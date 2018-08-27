В честь Маккейна. В Грузии и Литве предложили увековечить память сенатора

В Грузии решили увековечить память американского сенатора Джона Маккейна. С инициативой назвать в его честь одну из улиц Батуми выступил в городском собрании города председатель фракции саакашвилевского "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Камадзе предложил официально переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу Маккейна "за заслуги сенатора перед Грузией". На данный момент руководство Батуми никак не отреагировало на инициативу Камадзе. Да и почему именно улицу Лермонтова решили переименовать? Неужто мстят поэту за нетленные строки: "Бежали робкие грузины"?Необходимо напомнить, что ныне покойный сенатор Джон Маккейн в 2010 году получил из рук президента Грузии Михаила Саакашвили орден "Национальный герой Грузии" за поддержку Тбилиси во время войны 08.08.08. Именно Маккейну принадлежат слова: "Сегодня все мы - грузины", сказанные им во время событий в Южной Осетии.Между тем, с инициативой увековечивания памяти Маккейна выступили и в Литве. С предложением о названии в честь американского сенатора улицы или сквера столицы Литвы - Вильнюса, выступил председатель парламентской партии "Союз Отечества – христианские демократы Литвы" Габриелюс Ландсбергис. Правда в Вильнюсе пока не определились, какой именно объект столицы будет "достоин" назваться в честь американского сенатора.