МО РФ заказало гидрографические катера нового поколения
Для российского флота заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения проекта 23370Г, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Приказом главкома ВМФ Владимира Королева катеру присвоено имя Михаила Казанского, выдающегося гидрографа, участвовавшего в прокладке «Дороги жизни» на Ладоге.
Гидрографический катер проекта 23370г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, говорится в релизе.
В его функциональные обязанности также входит доставка ремонтных бригад, обслуживающего персонала, топлива, продовольствия и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе находящихся на необорудованном побережье.
Катер будет иметь возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.
Серия из трех катеров будет построена на подмосковном предприятии КАМПО в соответствии с трехлетним госконтрактом. Отмечается, что при проектировании катеров были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.
Согласно сообщению пресс-службы, модульный катер проекта 23370Г разработан в развитие проекта 23370. Суда указанного проекта строятся на КАМПО для поисково-спасательных сил флота. Водоизмещение катера – около 140 т.
Все катера этой серии получат имена известных российских маячников.
Приказом главкома ВМФ Владимира Королева катеру присвоено имя Михаила Казанского, выдающегося гидрографа, участвовавшего в прокладке «Дороги жизни» на Ладоге.
Гидрографический катер проекта 23370г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, говорится в релизе.
В его функциональные обязанности также входит доставка ремонтных бригад, обслуживающего персонала, топлива, продовольствия и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе находящихся на необорудованном побережье.
Катер будет иметь возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.
Серия из трех катеров будет построена на подмосковном предприятии КАМПО в соответствии с трехлетним госконтрактом. Отмечается, что при проектировании катеров были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.
Согласно сообщению пресс-службы, модульный катер проекта 23370Г разработан в развитие проекта 23370. Суда указанного проекта строятся на КАМПО для поисково-спасательных сил флота. Водоизмещение катера – около 140 т.
Все катера этой серии получат имена известных российских маячников.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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