Видео Бьёт на 500 км: Американцы показали аналог русского «Искандера» Сегодня, 10:23 36

Прошло чуть меньше двадцати лет с момента первого представления российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», как американская компания Raytheon явила миру свое «детище» с аналогичными характеристиками - ракету Deep Strike.



Довольно забавно читать сделанный пресс-службой компании Raytheon релиз «новой» ракеты, которая появилась с двадцатилетним отставанием от основного потенциального врага, которого США видят в России: «Сохранение мира и стабильности во всем мире требует доступного решения, которое предлагает больший диапазон, точность и боевую мощь, чем потенциал потенциальных противников. Raytheon отвечает на вызов новой ракетой Deep Strike, более дальнобойным оружием, основанным на передовых технологиях, которые позволят армии США выпустить в два раза больше ракет на своих существующих ракетах-носителях».



При этом, в озвученных компанией тактико-технических характеристиках «новой» ракеты нет ничего, что превосходило бы или выгодно отличало Deep Strike от его старшего российского собрата, но преподносится Raytheon как последнее слово в военной технике. Та же дальность до 500 км, та же спарка из двух ракет.





Возможно, единственным достоинством Deep Strike, о котором несколько раз навязчиво упоминается в релизе, является ее дешевизна. Но, опять же, без приведения конкретных цифр сложно судить, насколько дешевой является «новая» американская ракета.



