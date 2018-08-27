Китайский «Цзилун» прошел лётные испытания
Созданный в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 «Цзилун» осуществил перелет из провинции Гуандун в провинцию Хубэй, теперь воздушное судно готово к испытаниям на воде, передает РИА Новости сообщение корпорации AVIC.
Согласно релизу, при перелете из аэропорта «Цзиньвань» в Чжухае на аэродром «Чжанхэ» в Цзинмэне машина пролетела в воздушном пространстве трех китайских провинций. О дате начала испытаний на водной поверхности пока не сообщается.
Ранее руководство компании сообщило о намерении начать коммерческую поставку «Цзилуна» к 2020 году.
AG600 является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире. Воздушное судно предназначено для тушения природных пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Кроме того, по данным пресс-службы, «Цзилун» может оснащаться дополнительной аппаратурой для мониторинга морской среды, грузовых и пассажирских перевозок, а также для разведки месторождений полезных ископаемых.
Машина оснащена четырьмя турбовинтовыми двигателями и способна за 20 секунд забирать на борт около 12 тонн воды. Максимальная взлетная масса самолета – 53,5 т, длина корпуса – чуть более 39 м, размах крыльев – 38,8 м. Дальность полета – более 4 тыс. км. На борту могут разместиться до 50 человек.
Первый тестовый полет «Цзилун» совершил в конце 2017 года. Проект AG600 был одобрен правительством в июне 2009 года.
Согласно релизу, при перелете из аэропорта «Цзиньвань» в Чжухае на аэродром «Чжанхэ» в Цзинмэне машина пролетела в воздушном пространстве трех китайских провинций. О дате начала испытаний на водной поверхности пока не сообщается.
Ранее руководство компании сообщило о намерении начать коммерческую поставку «Цзилуна» к 2020 году.
AG600 является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире. Воздушное судно предназначено для тушения природных пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Кроме того, по данным пресс-службы, «Цзилун» может оснащаться дополнительной аппаратурой для мониторинга морской среды, грузовых и пассажирских перевозок, а также для разведки месторождений полезных ископаемых.
Машина оснащена четырьмя турбовинтовыми двигателями и способна за 20 секунд забирать на борт около 12 тонн воды. Максимальная взлетная масса самолета – 53,5 т, длина корпуса – чуть более 39 м, размах крыльев – 38,8 м. Дальность полета – более 4 тыс. км. На борту могут разместиться до 50 человек.
Первый тестовый полет «Цзилун» совершил в конце 2017 года. Проект AG600 был одобрен правительством в июне 2009 года.
- Использованы фотографии:
- https://dambiev.livejournal.com
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