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В честь Маккейна. В Грузии и Литве предложили увековечить память сенатора

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В Грузии решили увековечить память американского сенатора Джона Маккейна. С инициативой назвать в его честь одну из улиц Батуми выступил в городском собрании города председатель фракции саакашвилевского "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В честь Маккейна. В Грузии и Литве предложили увековечить память сенатора


Камадзе предложил официально переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу Маккейна "за заслуги сенатора перед Грузией". На данный момент руководство Батуми никак не отреагировало на инициативу Камадзе. Да и почему именно улицу Лермонтова решили переименовать? Неужто мстят поэту за нетленные строки: "Бежали робкие грузины"?


Необходимо напомнить, что ныне покойный сенатор Джон Маккейн в 2010 году получил из рук президента Грузии Михаила Саакашвили орден "Национальный герой Грузии" за поддержку Тбилиси во время войны 08.08.08. Именно Маккейну принадлежат слова: "Сегодня все мы - грузины", сказанные им во время событий в Южной Осетии.

Между тем, с инициативой увековечивания памяти Маккейна выступили и в Литве. С предложением о названии в честь американского сенатора улицы или сквера столицы Литвы - Вильнюса, выступил председатель парламентской партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы" Габриелюс Ландсбергис. Правда в Вильнюсе пока не определились, какой именно объект столицы будет "достоин" назваться в честь американского сенатора.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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41 комментарий
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 14:27
    +10
    Что им еще остается?))) Пускай соревнуются, кто глубже лизнет... Никто не удивится если вна украине город переименуют.
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 14:31
      +3
      В Грузии и Литве предложили увековечить память сенатора.
      Я так понимаю Украина, Эстония и Латвия с Польшей не уважают Маккейна?
      1. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 14:39
        +4
        Они еще не сообразили
        1. Leeds Офлайн
          Leeds Сегодня, 14:57
          +3
          Если увековечивать всех, отошедших в мир иной, проклиная Россию и все русское, не хватит ни улиц, ни школ, ни сел, переулков, даже если подключить соседей из друхих свободных от нашего «ига» хосудаств.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 15:50
            +1
            Это точно сказано.
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 16:00
              +2
              В честь Маккейна. В Грузии и Литве предложили увековечить память сенатора

              Для туземных дураков-лизоблюдов - т.н. "полезных идиотов" для США, - как говорится, законы истории не писаны.
      2. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 18:20
        0
        Цитата: Николай Николаевич
        Я так понимаю Украина, Эстония и Латвия с Польшей не уважают Маккейна?

        hi
        Не совсем так. Вы считаете "рагулей" менее глупыми, чем грузины или литовцы? Обижаете, однако. bully
    2. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 14:39
      +4
      Есть такой. Макеевка. Только он теперь в ДНР. Маккейновки еще не хватало.
      1. Cottodraton Офлайн
        Cottodraton Сегодня, 16:12
        0
        Скорее Маккенополь!)
    3. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 14:42
      +5
      Цитата: maxim947
      Пускай соревнуются, кто глубже лизнет...

      Лизать покойников? Фу, какая гадость. Но шавки у янкесов не брезгливые, за пару центов вылижут.
      Пы.Сы. Кстати, как там депутаты ГД, не придумали еще почтить его память массовым вставанием и общероссийским трауром (как они недавно приветствовали делегацию госдепа янкесов) negative
      1. shark Офлайн
        shark Сегодня, 14:54
        +5
        Они могут. Достаточно вспомнить, как избранники народа, подобострастно повскакивали со своих мест,когда в думу соизволили прийти светлые эльфы. ))) Одна Поклонская осталась сидеть. Чем вызвала мое искреннее уважение.
    4. Николай Грек Офлайн
      Николай Грек Сегодня, 15:01
      +4
      Цитата: maxim947
      Что им еще остается?))) Пускай соревнуются, кто глубже лизнет... Никто не удивится если вна украине город переименуют.

      пусть переименовывают...они даже не осознают, что благодаря маккеше хрузия потеряла 20% территорий!! wink yes laughing laughing laughing
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 15:55
        +2
        Пусть вьетнамцев пригласят на открытие, они им мозги прочистят.
      2. Pirogov Офлайн
        Pirogov Сегодня, 17:26
        +1
        Цитата: Николай Грек
        пусть переименовывают...они даже не осознают, что благодаря маккеше хрузия потеряла 20% территорий!!

        Тяжело признать себя дур.аком.
    5. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:00
      +2
      Срочно найти добровольцев из грузин и литовцев, ДАБЫ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ! Часы боевого сенатора, бережно сохранённые им во вьетнамском плену(глубоко в душеlaughing), будут торжественно вставлены родственниками покойного в очередного героя!
    6. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 16:08
      +1
      вна украине город переименуют.

