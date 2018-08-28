Аналитика

Военно-силовая пенсия: кажется, остаться в стороне не получится...

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На прошедшей неделе промелькнула информация, что правительство решило «задуматься» над повышением пенсионного возраста для военных и силовиков.



И здесь сам бог велел нам поговорить на эту тему еще раз, тем более, что остальные СМИ предпочитают в упор не видеть проблем, которые принесет эта «реформа». Но им, гражданским, это позволительно, а вот мы поговорим от души.


Большинство военных пенсионеров сталкивалось, хотя бы раз, с «борцами за справедливость», которые упрекали их за молодость. «Какой ты пенсионер? 45-50 лет! Я вот всю жизнь на (далее можете сами вставить место работы борца) и на пенсию вышел только в 60... А работа у меня была на износ. На Севере (в шахте, на вредном производстве и т.п.)».

Рассказывать такому правдолюбу о дальних гарнизонах, о дежурствах день через два, о боевых действиях, о переездах из одной Тьмутаракани в другую? От том, что первенца своего впервые увидел только через месяц после рождения? О «развеселой» жизни в госпиталях и на «точках»?

Глупо, да и не поймет.

Есть хорошая народная поговорка насчет метания бисера… Вот тут гильзы стрелянные тоже метать не стоит. Звона много, толку мало.

То, что государство в 45-50 лет отправляет тебя на пенсию, означает только одно. Ты выжат как лимон и ценности как работник больше не представляешь. Это касается всех силовиков. Будь то МО, МВД, МЧС, ФСБ и прочих.

Середина лета для нас выдалась достаточно сложной. Правительство представило свой вариант пенсионной реформы для обсуждения. Вариант, который должен пройти осенью через Государственную Думу, а потом и получить одобрение президента.

Сотни «говорящих голов» в телевизоре и «красивых голосов» на радио разъясняли нам необходимость поднятия пенсионного возраста. Работников нет, а пенсионеры не умирают. И так как отстрел не желающих на тот свет пенсионеров во всем мире вряд ли поймут, то будут господа просто оттягивать этот срок.

Впрочем, на эту тему уже сказано много.

И, в то же время, мы выбрасываем кучу денег в «популяризацию» чего-то там, прощаем многомиллиардные долги другим, совсем не бедным уже странам. Короче, облизываем чужих и щедро пинаем своих.

Народ это видит. И народ вышел на митинги. Пока официальные. Не особо многочисленные, но вышел. Причем, вышел злой народ. И все еще (по нашему скромному мнению) весьма впереди.

Выходили многие. Можно сказать, все, кроме нас. Я имею ввиду тех, кто уже получает пенсию по выслуге лет или тех, кто думает, что скоро её получит. Тех, у кого на плечах погоны. Армию, полицию, спецслужбы, спасателей не тронут. Мы же "государевы люди". На нас страна держится.

А между тем, речь в проекте правительства идет не о повышении пенсионного возраста. Речь идет о пенсионной реформе! И коснется эта реформа всех пенсионеров. Точнее, всех граждан Российской Федерации. Вне зависимости от места работы или службы.

Возмущение гражданских вызвано повышением пенсионного возраста. Это и понятно. В стране, где встретить мужчину в 65-70 лет большая удача, повышать пенсионный возраст до 63-65 глупо. Зачем платить в ПФ, если до пенсии не доживу? Или доживу и пробуду год-другой в старичках?

И вдруг, проправительственные СМИ замолкли! Наверное, вы обратили внимание на этот факт. Нет уже этой темы. Не то чтобы все вдруг одобрили, просто тему убрали.

Так что же случилось? Кто дал сигнал заткнуться? Правительство задумалось о чаяниях народа? Испугалось митингов? Все прозаичнее.

9 сентября «Единая Россия» должна в очередной раз одержать «убедительную» победу на очередных выборах! И одержит. Но только в том случае, если не поднимать «больные темы».

Пенсионная реформа именно такая тема. Сегодня, наоборот, надо рассказывать о миллионах, которые добыл для местного бюджета кандидат в губернаторы от ЕР. О задачах по улучшению жизни и прочей ерунде.

Но вернемся к теме статьи. Одно из наших преимуществ перед государственным, да и многими либеральными, ведомственными, СМИ, это независимость. Мы можем говорить то, что считаем нужным, так как ни от кого не зависим в главном – в денежном плане. Остальное – дело совести.

