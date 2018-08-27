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Порошенко: Россия ответит за газовый шантаж

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Россия не напугает Украину газовым шантажом, она возместит все потери, понесенные республикой в этой сфере, передает РИА Новости заявление украинского президента Петра Порошенко.



Россияне больше не поставят Украину на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом,
сказал Порошенко на церемонии запуска новой нитки газопровода в Авдеевку (Донецкая область).


По его словам, Киев уже выиграл арбитраж в Стокгольме, после которого Москва должна перечислить украинской стороне $4,6 млрд. И, если понадобится, выиграет другие суды.

Кроме того, несколько дней назад исполнилось 1000 дней, как Украина живет без российского газа, добавил Порошенко.

Напомним, Киев перестал закупать российский газ в конце 2015 года и в последующие годы не использовал его при подготовке к отопительным сезонам. В Украинские хранилища стал закачиваться газ, приобретаемый по реверсу в Европе.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес несколько решений по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» в отношении контрактов на поставку и транзит природного топлива, обязав в итоге российскую сторону выплатить украинской $ 2,56 млрд.

Однако в июне «Газпром» добился в кассационной инстанции приостановки исполнения данного решения.

В начале июля «Нафтогаз» подал новый иск с требованием обязать «Газпром» пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Свой иск украинская сторона оценила уже в $ 11,5 млрд.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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"Газпром": Стокгольмский арбитраж настаивает на выплате "Нафтогазу" $2,56 млрд
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36 комментариев
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  1. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 11:43
    +7
    Порошенко:
    ...Россия ответит за газовый шантаж...

    Что поТрох курит??? wassat
    Забористое такое fellow
    Попрошайку понесло:
    ...Россияне больше не поставят Украину на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом...

    Как можно поставить на колени, находящегося в позе Z? feel
    1. Вас Влад Офлайн
      Вас Влад Сегодня, 11:46
      +6
      Цитата: Андрей К
      Что поТрох курит???

      Вальцман не курит,он просто упорно работает на разрушение русского мира!
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:51
      +4
      подал новый иск с требованием обязать «Газпром» пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года
      А чего не пересмотреть? Думаю нам есть где по торговаться... Хотя все рамно не успеем, так если только поговорить... Следующие контракты с потребителями надо заключать на условиях DAF граница России, пусть они с Украиной торгуются...
      1. электроОлег Онлайн
        электроОлег Сегодня, 13:16
        0
        Тут и пересматривать нечего. Балтийскому морю за транзит платить не требуется! laughing
    3. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:52
      +5
      Цитата: Андрей К
      Что поТрох курит??? Забористое такое

      hi
      Попытки выторговать хоть что-то перед перезаключением контракта на транзит газа через Руину. Барыга, однако. Но нашим юристам надо быть позубастей и наказать Руину и Вальцмана за подобные выходки.
    4. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:53
      +3
      Андрей , привет ! hi
      Цитата: Андрей К
      Что поТрох курит???

      Явно не укроп с огорода . Опять его в параллельную Вселенную палёнкой занесло . wassat
      Золотой он человек : не бережёт себя - всё про нэньку печётся . Отдохнуть ему надо . lol
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:00
        +3
        love
        не бережёт себя - всё про нэньку печётся

        не щадя печени своей... wink
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:04
          +3
          Мариша love
          Цитата: Masya Masya
          не щадя печени своей...

          Этот попрошайка вполне себе может позволить регулярную трансплантацию печени . Так чего её щадить ? yes
      2. Андрей К Офлайн
        Андрей К Сегодня, 12:01
        +3
        Цитата: bouncyhunter
        ...Золотой он человек : не бережёт себя - всё про нэньку печётся . Отдохнуть ему надо... lol

        Паш hi
        ПоТрох вообще компанейский лыцарь yes
        Сам на "износ" и громадян 404-ой, в утилизацию request
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:03
          +3
          Цитата: Андрей К
          Сам на "износ" и громадян 404-ой в утилизацию

