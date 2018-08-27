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А еще он боится молний. Минобороны США насчитало 966 дефектов F-35

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В Соединенных Штатах был проведен аудиторский учёт и общая проверка истребителя F-35 и его модификаций, которые показали, что самолет собран с большим количеством нарушений технологий. Особая комиссия Минобороны США при проверке обнаружила 966 дефектов конструкции, которые могут стать официальной причиной для отказа от эксплуатации самолётов этого типа, сообщает Bloomberg.

А еще он боится молний. Минобороны США насчитало 966 дефектов F-35


По имеющейся у Bloomberg информации, все дефекты самолета F-35 и его модификаций были поделены на две категории: первая - недостатки, которые могут поставить под угрозу безопасность, защиту или другое критическое требование, во вторую попали недостатки, которые могут препятствовать успешному выполнению боевой задачи. В докладе указывалось на 111 недостатков категорий 1 и 855 недостатков категории 2.


По данным американских СМИ, большую часть из этих дефектов не удастся устранить до начала полномасштабного серийного производства. Согласно отчёту Счётной палаты США, самолёт имеет не только конструктивные дефекты, но и дефекты материалов — прочность отдельных элементов не соответствует требованиям американского оборонного ведомства. Кроме этого, как оказалось, самолет не защищен от удара молний. Как сообщает The War Zone, при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний. Причиной всему является неправильно подобранный материал планера. Композитные материалы, из которых в основном состоит планер самолета, не обладают свойствами, способными обеспечить пассивную защиту от молнии, а разрядники на него не устанавливались, так как не предусмотрены конструкцией. Из сложившейся ситуации предлагается выходить с помощью применения переносных молниеотводов, устанавливаемых в местах базирования F-35.

В Минобороны США также поставили под сомнение надёжность и ремонтопригодность F-35 и его модификаций, в связи с тем, что с момента демонстрации первого прототипа стоимость производства самолета выросла втрое, а обслуживание - в пять раз.

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35 комментариев
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  1. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 12:34
    +6
    Да ничего страшного. Вон, наши еврейские товарищи пишут, что допиливают его напильником и не парятся. laughing
    1. тагил Онлайн
      тагил Сегодня, 12:43
      +6
      Ну а что они должны сказать "даренному коню", что этот аероплан страшный не только с наружи, но и внутри? Так за это можно и по пейсам получить. Лучше уж молча пилить и нахваливать, пилить и нахваливать и не портить рекламную компанию.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 12:58
        -1
        Израиль дополнительно закупает эскадрилию Ф-15. Захотели бы продолжать работать с привычными Ф-16 - получили бы их.
        Ф-35 выбрали в свое время из 4 типов американских самолетов.
        Любой из них можно было получить в рамках военной помощи.
        1. тагил Онлайн
          тагил Сегодня, 13:01
          +4
          Я по моему сказал что подарки принято хвалить, какая разница что вы там выбираете?
          1. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 13:17
            0
            Возьмите австралийцев (если евреям не верите smile )
            Покупают за деньги.
            Они были самыми ярыми и последовательными критиками Ф-35. Все им было плохо!
            Пока их летчики-инструкторы не научились летать на Ф-35 на американской тренировочной базе. Научившись, пришли в восторг: "ни один летчик и мечтать не мог о количестве и качестве полезной информации, которую он получает от систем самолета".
    2. IGOR GORDEEV Офлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 12:45
      +2
      В Минобороны США также поставили под сомнение надёжность и ремонтопригодность F-35 и его модификаций, в связи с тем, что с момента демонстрации первого прототипа стоимость производства самолета выросла втрое, а обслуживание - в пять раз.

