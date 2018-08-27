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Австралия вооружит машины Boxer израильскими ПТРК

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Минобороны Австралии объявило, что для вооружения заказанных чуть ранее бронемашин Boxer CRV выбраны израильские противотанковые ракетные комплексы Rafael Spike LR2, сообщает bmpd.



Напомним, 17 августа правительство Австралии подписало контракт с германской группой Rheinmetall на поставку для австралийской армии 211 боевых разведывательных машин Boxer CRV (8х8). Стоимость сделки составила €2,1 млрд. Первые 20 машин будут изготовлены в Германии (их поставка запланирована на 2019 год), остальные – на территории Австралии. Для этого в штате Квинсленд запланировано строительство специального предприятия, которое также станет центром по обслуживанию данных машин.


Сообщается, что ракета Spike LR2 имеет модифицированную двухканальную головку самонаведения (тепловизионную и телевизионную), а также дополнительное волоконно-оптическое командное наведение. Вес боеприпаса – 12,7 кг, дальность поражения цели из наземной пусковой установки – 5,5 км.

Производство ракет будет осуществляться в Австралии на совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA), где предполагается создать 70 рабочих мест. Также на предприятии может быть организована сборка комплексов активной защиты Rafael Trophy, в случае их закупки для заказанных в Германии бронемашин Boxer.
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com / Rafael
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27 комментариев
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  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 13:41
    +3
    Австралия, вот кто из пальца высасывает врагов и военную угрозу. Английский геном даёт о себе знать.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:43
      0
      Кае и любое другое государство имеет полне право на армию. hi
    2. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: Неплохой
      Австралия, вот кто из пальца высасывает врагов и военную угрозу.

      Есть поговорка: "Если звезды зажигают - значит это кому-то нужно". т.е. если Австралия решила приобрести определенный вид вооружения, значит цель имеется. Как вариант - в будущем выступить поставщиком этих заранее приобретенных вооружений в те страны, в которые не смогут делать поставки USA и GB, если вдруг свяжут себя каким-нить договором. Так, что местные кенгуру и броненосцы могут спать спокойно. Эти ПТРК не для них предназначены.
    3. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 15:16
      0
      Поддерживаю, редкие , отличились как в первую мировую, так и во вторую, хотя в обоих случаях не сыграли решающей роли и вообще "им просто чесалось". Имея по сути идеальную оборонительную позицию - напасть на Австралию это из разряда редкого мазахизма, далеко, климат не для всякого, аборигены (потомки каторжников) еще те утырки и там без всяких джунглей можно огрести партизанщину. Нет местным не сидится и они "выбираются на волю" из своего заповедника.
      Пусть вооружаются чем хотят и как хотят, главное их от туда "не выпускать". good laughing
  2. g1washntwn Офлайн
    g1washntwn Сегодня, 13:43
    +3
    В Австралии кролики и кенгуру представляют бОльшую опасность государству, чем непонятно чьи танки. Но немцам и Израилю респект, втюхали таки баян козе.
    1. Инжeнeр Офлайн
      Инжeнeр Сегодня, 13:56
      0
      против одичавших верблюдов сойдет)
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 13:46
    +1
    Австралия может вооружаться чем угодно, и чем больше, тем лучше laughing Видимо, на них собираются напасть... кролики и кенгуру? Пусть они их и ПТРК и глушат!
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 14:58
      +4
      Австралия, если Вы забыли, член Британского Содружества наций.
      Это, типа, англо-саксонский (без США) НАТО. Если кто-то нападет на Австралию, то будет иметь дело еще и Англией, Канадой и дюжиной других стран.
      Австралия принимала активное участие в двух Мировых войнах, Корейской, Вьетнамской..
      Их армия обстреляна и имеет практический опыт.
      1. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 15:21
        0
        laughing laughing Моя с вас плакаль, вы бы хоть почитали про "достижения" австралийцев. И да - мну еще больше плакаль от "за австралию вступиться наглия, КанадА и дюжина чего то там" laughing laughing Как же мы без лондонского туману или клинового сиропу проживем crying laughing laughing
  4. болот Онлайн
    болот Сегодня, 13:56
    -1
    Рулевая колонка у боксеров интересно на какой стороне?
    а так милитраизация понятно,боязнь Китая или подтянут на какуенибуть войнушку.

    А вот Спайки?Антисемитизм Австралийский и Ново Зеландский,у командывания высок,мало того еще живые есть ветераны которые службу несли в Палестине.
    1. stone Офлайн
      stone Сегодня, 14:25
      +2
      А вот Спайки?Антисемитизм Австралийский и Ново Зеландский,у командывания высок,мало того еще живые есть ветераны которые службу несли в Палестине.

      И чего? А с немцами и японцами вообще люто воевали в ВМВ, что предлагаете не торговать вообще, раз воевали. На счет автралийцев они по-моему были в Палестине лишь в битве за Беер-Шеву еще в 1 мировую
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: stone
        На счет автралийцев они по-моему были в Палестине лишь в битве за Беер-Шеву еще в 1 мировую

        Кое кто и погиб под завалами отеля Царя Давида,1946 году.Были нападения и на патрули,учите историю.
        1. stone Офлайн
          stone Сегодня, 14:37
          +2
          И что из этого? Я ж вам написал, что это не повод, чтобы не сотрудничать. И потом это такой ничтожный эпизод, по сравнению с крупно-масштабными боевыми действиями. И не факт что в отеле были австралийцы, по-моему британцы. Они кстати Спайки тоже покупают
          1. болот Онлайн
            болот Сегодня, 14:41
            0
            Цитата: stone
            И не факт что в отеле были австралийцы, по-моему британцы

