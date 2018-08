The National Interest: угроза российских спутников-убийц

Статья «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?»:

Ведущие страны мира имеют развитые группировки космических аппаратов разного назначения, в том числе и используемых в интересах армий. Естественно, военные спутники одной страны могут представлять опасность для других государств, и потому становятся поводом для беспокойства. Американское издание The National Interest попыталось установить, чем на самом деле являются российские т.н. спутники-инспекторы, и какие угрозы с ними связаны.24 августа в рубрике The Buzz издание опубликовало материал «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?» – «Российские спутники-убийцы: реальная угроза или бумажный тигр?» Автор материала Себастьян Роблин изучил доступные данные и попытался ответить на вопрос, вынесенный в заголовок статьи.В начале публикации автор напомнил о заявлениях недавнего прошлого. Несколько недель назад, во время международной конференции по разоружению в Женеве, официальный представитель США Илем Поблет обвинила Россию в строительстве и выводе на орбиту космических аппаратов, предназначенных для уничтожения других спутников. Однако Москва отвергает эти обвинения и утверждает, что речь идет о спутниках-инспекторах. Такие аппараты могут маневрировать и изменять орбиту, что позволяет им проходить рядом с другой космической техникой, осуществляя ее диагностику или даже ремонт.С. Роблин отмечает, что обе эти версии могут быть правдой. Высокоманевренный космический аппарат, способный приближаться к другой технике и выполнять ее ремонт, также может выводить спутники из строя. В соответствии с международными соглашениями, в космосе пока не развертываются полноценные боевые платформы с оружием. В то же время, решение боевых задач может быть поручено спутникам-инспекторам, имеющим особые возможности.Согласно доступным данным, с 2013 года Россия вывела на орбиту 4 инспекторских спутника. Они относятся к серии «Космос» и имеют номера 2491, 2499, 2504 и 2519. Отсутствие открытой информации о целях и задачах, а также специфический характер работы таких аппаратов стал поводом для недавних заявлений И. Полет. Американские специалисты наблюдали, как российские спутники-инспекторы выполняют маневрирование и проходят рядом с другими аппаратами на разных орбитах.К примеру, в 2014 году Россия, не предупреждая мировое сообщество, отправила на орбиту аппарат «Космос-2499». Атмосфера секретности привела к появлению версий, согласно которым это изделие на самом деле является «спутником-убийцей». При этом в российских источниках утверждалось, что этот аппарат является платформой для испытаний плазменного / ионного двигателя (эта технология выглядит так же впечатляюще, как и ее название), что, впрочем, не противоречило версии о боевом предназначении спутника. В 2013 году на орбиту вывели «Космос-2491». Примечательно, что его запуск не освящался в открытых источниках, хотя вместе с этим аппаратом в космос отправились три других, незасекреченных.В прошлом году российский аппарат «Космос-2504» приблизился к одному из крупных обломков китайского спутника, в недавнем прошлом уничтоженного НОАК при помощи специальной ракеты. С. Роблин отмечает, что рассматриваемые спутники семейства «Космос» обычно бездействуют в течение длительного времени, после чего начинают совершать внезапные маневры. Подобная особенность их работы становится поводом для различных подозрений и версий.В июне 2017 года состоялся вывод спутника-инспектора «Космос-2519». Вскоре от него отделился аппарат «Космос-2521», который, в свою очередь, сбросил изделие «Космос-2523». Летом текущего года три специальных спутника совершили ряд странных и необычных маневров. Такая деятельность на орбите стала еще одним поводом для обвинений со стороны США.С. Роблин задает вопрос: как именно «спутник-убийца» должен уничтожать назначенные цели? Самыми простыми методами является использование механических манипуляторов и банальный таран. Тем не менее, возможны и иные, менее грубые варианты. Спутники противника можно поражать при помощи лазеров, мелких кинетических поражающих элементов или с использованием средств радиоэлектронной борьбы.Автор отмечает, что Россия не является единственной страной, располагающей спутниками с возможностью боевого применения, как минимум, за счет использования кинетической энергии. Так, в составе космической группировки США тоже присутствуют спутники-инспекторы, которые, однако, строятся с использованием более развитых технологий. В настоящее время разрабатывается спутник Phoenix, который должен иметь возможность несения множества мелких аппаратов разного назначения. При помощи последних предлагается нарушать работу вражеских аппаратов или даже «угонять» их.Также у военно-воздушных сил Соединенных Штатов есть пара орбитальных самолетов X-37B Orbital Test Vehicle, которые уже проходят испытания. Реальные задачи и возможности такой техники пока остаются неизвестными, что приводит к появлению разных слухов и домыслов. В частности, можно предполагать, что такая техника, среди прочего, сможет бороться со спутниками вероятного противника.С. Роблин предполагает, что Китай тоже ищет возможности для вооружения своих космических аппаратов. В 2013 году китайская космическая отрасль запустила спутник «Шицзянь-15», оснащенный высокоточными маневровыми двигателями и манипуляторами. Согласно открытым данным, такой спутник предназначался для сбора космического мусора. Также с его помощью предполагалось провести эксперименты по заправке и ремонту других аппаратов прямо на орбите. В ходе одного из экспериментов наблюдался проход спутника «Шацзянь-15» в непосредственной близости от «Шицзянь-7». В связи с этим высказывалась версия, согласно которой новый аппарат также способен осуществлять «угон» космической техники.