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Денонсации не будет. Киев не хочет разрывать договор с РФ по Азовскому морю

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Украина не будет денонсировать соглашение с Россией по Азовскому морю. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в ответ на призывы некоторых украинских политиков разорвать договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Денонсации не будет. Киев не хочет разрывать договор с РФ по Азовскому морю


Зеркаль в честности заявила, что о разрыве договора с Россией по совместному использованию Азовского моря не может быть и речи, так как в случае денонсации соглашения Россия получит возможность заявить о "территориальном споре". Руководство страны будет "искать другие рычаги влияния на Москву", чтобы решить вопрос с задержанием гражданских судов, следующих в украинские порты.


Ранее Киев обвинил Москву в блокировке судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск, из-за чего Украина несет большие финансовые потери. При этом на Украине признают, что российские пограничники не нарушают международное морское право и действуют в рамках закона.

Соглашение между Россией и Украиной о статусе Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года. Согласно договора Азовское море и Керченский пролив признаны исторически внутренними водами государств. Любые споры, связанные с договором, было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".
Использованы фотографии:
https://www.unian.net/
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32 комментария
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  1. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 15:31
    +9
    Это как в том анекдоте
    -Россия на нас напала это война мi должны наказать агрессора!
    -А почему товарооборот между Россией и Украиной растет и транзит газа никто не прерывал?
    -Ах ты ж москаль це провокацийнii вопрос!
    1. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 15:45
      -23
      Ну анекдот-не анекдот,а вот что странно:утверждая,что власть на Украине не легитимная и преступная,власть России борется не с властью Украины,не с конкретными её представителями(взять ту же фабрику Порошенко),а пытается кроить Украину и её граждан.Работники мариупольского порта страдают именно от действий РФ,при том,что никакой симпатии к Порошенко и его банде не испытывают.Теперь же их антипатии распространятся и на Россию,действия которой лишают их средств к существованию.И рассказывать им про то,что в их обнищании виноват Порошенко-ну как то глупо...Это не Порошенко злоупотребляя своей силой преднамеренно держит суда .Ладно,поживём-увидим,что дальше.Но в том,что Россию считает дружественным государством всё меньшее число украинцев,виновата не только злобная укрозомбипропаганда...
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 15:52
        +6
        Прошло время оглядывания назад. И тогда были плохими и сейчас. Хрен редьки не слаще. hi
        1. майор Юрик Офлайн
          майор Юрик Сегодня, 17:22
          0
          Если ваш сосед сошёл с ума, то это неприятность,а не беда! Слушать его дурные речи вовсе не обязательно,ну сумашедший,что возьмёшь! Главное держать на готове "вежливых"санитаров,чтобы не расслаблялся, а в остальном...... fool
      2. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 15:53
        +17
        Ну да. Украинские власти будут захватывать наши суда, а мы смотреть на это и вздыхать, ой, только бы рабочим мариупольского порта спокойно спалось. А наши моряки пусть посидят в тюрьмах или на рейдах. Пусть эти несчастные трудящиеся зададут вопрос своей власти, зачем она незаконно удерживает российские суда. Но нет, Россия виновата!
        1. revnagan Офлайн
          revnagan Сегодня, 15:57
          -11
          Цитата: Moskovit
          Ну да. Украинские власти будут захватывать наши суда, а мы смотреть на это и вздыхать, ой, только бы рабочим мариупольского порта спокойно спалось.

          Украина формально действует в рамках международного законодательства,как и Россия в отношении досматриваемых судов.К чему приведёт это противостояние-посмотрим.Однако градус эммм...взаимного...недопонимания растёт.
          1. BAI Офлайн
            BAI Сегодня, 17:13
            +4
            Украина формально действует в рамках международного законодательства,

            Это когда захват и насильственное удержание судна вошли в международное законодательство?
          2. Moskovit Офлайн
            Moskovit Сегодня, 17:18
            +1
            Кто начал повышать этот градус? Украинская власть действует как хулиган - дашь слабину, сразу садится на шею.
            Что вытворяли татарские нацисты во время блокады Крыма? Разве кто-нибудь на Украине переживал о страданиях и неудобствах крымчан? А сейчас украинцы переживают о жителях Донбасса?
        2. revnagan Офлайн
          revnagan Сегодня, 16:06
          -9
          Да кстати,вы сами пишите-"украинские власти".Это они ведут себя по хамски.Вот и наказывайте их.Объявите санкции,международное преследование.Это же не работники портов в Мариуполе пакостят.
          1. Серж Горелый Офлайн
            Серж Горелый Сегодня, 17:15
            +2
            Цитата: revnagan
            Да кстати,вы сами пишите-"украинские власти".Это они ведут себя по хамски.Вот и наказывайте их.Объявите санкции,международное преследование.Это же не работники портов в Мариуполе пакостят.

