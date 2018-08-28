В Брюсселе заводят новую пластинку

НАТО планирует провести учения по противодействию химическим атакам со стороны России. Впервые после войны в Персидском заливе, вооруженные силы Западных стран отрабатывают сценарий, предположительного нападения российских спецслужб на Скрипалей в Солсбери.Организация североатлантического альянса продолжает всерьез пропагандировать идею возможной войны с Россией. По словам европейских аналитиков и военных экспертов, русские могут применить химическое оружие, вместо ядерного, чтобы не вызвать резонанс и не превратить столкновение сторон во всемирную катастрофу.Опираясь на подобные убеждения, НАТО решило устроить военные игры, с симуляцией химических атак. По предварительным данным, в них примут участие около 7-ми государств, входящих в договор альянса, а также Япония и Австралия. Ранее подобные тренировки были сосредоточены на отработке маневров при ядерном ударе.Шум и волнения по данной тематике начались после происшествия в Солсбери, где была отравлена семья Скрипалей, якобы, разработанным в лабораториях КГБ нервно-паралитическим газом «Новичок». Правда, параллельно с этим событием проводились опытные испытания новейших британских разработок химического оружия, о чем Британские СМИ, конечно же, стараются не упоминать.Конечной причиной утверждения планов по отработке действий при химической атаке, стали события в Сирии и отравление брата северокорейского диктатора, Ким Чен Нама. Местоположение проведения данных учений не оглашалось, но опираясь на информацию из второстепенных источников, тренировка будет проходить на секретной базе учебных центров недалеко от Александрии, штат Вирджиния.Попытки убедить общественность западных стран в том, что Россия действительно может напасть на другую страну, тем более с использованием химического оружия, идут полным ходом. Британские ученые, изучая свойства и возможности, якобы примененного Россией оружия, выявили несколько фактов. Во первых распространение подобных газов или ядов, не отображается на радарах, точнее, техническое оснащение не позволяет этого сделать на данном этапе технологического прогресса. Во вторых, в случае снаряжения военнослужащих в костюмы химической защиты, некоторые, попросту могут не успеть активировать свои респираторы в случае несанкционированной атаки.Подобные утверждения вызывают страх и ужас у населения западных стран, особенно если бы они были обоснованными. Ни одно из вышеупомянутых обвинений не было подтверждено, хоть какими-то фактами. Причастность Российской Федерации к этим инцидентам не может быть доказана. Все запросы со стороны парламента на приведение каких-либо аргументов, вызывают незамедлительные отказы в предоставлении любых сведений. Подобными действиями Европа пытается утвердить неоспоримость виновности политического руководства РФ во всех бедах и происшествиях.Естественно Москва не станет начинать военный конфликт, и не будет использовать никакие виды химического оружия. Антироссийская политика продолжает пропагандироваться странами НАТО, дабы ослабить влияние РФ и удержать соединенные штаты в лидирующей позиции на мировой арене во всех областях. Только вот оклеветать без каких-либо доказательств не так уж и просто. Подобное случалось уже не раз, и не раз еще случится. Только вот правда все равно останется неизменной, как бы ее не пытались осквернить.