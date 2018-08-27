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Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29

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Сербские Военно-воздушные силы получили два первых МиГ-29, переданных республике Россией в рамках военно-технической помощи. 22 августа 2018 года состоялась торжественная церемония ввода в состав сербских ВВС данных истребителей при участии президента Сербии Александра Вучича, передает блог bmpd.

Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29


По словам сербского президента, на данный момент завершаются работы по ремонту и модернизации ещё шести МиГ-29, которые будут введены в строй к параду в Белграде в ноябре 2018 года. Всем полученным от России истребителям предложено дать собственные имена в честь летчиков-героев, погибших в противостоянии агрессии НАТО в 1999 году.


Ранее сообщалось, что в 2016 году руководство Сербии и российские власти договорились о том, что сербская армия в 2017 году получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, а также иное военное имущество. Согласно соглашения, шесть самолетов из наличия ВКС РФ являются даром Минобороны России сербским ВВС. Также в дар входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении трех-пяти лет. Модернизация всех истребителей, включая четыре имевшихся на вооружении ВВС Сербии МиГ-29, проводится на авиаремонтном заводе "Мома Станойлович" в Батайнице, с привлечением российских специалистов. В конечном счете, Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителей МиГ-29 и три «спарки» МиГ-29УБ.


Использованы фотографии:
Министерство обороны Сербии
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6 комментариев
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  1. Гаргантюа Онлайн
    Гаргантюа Сегодня, 12:09
    +1
    Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителей МиГ-29 и три «спарки» МиГ-29УБ
    Этого количества как раз хватит для подавления ВВС Хорватии, на большее Сербия пока не претендует. Хорваты уже засуетились и начали искать замену своим древним советским истребителям.
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Гаргантюа
      Этого количества как раз хватит для подавления ВВС Хорватии

      После КВР, выполненного украинским ГП "Укрспецэкспорт" (входящим в состав ГК "Укрборонпром") при непосредственном исполнении ГП "Одесавиаремсервис" (Одесса), для этого может быть вполне достаточно и 2-х имеющихся у Сербии вертолётов Ми-24В. wink
      А вот если поменяют на Фалконы или на Грипены....тогда.."будем посмотреть" wink
  2. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:12
    0
    Странно но кажется это на канале Альджазира , и на Сербском языке.
  3. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 12:14
    0
    Это капля, вокруг "одни друзья", страна должна иметь на вооружении не менее двух полков, а так даже на эскадрилию не набирается боевых полноценных МиГ-29. Исьребителей на один перехват.
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:34
    0
    У нас с Сербией общий путь. Поэтому надо помогать друг другу. Даже притом, что нас пытаются разделять. yes
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 12:37
      -1
      Цитата: bessmertniy
      У нас с Сербией общий путь.

      Это как....? belay
      Цитата: bessmertniy
      Поэтому надо помогать друг другу.

      Ну и "чем же они нам помогают", а забыл..."признали" Крым и Южную Осетию и Абхазию wink