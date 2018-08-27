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Бьёт на 500 км: Американцы показали аналог русского «Искандера»

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Прошло чуть меньше двадцати лет с момента первого представления российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», как американская компания Raytheon явила миру свое «детище» с аналогичными характеристиками - ракету Deep Strike.

Довольно забавно читать сделанный пресс-службой компании Raytheon релиз «новой» ракеты, которая появилась с двадцатилетним отставанием от основного потенциального врага, которого США видят в России: «Сохранение мира и стабильности во всем мире требует доступного решения, которое предлагает больший диапазон, точность и боевую мощь, чем потенциал потенциальных противников. Raytheon отвечает на вызов новой ракетой Deep Strike, более дальнобойным оружием, основанным на передовых технологиях, которые позволят армии США выпустить в два раза больше ракет на своих существующих ракетах-носителях».

При этом, в озвученных компанией тактико-технических характеристиках «новой» ракеты нет ничего, что превосходило бы или выгодно отличало Deep Strike от его старшего российского собрата, но преподносится Raytheon как последнее слово в военной технике. Та же дальность до 500 км, та же спарка из двух ракет.


Возможно, единственным достоинством Deep Strike, о котором несколько раз навязчиво упоминается в релизе, является ее дешевизна. Но, опять же, без приведения конкретных цифр сложно судить, насколько дешевой является «новая» американская ракета.

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36 комментариев
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  1. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 10:30
    -17
    Вот и еще один неимеющияналоговвмире перестал быть таковым. good
    1. DimanC Офлайн
      DimanC Сегодня, 10:35
      +2
      Пока только в виде мультика. Пускай покажут работающую систему
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 10:36
      +4
      Вы это разглядели в мультике, профессор? wink
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 10:42
        -11
        Цитата: sabakina
        Вы это разглядели в мультике, профессор? wink

        Солнцеликому можно мультики показывать, а буржуинам нет? wink
        У меня нет ни капли сомнения, "что при современном развитии ракетных технологий на Западе" создать аналог неимеющемуаналоговвмире Искандеру может даже частник типа Маска не говоря уже о Raytheon
        1. Меченосец Офлайн
          Меченосец Сегодня, 10:48
          +5
          Цитата: профессор
          У меня нет ни капли сомнения, "что при современном развитии ракетных технологий на Западе" создать аналог неимеющемуаналоговвмире

          А чего РД 180 никак ваши хозяева из за Лужи воссоздать не могут?А экранопланы сравнимые с теми что СССР уже 60 лет назад делал?
          1. собаковод Офлайн
            собаковод Сегодня, 11:12
            +4
            Меченосец (Николай)
            А чего РД 180 никак ваши хозяева из за Лужи воссоздать не могут?А экранопланы сравнимые с теми что СССР уже 60 лет назад делал?

            Николай! Кончайте лечить! Это не излечимо!
            1. bulvas Офлайн
              bulvas Сегодня, 11:49
              0
              Цитата: профессор
              Вот и еще один неимеющияналоговвмире перестал быть таковым. good


              Наконец-то профессору появилось что сказать глубокомысленного

              Дождемся очередного "прорыва" в США - сможем прочитать еще перлы Профессора
          2. профессор Офлайн
            профессор Сегодня, 12:18
            0
            Цитата: Меченосец
            А чего РД 180 никак ваши хозяева из за Лужи воссоздать не могут?А экранопланы сравнимые с теми что СССР уже 60 лет назад делал?

            1. Хозяев у нас нет со времен египетских фараонов. Не судите о других по себе по себе.
            2. Ракетные двигатели у буржуинов не хуже ваших да замена РД 180 уже на подходе. вам ли не знать?
            3. Экранопланы? зачем они им ели они и вам не нужны? Это тупиковая ветвь кораблестроения, а буржуины деньги считать умеют.

            Цитата: Wedmak
            +4
            Ага, только почему-то не создает. Не надо? Или дорого?