      Маккиев laughing
  2. igorspb Офлайн
    igorspb Сегодня, 14:29
    +4
    Какие идеалы - такие и "герои", тем более когда своих нема....
  3. Dimontius Онлайн
    Dimontius Сегодня, 14:37
    +14
    Рядом с Ссовцами в Литве ему самое и место.
    1. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 15:03
      +1
      ЦИЦЕРОН!!!!Теперь болеть "ЗА" украину некому,так что болей сама,только сама!
  4. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 14:45
    +2
    скоро скверов у нас не хватит fellow
  5. Комментарий был удален.
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:00
    0
    Ну пусть подерутся за право "увековечить" ( литва и Грузия)
  7. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:02
    +1
    Да хоть,ВСЕ улицы,а лучше ВСЕ города свои ,обзовут,в честь покойничка!))
    Вот ЭТО ,будет память! wassat
    Пы.Сы. Так,через Nнное количество лет, в Грузии и Литве,все улицы будут носить имена покойных американских сенаторов-русофобов laughing
  8. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 15:04
    +3
    Одно слово Холопы
  9. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 15:07
    +2
    Насыпать большой холм, соорудить на нем каменного истукана, с надписью, что это его великопреподобие сенатор Маккейн. И каждое воскресенье ходить бить башку о камни, молясь чтобы дурь не покидала их больные головы.
  10. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 15:13
    +2
    Кстати и нам бы как-то увековечить. Хошь как хошь, а десяток с лишним разбитых амеровских самолетов и подоженный авианосец на Героя Советского Союза думаю всяко тянет. laughing
  11. notingem Офлайн
    notingem Сегодня, 15:20
    +1
    Захоронить Маккейна в Грузии и Литве. Я за
  12. g1washntwn Офлайн
    g1washntwn Сегодня, 15:20
    +1
    Пусть называют, что им мешать. Главное, пусть не забудут по традиции Джона на открытии вместо бутылки шампанского шваркнуть об стену самолётом :)
  13. hhhhhhh Офлайн
    hhhhhhh Сегодня, 15:28
    +2
    Сбитый летчик хороший пример подрастающему поколению.
  14. Slinqshot Офлайн
    Slinqshot Сегодня, 15:33
    +2
    Народ-проститутка. Надо было 888 и Аджарию у них отжать. В лемберге тоже есть улицы дудаева, линкольна и Вашингтона. Видать выдатни украинськи диячи.
  15. brasist Офлайн
    brasist Сегодня, 15:40
    +2
    Надо бы быть поосторожней а то может получиться что Трамп возьмёт власть в свои руки и придётся в очередной раз переобуваться...
  16. тагил Офлайн
    тагил Сегодня, 15:44
    0
    Необходимо напомнить, что ныне покойный сенатор Джон Маккейн в 2010 году получил из рук президента Грузии Михаила Саакашвили орден "Национальный герой Грузии" за поддержку Тбилиси во время войны 08.08.08.

    Вспомнилось из одной книги как американец отнесся к награде данной ему правительством одной дружественной страны.
    На следующий день, когда на аэродром в Чунцине провожать генерала пришли высокопоставленные чины правительства, они. увидели, что, несмотря на жару, генерал разгуливал в плаще. Думали, что генерал действительно плохо себя чувствует.
    За пять минут до отлета самолета на аэродром прибыл сын Чан Кайши генерал Цзян Цзиньго, чтобы от имени президента пожать на прощанье руку столь выдающемуся человеку. Но Стилуэлл не стал дожидаться волнующей церемонии. Он сбросил плащ на руки адъютанта, а сам стал нарочито медленно подниматься в самолет. Все присутствующие, включая американского посла, пришли в состояние нервного шока, а потом истерически расхохотались: на правой ягодице генерала Сталуэлла блестел высший орден, которым только вчера наградил его Чан Кайши.
    Я думаю покойный носил грузинскую награду также.
  17. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 15:55
    +1
    За что же покойничку такое наказание? Он был профессиональным русофобом, думаю, что с грузинами и прочими шумерами общался не в удовольствие, а по необходимости, держал кукиш в кармане.
  18. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 16:02
    +1
    Однажды с Главкомом ВВС СССР мне пришлось срочно прилететь в Литву на полигон (район города Джамискяй). Здесь был показ точного бомбометания с высоты 5 тыс. метров (погрешность составляла 20 метров). Отлетало звено наших штурмовиков, оценили результат, Все отлично, это был конец 80-х годов. Я поехал на машине в город и вижу на шоссе обозначение нас. пункта "Дружба". Но какие то подонки закрасили это обозначение и написали свое. Пришлось заехать в Горсовет и поговорить с Председателем. Все исправили. Это я к чему. Уже тогда были настроения против России и СССР в Литве.
  19. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 16:04
    +1
    Пусть им из ФШи пришлют пару куриных костей, скажут что это часть мощей макейна, сявки все будут на это молиться и успокоятся уже...
  20. Valter1364 Онлайн
    Valter1364 Сегодня, 16:13
    +1
    Как вариант, отлить в бронзе две седалищных мышцы покойного. И пусть целуют. soldier lol
  21. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 16:16
    +1
    Я думаю для идентификации ненавистников России в скором времени придется ввести такое понятие, как литовогрузин.
  22. Alex Justice Офлайн
    Alex Justice Сегодня, 16:58
    +2
    Даже 60% англичан в английской прессе не опечалены смертью. Ставят сотни минусов любителям Маккейна.
  23. astepanov Онлайн
    astepanov Сегодня, 17:01
    0
    А почему бы и нам не увековечит память героя США? Что, нет у нас городских свалок, скотомогильников, помоек? И все - безымянные...
  24. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 17:18
    +1
    А почему ему до сих пор не дали Героя Союза или Героя РФ? Уничтожил 25 американских самолетов, серьезно повредил американский авианосец. Кто в СССР (РФ) может похвастаться таким результатом?
  25. nord62 Офлайн
    nord62 Сегодня, 17:28
    +2
    осиновый кол ему в могилу ! am
  26. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 17:45
    +1
    Ну сейчас пойдет волна по всем "бывшим" ..Лишь бы Россию позлить и лизнуть Вашингтону! Мы в России к этому уже привыкли и просто все запоминаем на будущее . Спасибо вам ,что открыли нам наивным "иванам " глаза .. hi Теперь все по честному будет и без обиды на нас .. bully Генералы Ермоловы у нас могут появиться в Армии ! soldier