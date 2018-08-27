Новости

С явным намёком: в Госдепе появилась должность SARMAT

5
Руководство Госдепа США ввело в штатное расписание новую должность – старший советник по российской пагубной деятельности и тенденциям, сообщает Экспресс Online.



Американцы любят изобретать новые необычные названия, например, для административных единиц или военных операций, но в данном случае называние должности выглядит длинновато и откровенно странновато.


Объяснение лежит в плоскости как языкового, так и дипломатического творчества Госдепа. На английском языке оно звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends. А теперь сложим первые буквы этих слов и получим аббревиатуру SARMAT.

Как известно, «Сарматом» в России названа тяжелая МБР пятого поколения (РС-28), способная преодолевать все существующие системы ПРО. Об этом комплексе, в числе других новейших вооружений, рассказывал весной текущего года Владимир Путин.

Представитель Госдепартамента подтвердил на пресс-конференции, что название должности подобрано не случайно. Тем самым, по мнению издания, американская администрация дает понять, что вводимые с 2014 года антироссийские санкции, являются реакцией не на те события, которые указываются в официальных документах (аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донбассе и отравление Скрипалей), а именно на стратегическое усиление России, причем такое, которого от нее никто не ожидал.

Однако попытка экономического удушения России в ответ на использование суверенным государством права модернизировать свою военную мощь до состояния, адекватного существующим угрозам, не способна дать требуемый от нее результат, заключает автор.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

5 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:07
    +1
    Дарую им название "Smehoponorama"
  2. Гаргантюа Онлайн
    Гаргантюа Сегодня, 13:14
    +1
    Однако попытка экономического удушения России в ответ на использование суверенным государством права модернизировать свою военную мощь до состояния, адекватного существующим угрозам, не способна дать требуемый от нее результат, заключает автор
    Экономическое удушение, вместе с созданием военных конфликтов с постсоветскими республиками - это, для англосаксов, единственно возможный способ покорения России. Но даже это было бы крайне мало эффективно,если бы у руководства Россией находилась бы народная власть, а не банда, как сейчас.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:19
      0
      Народ выбирает ту власть, которую заслуживает. crying
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 13:19
      0
      Опять народная власть...народный туалет,народные машины народные магазины. Паноптикум...
  3. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 13:20
    0
    Вот и в сша появился сармат, правда один, но ничего скоро они с десяток таких дурней наклепают. tongue