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Потомком ГАЗ-66 заинтересовались в странах Азии и Африки

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Минский завод колесных тягачей представил на форуме «Армия-2018» проверенный в эксплуатации грузовик МЗКТ-500200, сообщает Российская газета.



Машина уже хорошо известна, но для иностранцев остается белорусским сюрпризом.


Грузовик МЗКТ-500200 создан по мотивам советского ГАЗ-66, который в свое время был, пожалуй, самым популярным бортовым автомобилем Советской армии. Его преимущества заключались в неприхотливости, простоте в управлении и техобслуживании. Машина без особых нареканий эксплуатировалась на протяжении десятилетий во всех регионах СССР, а также во многих зарубежных странах.

Но время этой рабочей лошадки прошло. В России новых версий этого автомобиля не создавалось. А вот в Беларуси сделали. По ряду параметров новый грузовик превзошел своего предшественника.

Полноприводный (4х4) МЗКТ-500200 имеет грузоподъемность до 3 т и развивает скорость до 95 км/час. Запас хода – 1000 км. Он ниже ГАЗ-66, что повысило его устойчивость, и более проворен при поворотах. Кроме того, стало легче загружаться в кузов.

Автомобиль МЗКТ-500200 хорошо показал себя на службе в пограничных войсках Беларуси. На военно-техническом форуме «Армия-2018» грузовиком заинтересовались представители нескольких африканских и азиатских стран.

Использованы фотографии:
http://www.volatdefence.com
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53 комментария
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 14:40
    +6
    Крайне проходимый грузовик, и для небольшого объема груза - самое то. Но для нас все равно - шишига)
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 14:57
      +5
      Полагаю правильный ход, да интересом подтверждается. Ниша после 66 не занята, все, что предлагается на порядок дороже и с не всегда нужными опциями. А вот ниша дешевого неприхотливого и надежного ГАЗ-66 свободна, думаю пойдет...
      1. алексеев Офлайн
        алексеев Сегодня, 15:53
        +7
        Цитата: Николай Николаевич
        вот ниша дешевого неприхотливого и надежного ГАЗ-66 свободна, думаю пойдет...

        Газ-66 и сейчас выпускается, только кабина капотная, да дизель применяют в комплектации вместо бензинового мотора. Называется Газ 3308 "Садко". yes
        Это о "свободной нише".
        МЗКТ-500200 весит около 5,3 т, Газ-66 - 3,5 т. Правда грузоподъёмность и минчанина всего 3 т, у 66-го - 2 т, "Садко" -2,5.
        Так что ниши тут разные: МЗКТ подбирается к двухосному Камазу - ВДВ ( 7 т масса) , и по цене, наверное, тоже: дизель ЯМЗ-534 стоит (свыше 600 тыс. р.) почти как бензиновая "шишига".
        Жаль что ныне много не компетентных болтологий, в т.ч. и на ВО.
        А велосипеды на МЗКТ изобретать не нужно, лучше делать тягачи и, поставить дело так, чтобы, по различным причинам, зачастую не только технического характера, потребитель не опасался их брать.
        1. АнпеЛ Офлайн
          АнпеЛ Сегодня, 16:32
          0
          неприхотливость шишиги это да, но насчет надежности я бы не согласился. возможно до определенного возраста (пробега) машина о себе не заявляет, но потом... одна из самых "нецензурных" машин. при всем этом в деревню я бы себе такую (просто 66-й) взял.
  2. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 14:44
    +3
    Вроде проехали эту тему. Кабина над передней осью. Теперь так не модно. При наезда на мину особенно не поздоровится.
    1. самоход Онлайн
      самоход Сегодня, 16:52
      +3
      Цитата: zapfen
      +3
      Вроде проехали эту тему. Кабина над передней осью. Теперь так не модно. При наезда на мину особенно не поздоровится.