Какова конечная цель пенсионной реформы? Сказки про то, что правительство желает сделать жизнь оставшихся пенсионеров раем, оставим для романтиков и больных психически. Будем рассуждать логически. С точки зрения государства. Или с точки зрения очень подлого инструмента давления на мозги - калькулятора.

Конечная цель этой реформы сделать так, чтобы пенсионеров не было совсем. Именно так! Для государства не нужны дети и пенсионеры. Это те категории, которые всегда требуют денег, не принося сиюминутной пользы, ибо дети будут полезны государству, когда вырастут, а пенсионеры...

У детей пока еще есть шанс получить что-то от государства. Да и родительский инстинкт заставляет родителей из кожи лезть, чтобы вырастить своего ребенка. Они вырастут и станут проносить прибыль. А пенсионеры? Балласт...

О военных и прочих пенсиях по выслуге лет пока молчат. О «досрочниках», тех, кто имеет право на льготную пенсию за работу в тяжелых условиях, молчат. А ведь они-то и есть главный тормоз выполнения желания государства по ликвидации пенсионеров как социальной группы. Живучие. Они получают пенсии 15, 20 и больше лет!

Молчат по одной простой причине. Разговоры о реформировании пенсий по выслуге лет и тяжелым условиям труда вызовут возмущение среди силовиков. И кто тогда будет контролировать и, в случае необходимости, разгонять демонстрации и митинги? Не «повернут ли штыки» силовики? Не примкнут ли к протестующим?

Между прочим, просочившаяся информация не обрадовала силовиков. Совсем не обрадовала. И в интернете (пока) начались разговоры именно на тему того, насколько стоит это правительство того, чтобы вставать за него стеной. Пока – на соответствующих форумах и в соцсетях. Анонимно. Пока еще.

А ведь, если внимательно слушать и читать материалы из кулуаров правительства, действия чиновников вполне логичны. Более того, они укладываются в логику самой реформы. Экономисты прекрасно просчитали варианты.

Итак, первая задача правительства - протащить через все преграды и возмущения закон о повышении пенсионного возраста. И это будет сделано сразу же после выборов 9 сентября. Депутаты вернуться из отпуска. Народ выйдет на работу после отдыха. Все входят в рабочий ритм.

Быстро принять закон и передать президенту - не проблема. Таких случаев в работе Думы наберется не мало. Не среагируют расслабленные отпуском противники...

Кто-нибудь сомневается, что едросовское большинство проголосует «за»? ЛДПР, КПРФ, СР повозмущаются. Лидеры в очередной раз посетуют на то, что российский народ дурак, выбирает не тех. Но итог голосования предрешен.

Конечно, в каких-то регионах люди выйдут на улицы, но будут "успокоены" полицией и национальной гвардией. Особо непонимающие присядут по административной линии. А в целом, страна через месяц успокоится. И это пройдет...

Дальше наступить время "досрочников". Логика объяснений ликвидации этой категории проста.

Вы работаете на вредном производстве и получаете за это надбавку к заработной плате! В случае получения инвалидности или смерти на производстве, вам доплачивает фирма за потерю здоровья, а государство выплачивает пенсии.

Тогда о каком досрочном выходе на пенсию может идти речь? Вы выходите на пенсию на общих основаниях. А все доплаты вам платит предприятие по взаимному соглашению, которое вы подписывает при приеме на работу. Шах и мат. Заключай такой договор, чтобы обеспечить себе льготы от нанимателя. Не заключил...

Проще говоря, государство полностью отказывается от этой категории работников и перекладывает заботу об их жизни и здоровье на плечи частных фирм. К чему это приведет, мы думаем, рассказывать не надо. Пример предприятий, использующих труд приезжих работников, в этом вопросе показателен. Контракт на 11 месяцев. Потом следующий контракт. Не нравится - домой...

Эту категорию сломать будет проще. Не так многочисленна, да и компактно расположена. Силовики успокоят без проблем.

А дальше наступит очередь самих силовиков! Уже много лет в правительстве идет разговор о повышении пенсионного возраста для силовиков. Министр финансов ещё в феврале 2015 года об этом заявлял. Только вот ситуация не позволяет увеличить возраст. Да и условия службы таковы, что после определенного возраста человек просто не в силах качественно исполнять обязанности по службе.

Как-то сложно представить 55-летного комбата или ротного, который наравне с молодыми лейтенантами бегает кроссы или совершает многодневные марш-броски. Ещё сложнее представить солдата или сержанта контрактной службы в таком преклонном возрасте. Разве что на складе или в военкомате.