          Так у него принцип , как у французских королей : "После нас - хоть потоп" . sad
      3. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 12:17
        0
        Паша hi Мыслю что у петюна проблемы с башкой уходят корнями в его близорукое и босоногое детство. Не по тем учебникам учился........ negative
    5. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 12:06
      +1
      Аж вижу как Поросянко ножкой притопнулlaughing. Истинно герой!
      Не, че за власть в Укроинушку пришла в 14-м, одни ничтожества и алкаши плюс селюки со справками инбицилов.
    6. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 12:11
      +1
      Вижу как Поросянко аж ножкой притопнул - истинно герой! Не, я до сих пор в шоке конечно оттого какие дегенераты, алкаши и ничтожества со справками имбицила дорвались до власти в б/Украине в 2014-м. Одним словом рогульё.
    7. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 12:14
      0
      какого горбатого он сейчас лепить не будет,все равно с главной укротабуретки слезать,недовольны им даже полосатые шефы.
  2. Кокос Офлайн
    Кокос Сегодня, 11:45
    0
    Конечно Россия ответит...догонит и еще раз ответит под зад коленом laughing
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:46
    +6
    Россияне больше не поставят Украину на колени

    вы, с оных сначала поднимитесь... lol как перед штатами ниц пали, так и валяетесь... laughing
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:01
      +1
      Цитата: Masya Masya
      как перед штатами ниц пали, так и валяетесь...

      hi , Марина.
      Пыль, она богата природными минералами, что активирует процессы сгибания и разгибания в поясничной области. Ну, а по сути сказанного Вальцманом, - ПиАр для внутреннего потребления, предвыборная кампания началась. Горилла в подобной ситуации колотит себя кулаками по грудной клетке (а у Вальцмана, куда не ткни, - брюхо и кулачки тараканьи). bully
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:16
        0
        Лев, приветик! love
        Ну, а по сути сказанного Вальцманом, - ПиАр для внутреннего потребления, предвыборная кампания началась

        понятно, что надо подать себя в лучшем свете... wink
    2. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 12:11
      -3
      Цитата: Masya Masya
      с оных сначала поднимитесь.

      Вы видно знаете толк в * поднимании*..Расскажите пожалуйста и по подробнее- как поднять? Вы случайно не украинский (ая) поднималка?
      ПиСи- модератор,слово *поднималка* в словаре Даля нет...
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: Ром
        Вы случайно не украинский (ая) поднималка?

        Нет... как то не случилось...
        Не моя это работа...
        Из болота тащить бегемота...
        1. Ром Офлайн
          Ром Сегодня, 13:00
          0
          Извини, не понял про написанное тобой ранее. Посыпал голову пеплом, раскаялся ....Ты же отвечал типа украинцу....Плюс от меня recourse
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 13:04
            0
            Принято... love
            1. Ром Офлайн
              Ром Сегодня, 13:06
              0
              love drinks прошу еще раз извинить- был глуп,наивен,самоуверенным самцом
  4. Dietmar Онлайн
    Dietmar Сегодня, 11:49
    0
    Ответь за редиску!

  5. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 11:52
    +3
    Все просто закончиться... заканчивается договор и следовательно заканчивается газ. Хоть засудись... газа не будет.Будет чисто американский сжиженный свежий с Ямала.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: Strashila
      Будет чисто американский сжиженный свежий с Ямала.

      А терминал по приему СПГ они уже построили? Его в Польше разгрузят, так что еще и за транзит придется платить... Коммерсанты, ё-моё...
      1. Кубик123 Офлайн
        Кубик123 Сегодня, 12:24
        -1
        Цитата: helmi8
        Цитата: Strashila
        Будет чисто американский сжиженный свежий с Ямала.

        А терминал по приему СПГ они уже построили? Его в Польше разгрузят, так что еще и за транзит придется платить... Коммерсанты, ё-моё...

        А они его и не смогут построить. Турция через Босфор суда с газом не пустит.
        https://ria.ru/world/20150320/1053712515.html
        "СМИ: Турция объяснила, почему не пропустит танкеры с газом для Украины
        20:5220.03.2015"
    2. taiga2018 Онлайн
      taiga2018 Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Strashila
      Хоть засудись... газа не будет.