      можно подумать армейские автомобили только и делают, что по минным полям ездят. привезти хлебушка с хлебозавода или наряд из комендатуры развести по точкам предлагаете на MRAP'е? не дорого ли обойдется?
  3. Мих1974 Офлайн
    Мих1974 Сегодня, 14:48
    +4
    А чем заменили 66 в войсках, ну то есть подразумевается списание и "выбытие" шишиг и должны же были в Штабе как то это предусмотреть? Камаз конечно штука хорошая, но вроде как более прожорливая и судя по войне в Украине (а это самый близкий вариант "большой войны") "камаз" зачастую будет избыточен и более габаритен. Как минимум ополчению не хватает именно "66" и "буханок". Это было связанно с мобильностью ведения войны и бессмысленностью загрузки "камазов" под завязку.
    ПыСы: сужу дилетантски только по открытым источникам, видео, фото, записи бойцов ЛДНР.
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 14:54
      +2
      Вроде как замена подразумевался КАМАЗ-4350 "Мустанг". 26,5 литров на сотню. Тут всеhttps://promplace.ru/gruzovye-avtomobili-staty-i-obzory/kamaz-4350-1326.htm
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:27
        +6
        Шишиги нет, нет ЗиЛ-157, ЗиЛ-131 нет. Одни Камазы...Коррупция, понимаешь ли...
        1. Город нашенский Офлайн
          Город нашенский Сегодня, 15:30
          0
          Коррупция, понимаешь ли...
          Ну как в свое время Погосян МиГ задвинул
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 15:33
            +2
            Я автомобильный человек. Про МиГ и СУ не берусь сказать, но ЗиЛ 157, с гидроусилителем и хорошей печкой, да в условиях войны...Пока Камаз клепает один штука, ЗиЛ бы пять сделал бы...
            1. Город нашенский Офлайн
              Город нашенский Сегодня, 15:38
              +1
              Ясненько. Но по-моему 157й передал эстафету Уралу, шишига с ним в разных весовых категориях.
              1. Zaurbek Офлайн
                Zaurbek Сегодня, 15:46
                0
                В таком весе только ГАЗы, но НЕКСТов одобренных военными еще нет. А у белорусов неплохая серия появилась 8х8, 6х6, 4х4....все на одних агареатах подвески. и типа ТИГРа нашего еще машина.
              2. sabakina Офлайн
                sabakina Сегодня, 15:49
                +1
                В том то и дело, что нужны разные весовые категории. Одно дело, извините, возить корм хрюшкам для подсобного хозяйства, (хотя сумлеваюяь, что таковые остались), или там в банно-прачечный комбинат (что я с отцом не раз делал), и подвозить боеприпасы на передовую, загруженным до верху.
                1. Город нашенский Офлайн
                  Город нашенский Сегодня, 15:56
                  0
                  нужны разные весовые категории
                  Так а я и про это. Мустанг с 66м, в одной весовой категории, 4х-осный, безкапотный грузовик. Возить корм хрюшкам, и не только, пойдет laughing
          2. Slinqshot Офлайн
            Slinqshot Сегодня, 15:36
            0
            Это и про Ту говорила - пока жив ни один новый Ту не взлетит.
            1. sabakina Офлайн
              sabakina Сегодня, 15:53
              0
              Цитата: Slinqshot
              Это и про Ту говорила - пока жив ни один новый Ту не взлетит.

              Хто говорила?
        2. Мих1974 Офлайн
          Мих1974 Сегодня, 15:31
          0
          Простите - не специалист по авто )) лишь делал вывод наблюдая по видео как идет война вна Украина. feel
    2. Dreamboat Офлайн
      Dreamboat Сегодня, 15:28
      +3
      "Шишига" это даже не прошлое, а позапрошлое поколение. В "народном хозяйстве" ее сменил капотный "Газ Егерь" и полноприводные Камазы, (в 2019 ждем в серии ГазЕгерьNext, пока презентованный только на выставках). В войсках своя наменклатура, но, похоже, ставка сделана на MRAP серии "Тайфун" (4х4 и ВДВ) или "Тигры" с "Выстрелами". Ниша "Шишиги": перевозка небольшого буксируемого вооружения с расчетом постоянно сужается в связи с сокращением буксируемого вооружения и осознанием, что перевозка людей в бортовых грузовиках чревата.
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 15:41
        0
        Так МО сказало в этом году что обычных уралов и камазов в войсках больше не будет. Тайфуны и торнадо.
      2. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 15:44
        +2
        Ниша "Шишиги": перевозка небольшого буксируемого вооружения с расчетом постоянно сужается в связи с сокращением буксируемого вооружения и осознанием, что перевозка людей в бортовых грузовиках чревата
        Вся современная теория войны строится лишь на предположениях, т.к. войн серьезных не было давно (и слава Богу). Если таковая начнется, ядрёные страны однозначно будут участвовать. А если они будут участвовать, там уже и MRAPы не помогут
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 16:03
          +1
          Александр, если начнётся ядрённая война, автомобили вообще будут неактуальны, учитывая их электронную начинку. Только бабины и катушки зажигания спасут нас.
          1. Город нашенский Офлайн
            Город нашенский Сегодня, 17:44
            0
            Достанут те где нет электроники, за нами не заржавеет laughing
      3. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:56
        +2
        Dreamboat, невозможно унифицировать автомобиль. Или он для крупного дела, или он для мелкого. Вы же не будете возить отходы для хрюшек на БЕЛаЗе, имея под рукой ЗиЛ?
    3. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 15:44
      +3
      А чем заменили 66 в войсках...