Кстати, это не наша дурь. Это вполне возможное развитие событий. Армия зиждется на карьерном движении. От командира взвода до командира дивизии. Если будет растянут срок службы и не созданы новые части, то в первую очередь это вызовет уменьшение притока молодых офицеров. Им просто места не будет в армии, на всех высоких должностях будут сидеть старые деды, ожидающие своей пенсии. Ну и далее вниз. К полу, в который будут стучать снизу.

А сегодня уже озвучен алгоритм действий правительства по ликвидации военных пенсионеров. Военнослужащих предлагают увольнять со службы точно так, как это делается с чиновниками. Проще говоря, предлагается ввести "золотые парашюты".

При увольнении офицер получает 10-20-30 окладов единовременно. Количество, в данном случае, не принципиально. Сумма все равно приличная. И всё! Государство за вашу службу рассчиталось! Дальше - мы разошлись как в море две селедки!

Вы можете растягивать полученные средства на годы жизни, можете купить что-то серьезное, можете получить гражданскую специальность. Но государство-то от вас отделалось. До пенсии/старости вы обычный человек. Не лучше и не хуже.

Есть ещё один нюанс, о котором следует упомянуть. Кто такой военный пенсионер сегодня? Чаще всего это мужчина, который продолжает работать. В 45-50 лет сложно сидеть сложа руки. Да и родительские обязанности не выполнены полностью. Нужны деньги.

Есть способ заставить этого пенсионера отказаться от пенсии или от работы? В обоих случаях государство в выигрыше. Либо экономия ПФ, либо рабочее место для более молодых.

Есть! Его уже неоднократно в различных вариантах предлагают. Так сказать, вариант переходного периода. Помните, поработайте ещё годик-два и будете получать пенсию больше.

В случае с военнослужащими вариант предлагается жестче. Либо пенсия, либо зарплата. Хочешь жить на пенсию - живи. Но на работу тебе путь заказан. Хочешь работать? Работай, но пенсию начнешь получать только тогда, когда уволишься. Красивая перспектива?

Куда пойдет не очень молодой бесперспективный пенсионер? Ведь оба варианта его не устраивают. Денег все равно не хватит на нормальную жизнь при любом варианте. А пойдет он в "серую зону" экономики. На рабские условия. На работу не по специальности, а по оплате.

Вот такие перспективы, господа «служилый люд».

Сказать точно о временном отрезке, который потребуется на реализацию этого плана, невозможно. Но стратегия действий правительство уже вырисовывается достаточно конкретно. С точки зрения калькулятора стратегия вполне себе удовлетворительная. А с точки зрения человека?

В особенности человека, основная задача которого «…достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
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51 комментарий
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  1. Сашк0 Офлайн
    Сашк0 Сегодня, 06:10
    0
    Так то работая на северах тоже детей через месяц видят после рождения. Да и все же таки работа не сопостовима по тяжести с той же работой в нефтянке. Да и как бы разница значительна 45 и 65 лет, не находите? По мне это не справедливо. Да и вы конечно меня извините в 60 лет майоры да полковники вполне себе конкурентно способны на рынке труда, а вот например помощник бурильщика уже не может свои обязанности выполнять. Про то что силовики должны выходить на пенсию раньше гражданских это безспорно, но не на столько. ИМХО
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:18
      +6
      А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?
      я вот думаю,что есть нормальная,устоявшаяся система,(что для военных,что для гражданских) и не нужно лезть в неё грязными либеральными граблями...но володин,дует в свою дуду...(лучше бы подул в другую.. bully
      1. алексеев Офлайн
        алексеев Сегодня, 07:09
        +1
        А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?
        Цитата: андрей юрьевич
        я вот думаю
        что в средние века за такие вести убивали! laughing
        Но, скорее, всего сделают военную пенсию за 25 календарей, льготные будут влиять лишь на размер оной.
        Меры по повышению пенсионного возраста, т.е. по снижению числа пенсионеров при наличии 45 млн. таковых неизбежны...
        Но... главное, чтобы не наворочали, как слоны в посудной лавке! Ибо примеры тому есть...
    2. avia12005 Офлайн
      avia12005 Сегодня, 06:21
      +7
      Ну да. А 15 лет послужить в Забайкалье слабо?И потерять все зубки? Приобрести кучу болезней?В 60 лет майоры и полковники "конкурентно" способны? Вы, часом, не в ЕР пенсию имеете? Где это в 60 лет можно такую работу найти? В Госдуме? Депутатом или помощником? По статье: в 90-е выброшенные из армии офицеры пополнили не только рынок труда, но и ряды преступности, не имея возможности найти себе работу. А сейчас они пополнят ряды противников существующей системы власти. Причём не всегда и не5 только легальных противников.ЕР и правительство уже показали себя во всей красе.
      1. Bongo Офлайн
        Bongo Сегодня, 06:56
        +3
        Цитата: avia12005
        Ну да. А 15 лет послужить в Забайкалье слабо?И потерять все зубки? Приобрести кучу болезней?

