Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах

Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в экономической блокаде украинских портов на Азовском море и провоцировании бунтов в приморских районах страны, сообщает "RT" со ссылкой на украинский телеканал "Еспресо".В эфире телеканала украинский вице-адмирал заявил, что Россия якобы своими действиями в Азовском море создаёт экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать там народные бунты. По его мнению, блокировка украинских портов приведет к потере около 5 тысяч рабочих мест, а люди, потерявшие работу, будут проводить "акции социального характера", направленные на украинское руководство, допустившее это. Россия якобы специально "работает в этом направлении".Также ситуацию ухудшает то, что порт Мариуполя находится недалеко от мест ведения боевых действий. По словам Гайдука, если в Мариуполе начнутся бунты населения, то это сильно усложнит обстановку на "линии фронта". В России это прекрасно понимают и учитывают при планировании, добавил он.Ранее после задержания российского рыболовецкого судна "Норд" с экипажем на борту, пограничная служба России, следуя международным законам, начала проверки судов, идущих в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Как заявляют в Киеве, действия России в Азовском море "наносят непоправимый экономический урон" украинским портам, ежедневно теряющим огромные деньги.