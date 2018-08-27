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«Сирийские мультики»: Дамаск показал, как уничтожил израильский F-16

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Национальное телевидение Сирии показало анимацию, на которой наглядно продемонстрирована работа сирийской ПВО, которая, как известно, укомплектована советскими и российскими системами.

На видео показано развертывание комплексов, обнаружение, захват и сопровождение вражеских целей наземными радиолокационными станциями с последующей их ликвидацией при помощи ракет класса «земля-воздух». Также анимация демонстрирует возможности российского комплекса «Панцирь», который может с большой эффективностью перехватывать самые разные объекты, включая низколетящие.

Можно сказать, что самолет ВВС Израиля выбран в качестве противника для изображения в анимационном видео далеко не просто так. Израиль – это страна, которая совершает больше всего провокаций в отношении Сирии в целом и Вооруженных сил республики в частности. Иногда создается впечатление, что еврейское государство согласовывает свои действия с террористами.


Один из самых громких случаев произошел в начале февраля этого года, когда огнем сирийских ПВО был подбит и впоследствии упал и разбился около кибуца Хардуф в Изреэльской долине самолет ВВС Израиля F-16i «Суфа», который вторгся в воздушное пространство Сирии.
И это не считая инцидентов с участием БПЛА Израиля, которые регулярно нарушают границу САР и периодически уничтожаются.

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25 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 12:04
    +7
    Ну а чего,красиво?????????????????
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 12:12
      +2
      ну,умеет Первый канал мультики делать... что сказать... других доков нет ?
      1. ser65 Офлайн
        ser65 Сегодня, 12:17
        -2
        дедкаглупый....
    2. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: Мар.Тира
      Ну а чего,красиво?????????????????

      хорошая графика.
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:39
      -1
      Мультик то красивый. Только в реальности Израиль реально бомбит, без мультиков. Вот сирийский самолёт залетевший на два км реально сбили. Че ему мультик не помог?
  2. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 12:08
    -3
    Упустили момент катапультирования экипажа ну и уничтожения самого ЗРК.
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 12:13
      +5
      Цитата: профессор
      Упустили момент катапультирования экипажа ну и уничтожения самого ЗРК.

      смеяться над нами,можем только мы...остальные получат в мор... понятно Профессор ? wink
    2. XXXIII Онлайн
      XXXIII Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: профессор
      Упустили момент катапультирования экипажа ну и уничтожения самого ЗРК.

      Где доказательства?
    3. кровосос Онлайн
      кровосос Сегодня, 12:23
      -10
      профессор , отправь дедку в жо, не стестняйся.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 12:57
        +2
        Не знаю чего там ...сос, но для начала пошлите своих родственников туда же, о результатах прошу доложить. hi
  3. кровосос Онлайн
    кровосос Сегодня, 12:14
    -9
    А у нас не мультики wassat
    https://www.youtube.com/watch?v=1gvx1qqbKfQ
    [media=Видео по запросу уничтожение сирийских пво ▶ 0:11 https://www.youtube.com/watch?v=hkqPphoUW54]
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 12:24
      +5
      Если бы он работал, не было бы у вас этого "мультика". Как возможно и самолета-носителя этой умной бомбочки. Невелика победа, уничтожить отключенный Панцирь.
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 12:25
      +9
      Пустую пусковую установку не в рабочем режиме уничтожили. Молодцы.

      Ещё покажите, как раненых и больных убиваете.

      sad
    3. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 12:29
      +4
      Цитата: кровосос
      А у нас не

      у вас неприкрытая агрессия на суверенное государство...
  4. кровосос Онлайн
    кровосос Сегодня, 12:20
    -7
    Министерство обороны и концерн военной промышленности "Таасия цваит" заключили сделку на разработку и поставку высокоточных ракетных комплексов нового поколения. Об этом сообщил в понедельник, 27 августа, глава минобороны Авигдор Либерман.
    В заявлении минобороны отмечается, что новые ракеты значительно усилят огневую мощь ЦАХАЛа и способность точно поражать цели на большом удалении – в любых условиях и в самое короткое время. Также сообщается, что речь идет о вооружениях, превосходящих по большинству характеристик зарубежные аналоги.
    1. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: кровосос
      новые ракеты значительно усилят огневую мощь

      т.е. будет более совершенное наступательное вооружение... т.е. израиль будет вести наступательную войну? израиль агрессор?
  5. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 12:20
    +5
    «Сирийские мультики»: Дамаск показал, как уничтожил израильский F-16

    Зачетный мультик, кого то сейчас ломает .... good wassat
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: XXXIII
      «Сирийские мультики»: Дамаск показал, как уничтожил израильский F-16

      Зачетный мультик, кого то сейчас ломает .... good wassat

      Было обидно когда сбили. Мультик мелочи.
  6. ButchCassidy Офлайн
    ButchCassidy Сегодня, 12:21
    +2
    Пускай снимают. Уверен, это только прибавит в длине очередь тех, кто заинтересован в Буках и Торах.
  7. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 12:23
    0
    А мне мультик понравился только, конечно, ракета С-200 не залетает прямо в сопло двигателя, как в мультике, она, таки, на большем расстоянии взрывается.

    Сирийские пропангандисты - молодцы.

    hi
  8. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 12:23
    +2
    У сирийцев мультики качественнее сделаны, чем у нашего МО.
  9. кровосос Онлайн
    кровосос Сегодня, 12:26
    -8
    У сирийцев мультики качественнее сделаны, чем у нашего МО.

    И ракеты тоже. laughing
    1. 100502 Онлайн
      100502 Сегодня, 12:41
      +3
      Сколько вас евреев развелось тут, противен мне ваш флаг.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 13:08
        0
        Дружище, не выдавайте военную тайну. Враг не дремлет. hi
  10. gregor6549 Офлайн
    gregor6549 Сегодня, 13:11
    0
    Да, если верить мультику, то у Израиля боевой авиации уже давно не должно быть. Особенно "понравилось" как для обнаружения воздушных целей используется древняя аэродромная система посадки, по моему РСП 6. Я уже не упоминаю "картину маслом", где и Буки, и С200 бьют ракеты и самолеты супостата и в хвост и в гриву. На кого, интересно, рассчитана эта туфта?