        А слабо прослужить 27 лет на Дальнем Востоке и более 20 лет из них в местности приравненной к северным районам ? Мериться у кого выше выслуга и больше болячек наверное дело неблагодарное. no И здоровье у гражданских проживающих в Забайкалье и на Дальнем Востоке в массе своей не лучше, чем у военных нёсших там службу. Многие мужики на северах и до 50 не доживают.
        1. avia12005 Офлайн
          avia12005 Сегодня, 07:10
          +3
          Дело не в мерянии. Есть большая разница между военными и гражданскими. Первые идут в армию отдавать свои жизни без колебаний за Родину. Вторые идут зарабатывать. Разница есть???
        2. Улиточник N9 Офлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 07:26
          +3
          Опаньки-смотри «вояк задело»....заныли, болезные. А то тут на форуме только «Атона» да еще несколько человек были против реформы-остальные типа «одобрямши» или «мы, типа с краю-нас не касается». А тут, как только выслугу затронули да льготную пенсию, то сразу и завопили типа: мы там, по гарнизонам, не спамши, да и с «травмами» «на всю голову», за государство «пострадамши», типа «страдальцы и труженики»-ага. А слесарюга, любой работяга или инженеришка ,которые, теперь без КЗОТа, без проходных и выходных всю жизнь вкалываю, они значитца «без травм» и «детей каждый день видят», или строители, или моряки, или те кто вахтовым методом или, вот тут у меня семья живет многодетная, так они с утра пашут на работе, а потом еще и вечером-ночью ночью-в магазинах товары раскладывают, чтобы денег на семью хватило-они типа «лентяи»на «гражданке» и без «травм»-ах да, так они еще ее «самозанятые»-это же теперь вообще, как «преступление» . А еще, я тут писал уже, живет в моем подъезде мордоворот -служивый «собаковод»-морда в два раза шире моей с 45 лет пенсионер, живет в отжатой ведомственной квартире-продолжает по «специальности» работать да еще и пенсию военную получает, все меня учит, смеется, говорит, что в России надо выбрать правильную сторону чтобы не бедствовать-государеву службу и государеву кормушку. Знает, наверное, что говорит. Нет, я не против и ранних пенсий и выслуги, только вот а почему сейчас, когда гос-чиновники на все лады вещают о "трудных временах" для страны, что "трудно" типа всем должно быть, наши военные "герои" не хотят быть с народом? Типа взяли бы и сказали сами-"не хотим мы наших льготных пенсий! Отказываемся от них! Хотим быть с народом, который мы защищаем, за который кровь проливаем! Хотим пенсию с 65 лет!" Что слабо? Или на словах только с «народом», а на самом деле «табачок то врозь»?
    3. Maverick1812 Онлайн
      Maverick1812 Сегодня, 06:48
      +7
      Я вышел в 44! За плечами 25 лет в погонах и травмы....травмы, травмы. И да, я не разгонял демонстрации оппозиции! Когда вы на Северах бабло рубили, я парней своих хоронил, и с автоматом в обнимку спал! Да и зарплата у меня была далеко не северная! Так что не лучше и не хуже, а каждому свое....
      Вопрос в другом! Нужно ли вставать на защиту власти тем кто сегодня в погонах?! Вот это бы им донести!
      1. UMA-UMA Офлайн
        UMA-UMA Сегодня, 07:29
        +4
        Как миленькие встанете. Да еще песню споете "Дядя Вова мы с тобой". И благодарить будете и рассказывать о том как прекрасна власть, как умна она и мудра. Проходили мы это не раз. Безропотно как и все остальные все отдадите.
        1. AUL Онлайн
          AUL Сегодня, 08:06
          0
