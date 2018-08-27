Денонсации не будет. Киев не хочет разрывать договор с РФ по Азовскому морю

Украина не будет денонсировать соглашение с Россией по Азовскому морю. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в ответ на призывы некоторых украинских политиков разорвать договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.Зеркаль в честности заявила, что о разрыве договора с Россией по совместному использованию Азовского моря не может быть и речи, так как в случае денонсации соглашения Россия получит возможность заявить о "территориальном споре". Руководство страны будет "искать другие рычаги влияния на Москву", чтобы решить вопрос с задержанием гражданских судов, следующих в украинские порты.Ранее Киев обвинил Москву в блокировке судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск, из-за чего Украина несет большие финансовые потери. При этом на Украине признают, что российские пограничники не нарушают международное морское право и действуют в рамках закона.Соглашение между Россией и Украиной о статусе Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года. Согласно договора Азовское море и Керченский пролив признаны исторически внутренними водами государств. Любые споры, связанные с договором, было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".