            Наконец-то дельный комментарий. Что такого уникального в Искандерах чего американцы создать не могли 20 лет назад и сейчас? Правильно-НИЧЕГО. Не надо им было это. Вполне обходились Топорами. Да и сейчас обходятся. ИМХО новая ракета будет дешевле Топора. Вот и весь расклад.
            1. bulvas Офлайн
              bulvas Сегодня, 12:21
              0
              Цитата: профессор
              Что такого уникального в Искандерах чего американцы создать не могли 20 лет назад и сейчас? Правильно-НИЧЕГО. Не надо им было это. Вполне обходились Топорами. Да и сейчас обходятся. ИМХО новая ракета будет дешевле Топора. Вот и весь расклад.


              Разумно, тогда почему такой восторг?:

              Цитата: профессор
              Вот и еще один неимеющияналоговвмире перестал быть таковым. good



              Нет никаких прорывов и все это понимают, особенно для уровня ВПК России или США

              Простая целесообразность


              Но одна мысль по этому поводу возникает:

              может ВПК США хочется как-то оправдаться... на фоне Авангардов Пересветов и прочих "мультиков"?

              - вот и начали копипастить идеи …. хотя бы самые доступные


        2. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 10:55
          +1
          Цитата: профессор
          что при современном развитии ракетных технологий на Западе" создать аналог неимеющемуаналоговвмире Искандеру может даже частник типа Маска

          ждали когда маска на 20 лет взрослее станет? laughing
        3. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 10:56
          +4
          Ага, только почему-то не создает. Не надо? Или дорого?
          Вообще я удивлен, что на базе Химарсов и MLRS американцы так поздно создали ракеты с дальностью в 500 км. База же идеальная, и гусеничный, и колесный, и удобная загрузка боеприпасов, пили не хочу. Но больше 300 км, чего-то не делали, хоть и линейка ракет большая.
        4. Быков. Офлайн
          Быков. Сегодня, 11:01
          +4
          Цитата: профессор
          Цитата: sabakina
          Вы это разглядели в мультике, профессор? wink

          Солнцеликому можно мультики показывать, а буржуинам нет? wink
          У меня нет ни капли сомнения, "что при современном развитии ракетных технологий на Западе" создать аналог неимеющемуаналоговвмире Искандеру может даже частник типа Маска не говоря уже о Raytheon

          Quod licet Iovi, non licet bovi
          Какой к чертям маск частник-ракетостроитель?! Он барыга скупелянт. Хи-хи, или вы считаете, оптовую скупку патентов наса за один символический доллар, частным производством ракет?
        5. masterovoy Офлайн
          masterovoy Сегодня, 11:05
          +3
          Уважаемый, Вы придумали себе имя "ПРОФЕССОР", т.е. доктор каких-то наук, преподающий свой предмет в высшем учебном заведении и имеющий практику. В таком случае Вы должны знать всю процедуру от принятия решения на создание нового оружия, проектирования, размещения заказа, порядка финансирования, модельных испытаний. Что-то не складывается в ваших размышлениях?
        6. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 13:11
          0
          Отсутствие сомнений есть признак вполне определённого склада ума.
          Эффект Даннинга-Крюгера, ничего личного...
    3. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:37
      +2
      Прошло чуть меньше двадцати с момента первого представления
      "двадцати " чего ???минут,часов,дней,лет ? и да,Олег,чему ты рад ? если что,в стороне отсидеться не получится, а на вашу территорию,больших расходов не потребуется... а "мультики" да,сейчас в тренде.
    4. Paranoid50 Онлайн
      Paranoid50 Сегодня, 10:38
      +3
      Цитата: профессор
      Вот и еще один

      Похоже, иногда у Соколова крадут компьютер какие-то школьники... laughing Хотя, не факт. wassat
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:39
        +1
        Цитата: Paranoid50
        Цитата: профессор
        Вот и еще один