          А вот у меня вопрос немного не по теме: а что с референдумом по "пенсионной реформе"? Последнее время - никаких новостей, как и не было ничего! Ведь были предложения, согласно конституции о проведении оного, ЦИК их принял(правда, потребовал уточнить формулировку), а дальше что? Вопрос замяли? Или некто нахмурил брови, и дедушка Зю послушно отозвал предложение? А как же миллионы подписей, собранные за референдум? Или конституцией снова подтерлись?
    4. Dr_Engie Офлайн
      Dr_Engie Сегодня, 07:53
      +1
      Ну да, оно видно как гайцы у нас как лимон выжаты. Самому бы где так помучиться.
    5. 1vlad19 Офлайн
      1vlad19 Сегодня, 07:58
      0
      А где написано что в 45 уходят на пенсию военные? Уже подняли до 50, года два назад. А по опыту знаю, командиры не хотят держать сверх срока, есть выслуга 45 уходи, ну можешь еще до 50 послужить (закон обратной силы не имеет). А 20 лет жить на съемных квартирах, комнатах, частных домах. Майоры и подполковники уходят 45-50, но дело здесь в другом, после 25 календарей, а это около 45 лет, пенсия больше не будет, хоть до 90 служи. Поэтому и уходят в 45, что бы можно было работу достойную найти.
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:12
    +2
    А кажу одно.Нужно привыкать жить в этом государстве,изворачиваться,и ни кому не верить.Царю и его холуям в первую очередь.Правда совесть не терять.И надеяться на лучшего правителя в будущем.
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 08:06
      0
      Ну, так жизнь "по-понятиям" всегда была самой правильной в России:"не верь, не бойся, не проси, не прощай, будь щедр с "своими", используй "чужих"...." yes
  3. Snark1876 Офлайн
    Snark1876 Сегодня, 06:19
    +8
    Как-то сложно представить 55-летного комбата или ротного, который наравне с молодыми лейтенантами бегает кроссы или совершает многодневные марш-броски. Ещё сложнее представить солдата или сержанта. А токаря, сварщика или монтажники вы можете в 65 представить???
  4. Bongo Офлайн
    Bongo Сегодня, 06:21
    +10
    Поставил публикации "+", поскольку эта тема близка мне. Но не совсем из изложенного в статье можно согласиться и уважаемые авторы, на мой взгляд немного утрируют. Например:
    То, что государство в 45-50 лет отправляет тебя на пенсию, означает только одно. Ты выжат как лимон и ценности как работник больше не представляешь. Это касается всех силовиков. Будь то МО, МВД, МЧС, ФСБ и прочих.
    Насчёт "всех" - это конечно сильно. no Одно дело опер УГРО, военнослужащий прошедший несколько "грячих точек" или несший БД на удалённой точке на Севере, другое дело кадровик или секретчик, чья служба прошла в тёплом кабинете. И сравнивать тех, чья "пятая точка" всю жизнь грела мягкое кресло с тем же шахтёром или металлургом не корректно. no
    Армию, полицию, спецслужбы, спасателей не тронут. Мы же "государевы люди". На нас страна держится.
    Страна всё же держитья не "на нас", а на тех кто создаёт материальные блага и платит налоги. И не тронут "силовиков" только по причине того, что нынешняя власть боится остаться без вооруженной защиты.
  5. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 06:30
    +10
    Да хрен с ней с пенсионной реформой, тут проблема в другом. Власть теряет ПОСЛЕДНИЕ капли доверия, ибо когда ВПП из срока в срока говорил (на медузе даже есть подборка этих его выражений на видео и текстом), что повышения пенсионного возраста не будет ... и тут же сейчас заявляет, что требуется изменения - все - доверии исчерпано полностью.
    А что бывает с властью, когда доверия народа к ним нет? Правильно - на вилы их.
    А что бывает с народом в таком случае? Правильно - закручивание гаек. Уже их крутят - достаточно посмотреть уголовные дела за мемасы и репосты, внедрение тотальной слежки (закон Яровой) и т.д.