      будет у них газ,и транзит будет,выберут они там с подсказки США чуть адекватного по отношению к России президента,а наши власти и уши сразу развесят и продолжат финансировать "братскую" страну...
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    Был неадекватен, а перед выборами совсем заклинило и словесный понос не прекращается. А до них (выборов) еще 7 месяцев, поэтому Порошенко пронесёт еще не раз, обещания и "победные" реляции будут сыпаться как из Рога Изобилия. Есть такое слово - утырок и по всей видимости его придумали не зря.
  7. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 11:55
    -1
    Россияне больше не поставят Украину на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом,

    Они поднимутся с колен, прияв упор на локти... laughing
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:07
      0
      А тарифы на газ, которые поднялись с колен, после того, как от российского газа отказались!? fool Когда ума нет, и уголь из Южной Африки приходится везти. negative
  8. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 12:19
    -1
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
  9. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 12:23
    0
    Для меня театр абсурда. Мало того что Европа кормит кучу бездельников -мигрантов, так они и нас пытается нагнуть кормить различных халявщиков.
  10. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 12:28
    +4
    в июне «Газпром» добился в кассационной инстанции приостановки исполнения данного решения.

    Слежу за этой тяжбой и диву даюсь!!! До Кучмы Украина получала газ по таким же ценам, как и Беларусь. Т.е. по бросовым. Но Кучма предложил ввести в договор принцип "качай или плати", мотивируя это тем, что так будет легче планировать доходную часть бюджета Украины. Этот принцип подразумевает, что сколько бы Газпром не прокачал газа через украинскую ГТС, он обязан оплатить минимум за тот объём, который предусмотрен договором. Если больше, то заплатит больше. Тогда Газпром, вполне логично, опираясь на принцип равноправия сторон, выдвинул встречное требование - "бери или плати". Далее были разные перипетии, когда каждый новый "пан голова" ставил свои условия, всё больше увеличивая цену на газ. Их опустим. Когда, после майдана, когда "гидность" взыграла, а в крови взявших власть правителей взыграл праведный гнев, они в очередной раз решили, что цена на газ не справедливая, они решили газ качать "в счёт долга России, образовавшегося за счёт разницы справедливой и не справедливой цены". И этот "долг" они насчитали больше 11 млрд $.У них же там как, "вы не с нами договаривались, а с прежним правительством"! Газпром подал иск в Стокгольмский арбитраж, требуя оплаты за поставленный газ и за "бери или плати". Украина выдвинула встречный иск на пересмотр цен "задним числом" и за "качай или плати", поскольку Россия стала качать меньше газа через Украину. Так вот, на первом этапе арбитраж решил, что задним числом цены пересмотреть нельзя и Украина должна оплатить 2 млрд $ за поставленный, но неоплаченный газ. Плюс пени за просрочку. А принцип "бери или плати" признан "не справедливым". Газпром согласился с этим решением, в надежде, что оно зеркально отразится и по иску Украины. Но что сделал Стокгольмский арбитраж? Он признал ПРАВОМЕРНОЙ претензию Украины в плане "качай или плати" и присудил Газпром выплатить Нафтагазу 4,6 млрд $!!!!! Или, с учётом , 2 с копейками млрд $, которые Нафтагаз должен выплатить Газпрому, 2,56 млрд $!!! Обоснование такого решения просто ШИКАРНОЕ - "В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ НА УКРАИНЕ"!!! И после этого кто-то мне будет рассказывать о "неангажированности" европейских судов???
    1. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 13:12
      0
      Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    2. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 13:17
      -1
      Украина выдвинула встречный иск на пересмотр цен "задним числом"

      Фокус заключается в том, что цены для Украины были выше, чем в Европе. Просто была система неконтрактных скидок. И были цифры , в оговорках высших чиновников Газпрома и Правительства. Проскальзывали (3 - 4 года назад). Цена примерно на 20% выше, чем для Европы. Именно это и объясняет "выгодность" реверсных поставок. Если нет скидок - дешевле купить в Европе. Чудес на свете не бывает. Именно поэтому и претензии к контракту и крики о шантаже.