            Все они тогда были британцами,да же индусы.
            Цитата: stone
            Они кстати Спайки тоже покупают

            Не слышал.
            А вот миграционный вопрос,Австралия и Н.З у них довольно интересен,не сильно они рады гражданам с Израильскими паспортами.Да есть у них общины но это выходцы из содружества,других стран,включая СНГ.
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 15:08
              +1
              Там и постоянно живущих израильтян хватает ))
              Австралийскую визу гражданин Обетованной получает по интернету, довольно спокойно и без всяких головных болей, примерно за 8 тыс. рублей.
            2. stone Офлайн
              stone Сегодня, 15:17
              0
              А что так? Уж точно лучше чем арабы laughing
  5. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:59
    0
    Что меня всегда интересовало - с кем и на чьей территории Австралия собралась воевать?
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 14:09
      +5
      Цитата: BAI
      Что меня всегда интересовало - с кем и на чьей территории Австралия собралась воевать?

      Австралийцы,Ново Зеландцы и Канадцы и тд… Входят в Британское содружество,Где Британцы будут воевать,там они будут присутствовать,на Данный момент Афганистан.
      1. семург Онлайн
        семург Сегодня, 15:10
        +1
        Нам то же спайки не помешали бы на наши мрапы . Тем более израильтяне производство размещают в стране покупателе.
        1. болот Онлайн
          болот Сегодня, 15:15
          +1
          Цитата: семург
          Нам то же спайки не помешали бы на наши мрапы . Тем более израильтяне производство размещают в стране покупателе.

          Салам Алейкум.
          Да Спайки не по мешали бы,но у нас производство однако открыли на Петропавловском МАше,толи Сербские то ли так заковыресто,Да же баррожирующие боеприпасы будут выпускать.
          А так теперь сборка на Парамаунте идет пустынных котов,ведь ранние по этим БА у нас был пробел,Турки виноваты,много хотят урвать.
          1. семург Онлайн
            семург Сегодня, 17:11
            +1
            Алейкум .Что то не слышал про сербские ПТРК итд, а вот израильские на слуху . Вон и азери уже успели их оценить в боевых условиях и ПТРК и БПЛА. Вроде спайки уже и на 25км есть.
            1. болот Онлайн
              болот Сегодня, 17:27
              +1
              Цитата: семург
              .Что то не слышал про сербские ПТРК итд

              Да вот на КАДЕКСЕ контракт заключили.Название где то в КЭШЕ компа было,короче забыл.Преспективными считаются.

              Цитата: семург
              Вон и азери уже успели их оценить в боевых условиях и ПТРК и БПЛА

              Азербаджанцы так оценили,что после последней попытки наступления,они больше на 6 человек потеряли чем армяне,звездец демонстрация силы,Хоть и скрывают.У меня на них "упал",не вояки.С другой стороны НКР это укреп.район.Что бы взломать,это полноценная война нужна.Но это не выгодно не тем и другим и нам и РФ.Только ИГИЛ с отмороженными поможет,но Азербайджанцы шииты.
              1. семург Онлайн
                семург Сегодня, 17:39
                +1
                Шиитских отморозков то же навалом в мире, в том же Иемене Ансар ала ничем от ИГИЛ не отличается , те же исламисты только шииты. У азери линейная пехота или не обучена или чего , на сколько понял спецы не получили поддержку пехоты и попали в клещи . А так с помощью спайков бронь у армян пожгли в окопах.
                1. болот Онлайн
                  болот Сегодня, 17:45
                  +1
                  Цитата: семург
                  У азери линейная пехота или не обучена или чего , на сколько понял спецы не получили поддержку пехоты и попали в клещи . А так с помощью спайков бронь у армян пожгли в окопах.

                  Да не хрена они не умеют воевать,вот и шарятся по сайтам с предложениями,что бы кто то вместо их.
                  К Стати обратили внимание куда Азербайджанцы в Казахстан перебираются,Центральный и Северный Казахстан.Понятно ведь laughing Так что все "бойцы" или В Москве или в Астане будут.Северные наши братья очень толеранты. smile
                  1. семург Онлайн
                    семург Сегодня, 18:07
                    +1
                    С Астаной засада , там каждый третий наш ёжик laughing . А так да по северу казахстану по меньше конкуренции для них .
                    1. болот Онлайн
                      болот Сегодня, 18:27
                      0
                      Цитата: семург
                      С Астаной засада , там каждый третий наш ёжик

                      Давно не Слышал нашего Астанинского Брата,за то Кокшетауский Брательник иной раз пишет. smile
                      Цитата: семург
                      А так да по северу казахстану по меньше конкуренции для них .

                      Да прямую конкуренцию,без рамсов,они с южанами не выдерживают,вот и ищут чуть "подмороженных".Блин по чему северяне в армии отгребают,чисто из за медлительности.
                      К стати мой отец сегодня выдал,хоть он Сторонник СССР и России,не ожидал.
                      -Россия нас в развитии задерживает,они что тормоза.Это про новость что в России разрешают частные дет.сады,у нас лет как 12 такое,да и Машину поехали в салоне выбирать,короче ни чего не заказали.Будем ждать.
  6. Alex-a832 Офлайн
    Alex-a832 Сегодня, 16:17
    0
    Производство ПТРК для самой Австралии имеет исключительно коммерческий интерес. Оборонный - ноль толку. Ноги наверняка растут из бывшей метрополии. Скорее всего, некие страны англо-саксонского мира отрабатывают на сравнительно небольших проектах возможность использования Австралии в качестве базы производства и ремонта вооружений (с полным циклом производства), создания складов мобрезерва для обеспечения ведения масштабных боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просто в этом регионе наглосаксам особо не на кого положиться. Австралия для них самый безопасный вариант, хоть и не близкий.