Китай и Соединенные Штаты уже испытали свои противоспутниковые ракеты, запускаемые с земли и поражающие цели на орбите. Россия, насколько известно, тоже создает подобное оружие. С. Роблин полагает, что развертывание специализированных спутников-убийц на орбите является более сложным, чем создание и эксплуатация противоспутниковых ракет наземного базирования. В то же время, орбитальные боевые системы имеют определенные преимущества. Прежде всего, работая с высокой точностью, космический аппарат решит поставленную задачу без образования большого числа обломков и осколков, которые может оставить ракета.Таким образом, использование специальных спутников позволяет исключить непредвиденные последствия, связанные с крупным космическим мусором. Автор напоминает, что ученые действительно опасаются развития событий, подобного показанному в кинофильме «Гравитация», когда разрушенный спутник запускает самую настоящую цепную реакцию из взрывов других аппаратов.Автор отмечает, что сферу космических аппаратов двойного назначения достаточно трудно регулировать с точки зрения нормативов и законов. Однако некоторые проекты предусматривают использование ракет, лазеров и пушек – не запрещено ли это соглашениями? С. Роблин тут же напоминает, что Договор о космосе 1967 года запрещает выводить в космос только оружие массового поражения.Впрочем, существует неофициальная международная норма, согласно которой в космос вообще не отправляет оружие. Она, в целом, соблюдается, но имели место некоторые исключения. Так, в восьмидесятые годы США потратили немало времени и сил на свою Стратегическую оборонную инициативу, предусматривавшую размещение на орбите множества боевых спутников противоракетной обороны. Тем не менее, полноценную систему ПРО на основе космических аппаратов так и не построили.Советский Союз, отвечая на американскую СОИ, организовал вывод на орбиту аппарата «Полюс» – макета системы «Скиф», вооруженной лазером мощностью 1 МВт. Боевой лазер предназначался для уничтожения американских спутников. Из-за неполадок инерциальной системы навигации «Полюс» не смог выйти на заданную орбиту и рухнул в Тихий океан. Кроме того, С. Роблин напоминает, что в семидесятых годах на советских орбитальных станциях «Алмаз» устанавливалась 30-мм револьверная автоматическая пушка. Были даже проведены огневые испытания со стрельбой по спутнику-мишени.Россия в настоящее время настаивает на ужесточении международных норм по размещению оружия в космосе. Такие идеи продвигаются через Комиссию по разоружению при ООН, ранее создавшей современные нормы по нераспространению ядерного оружия, а также по запрету химического и биологического. Предлагается комплекс мер под названием «Предотвращение гонки вооружений в космосе» (Prevention of an Arms Race in Outer Space – PAROS). Также при поддержке Китая российская сторона выдвинула дополнительное предложение, известное как PWTT.Вашингтон пока не спешит поддерживать российское предложение. Такая позиция основана на том, что США, по их мнению, имеют преимущество в области космических группировок, а Россия и Китай намерены бороться со спутниками вероятного противника при помощи оружия наземного базирования. Последнее, вероятнее всего, не будет запрещено, и потому США не видят смысла в поддержке PWTT. Соединенные Штаты указывают, что для большей эффективности PAROS необходимо ввести запрет на использование наземного противоспутникового оружия.С. Роблин указывает, что Совет по разоружению при ООН в течение двух последних десятилетий был фактически неэффективным. Кроме того, в связи с системой смены председательства на основе алфавитного списка, недавно совет возглавляла Сирия, которая, как утверждается, сама использует химическое оружие.Автор полагает, что в обозримом будущем война в космосе будет обходиться без человеческих жертв. В то же время, ее влияние будет остро ощущаться гражданским населением на Земле. Спутниковая навигация, беспроводная связь и т.д. системы, использующие космические аппараты и уже представляющиеся обязательным атрибутом повседневной жизни, подвергаются определенным рискам. Выход этих систем из строя затронет не только военных, но и простых людей.Пентагон, а также российское и китайское командование полагают, что в случае начала конфликта высокой интенсивности им не придется полагаться на спутники навигации и связи, активно используемые в мирное время. Так, система навигации GPS нашла применение при создании управляемого вооружения, но новые образцы такого рода разрабатываются уже с использованием резервной инерциальной навигации. Это позволит решать боевые задачи в условиях уничтожения или подавления навигационных спутников.Недавние заявления официальных лиц в Женеве, как считает С. Роблин, подчеркивают тот факт, что в космосе все же началась гонка вооружений, которая, однако, пока остается скрытной. Ведущие страны создают свои космические группировки военного назначения и используют для этого как специализированные системы, так и разработки двойного назначения. Изучены разные методы подавления вражеских группировок, и далеко не все они предусматривают непосредственное уничтожение спутника прямым ударом.Автор The National Interest считает, что США, Россия и Китай могли бы подписать новое надежное соглашение против милитаризации космического пространства, и это, среди прочего, позволило бы им сэкономить миллиарды долларов. Однако в настоящее время эти страны, по всей видимости, не желают подписывать подобный договор, поскольку планируют наращивать свои космические группировки и повышать противоспутниковые возможности. Ведущие государства планируют обеспечивать свою безопасность за счет создания асимметричных преимуществ перед вероятными противниками.