      Констатирую - старые добрые f-15 f-16 f-18 и прочие еще послужат.
    3. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 12:56
      +2
      Так напильник должен быть из соответствуещей марки стали, и слесарь 5-го разряда из МГУ или Новоссибирского технологического как минимум. wink
      А у них таких нет.
    4. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 13:04
      0
      Хороший утюг)))дорогой и красивый))))
  2. тагил Онлайн
    тагил Сегодня, 12:37
    +4
    А сколько было поломано "копий" в спорах по этому самолету. А тут весь хрен до копейки выложили сами американцы. Самолет к войне не готов. Легче создать новый чем довести до ума этот.
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 12:42
    +3
    Не поймёшь уже, шо там за танцы с бубнами вокруг пингвина идут? Если это не фу-фел какой нам подсовывают!
    Ладно, итог какой то будет, а то гадай, чего эт на "пингвина" свои же бочку катят, хотя большинство сторонних покупателей писают от восторга, публично по крайне мере.
  4. Инжeнeр Онлайн
    Инжeнeр Сегодня, 12:44
    +1
    Интересно, откуда у Bloomberg специалисты в области вооружения, а тем более авиации взялись? Все равно, что слушать дифирамбы об Миг-35 от "Вестник Мордовии"
    1. dauria Онлайн
      dauria Сегодня, 12:54
      0
      откуда у Bloomberg специалисты в области вооружения, а тем более авиации взялись?


      Да бросьте. И Bloomberg , и "Вестник Мордовии" зарабатывают на хлеб с маслом публикациями, а не производством самолётов. Вот и пишут разное, лишь бы читали. Да что далеко ходить - тема F-35 неистребима даже на "Военном обозрении" ( И самое смешное, за 4 года не видел ни одной детальной технической статьи хотя бы на уровне популярно-познавательной с "Уголка неба") Ну, вот ради смеха спросить - допустим, дрянь самолёт. А что именно плохо ? Всё? Или что-то хорошее есть ? Как, например , система миниатюрных гидростанций по месту в системе управления, оправдала себя или нет ?
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: Инжeнeр
      Интересно, откуда у Bloomberg специалисты в области вооружения, а тем более авиации взялись?
      Bloomberg тут ровно тем боком, что У НЕГО ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ от специалистов!
  5. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:46
    -2
    Командующий ВВС США недавно сказал, что ВВС в восторге от самолета. И единственное, что им не нравится, что он недостаточно быстро поступает в армию. ВВС нужно не менее 100 Ф-35 в год, каждый год.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:48
      +5
      Что то мне подсказывает, что другое он сказать и не может) по определению)
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 12:52
        -2
        Почему? Он может попросить Ф-15, и МО сделает заказ на Ф-15.
        Может попросить Ф-16. И получит. Они - заказчики. Вот, ВМФ решил три года назад затормозить Ф-35С ,а добавить Ф-18 - просьбу уважили. Только со следующего года Ф-35С пойдет во флот.
      2. prorab_ak Офлайн
        prorab_ak Сегодня, 12:56
        -1
        Как и наш Бондарев....говоритель ртом позитива. Другое дело, что если бы действительно серьезные конструктивные дефекты были бы, сборочную линию тормознули бы, давно бы шухер подняли. У них в сенате тоже не сидят, и знают, что пролоббировать можно, но до определенной степени ,а своя конгрессменская ж.... всегда ближе к телу.
    2. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 12:55
      +5
      voyaka uh

      То есть по вашему, Особая коммисия при МО США говорит неправду и искажает информацию?
      Не многовато ли дефектов и тд?
      Или у вас Адир ну совсем другой? И не из композита сделан?
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 13:02
        -1
        Они говорят правду. Но дефекты несущественны для безопасности полетов и боеготовности самолета. Их будут устранять по ходу на поточной линии.
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:58
      +1
      Да да Лёша, самолёт то он хороший, только летать боится. wink Ведь говорили вам ещё в Союзе, что поспешишь, людей насмешишь...
  6. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 12:48
    +1
    с момента демонстрации первого прототипа стоимость производства самолета выросла втрое, а обслуживание - в пять раз