    Я честно - не могу одного понять. Почему Власть у нас такая тупая, ну гребите вы себе в кошелек бабло, но о народе то не забывайте. Нет святых политиков не в одной стране мира, все они мрази, но при этом большая часть этих мразей в той же Европе и США хоть что то делают, чтобы их граждане жили дольше, и были довольны. Ибо тут логика проста - граждане довольны, ты у власти, значит при бабле.

    Даже мой отец, 75 лет отроду сказал - покупайте мне сыновья смартфон, я хочу сам в интернете смотреть новости, ибо вся эта лапша на уши с телевизора надоела, ибо там всегда одно и тоже - украина, путин, и добрые единоросы.
    1. avia12005 Офлайн
      avia12005 Сегодня, 06:36
      +3
      Был у меня знакомый тыловик, командир части. Его кредо жизни было "воруешь сам, дай жить другим". Кажется,в точку к этой ситуации.
    2. Maverick1812 Онлайн
      Maverick1812 Сегодня, 06:55
      +4
      Власть не тупая, она просто не наша! Имитация поЦретических движух, мостов, мультов о ракетах и прочее....
      На деле: 18 лет, центробанк не госбанк, Конституция написанная под диктовку с Запада, триллионы за бугор, страна - бензоколонка, своих не сдаем, увеличивая-уменьшаем! Обычная политика проводимая в любой банановой республике под диктовку колонизаторов! Вот и нам МВФ "посоветовал-надиктовал" ....возраст увеличить и НДС. Но об этом молчат даже такие "оппозиционеры" как Леха Навальный. О чем угодно, но только не об этом....
  6. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:31
    +6
    Очень эмоциональная и вредная по смыслу статья. Достаточно хотя бы того, что авторы пишут:
    В особенности человека, основная задача которого «…достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

    Вообще-то:
    Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

    Любого...
    1. avia12005 Офлайн
      avia12005 Сегодня, 06:36
      0
      Но не все отдаются всю свою жизнь этому.
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 06:50
      +2
      А ведение бизнеса является защитой Отечества? Я вот веду бизнес через оффшоры. Я патриот? Я патриот какого Отечества? А если у меня два или три гражданства? Как защита Отечества накладывается на это?
    3. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:26
      0
      Полностью согласен с вами. Вы еще очень тактичны,в отличии от меня.
  7. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 06:42
    +1
    Закон скорее всего примут. Интересно почему медики молчат на эту тему? Как с физиологией и болезнями с возрастом? Или болезни с возрастом не связаны? Привели бы мёд статистику по заболеваниям возрастных групп.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:55
      +4
      Цитата: Мистер Кредо
      Интересно почему медики молчат на эту тему? Как с физиологией и болезнями с возрастом?

      нормально...вон,мама у володина какая молодец ! а ведь 82 года !
      Бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова, которую в СМИ называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг.

      В СПАРКе есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей
      https://www.znak.com/2018-08-13/82_letnyaya_mat_vyacheslava_volodina_zaregistrirovala_novuyu_firmu
  8. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 06:49
    +2
    Как-то сложно представить 55-летного комбата или ротного, который наравне с молодыми лейтенантами бегает кроссы или совершает многодневные марш-броски
    Ага. Это ж как же надо было служить, чтобы в таком возрасте остаться на такой должности??? Хотя всякое бывает.
    Зато мне несложно вспомнить молодых мордастых старлеев на военной кафедре! Старлеев через пару-тройку лет после училища!
    А про "тяготы и лишения" - коллеги, а вам не кажется, что этими словами страна родная просто отмазывается от создания НОРМАЛЬНЫХ условий для жизни тех же военных в тех же дальних гарнизонах у чёрта на куличках (наверное и не только в них)?
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:24
      0
      А вы посмотрите на то сколько и какие обьекты МО строит,какие планы на дальнейшее строительство есть. Условия создают шикарные. Так что это не так!
  9. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 06:52
    +1
    9 сентября «Единая Россия» должна в очередной раз одержать «убедительную» победу на очередных выборах! И одержит.

    Замечу, что кандидаты в губеры от ЕР, официально выдвинутые, скромно не афишируют свою партийную принадлежность - на баннерах без логотипа ЕР. Ибо если зашкваришься - рейтинг упадёт...
    Военнослужащих предлагают увольнять со службы точно так, как это делается с чиновниками. Проще говоря, предлагается ввести "золотые парашюты".

    Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ), подведомственный Минфину, готовит обоснование для новой пенсионной реформы. Теперь жертвами оптимизации могут стать силовики. Об этом можно судить по публичным выступлениям директора НИФИ Владимира Назарова. По его мнению, военные пенсии надо пересматривать. И, судя по всему, довольно радикально. О некоторых подробностях Назаров рассказал на прошлой неделе в эфире «Эха Москвы».

