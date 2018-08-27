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Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах

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Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в экономической блокаде украинских портов на Азовском море и провоцировании бунтов в приморских районах страны, сообщает "RT" со ссылкой на украинский телеканал "Еспресо".

Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах


В эфире телеканала украинский вице-адмирал заявил, что Россия якобы своими действиями в Азовском море создаёт экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать там народные бунты. По его мнению, блокировка украинских портов приведет к потере около 5 тысяч рабочих мест, а люди, потерявшие работу, будут проводить "акции социального характера", направленные на украинское руководство, допустившее это. Россия якобы специально "работает в этом направлении".


Также ситуацию ухудшает то, что порт Мариуполя находится недалеко от мест ведения боевых действий. По словам Гайдука, если в Мариуполе начнутся бунты населения, то это сильно усложнит обстановку на "линии фронта". В России это прекрасно понимают и учитывают при планировании, добавил он.

Ранее после задержания российского рыболовецкого судна "Норд" с экипажем на борту, пограничная служба России, следуя международным законам, начала проверки судов, идущих в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Как заявляют в Киеве, действия России в Азовском море "наносят непоправимый экономический урон" украинским портам, ежедневно теряющим огромные деньги.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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35 комментариев
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  1. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 10:51
    +6
    Все еще впереди)))
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:53
      +1
      Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах
      массовые "референдумы". winked
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 10:55
        +8
        Никого не впускать, не выпускать, сами взвоют. Только тяжело им признать свою недальновидную тупость, будут до последнего жертвовать чем угодно, чтобы избежать этого.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 11:05
          +5
          Цитата: maxim947
          Никого не впускать, не выпускать, сами взвоют.

          выть будут, но назло нам и "Норд" не отдадут и "Механика Погодина" не выпустят.
          назло России уши отморозят
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 13:07
            0
            Цитата: LSA57
            выть будут, но назло нам и "Норд" не отдадут и "Механика Погодина" не выпустят.назло России уши отморозят
            Это точно! По любому власти в Киеве ни "Норд", ни тем более "Механика Погодина" сами по себе России не отдадут. Будут кочевряжится до последнего.

            И чем больше у Киева будет убытков в политике и в деньгах, тем больше хунта будет продолжать удерживать в своих портах российские суда, популистски демонстрируя миру якобы свою "силу" и "превосходство" над Россией. Иначе киевской хунте во главе с Порошенко очередного транша для поддержания их собственных штанов во власти в Украине у МВФ не выпросить.
        2. Lycan Офлайн
          Lycan Сегодня, 12:26
          +2
          Цитата: maxim947
          сами взвоют. Только тяжело им признать свою недальновидную тупость, будут до последнего жертвовать чем угодно

          Это же всё не народ предпринимает, чтобы потом на граблях танцевать... А у верхушки - тёплые места в тёплых же краях давно насижены. Здесь просматривается искусственно оформленный раскол, обрыв междунар. связей и уклон в истощение ресурсов страны с личными целями. Народу-то - остаётся лишь терпеть. Он - безголос, обобран, оболванен, управляем и будущее его не просматривается.
    2. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 11:22
      +2
      cariperpaint
      Все еще впереди

      Да, нет, все эти заявления официальных и полуофициальных лиц Украины больше всего напоминает детскую игру "кто кого сильнее напугает". И главная страшилка, это Россия. Бунты могут произойти, но Россия к ним будет иметь весьма опосредованное отношение. Но если эти "лиц" в результате этих бунтов сметут, то не факт, что они успеют убежать из страны. А русский народ (а украинцы, это тоже русский народ) в гневе страшен! Тут уж точно на вилы поднимут. Этого они больше всего и боятся. Боятся, по А.С. Пушкину, "увидеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный!", когда "бунтует" не кучка отморозков, направляемая умелой рукой, а когда поднимается НАРОД!
      1. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: Barzha
        Да, нет, все эти заявления официальных и полуофициальных лиц Украины больше всего напоминает детскую игру "кто кого сильнее напугает".

        hi
        (ИМХО). Думается, что все эти громогласные заявления киевских бывших и действующих скаундов рассчитаны в первую голову на руководство НАТО. В кабинетах президента и ВРУ уже давно ходит идея-фикс о введении вооружённых "миротворцев" на границу РФ и ЛДНР, о введении военного патронажа странами НАТО над областями Руины и о создании на территории незалежной баз США (что уже реализуется). Эти идеи сегодня активно муссируются и поддерживаются (пока) в коридорах НАТО, но Вальцман в преддверии выборов начал усиленно их педалировать. Каков будет ответ России на эти закидоны, узнаем (наверное) в скором времени. yes
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:53
    +11
    Как заявляют в Киеве, действия России в Азовском море "наносят непоправимый экономический урон" украинским портам, ежедневно теряющим огромные деньги.

    А как вы хотели ? За пиратство надо отвечать ! negative
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:09
      +5
      Цитата: bouncyhunter
      А как вы хотели ? За пиратство надо отвечать !