            Да- да да! Простые немецкие рабочие не объявляли войну СССР! Надо было Гитлера наказать, а работягам немецким женежек заплатить- они так страдали при фашистах!
      3. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 15:56
        +10
        Вообще то власть признана легимной,так как выборы мы признали. Что касается простых людей...Их с ложки покормить и попу вытереть?) если сами не понимают что не мы первые начали,что им еще можно обьяснить? 4 года Россия только отвечает.
      4. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 16:03
        +7
        Цитата: revnagan
        Это не Порошенко злоупотребляя своей силой преднамеренно держит суда

        Вы это экипажу Норда расскажите и Механика Погодина.
        Надо же какая Россия злая, а порошенко прям Агнец Божий во плоти.
        1. revnagan Офлайн
          revnagan Сегодня, 16:11
          -7
          Цитата: БorisovичЪ
          а порошенко прям Агнец Божий во плоти.

          Так,и где я сказал что Потрох агнец?Ну-ка,ну-ка?Найдёте такую мою цитату-сразу уйду с сайта добровольно. Порошенко-представитель сексуальных меньшинств с пониженной социальной ответственностью.Но вводить коллективную ответственность за это простых рабочих порта?Плохой потрох и его хунта?Так давите ИХ санкциями,люди то при чём?Тем более ваш президент любит распинаться о любви к простым украинцам.Как то его слова не коррелируют с действиями,не находите?
          1. Alexey RA Офлайн
            Alexey RA Сегодня, 16:34
            +5
            Цитата: revnagan
            Но вводить коллективную ответственность за это простых рабочих порта?Плохой потрох и его хунта?Так давите ИХ санкциями,люди то при чём?

            Порт - один из источников поступления денег в бюджет. Куда идут прошедшие мимо карманов украинских чиновников деньги - Вы знаете. Так то эти "простые люди" своим действием (и бездействием) поддерживают Порошенко и войну на востоке Украины. Ваши же "лучшие люди" кричали на майдане, что "не понравится этот президент - и его скинем". Не скидываете? Значит нравится.
            Вы ещё выскажите возмущение по поводу недопоставок из России продукции для украинской оборонки - мол, за что простых работяг оборонных заводов санкциями давить?
            И вообще, что Вам не нравится? Санкции, эмбарго и торговая блокада - это обычные методы внешней политики "цивилизованного мира". Привыкайте к демократии. Тем более, что ту же торговую войну Украина начала первой.
            Цитата: revnagan
            Тем более ваш президент любит распинаться о любви к простым украинцам.Как то его слова не коррелируют с действиями,не находите?

            Наш президент, видимо, решил любить простых украинцев только по возможности - не в ущерб россиянам. У нас тут пенсионная реформа и НДС - и Гаранту не до любви к "небратскому народу".
          2. БorisovичЪ Онлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 16:46
            +3
            Цитата: revnagan
            и где я сказал что Потрох агнец

            И там. Это не Ваш перл-
            Это не Порошенко злоупотребляя своей силой
            ?????????
            То есть следуя Вашей логике порошенко молодец! Законов никаких не нарушает? Силой не злоупотребляет. А Норд и Механик Погодин ну сами не хотят уходить из "гостеприимных" портов украины. А капитан Норда так тот вообще когда предложили из камеры тюрьмы (ну или СИЗО) домой уехать наручниками себя к койке приковал. И в ЛДНР жители республик сами себя из Градов обстреливают.
            А если порошенко не злоупотребляет, как Вы соизволили изречь, своей силой, тогда кто?????? Инопланетяне???? Или он не президент украины?
      5. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 16:20
        +7
        То есть американцы производившие "агент Оранж" и снаряжавшие им бомбы, которые потом выжигали Вьетнам - не виноваты? Может советские летчики зря и "безвинных" бомбили в фашских городах или все таки каждый гражданин ответственен за деяния свой Страны?
        Я вот что то не слышах и не видел что бы "жители Мариуполя" приносили еду на "Норд" или митингами ходили требуя отпустить наших моряков. am Ах "им страшно", простите, а вот нашим морякам от это не легче ни на грам. Можно и дальше мояхатастарють, но "освобождения от хунты" так можно и не дождаться - самого в расход пустят, просто за последний кусок сала или хату. fool
      6. shark Офлайн
        shark Сегодня, 16:56
        +3
        Работники Мариупольского и Бердянского портов , могут сколь угодно винить Россию в своем бедственном положении. Это никого не удивляет и давно стало трендом на Украине. Не только в Азовском бассейне. Когда поймут,что средств к существованию их лишил майдан и вообще сам факт существования украинского государства - тогда и разговор будем вести. А пока, скачите господа, скачите...
      7. Василенко Владимир Офлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 16:58
        0
        Цитата: revnagan
        при том,что никакой симпатии к Порошенко и его банде не испытывают