    «Тем, кто собирается выходить на военную пенсию, надо вместо пенсии предложить нормальный социальный контракт, – пояснил экономист. – Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид и у него все в порядке, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни, и после этого он вполне как нормальный член общества может работать на другой работе».
    http://militariorg.ucoz.ru/publ/pensioneri_i_ih_gizn_na_pensii/otmenjat_li_voennym_pensiju_samye_poslednie_novosti_pora_prinimat_reshenie/2-1-0-84182
    1. avia12005 Офлайн
      avia12005 Сегодня, 07:11
      +1
      В ответ военные предложили не заключать контракт с Назаровым.
  10. Комментарий был удален.
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: cariperpaint
      Пенсия расчитывается по выслуге лет. И увольнение происходит по достижении предельного возраста.

      Вы разницу в словах предельный возраст и выслуга лет не понимаете? "Юстас-Алексу: В запас выходят по достижению предельного возраста т.е. сколько лет прожил. А вот пенсию начисляют с учетом стажа (календари, боевые, особые условия службы и прочая). По прочтении шифровку уничтожить".
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 07:20
        +2
        Я отлично все понимаю. Просто текст до конца не дописал) дальше пошли маты,и я решил его удалить)
  11. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 06:57
    +2
    Беда в том, что сейчас к силовикам по непонятным причинам кто только себя не относит: и судьи, и таможенники, и пожарные и т.д. Посмотрите на тех, кто носит непонятные образцы како-то формы и поймёте. Буквально на днях проскочила информация, что пенсионеров у МО 900 тысяч, а пенсионеров типа "силовиков" 2 миллиона. Не слабый разбег, не правда ли?
    А с попытками принять подобный закон страна наступит на грабли 90-х годов когда разбежалась практически половина армии и срочно понадобилось каким-то образом ублажать оставшихся военнослужащих какими-то подачками.
    Если бы условия несения службы соответствовали отдаче от неё народ бы разбегался? Нет, конечно. Это я апеллирую к тем, кто сравнивает условия труда на каком-либо производстве с военной службой.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:10
      0
      В 90 разбежались по другой причине. Переход на контракт распугал очень многих. Система советская всем понятна была,контракт нет.
  12. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 06:59
    +4
    Повышение пенсионного возраста - суть, жлобство буржуев, они считают, что даром не обязаны ни кого содержать, они вам дают работу, они вложили деньги в производство, они нашли нефть, газ, золото, а что сделали вы пришли поработали 8 часов? Так что рабочий или военный это инструмент, которым можно попользоваться и выкинуть, продать ни кто ведь не будет в изношенный инструмент вкладывать деньги на его восстановление, если есть новый. Поэтому и медицина не будет доступна пенсионерам, что уже заметно по ценам на лекарства. Причина жлобства - капитализм с его звериным оскалом, а не с улыбкой, как мы думали.
  13. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +2
    Какой ты пенсионер? 45-50 лет! Я вот всю жизнь...
    А когда у такого плакальщика спросишь чего же ты в таком случае не пошел в военное училище, то в ответ раздается: "Я, что всю жизнь в погонах ходить и выполнять чьи-то приказы?" Тут принцип - в чужом саду яблоки слаще.
    1. Peter Smith Онлайн
      Peter Smith Сегодня, 08:12
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Какой ты пенсионер? 45-50 лет! Я вот всю жизнь...
      А когда у такого плакальщика спросишь чего же ты в таком случае не пошел в военное училище, то в ответ раздается: "Я, что всю жизнь в погонах ходить и выполнять чьи-то приказы?" Тут принцип - в чужом саду яблоки слаще.

      Убивать людей гражданских не все хотят. Тут натура нужна. Также как и в ментовке служить. Вспомним известные события в Останкино и штурм Белого Дома, где армия расправлялась с гражданскими на стороне ельцина. Так что не надо про патриотизм, товарищ офицер. Все боятся свою краюху хлеба потерять, большинство офицеров начинают с романтиков, а заканчиваются прожжеными прагматиками.
      А раз ты служишь за деньги, значит чем ты лучше гражданского?
      И пенсии должны быть уравнены.
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 08:25
        0
        Цитата: Peter Smith
        Убивать людей гражданских не все хотят.

