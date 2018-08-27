Потомком ГАЗ-66 заинтересовались в странах Азии и Африки
Минский завод колесных тягачей представил на форуме «Армия-2018» проверенный в эксплуатации грузовик МЗКТ-500200, сообщает Российская газета.
Машина уже хорошо известна, но для иностранцев остается белорусским сюрпризом.
Грузовик МЗКТ-500200 создан по мотивам советского ГАЗ-66, который в свое время был, пожалуй, самым популярным бортовым автомобилем Советской армии. Его преимущества заключались в неприхотливости, простоте в управлении и техобслуживании. Машина без особых нареканий эксплуатировалась на протяжении десятилетий во всех регионах СССР, а также во многих зарубежных странах.
Но время этой рабочей лошадки прошло. В России новых версий этого автомобиля не создавалось. А вот в Беларуси сделали. По ряду параметров новый грузовик превзошел своего предшественника.
Полноприводный (4х4) МЗКТ-500200 имеет грузоподъемность до 3 т и развивает скорость до 95 км/час. Запас хода – 1000 км. Он ниже ГАЗ-66, что повысило его устойчивость, и более проворен при поворотах. Кроме того, стало легче загружаться в кузов.
Автомобиль МЗКТ-500200 хорошо показал себя на службе в пограничных войсках Беларуси. На военно-техническом форуме «Армия-2018» грузовиком заинтересовались представители нескольких африканских и азиатских стран.
Машина уже хорошо известна, но для иностранцев остается белорусским сюрпризом.
Грузовик МЗКТ-500200 создан по мотивам советского ГАЗ-66, который в свое время был, пожалуй, самым популярным бортовым автомобилем Советской армии. Его преимущества заключались в неприхотливости, простоте в управлении и техобслуживании. Машина без особых нареканий эксплуатировалась на протяжении десятилетий во всех регионах СССР, а также во многих зарубежных странах.
Но время этой рабочей лошадки прошло. В России новых версий этого автомобиля не создавалось. А вот в Беларуси сделали. По ряду параметров новый грузовик превзошел своего предшественника.
Полноприводный (4х4) МЗКТ-500200 имеет грузоподъемность до 3 т и развивает скорость до 95 км/час. Запас хода – 1000 км. Он ниже ГАЗ-66, что повысило его устойчивость, и более проворен при поворотах. Кроме того, стало легче загружаться в кузов.
Автомобиль МЗКТ-500200 хорошо показал себя на службе в пограничных войсках Беларуси. На военно-техническом форуме «Армия-2018» грузовиком заинтересовались представители нескольких африканских и азиатских стран.
- Использованы фотографии:
- http://www.volatdefence.com
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