      Заменили газонами
  4. болот Онлайн
    болот Сегодня, 14:49
    +1
    Есть отменный КАМАЗ-4326,Есть ГАЗ Садко НЕКСТ с капотом,планирую купить с переделкой для отдыха.
    Так кому нужен будет МЗКТ-500200,если по цене будет дешевле.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: болот
      Есть отменный КАМАЗ-4326,Есть ГАЗ Садко НЕКСТ с капотом,планирую купить с переделкой для отдыха..
      болот, и давно стал баем? wink
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 15:19
        0
        Цитата: sabakina
        болот, и давно стал баем?

        Да где то после 2007 года.И то богаче был бы если три однокомнатные по 100 скинул до это го года,ну не беда брал по 4.5-8 тысяч,с 1996-2000 годах. laughing
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 16:08
          +2
          Усё понятно с тобой, болот. Всё же Советские фильмы пророческие... wink

          1. болот Онлайн
            болот Сегодня, 16:13
            +2
            Цитата: sabakina
            Усё понятно с тобой, болот. Всё же Советские фильмы пророческие...

            И что?Я в большой нашей семье единственный имею сухопутное командное образование. laughing Все близко живут,в 20 -30 минутах езды.Так что не большую армию могу собрать,человек за 100 а там и их родня подтянется. laughing
    2. танк66 Офлайн
      танк66 Сегодня, 15:14
      +5
      Несколько лет капиталил технику Транснефти.какого только не попадалось... вплоть до пожарного танка.Самое гемморойное - это садко /вспомню и плюну/.Не бери,друг.Пожалеешь.А по теме : для рыбалки -охоты ,с проблемами /типа сертификации для гибддд/ в шишигу с консервации , ставили белоруссовский дизель "через плиту" от КПП /от МТЗ-80 их там несколько модификаций/ кунг напидоривали - получалась сказка .Конечно ,по трассе ,даже 80 не идет,зато на день - ведро солярки...По любым ипеням /где мин нету/ laughing
      Вот бы кто серийно поженил. А про супер-66,читал в нете /сам не щупал/ погранцы белорусские плюются,и двигун турбо -еще сыроват для армии....
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: танк66
        .Самое гемморойное - это садко

        Про тех знаю,по этому НЕКСТ,хочу взять.Три Автобуса на Маршруте,уже бабки свои отбили.
        Цитата: танк66
        кунг напидоривали - получалась сказка

        Вот то самое сделаю,так еще и катерок планирую купить,а там полуприцеп.,как раз права менял,практически все категории открыл.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 16:13
          0
          Это как? Менял права за взятку? а учится на категории не пробовал? и какм боком автоинпекция к судоходству? belay
          1. болот Онлайн
            болот Сегодня, 16:17
            0
            Цитата: sabakina
            Это как? Менял права за взятку? а учится на категории не пробовал? и какм боком автоинпекция к судоходству?

            Срок подошел к обмену,10 лет,везде учился есть и сертификаты.Бабки если давал только если мимо очереди,да по быстрее.
  5. болот Онлайн
    болот Сегодня, 15:03
    +2
    К стати Шишига машина отменная,бензиновая.Жрет от 72 до 92 бензин а так клапана подгорают,лечится регулировкой момента зажигания.Но сидишь в нем как на "измене" рычаг КПП не удобно расположен,да и двойной выжим сцепления,коробка без синхронизаторов.Так что машина славная но вчерашний день.76-80 уже не выпускают а 92 дорог,да да и соляра блин у нас как 95 бензин стала по стоимости.

    За то с кривого с полпинка заводится,как 52-53 и тд.Да в любой мороз.
  6. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:07
    0
    Он ниже КАЗ-66, что повысило его устойчивость
    шо за зверь такой? "Колхида"? laughing
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 15:34
      0
      Грузинское чудо))) так ее и звали)))
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:16
        0
        Да в курсе, сам по молодости лет за картошкой на этом чюде юде ездил. wink Я про текст в статье...
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: sabakina
      "Колхида"?

      У грузин руки из одного места растут, ни разу не слышал хороших слов про Колхиду. К нам пригоняли одну на ремонт, попросили заменить на обыкновенный 130-ый. На грузинской телеге только чай возить, кабина на ходу откидывалась, да похоже что эти тачки детский сад в нетрезвом виде собирал.
  7. Antidote Онлайн
    Antidote Сегодня, 15:07
    +2
    Как это не создавалось? Газ Садко сделан как развитие 66 с учётом его преимуществ и с нормальной эргономикой для водителя.
  8. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 15:19
    +1
    Его преимущества заключались в неприхотливости, простоте в управлении и техобслуживании.