        Басаевы.радуевы прочие разные-ну оченно были гражданские.и такие как вы с воем мчались к военным ,п=вопя помогите,убивают.Коротка память...
        Те из военных,что в 1993 стреляли из танков,свои никчемные жизни закончили плохо.Даже генерал ВВ подавлявший законное возмущение граждан-Романов получил воздаяние,да и Лебедь.сдавший в 96 свои голоса Ельцину получил свою плату за иудино поведение.
        Цитата: Peter Smith
        Тут натура нужна

        Да.такая как у вас...в друзьях с подобной натурой не держат,всегд есть возможность получить плевок в спину.
        Цитата: Peter Smith
        Так что не надо про патриотизм

        Ну так и не толкуйте про него,не вам о нем говорить,позоря тех,кто в 1 и 2 чеченские,ради спокойствия в стране жизнь отдавал,пока вы на диване сидели.
        Цитата: Peter Smith
        Все боятся свою краюху хлеба потерять

        Вот вот,вот она квинтэссенция вашей психологии,своя рубаха ближе к телу...а защита Отечества..это не про вас,в вас зависть и вранье кипит..
  14. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 07:07
    -2
    Писал,писал злой ответ авторам,но понял, что опять забанят и удалил. Скажу одно- то, что вы сейчас сделали подло и мелко. Хотите затащить гадкими приемчиками офицеров под свои знамена? Ответ такой- ХРЕН вам!!!
    1. avia12005 Офлайн
      avia12005 Сегодня, 07:12
      0
      Это вы про чьи знамена?
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 07:13
        -1
        Все кто надо поймут, мне баны на пустом месте надоели просто.
  15. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:30
    0
    И с чего бы автор решил, что на государевых людях государство держится? Они что пашут, сеют, мат ценности создают?
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:56
      0
      Цитата: Дирижер
      И с чего бы автор решил, что на государевых людях государство держится?

      Вы можете дать определение термину государство? К.Маркс считал, что "Государство есть аппарат насилия, меньшинства над большинством". Аппарат насилия - это ни что иное как государственные люди, по другому - чиновники всех уровней.

      Цитата: Дирижер
      Они что пашут, сеют, мат ценности создают?

      Староверы живут обособленно. Сеют, пашут, создают свои мат. ценности... Можно ли их назвать государством? Конечно же нет.
  16. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 07:31
    0
    очередная бредовая статейка, коих появилось на сайте множество.... это уже не военное обозрение, а желтая газетёнка.
  17. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 07:33
    +1
    Везде хорошо где нас нет... Мне представляется что это жж не спроста... Пользуясь тем что верхи окончательно потеряли связь с народом... Среднее звено ... По примеру вторых секретарей обкомов устроивших перестройку... Решило добится каких то своих целей... Грубо говоря идет очередной передел... И когда паны дерутся у холопов чубы трещат...
  18. tralmaster. Офлайн
    tralmaster. Сегодня, 07:38
    +1
    А кто видел строителя в возрасте 60 лет на стойке???. Есть много специальностей где просто невозможно в таком возрасте работать.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: tralmaster.
      Есть много специальностей где просто невозможно в таком возрасте работать.

      Да и переучиваться на кого либо уже поздно...
  19. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 07:51
    -2
    Рассуждения многих военных(как и они сами)вызывают жалость и брезгливость.Несут какую-то ахинею,а сами только о пайках думают.
    1. Меченосец Онлайн
      Меченосец Сегодня, 08:00
      0
      Цитата: Дачник452
      Рассуждения

      Такие как вы, действительно вызывают брезгливость и презрение.
      Помолчали бы лучше.
      В свое время надо было выбирать профессию,а коль не смогли,не сумели,не способны,то и не нойте и не брызгайте здесь ядом.
      Все на что вы и вам подобные способны-с 9 до 17 и трава не расти.Вас под пули не пошлют.
  20. проходящий Офлайн
    проходящий Сегодня, 08:01
    0
    Узбагойтесь,господа ! У кого жизнь легче , у офицера или слесаря нам не решить! эти споры были всегда.
    Кто то готов по тревоге всю жизнь подниматься , а к то то от казармы шарахается .
    Поэтому
    андрей юрьевич-я вот думаю,что есть нормальная,устоявшаяся система,(что для военных,что для гражданских) и не нужно лезть в неё грязными либеральными граблями.

    Самое правильное решение!
  21. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 08:04
    0
    Все логично, сперва подавить выступления если будут гражданских, после кинуть и силовиков ...
  22. Peter Smith Онлайн
    Peter Smith Сегодня, 08:06
    0
    Цитата: avia12005
    Дело не в мерянии. Есть большая разница между военными и гражданскими. Первые идут в армию отдавать свои жизни без колебаний за Родину. Вторые идут зарабатывать. Разница есть???

    Процент востребованности " отдать жизнь" невелик. Те кто реально участвовал в боевых действиях могут и раньше чем в 40 лет на пенсию идти. А штабные крысы пускай как гражданские на пенсию идут.