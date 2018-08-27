Новости

Китайский «Цзилун» прошел лётные испытания

14
Созданный в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 «Цзилун» осуществил перелет из провинции Гуандун в провинцию Хубэй, теперь воздушное судно готово к испытаниям на воде, передает РИА Новости сообщение корпорации AVIC.

Китайский «Цзилун» прошел лётные испытания


Согласно релизу, при перелете из аэропорта «Цзиньвань» в Чжухае на аэродром «Чжанхэ» в Цзинмэне машина пролетела в воздушном пространстве трех китайских провинций. О дате начала испытаний на водной поверхности пока не сообщается.


Ранее руководство компании сообщило о намерении начать коммерческую поставку «Цзилуна» к 2020 году.

AG600 является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире. Воздушное судно предназначено для тушения природных пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Кроме того, по данным пресс-службы, «Цзилун» может оснащаться дополнительной аппаратурой для мониторинга морской среды, грузовых и пассажирских перевозок, а также для разведки месторождений полезных ископаемых.

Машина оснащена четырьмя турбовинтовыми двигателями и способна за 20 секунд забирать на борт около 12 тонн воды. Максимальная взлетная масса самолета – 53,5 т, длина корпуса – чуть более 39 м, размах крыльев – 38,8 м. Дальность полета – более 4 тыс. км. На борту могут разместиться до 50 человек.

Первый тестовый полет «Цзилун» совершил в конце 2017 года. Проект AG600 был одобрен правительством в июне 2009 года.
Использованы фотографии:
https://dambiev.livejournal.com
Мы в Яндекс Дзен
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 начинает тестовые испытания
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 10:56
    +3
    AG600 является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире. Воздушное судно предназначено для тушения природных пожаров
    свои делянки в забайкалье тушить готовятся,если что...
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:03
      +1
      Ну. В других местах то не горит. Только в Забайкалье и только свои)))
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: cariperpaint
        Только в Забайкалье и только свои

        "Слабенько" как-то получилось wassat Во дожились.....и возразить то нечего по сути wink
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:21
          +2
          Да заколебала эта тема китайская просто) особенно про лес. На стеб только силы и остались
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 12:33
            0
            Цитата: cariperpaint
            Да заколебала эта тема китайская просто) особенно про лес. На стеб только силы и остались

            Ну да это вопросы не к Андрей Юрьевичу, а к...... wink немного перефразируем фразу из ЗНАМЕНИТОГО ФИЛЬМА .... "фамилия его очень известная, что бы я её называл".

            P.S. То что "выделено", это СПЕЦИАЛЬНО для господина СМИРНОВА....это который "владелец сайта", ну и по всей видимости не "дружащего с классикой" wink ( "Впорол мне "горчишник" за приведённую позавчера фразу Довлатова или младшего брата Пушкина на счёт.."утреннего употребления спиртных напитков .....) wink
            Посчитал что это...хамство????? belay
            1. Practik2012 Онлайн
              Practik2012 Сегодня, 13:05
              0
              Добрый день. По поводу леса может не все так печально. Вот видео по теме:
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:12
      +2
      Ранее руководство компании сообщило о намерении начать коммерческую поставку «Цзилуна» к 2020 году.
      Не сомневаюсь..
      1. NN52 Онлайн
        NN52 Сегодня, 12:03
        +1
        Надеюсь китайцы потом расскажут всем, как прошли основные испытания на воде ( для чего в принципе и замутили данный проект). Интересно будет узнать...
        И не торопятся ли они с коммерцией к 20 году, если основная часть испытаний даже не началась...
  2. Magic Archer Офлайн
    Magic Archer Сегодня, 10:59
    +1
    Очень напоминает увеличенную копию японского ШИН МЕЙВА.Хотя чему я удивляюсь,это же китайцы...
    1. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 11:55
      +3
      0
      Очень напоминает увеличенную копию японского ШИН МЕЙВА.Хотя чему я удивляюсь,это же китайцы...


      Ту-4 очень напоминает В-29 ( да что там, просто содрали), Ту 160 похож на В-1, Су-57 смахивает на F-22, Спитфайр , Мустанг и Як-1 на мессер Bf.109, Ла-5 на FW.190 . Вы хотите, чтобы китайцы летающую тарелку выкатили , или что ? Сталин не стеснялся, Черчиль с Труменом не стеснялись просто передирать или даже чужих конструкторов использовать. А уж "увеличенная копия" - забудьте, в авиации проще новый самолёт пересчитать и сделать. Да и не копии это, что я привёл на самом деле . Просто кто-то первый "угадывает" верное направление. Всегда так.
      Главное у китайцев есть - промышленность и кадры. А без этого самый гениальный конструктор - ноль без палочки. Одно дело слепить самолёт, и совсем другое - создать авиацию. Это только стране под силу.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 12:02
        +2
        Цитата: dauria
        Главное у китайцев есть - промышленность и кадры.

        good drinksтолько добавлю..и РУКОВОДЯЩИЕ wink
        А вообще-то заголовок в статье.."корявенький" wassat - Китайский «Цзилун» прошел лётные испытания, а по тексту..."....теперь воздушное судно готово к испытаниям на воде, передает РИА Новости сообщение корпорации AVIC." wink и ещё ...".... О дате начала испытаний на водной поверхности пока не сообщается." lol
        1. Нормаль ок Онлайн
          Нормаль ок Сегодня, 13:21
          0
          Цитата: Случайный
          А вообще-то заголовок в статье.."корявенький"

          Как и большинство заголовков современных СМИ.
  3. Комментарий был удален.
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 11:21
      +3
      Цитата: gabonskijfront
      Мариуполь греческий город и заселялся всегда греками и сегодня основная часть населения это орусевшие греки.

      Очень познавательно hi
      Особенно в теме про китайский самолет-амфибию lol
  4. Русфанер Офлайн
    Русфанер Сегодня, 12:04
    0
    "Посмотрите, Шура, что можно сделать из старой швейной машинки "Зингер" и колхозной сноповязалки..." (с)
    Следующим шагом будет Space Shuttle на базе всё того же Ан-12...