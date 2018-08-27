Видео «Сирийские мультики»: Дамаск показал, как уничтожил израильский F-16 Сегодня, 11:55 25

Национальное телевидение Сирии показало анимацию, на которой наглядно продемонстрирована работа сирийской ПВО, которая, как известно, укомплектована советскими и российскими системами.



На видео показано развертывание комплексов, обнаружение, захват и сопровождение вражеских целей наземными радиолокационными станциями с последующей их ликвидацией при помощи ракет класса «земля-воздух». Также анимация демонстрирует возможности российского комплекса «Панцирь», который может с большой эффективностью перехватывать самые разные объекты, включая низколетящие.



Можно сказать, что самолет ВВС Израиля выбран в качестве противника для изображения в анимационном видео далеко не просто так. Израиль – это страна, которая совершает больше всего провокаций в отношении Сирии в целом и Вооруженных сил республики в частности. Иногда создается впечатление, что еврейское государство согласовывает свои действия с террористами.





Один из самых громких случаев произошел в начале февраля этого года, когда огнем сирийских ПВО был подбит и впоследствии упал и разбился около кибуца Хардуф в Изреэльской долине самолет ВВС Израиля F-16i «Суфа», который вторгся в воздушное пространство Сирии.

И это не считая инцидентов с участием БПЛА Израиля, которые регулярно нарушают границу САР и периодически уничтожаются.



