Военно-силовая пенсия: кажется, остаться в стороне не получится...

На прошедшей неделе промелькнула информация, что правительство решило «задуматься» над повышением пенсионного возраста для военных и силовиков.И здесь сам бог велел нам поговорить на эту тему еще раз, тем более, что остальные СМИ предпочитают в упор не видеть проблем, которые принесет эта «реформа». Но им, гражданским, это позволительно, а вот мы поговорим от души.Большинство военных пенсионеров сталкивалось, хотя бы раз, с «борцами за справедливость», которые упрекали их за молодость. «Какой ты пенсионер? 45-50 лет! Я вот всю жизнь на (далее можете сами вставить место работы борца) и на пенсию вышел только в 60... А работа у меня была на износ. На Севере (в шахте, на вредном производстве и т.п.)».Рассказывать такому правдолюбу о дальних гарнизонах, о дежурствах день через два, о боевых действиях, о переездах из одной Тьмутаракани в другую? От том, что первенца своего впервые увидел только через месяц после рождения? О «развеселой» жизни в госпиталях и на «точках»?Глупо, да и не поймет.Есть хорошая народная поговорка насчет метания бисера… Вот тут гильзы стрелянные тоже метать не стоит. Звона много, толку мало.То, что государство в 45-50 лет отправляет тебя на пенсию, означает только одно. Ты выжат как лимон и ценности как работник больше не представляешь. Это касается всех силовиков. Будь то МО, МВД, МЧС, ФСБ и прочих.Середина лета для нас выдалась достаточно сложной. Правительство представило свой вариант пенсионной реформы для обсуждения. Вариант, который должен пройти осенью через Государственную Думу, а потом и получить одобрение президента.Сотни «говорящих голов» в телевизоре и «красивых голосов» на радио разъясняли нам необходимость поднятия пенсионного возраста. Работников нет, а пенсионеры не умирают. И так как отстрел не желающих на тот свет пенсионеров во всем мире вряд ли поймут, то будут господа просто оттягивать этот срок.Впрочем, на эту тему уже сказано много.И, в то же время, мы выбрасываем кучу денег в «популяризацию» чего-то там, прощаем многомиллиардные долги другим, совсем не бедным уже странам. Короче, облизываем чужих и щедро пинаем своих.Народ это видит. И народ вышел на митинги. Пока официальные. Не особо многочисленные, но вышел. Причем, вышел злой народ. И все еще (по нашему скромному мнению) весьма впереди.Выходили многие. Можно сказать, все, кроме нас. Я имею ввиду тех, кто уже получает пенсию по выслуге лет или тех, кто думает, что скоро её получит. Тех, у кого на плечах погоны. Армию, полицию, спецслужбы, спасателей не тронут. Мы же "государевы люди". На нас страна держится.А между тем, речь в проекте правительства идет не о повышении пенсионного возраста. Речь идет о пенсионной реформе! И коснется эта реформа всех пенсионеров. Точнее, всех граждан Российской Федерации. Вне зависимости от места работы или службы.Возмущение гражданских вызвано повышением пенсионного возраста. Это и понятно. В стране, где встретить мужчину в 65-70 лет большая удача, повышать пенсионный возраст до 63-65 глупо. Зачем платить в ПФ, если до пенсии не доживу? Или доживу и пробуду год-другой в старичках?И вдруг, проправительственные СМИ замолкли! Наверное, вы обратили внимание на этот факт. Нет уже этой темы. Не то чтобы все вдруг одобрили, просто тему убрали.Так что же случилось? Кто дал сигнал заткнуться? Правительство задумалось о чаяниях народа? Испугалось митингов? Все прозаичнее.9 сентября «Единая Россия» должна в очередной раз одержать «убедительную» победу на очередных выборах! И одержит. Но только в том случае, если не поднимать «больные темы».Пенсионная реформа именно такая тема. Сегодня, наоборот, надо рассказывать о миллионах, которые добыл для местного бюджета кандидат в губернаторы от ЕР. О задачах по улучшению жизни и прочей ерунде.Но вернемся к теме статьи. Одно из наших преимуществ перед государственным, да и многими либеральными, ведомственными, СМИ, это независимость. Мы можем говорить то, что считаем нужным, так как ни от кого не зависим в главном – в денежном плане. Остальное – дело совести.Какова конечная цель пенсионной реформы? Сказки про то, что правительство желает сделать жизнь оставшихся пенсионеров раем, оставим для романтиков и больных психически. Будем рассуждать логически. С точки зрения государства. Или с точки зрения очень подлого инструмента давления на мозги - калькулятора.Конечная цель этой реформы сделать так, чтобы пенсионеров не было совсем. Именно так! Для государства не нужны дети и пенсионеры. Это те категории, которые всегда требуют денег, не принося сиюминутной пользы, ибо дети будут полезны государству, когда вырастут, а пенсионеры...У детей пока еще есть шанс получить что-то от государства. Да и родительский инстинкт заставляет родителей из кожи лезть, чтобы вырастить своего ребенка. Они вырастут и станут проносить прибыль. А пенсионеры? Балласт...О военных и прочих пенсиях по выслуге лет пока молчат. О «досрочниках», тех, кто имеет право на льготную пенсию за работу в тяжелых условиях, молчат. А ведь они-то и есть главный тормоз выполнения желания государства по ликвидации пенсионеров как социальной группы. Живучие. Они получают пенсии 15, 20 и больше лет!Молчат по одной простой причине. Разговоры о реформировании пенсий по выслуге лет и тяжелым условиям труда вызовут возмущение среди силовиков. И кто тогда будет контролировать и, в случае необходимости, разгонять демонстрации и митинги? Не «повернут ли штыки» силовики? Не примкнут ли к протестующим?