    Обычно всё наоборот, но у пин дос ников как всегда, всё с ног на голову перевёрнуто. sad lol
  7. sirota34 Офлайн
    sirota34 Сегодня, 12:53
    +1
    Как недостаток Су-57 называют круглые сопла двигателей, такая форма их увеличивает его видимость радарами, у Ф-35 тоже смотрю сопло круглое и огромное. У него это не недостаток? Скажите, кто разбирается.
    1. _Ugene_ Онлайн
      _Ugene_ Сегодня, 13:13
      +1
      круглые сопла двигателей несколько увеличивают заметность в ик диапазоне по сравнению с плоскими (у плоских горячая струя быстрее смешивается с атмосферным воздухом и остывает), но основная критика двигателей Су-57 в плане малозаметности на открытые мотогондолы, у Ф-35 двигатели закрыты радиопоглощающими панелями, есть мнение что из-за открытых двигателей существенно увеличивается эпр даже в передней полусфере (не очень понятно почему)
  8. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:54
    0
    В докладе указывалось на 111 недостатков категорий 1 и 855 недостатков категории 2. В Минобороны США также поставили под сомнение надёжность и ремонтопригодность F-35 и его модификаций
    и продолжили закупать их
    Действительно ли этот самолет так хорош как заявляют некоторые или он так плох как заявляют другие? Причем и те и другие американцы.
  9. gridasov Онлайн
    gridasov Сегодня, 12:55
    +1
    Да серьезные инженеры если не подумали в композит проложить провод создающий контур защиты. Более того этот контур необходимо еще и правильной конфигурацией сделать ,чтобы при той же молнии или избыточном накопленном и потенциале при ионизации работал так , чтобы защищать.и все электронное оборудование и много другого.
  10. nnz226 Офлайн
    nnz226 Сегодня, 12:56
    +1
    Чего все носятся с F-35??? Который толком на вооружение не принят... Когда на вооружении США стоит 200 штук F-22. Вот о них напишите...Как они, что они?
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 13:05
      -1
      Ф-35 уже несколько лет, как принят на вооружение. В ВВС сформированы и функционируют в обычном режиме 6 боевых эскадрилий. И формируется еще 2. У морпехов - 3 боевых эскадрилии.
      1. gridasov Онлайн
        gridasov Сегодня, 13:20
        0
        Конечно можно говорить о том ,что они есть и летают .Однако вся совокупность проблем и расходов оправдывают и его цену и задачи которые перед ним ставятся？ Боевая машина должна быть рассчитана на потенциальное время использования в боевой обстановке. Поэтому должна быть простой и дешевой и оставаться эффективной. В общем обьективности ради много нелогичного
  11. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 12:57
    +1
    А как он выдержит электромагнитный импульс в случае нанесения ядерного удара?
    1. g1washntwn Онлайн
      g1washntwn Сегодня, 13:18
      0
      Немного не то. У молнии частотный спектр ЭМИ 1 кГц - 5 МГц у ядерного 10-100 Мгц, степень влияния последнего на микропроцессорную технику много выше, энергия ЭМИ от молнии же много ниже и быстро гасится в атмосфере. А тут сказано, "нуль" на композитных деталях отсутствует, надо цепь заземляющую, как на бензовоз, вешать :)
  12. gridasov Онлайн
    gridasov Сегодня, 13:00
    +1
    Двигатель работает с такими перегрузками, что говорить о.добротности не приходиться. Они вообще понимаю что это за термин -добротность
  13. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 13:05
    +1
    Шляпа этот самолёт. Чисто пиар .
  14. SEER Онлайн
    SEER Сегодня, 13:06
    +1
    на 0:32 и позже куча народу с щётками и мётлами.
    это они полосу вручную "вылизывают" перед посадкой-взлётом?
  15. Zomanus Онлайн
    Zomanus Сегодня, 13:09
    0
    Ну вот если честно, то сильно критичны данные косяки для этого самолета?
    Мне кажется что нет. Это похоже на телефон премиум-сегмента,
    вроде Vertu. Слабая начинка, но дорогой корпус и аксессуары.
    То есть это чисто статусный самолет.
    Наличие этого самолета показывает то, что ты с Америкой.
    Турция же не получила такой самолет...
    Так что пусть играются с ним дальше.
  16. Гильятон Онлайн
    Гильятон Сегодня, 13:19
    0
    Lightning боится молнии, это прямо анекдот! Вот вам и вундервафля, всем вафлям вундер! wassat good laughing