        Похоже, иногда у Соколова крадут компьютер какие-то школьники... laughing Хотя, не факт. wassat

        дети шалят...
    5. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 10:39
      +1
      Действительно. Всего-то двадцать лет прошло и вот опять...
    6. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:42
      +4
      Через двадцать лет у американцев он сможет стрелять по морским целям. Россияне в шоке laughing
    7. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:53
      +2
      Да ради бога))) пусть делают) аналог сдедали,пусть теперь на границе с Мексикой их ставят)))
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:54
        0
        Израиль атакует? вона сколько минусов летит... tongue
    8. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: профессор
      Вот и еще один неимеющияналоговвмире перестал быть таковым

      через 20 лет laughing
      да за это время моделей пять можно на вооружение поставить. а они только разродились laughing
    9. Cottodraton Офлайн
      Cottodraton Сегодня, 11:02
      0
      А у бомбит, дитя зона?) вам ли не пофиг...
    10. Леонид Хар Офлайн
      Леонид Хар Сегодня, 12:41
      0
      Прошло все таки 20 лет. Пора бы и мировому гегемону подтянуть свои тактические ракеты. Хотя бы создать что то аналогичное Искандеру
    11. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:09
      0
      Если и все остальные устареют через двадцать лет, ничего страшного не случится.
      Царь-пушка, к примеру, давно уже никого не пугает, и ничего.
  2. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 10:30
    0
    Возможно, единственным достоинством Deep Strike, о котором несколько раз навязчиво упоминается в релизе, является ее дешевизна ракеты. Но, опять же, без приведения конкретных цифр сложно судить, насколько дешевой является «новая» американская ракета.

    замах на рубль, удар на пятак
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 10:42
    +1
    Даж если сделают, что это изменит?
    Как факт можно будет признать, только если полосатые вояки будут меньше денег просить, на разработки .... как только, так сразу, короче.
  4. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 10:53
    0
    остается только порадоваться мировому прогрессу в оружие строительстве, потому как сначала для оборонки, а потом для гражданских, но так или иначе прогресс затронет всех)
  5. Cottodraton Офлайн
    Cottodraton Сегодня, 11:03
    +2
    А ограничения в 450 км придумали для РФ как я понимаю...
    1. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 11:33
      +1
      Ограничение есть в 300км для любых экспортных ракет по договору о нераспространении ядерного оружия и ракетных технологий и в 500км грунтовых и шахтных комплексов для внутреннего пользования по договору о РСМД, 450 нет такой цифры. Кстати, даже англичанам США продают топоры с дальностью до 300км
  6. JD1979 Офлайн
    JD1979 Сегодня, 11:10
    +5
    Цитата: профессор
    У меня нет ни капли сомнения, "что при современном развитии ракетных технологий на Западе" создать аналог неимеющемуаналоговвмире Искандеру может даже частник типа Маска не говоря уже о Raytheon

    Читая ваши посты на сайте не первый год, понимаю что годы берут свое... курс хороших ноотропов вам не помешает.
  7. JD1979 Офлайн
    JD1979 Сегодня, 11:14
    +1
    Прошло чуть меньше двадцати с момента первого представления российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»

    Меньше чего?
    которые позволят армии США выпустить в два раза больше ракет на своих существующих ракетах-носителях»

    Ракеты будут за(вы)пускаться с ракет-носителей?
    Гугл-переводчик или жертва ЕГЭ?
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 11:45
      0
      Чуть ниже написано:
      с двадцатилетним отставанием

      Читаете с переводчиком?
  8. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 11:37
    0
    По кому стрелять будут? По Канаде или Мексике? Или аналог Кинжала замутят?
  9. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:38
    0
    Если комплекс вышел дешевым, то он не пройдет
  10. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:56
    0
    Возможно, единственным достоинством Deep Strike, о котором несколько раз навязчиво упоминается в релизе, является ее дешевизна ракеты.

    ??? Никогда не поверю!