Между прочим, просочившаяся информация не обрадовала силовиков. Совсем не обрадовала. И в интернете (пока) начались разговоры именно на тему того, насколько стоит это правительство того, чтобы вставать за него стеной. Пока – на соответствующих форумах и в соцсетях. Анонимно. Пока еще.А ведь, если внимательно слушать и читать материалы из кулуаров правительства, действия чиновников вполне логичны. Более того, они укладываются в логику самой реформы. Экономисты прекрасно просчитали варианты.Итак, первая задача правительства - протащить через все преграды и возмущения закон о повышении пенсионного возраста. И это будет сделано сразу же после выборов 9 сентября. Депутаты вернуться из отпуска. Народ выйдет на работу после отдыха. Все входят в рабочий ритм.Быстро принять закон и передать президенту - не проблема. Таких случаев в работе Думы наберется не мало. Не среагируют расслабленные отпуском противники...Кто-нибудь сомневается, что едросовское большинство проголосует «за»? ЛДПР, КПРФ, СР повозмущаются. Лидеры в очередной раз посетуют на то, что российский народ дурак, выбирает не тех. Но итог голосования предрешен.Конечно, в каких-то регионах люди выйдут на улицы, но будут "успокоены" полицией и национальной гвардией. Особо непонимающие присядут по административной линии. А в целом, страна через месяц успокоится. И это пройдет...Дальше наступить время "досрочников". Логика объяснений ликвидации этой категории проста.Вы работаете на вредном производстве и получаете за это надбавку к заработной плате! В случае получения инвалидности или смерти на производстве, вам доплачивает фирма за потерю здоровья, а государство выплачивает пенсии.Тогда о каком досрочном выходе на пенсию может идти речь? Вы выходите на пенсию на общих основаниях. А все доплаты вам платит предприятие по взаимному соглашению, которое вы подписывает при приеме на работу. Шах и мат. Заключай такой договор, чтобы обеспечить себе льготы от нанимателя. Не заключил...Проще говоря, государство полностью отказывается от этой категории работников и перекладывает заботу об их жизни и здоровье на плечи частных фирм. К чему это приведет, мы думаем, рассказывать не надо. Пример предприятий, использующих труд приезжих работников, в этом вопросе показателен. Контракт на 11 месяцев. Потом следующий контракт. Не нравится - домой...Эту категорию сломать будет проще. Не так многочисленна, да и компактно расположена. Силовики успокоят без проблем.А дальше наступит очередь самих силовиков! Уже много лет в правительстве идет разговор о повышении пенсионного возраста для силовиков. Министр финансов ещё в феврале 2015 года об этом заявлял. Только вот ситуация не позволяет увеличить возраст. Да и условия службы таковы, что после определенного возраста человек просто не в силах качественно исполнять обязанности по службе.Как-то сложно представить 55-летного комбата или ротного, который наравне с молодыми лейтенантами бегает кроссы или совершает многодневные марш-броски. Ещё сложнее представить солдата или сержанта контрактной службы в таком преклонном возрасте. Разве что на складе или в военкомате.Кстати, это не наша дурь. Это вполне возможное развитие событий. Армия зиждется на карьерном движении. От командира взвода до командира дивизии. Если будет растянут срок службы и не созданы новые части, то в первую очередь это вызовет уменьшение притока молодых офицеров. Им просто места не будет в армии, на всех высоких должностях будут сидеть старые деды, ожидающие своей пенсии. Ну и далее вниз. К полу, в который будут стучать снизу.А сегодня уже озвучен алгоритм действий правительства по ликвидации военных пенсионеров. Военнослужащих предлагают увольнять со службы точно так, как это делается с чиновниками. Проще говоря, предлагается ввести "золотые парашюты".При увольнении офицер получает 10-20-30 окладов единовременно. Количество, в данном случае, не принципиально. Сумма все равно приличная. И всё! Государство за вашу службу рассчиталось! Дальше - мы разошлись как в море две селедки!Вы можете растягивать полученные средства на годы жизни, можете купить что-то серьезное, можете получить гражданскую специальность. Но государство-то от вас отделалось. До пенсии/старости вы обычный человек. Не лучше и не хуже.Есть ещё один нюанс, о котором следует упомянуть. Кто такой военный пенсионер сегодня? Чаще всего это мужчина, который продолжает работать. В 45-50 лет сложно сидеть сложа руки. Да и родительские обязанности не выполнены полностью. Нужны деньги.Есть способ заставить этого пенсионера отказаться от пенсии или от работы? В обоих случаях государство в выигрыше. Либо экономия ПФ, либо рабочее место для более молодых.Есть! Его уже неоднократно в различных вариантах предлагают. Так сказать, вариант переходного периода. Помните, поработайте ещё годик-два и будете получать пенсию больше.В случае с военнослужащими вариант предлагается жестче. Либо пенсия, либо зарплата. Хочешь жить на пенсию - живи. Но на работу тебе путь заказан. Хочешь работать? Работай, но пенсию начнешь получать только тогда, когда уволишься. Красивая перспектива?Куда пойдет не очень молодой бесперспективный пенсионер? Ведь оба варианта его не устраивают. Денег все равно не хватит на нормальную жизнь при любом варианте. А пойдет он в "серую зону" экономики. На рабские условия. На работу не по специальности, а по оплате.Вот такие перспективы, господа «служилый люд».Сказать точно о временном отрезке, который потребуется на реализацию этого плана, невозможно. Но стратегия действий правительство уже вырисовывается достаточно конкретно. С точки зрения калькулятора стратегия вполне себе удовлетворительная. А с точки зрения человека?В особенности человека, основная задача которого «…достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?