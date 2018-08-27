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МО РФ заказало гидрографические катера нового поколения

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Для российского флота заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения проекта 23370Г, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Приказом главкома ВМФ Владимира Королева катеру присвоено имя Михаила Казанского, выдающегося гидрографа, участвовавшего в прокладке «Дороги жизни» на Ладоге.


Гидрографический катер проекта 23370г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, говорится в релизе.

В его функциональные обязанности также входит доставка ремонтных бригад, обслуживающего персонала, топлива, продовольствия и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе находящихся на необорудованном побережье.

Катер будет иметь возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Серия из трех катеров будет построена на подмосковном предприятии КАМПО в соответствии с трехлетним госконтрактом. Отмечается, что при проектировании катеров были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.



Согласно сообщению пресс-службы, модульный катер проекта 23370Г разработан в развитие проекта 23370. Суда указанного проекта строятся на КАМПО для поисково-спасательных сил флота. Водоизмещение катера – около 140 т.

Все катера этой серии получат имена известных российских маячников.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран
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2 комментария
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  1. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 12:21
    0
    Вид у него уж больно речной.. То что модульный - отлично, и на палубе места предостаточно... но как у него с мореходностью? Какой лёд держит?
    1. Гаргантюа Онлайн
      Гаргантюа Сегодня, 12:49
      0
      Какой мореходности вы ждете от катера, водоизмещением 140т ? request