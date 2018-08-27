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Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400

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Министерство обороны России сегодня получило очередной полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", при этом сообщается, что ЗРС поставлена в войска досрочно.

Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400


Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", который производит данные комплексы, сообщила, что переданный досрочно российскому военному ведомству полковой комплект ЗРС С-400, в соответствии с требованиями Минобороны, предварительно выводился на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно.


ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Ранее в рамках международного форума "Армия-2018" АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил новую ракету большой дальности 40Н6 для ракетных систем С-400 и С-500. Согласно заявленных производителем характеристик, максимальная высота поражения целей составляет 30 километров, минимальная — 10 метров. Дальность поражения аэродинамических целей — до 380 километров, баллистических ракет средней дальности — до 15 километров. Минимальная дальность — 5 километров. Время подготовки ракеты к пуску составляет не более 15 секунд.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Laksamana Besar Офлайн
    Laksamana Besar Сегодня, 13:52
    +5
    На полигоне "Капустин Яр" передали, там же и испытали видимо.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 14:27
      +1
      Там и было, но это большущий сэкрэт.
  2. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 14:11
    0
    "Алмаз-Антей" представил новую ракету большой дальности 40Н6 для ракетных систем С-400 и С-500.
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    Я так понимаю С-400 и С-500 системы разные, дак почему ракета одна общая? Кто знает напишите пожалуйста. hi
    1. Комментарий был удален.
    2. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 15:22
      0
      40Н6 ракета для экзосферного перехвата, т.е. по сути это ракета ПРО. Как раз С-500 и позиционировали как систему противоракетной обороны. С-400 как и С-500 может выполнять функции ПРО, просто все дело в системах управления , железо то одно и то же.
  3. alstr Офлайн
    alstr Сегодня, 16:32
    +1
    Для линейки С-300/С-400/С-500 принята (как минимум обратная) совместимость по ракетам. Т.е. если в ПО прошит тип ракеты, то можно стрелять любой ракетой. Более того пусковые идентичны у всех комплексов.
  4. Вадим237 Онлайн
    Вадим237 Сегодня, 16:36
    0
    Что то скромные возможности, по высоте перехвата 30 километров, у ракеты с дальностью полёта 380 километров.
  5. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 18:08
    0
    если я не ошибаюсь то один полк это где то 18 пусковых машин по 4 ракеты на каждой то есть залп без перезарядки 72 ракеты.
  6. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 18:14
    0
    Комплекс С-400 это ЗРС среднего и дальнего радиуса действия. С-400 «Триумф» предназначен для перехвата целей на больших дальностях (50-250 км), перехват целей на дальностях менее 50 км фактически для ЗРС «стрельба в упор». С-400 способен эффективней перехватывать низколетящие цели по сравнению с С-300 (по тактико-техническим характеристикам минимальная высота поражения 5 метров, в отличии от 25 метров у С-300ПМУ2), однако на больших дальностях (более 100 км) «Триумф» будет испытывать трудности.

    Очень важным фактором является то, что пусковая установка С-400 имеет 4 ракеты, в отличии от 12 ракет С-350. Данный фактор, как выше сказано, позволяет «Витязю» лучше отражать массированные ракетные атаки.

    Совместное использование данных зенитно-ракетных систем позволит им дополнять друг друга: «Триумф» сможет держать атакующие самолёты на дистанции 100-250 км, не давая им атаковать свои позиции. При попытке массированной атаки крылатыми ракетами (с дальностью несколько сотен км) «Витязь» перехватит атакующие ракеты за счёт большого количества своих зенитных ракет. ВОПРОС В ТОМ ГДЕ С-350 ВИТЯЗЬ???