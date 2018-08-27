Порошенко: Россия ответит за газовый шантаж

Россияне больше не поставят Украину на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом,

Россия не напугает Украину газовым шантажом, она возместит все потери, понесенные республикой в этой сфере, передает РИА Новости заявление украинского президента Петра Порошенко.сказал Порошенко на церемонии запуска новой нитки газопровода в Авдеевку (Донецкая область).По его словам, Киев уже выиграл арбитраж в Стокгольме, после которого Москва должна перечислить украинской стороне $4,6 млрд. И, если понадобится, выиграет другие суды.Кроме того, несколько дней назад исполнилось 1000 дней, как Украина живет без российского газа, добавил Порошенко.Напомним, Киев перестал закупать российский газ в конце 2015 года и в последующие годы не использовал его при подготовке к отопительным сезонам. В Украинские хранилища стал закачиваться газ, приобретаемый по реверсу в Европе.В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес несколько решений по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» в отношении контрактов на поставку и транзит природного топлива, обязав в итоге российскую сторону выплатить украинской $ 2,56 млрд.Однако в июне «Газпром» добился в кассационной инстанции приостановки исполнения данного решения.В начале июля «Нафтогаз» подал новый иск с требованием обязать «Газпром» пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Свой иск украинская сторона оценила уже в $ 11,5 млрд.