      Вот всю статью прочитал и не нашел простого, а что ВЫ собираетесь делать, небратья? Кашу заварить заварили, страдает народ, а действия? Ну пообвиняете Россию, а дальше? В суд заяву на возмещение ущерба? Так народу от этого жить все равно лучше не станет... Америка? Да им на ваши внутренние проблемы как то..., Да по сути и им самим на проблемы Украины как то, я чего то и забыл уже... winked
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:11
        +2
        Цитата: Николай Николаевич
        что ВЫ собираетесь делать, небратья?

        Как что ? Как всегда : орать на весь мир про злых русских . yes
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 11:22
          +1
          Простой вопрос - А шо не так? - шо наскакали, то и получили.
          Даж удивляться уже не интересно.
          bouncyhunter (Паша)
          Как всегда : орать на весь мир про злых русских .

          Опять же, шо не так - разозлились наконец, щеку опять жеж подставлять не хот-ца .... ведь нормально как бы поступать начали!
        2. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 11:39
          +1
          Цитата: bouncyhunter
          Как всегда : орать на весь мир про злых русских .

          laughing Они уже и майдан нам приписывают..., куда еще орать то? если только себе же в ...ну туда... laughing
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:46
            +1
            Цитата: Николай Николаевич
            куда еще орать то?

            Ну надо же о себе напоминать , а то забудут ? Опять же : а вдруг кто деньжат подкинет ? wassat
            Цитата: Николай Николаевич
            если только себе же в ...ну туда...

            good И тем кто тоже там . lol
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:02
    +2
    Сама, сама, сама!!! а мы со стороны посмотрим... wink
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:08
      +1
      Цитата: Masya Masya
      Сама, сама, сама!!! а мы со стороны посмотрим... wink

  4. sgr291158 Онлайн
    sgr291158 Сегодня, 11:12
    +1
    На кой черт нам ваши порты. Если народ заорет, то только от такой жизни, которую вы ему создали.
  5. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:12
    +3
    Россия готовит народные бунты в украинских портах


    Новости из палаты №6))
  6. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:14
    0
    Мариуполь греческий город и заселялся всегда греками и сегодня основная часть населения это орусевшие греки.
  7. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 11:15
    0
    Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах

    Ой, а не их ли Тука не так давно заявлял, что "украинские регионы поднимут восстание, если им не понравятся итоги выборов президента"? Или Тука тоже "наймит Кремля" и по личному приказу Путина эти восстания готовит?
  8. Tektor Офлайн
    Tektor Сегодня, 11:19
    +1
    Классическая тактика удушения ещё со времён Крымской войны, применённая наглами против защитников Севастополя, реально эффективна и сейчас. Бунты в портах - это именно то, чего не хватает...
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:18
      0
      Если бунтовать, то всей Украиной! Что мелочиться!? wassat
  9. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:19
    +2
    Это животное будет замечательно смотреться на фонарном столбе
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:21
      0
      Выше надо. Чтобы издалека было видно, что вялится окорок! wink
  10. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 11:19
    +1
    Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в экономической блокаде украинских портов на Азовском море

    А кто-то вас просил захватывать российские суда и их экипажи?
    То и жрите, что сами заварили. yes angry
  11. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 11:21
    0
    Гайдук: Россия готовит народные бунты в украинских портах
    И кто нас остановит?!!!! laughing
  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +1
    И бунты "готовим" и танковыми армадами уже 4 года "нападаем" на Украину, которая в поте лица, грудью защищает Европу не прекращая при этом торговать с Россией. А ведь когда этот вице-адмирал командовал несуществующим украинским флотом грозился российский Черноморский флот утопить. При рождении и в детстве наверное нормальным ребенком был, а выросло то, что выросло и чем сегодня заросла Украина. Сорняк, требующий прополки.
    1. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 11:44
      0
      Просто раньше он был человеком. А потом стал украинцем. Оттуда все проблемы. Ведь кто такие украинцы? "Мифические вещества".
    2. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: rotmistr60
      При рождении и в детстве наверное нормальным ребенком был

      Скорее всего его рожали стоя и он просто сразу головой об пол... Вот и последствия... wassat
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 12:24
        0
        Как ни крути, мать виновата. Не усмотрела, что родила. Вот го-но и получилось.
  13. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 11:32
    +1
    Это по поводу того, чем Россия отвечает на захват заложников
  14. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 11:54
    +1
    ежедневно теряющим огромные деньги.

    Ой я Вас умоляю! Откуда там огромные деньги? Ви, таки, не там их смотрите, - поищите на Банковской, они когда-то там были!
    Под шумок: "Россия нам всё испортила!", быстренько обанкротить порты и выставить на торги. Знакомо.
  15. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:16
    0
    Должны понимать, что Россию провоцировать себе дороже. Если нет желания все решать миром, то приходится стоять в очереди. negative
  16. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 12:31
    0
    А не надо было наших рыбаков трогать! wink
  17. g1washntwn Онлайн
    g1washntwn Сегодня, 12:41
    0
    Украинцы намеренно едят много сала, чтобы оно не доходило до прилавков в России. Этим они проводят намеренный сало-геноцид русского народа, стремясь вызвать в РФ из-за нехватки этой стратегической закуски к водочке массовые беспорядки, бунт и смену Правительства в Кремле!

    Примерно то же самое :)