        так пусть турнут, все не испытывают симпатии, но слышно и видно только хохлнациков
      8. BAI Офлайн
        BAI Сегодня, 17:15
        +1
        Работники мариупольского порта страдают именно от действий РФ,

        Работники прибалтийских портов страдают от сокращения грузооборота тоже из-за действий РФ?
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 17:35
          0
          Цитата: BAI
          Работники прибалтийских портов страдают от сокращения грузооборота тоже из-за действий РФ?

          Тссс... не подсказывайте - а то прибалты обратятся в арбитраж с требованием к РФ компенсировать упущенную выгоду. smile
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:37
    +3
    А почему бы нам самим в одностороннем порядке не дененсировать этот реально нерабочий, невыгодный России, и нежизнеспособный договор? Ведь де факто укроина его постоянно нарушает -2 судна незаконно задержанных под флагом России тому свидетельство.
  3. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 15:40
    -1
    А как же война ,чистый троцкизм не мира не войны .
  4. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 15:48
    -6
    тем временем с 23 августа в Майорске закрыт основной блок пост обслуживающий Луганскую и часть Донецкой области на северное направление и когда его откроют неведомо,.и тысячи пенсионеров томятся на блоке в Александровке ,который обслуживают не быстрые Донецкие товарищи ,жара и отсутствие основных условий для ожиданий связанна с неподготовленностью к таким обстоятельствам ответственных за это руководителей..
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 15:57
      +4
      Я чей то не понял сие послание)
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 17:07
        +2
        А что тут не понятного?..Он ответил как украинец в анекдоте:
        - Иван, а давай в Москве майдан замутим!
        - А нафига, Микола?
        - Покрышки пожгем, Сахалин просpем, войнушку на Кавказе устроим...
        - Не, не хочу
        - Это потому, что ты зомби, раб и ненавидишь все украинское!
      2. 23424636 Офлайн
        23424636 Сегодня, 17:16
        0
        когда хоть один диванный снайпер побывает на блоке где бравые товарищи т.н погранцы проверяют документы бабущек под 75 на бдительность и делают это с скоростью 50 паспортов в час под палящим солнцем можно ждать своей очереди с 8.00 до 19.00 .А тема в том, что командир всей группировки украины Ноев закрыл блок по некой причине в Майорске и неделю он не работает .НО томят не украинцы а наши добрые донецкие парни вместо того чтобы перевести персонал на время в Александровку оставили так как это было до закрытия блока в Майорске и поэтому там очереди жесть а это поле и т.д.
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 15:50
    +3
    Украина не будет денонсировать соглашение с Россией по Азовскому морю

    а так им хочется, но как-то колется....
  6. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:59
    0
    А может они временами одупляются?
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:26
    +1
    Так я не понял, войнушка опять откладывается? belay
  8. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 17:22
    0
    эта овца на весь мир проблеяла что все споры должны решаться путём переговоров и консультаций.Что мешает решить эту проблему? Почему нет ни переговоров и консультаций.....Ну правильно ..Оне в трауре...Макейн -друган лепший ласты склеил...
  9. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 17:32
    0
    так как в случае денонсации соглашения Россия получит возможность заявить о "территориальном споре".

    Хитры ,это как по поводу закрытия ж\д сообщения с Россией ..Там сразу более менее адекватные политики заяаили "Что в России работают 5 млн граждан окраины и запрет будет означать крах украинской экономики и т.д."
    То есть Украина продолжает жить за счет России и в то же время проводя враждебную политику по отношению к нам ..ПАРАДОКС ! А я не разу не слышал ,чтобы украинских гатробайтеров в чем то ущемляли (даже нелегалов )..
    1. DEZINTO Офлайн
      DEZINTO Сегодня, 17:37
      0
      Это называется "хитрым приёмом" ты творишь нелогичную чушь и тем самым вводишь противника в ступор.
      Но в случае с этим странным образованием начиная с 14-го года, это у них перманентное состояние. Берём поп корн продолжаем смотреть кино. Они скаканулись на всю голову это точно!