    Явно автор этих слов не сидел в кабине и не пробовал подергать рычаг скоростей за седлухой. А открыть капот или откинуть всю кабину - разные вещи. Косяков в такой компоновке полно - преимущество одно - маневренность, что особенно ценно было на горных дорогах. Но тот же Афган показал, что подрыв мины под колесами капотного грузовика увеличивает шансы выживания экипажа.
    Автомобиль МЗКТ-500200 хорошо показал себя на службе в пограничных войсках Беларуси

    Первая версия белорусского 66го была не столь удачная, кстати, и никак себя не показала нигде
  9. БАБА ШУРА Офлайн
    БАБА ШУРА Сегодня, 15:24
    +3
    Подарите белоруссам циркуль.
  10. andrewkor Онлайн
    andrewkor Сегодня, 15:34
    0
    Всем был хрош ГАЗ-66,но двухместная кабина это ,я считаю,недостаток.Везли меня на дембель с точки в часть,место было только по тентом.Ноябрь ,Подмосковье,за бортом -20.Спасибо,водитель ещё и свой бушлат пожертвовал укрыться.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:21
      0
      Я ехал на капоте ГАЗ-66 во втором классе из санаторно-лесной школы на каникулы. Как батя взял Шишигу для перевозки меня, покрыто тайной.
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:41
    0
    "Шишига" это история нашей армии и нашей оборонки!!! Почему мы не делали ей замену, не знаю, но Белорусам от меня за их вариант респект и уважение!!! hi Свято место пусто не бывает -не сделаем мы, сделают другие!!!! hi
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      -не сделаем мы, сделают другие!!!!

      У Камаза такое есть.А так Шишига это копипаст мереносвкого Унимага.Был у меня 1966 года выпуска,привезли с бундесферовской распродажи.Купили у меня рыболовы-охотники.
  12. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 16:11
    +1
    Грузовик МЗКТ-500200 создан по мотивам советского ГАЗ-66, который в свое время был, пожалуй, самым популярным бортовым автомобилем Советской армии.

    Я надеюсь, что все рукоятки переключения передач оставили как на шишиге - справа от водителя, за его спиной? laughing


    Говорят что у человека, отъездившего на шишиге больше трёх месяцев, правая рука растёт из поясницы.     ©
  13. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 16:19
    0
    Передняя подвеска независимая! Отсюдова и устойчивость и меньшая высота. Кабина гут! Показали бы управление коробкой laughing , а то фраза (Его преимущества заключались в неприхотливости, простоте в управлении и техобслуживании) меня просто убила laughing Кто на шишиге научился переключать передачи будет ездить на чём угодно wassat
  14. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 16:31
    0
    Шедевральный, неубиваемый, танковой проходимости.
    Можем, когда захотим!
  15. Мирный Атом Офлайн
    Мирный Атом Сегодня, 16:39
    0
    Цитата: sabakina
    Он ниже КАЗ-66, что повысило его устойчивость
    шо за зверь такой? "Колхида"? laughing

    Вспоминаю лето 83-го,в стройотряде,на Полтавщине,строили коровник.Возили нас на новенькой "Колхиде". Так вот,еду в кабине с другом,остальные - в кузове.Проехали пару километров - и тут водила начинает дико материться!Смотрю - а у него в руках рычаг переключения передач отдельно от машины.Короче ,вылетела какая-то шпилька,рычаг и отвалился!Говорит: когда поехали с завгаром в Кутаиси получать пепелац,начальник отдела сбыта автозавода спросил,откуда гости.Услышав про Украину,кратко резюмировал :"Нэ доедэт!" Вот такая история)))))))))))))))))
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 17:01
      0
      У колхиды не было кузова! Был полуприцеп!
  16. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:53
    0
    Шишига из любой попы могла вылезать, но в Афганистане на минах погибло много. Около 1'5 л.назад по ТВ была передача о шишиге . На ГАЗе вроде создали преемника "шишиге" дай бог, чтобы он был такой же как трудяга"шишига"
    1. Doliva63 Онлайн
      Doliva63 Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: vladcub
      Шишига из любой попы могла вылезать, но в Афганистане на минах погибло много. Около 1'5 л.назад по ТВ была передача о шишиге . На ГАЗе вроде создали преемника "шишиге" дай бог, чтобы он был такой же как трудяга"шишига"

      У бестолкового начальства на грамотно поставленной мине любой грузовик погибнет, однако, в том числе и бронированный - иные мины БТР насквозь пробивают.