoway
            Вот какие чудеса творит расстрел за коррупцию

            Само по себе возвращение расстрельной статьи мало что даст. При нашем уровне тотальной коррупции, включая правоохранительную и судебную сферы, введение такой меры - это преступление. У нас даже конфискация имущества запрещена. Чтобы начать реально бороться с коррупцией, нужно сначала провести обыски у всех федеральных и региональных министров, губернаторов, глав госкорпораций и госмонополий и всех их родных, т.к. они по сути и являются главными коррупционерами, продвигающими интересы крупного бизнеса и своего кармана. Но, к сожалению, это абсолютно нереально при нынешней олигархической власти.
    2. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 12:08
      0
      красавцы,тихо и спокойно идут своей дорогой,не обращая внимания на вопли,визги и озабоченности Амерзоты и ее холуев wink
    3. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 12:32
      0
      НА ПРИМЕРЕ КЯ ПЫТАЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ГЕРМАНИИ В 20-30ГГ 20В.
      все всё видят и понимают, в тч сроки выхода к равенству ВС.
      можно ли называть дятлами Даладье-Чемберлена и др?
      а США и Япония сейчас?
      100 лет позора Китая заканчиваются.--что и как будет "100 лет триумфа"?
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:20
    +1
    Если Китай строит авианосцы, значит видит в них необходимость. По крайней мере сможет более внушительно выдвигаться к тем берегам, где имеются китайские интересы. what
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: bessmertniy
      Если Китай строит авианосцы, значит видит в них необходимость. По крайней мере сможет более внушительно выдвигаться к тем берегам, где имеются китайские интересы. what

      тол есть,повсюду...сейчас плюнь- в китайца попадёшь в любом регионе мира.от Кубы до Бангладеш.
  3. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 10:28
    +1
    А толкает его что ? Атом или дизель ?
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 10:38
      0
      Силовой агрегат тот же что и на кузе
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: Город нашенский
        Силовой агрегат тот же что и на кузе

        котлы??? тупиковая ветвь...хапнут горя.
        1. Город нашенский Офлайн
          Город нашенский Сегодня, 12:18
          0
          002 тип скорее всего будет атомным. С электомагнитной катапультой. И, его уже строят
    2. Malkavianin Офлайн
      Malkavianin Сегодня, 10:39
      0
      Дизель. Атомные они еще только будут строить.
  4. PSih2097 Офлайн
    PSih2097 Сегодня, 10:31
    +1
    Первый полностью китайский авианосец Type 001A был заложен в 2013 году и спущен на воду в апреле 2017.

    вот это скорость постройки, даже быстрее чем наш "Кузя"
  5. Бер Офлайн
    Бер Сегодня, 10:39
    0
    Второй атомный деборкадер для воздушных судов laughing
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Бер
      Второй атомный деборкадер для воздушных судов laughing

      да,но наше место,останется под водой,если так пойдёт...
  6. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 10:50
    +2
    будут мстить японцам за годы унижения..опять же, технологии и готовые площадки - все под носом и поможет сохранить первенство.
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 11:25
      +1
      Японцы тоже начали шевелиться в ответ - переделывают свои УДК вертолетоносцы под легкие авианосцы с F-35B.
  7. Вован 73 Офлайн
    Вован 73 Сегодня, 10:59
    +3
    Четыре года с момента закладки........ Что сказать.... молодцы с..ка. Не то что наши...
  8. Essex62 Онлайн
    Essex62 Сегодня, 11:03
    +2
    Завидки берут. Авиагруппа маловата , в сравнение с матрасными,но зубастая.
    1. Every Офлайн
      Every Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: Essex62
      Завидки берут. Авиагруппа маловата , в сравнение с матрасными,но зубастая.

      Так его проектировали на основе еще советского проекта 1143.5. А это больше эскортный авианосец, для обеспечения ПВО и ПЛО корабельной группировки. Из-за отсутствия катапульты он не может поднимать в воздух тяжелые самолеты, только истребители, да и то с ограничениями по массе, поэтому много вооружения самолеты взять не могут.
      1. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 12:23
        0
        Катапульта будет на следующем, который сейчас собирают в Даляне. Планируют спуск в 21 году
  9. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:18
    0
    Корабли это хорошо, но "Made in China" это плохо))