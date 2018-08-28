The National Interest: угроза российских спутников-убийц
Ведущие страны мира имеют развитые группировки космических аппаратов разного назначения, в том числе и используемых в интересах армий. Естественно, военные спутники одной страны могут представлять опасность для других государств, и потому становятся поводом для беспокойства. Американское издание The National Interest попыталось установить, чем на самом деле являются российские т.н. спутники-инспекторы, и какие угрозы с ними связаны.
24 августа в рубрике The Buzz издание опубликовало материал «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?» – «Российские спутники-убийцы: реальная угроза или бумажный тигр?» Автор материала Себастьян Роблин изучил доступные данные и попытался ответить на вопрос, вынесенный в заголовок статьи.
В начале публикации автор напомнил о заявлениях недавнего прошлого. Несколько недель назад, во время международной конференции по разоружению в Женеве, официальный представитель США Илем Поблет обвинила Россию в строительстве и выводе на орбиту космических аппаратов, предназначенных для уничтожения других спутников. Однако Москва отвергает эти обвинения и утверждает, что речь идет о спутниках-инспекторах. Такие аппараты могут маневрировать и изменять орбиту, что позволяет им проходить рядом с другой космической техникой, осуществляя ее диагностику или даже ремонт.
С. Роблин отмечает, что обе эти версии могут быть правдой. Высокоманевренный космический аппарат, способный приближаться к другой технике и выполнять ее ремонт, также может выводить спутники из строя. В соответствии с международными соглашениями, в космосе пока не развертываются полноценные боевые платформы с оружием. В то же время, решение боевых задач может быть поручено спутникам-инспекторам, имеющим особые возможности.
Согласно доступным данным, с 2013 года Россия вывела на орбиту 4 инспекторских спутника. Они относятся к серии «Космос» и имеют номера 2491, 2499, 2504 и 2519. Отсутствие открытой информации о целях и задачах, а также специфический характер работы таких аппаратов стал поводом для недавних заявлений И. Полет. Американские специалисты наблюдали, как российские спутники-инспекторы выполняют маневрирование и проходят рядом с другими аппаратами на разных орбитах.
К примеру, в 2014 году Россия, не предупреждая мировое сообщество, отправила на орбиту аппарат «Космос-2499». Атмосфера секретности привела к появлению версий, согласно которым это изделие на самом деле является «спутником-убийцей». При этом в российских источниках утверждалось, что этот аппарат является платформой для испытаний плазменного / ионного двигателя (эта технология выглядит так же впечатляюще, как и ее название), что, впрочем, не противоречило версии о боевом предназначении спутника. В 2013 году на орбиту вывели «Космос-2491». Примечательно, что его запуск не освящался в открытых источниках, хотя вместе с этим аппаратом в космос отправились три других, незасекреченных.
В прошлом году российский аппарат «Космос-2504» приблизился к одному из крупных обломков китайского спутника, в недавнем прошлом уничтоженного НОАК при помощи специальной ракеты. С. Роблин отмечает, что рассматриваемые спутники семейства «Космос» обычно бездействуют в течение длительного времени, после чего начинают совершать внезапные маневры. Подобная особенность их работы становится поводом для различных подозрений и версий.
В июне 2017 года состоялся вывод спутника-инспектора «Космос-2519». Вскоре от него отделился аппарат «Космос-2521», который, в свою очередь, сбросил изделие «Космос-2523». Летом текущего года три специальных спутника совершили ряд странных и необычных маневров. Такая деятельность на орбите стала еще одним поводом для обвинений со стороны США.
С. Роблин задает вопрос: как именно «спутник-убийца» должен уничтожать назначенные цели? Самыми простыми методами является использование механических манипуляторов и банальный таран. Тем не менее, возможны и иные, менее грубые варианты. Спутники противника можно поражать при помощи лазеров, мелких кинетических поражающих элементов или с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Автор отмечает, что Россия не является единственной страной, располагающей спутниками с возможностью боевого применения, как минимум, за счет использования кинетической энергии. Так, в составе космической группировки США тоже присутствуют спутники-инспекторы, которые, однако, строятся с использованием более развитых технологий. В настоящее время разрабатывается спутник Phoenix, который должен иметь возможность несения множества мелких аппаратов разного назначения. При помощи последних предлагается нарушать работу вражеских аппаратов или даже «угонять» их.
Также у военно-воздушных сил Соединенных Штатов есть пара орбитальных самолетов X-37B Orbital Test Vehicle, которые уже проходят испытания. Реальные задачи и возможности такой техники пока остаются неизвестными, что приводит к появлению разных слухов и домыслов. В частности, можно предполагать, что такая техника, среди прочего, сможет бороться со спутниками вероятного противника.
С. Роблин предполагает, что Китай тоже ищет возможности для вооружения своих космических аппаратов. В 2013 году китайская космическая отрасль запустила спутник «Шицзянь-15», оснащенный высокоточными маневровыми двигателями и манипуляторами. Согласно открытым данным, такой спутник предназначался для сбора космического мусора. Также с его помощью предполагалось провести эксперименты по заправке и ремонту других аппаратов прямо на орбите. В ходе одного из экспериментов наблюдался проход спутника «Шацзянь-15» в непосредственной близости от «Шицзянь-7». В связи с этим высказывалась версия, согласно которой новый аппарат также способен осуществлять «угон» космической техники.
Китай и Соединенные Штаты уже испытали свои противоспутниковые ракеты, запускаемые с земли и поражающие цели на орбите. Россия, насколько известно, тоже создает подобное оружие. С. Роблин полагает, что развертывание специализированных спутников-убийц на орбите является более сложным, чем создание и эксплуатация противоспутниковых ракет наземного базирования. В то же время, орбитальные боевые системы имеют определенные преимущества. Прежде всего, работая с высокой точностью, космический аппарат решит поставленную задачу без образования большого числа обломков и осколков, которые может оставить ракета.
Таким образом, использование специальных спутников позволяет исключить непредвиденные последствия, связанные с крупным космическим мусором. Автор напоминает, что ученые действительно опасаются развития событий, подобного показанному в кинофильме «Гравитация», когда разрушенный спутник запускает самую настоящую цепную реакцию из взрывов других аппаратов.
Автор отмечает, что сферу космических аппаратов двойного назначения достаточно трудно регулировать с точки зрения нормативов и законов. Однако некоторые проекты предусматривают использование ракет, лазеров и пушек – не запрещено ли это соглашениями? С. Роблин тут же напоминает, что Договор о космосе 1967 года запрещает выводить в космос только оружие массового поражения.
Впрочем, существует неофициальная международная норма, согласно которой в космос вообще не отправляет оружие. Она, в целом, соблюдается, но имели место некоторые исключения. Так, в восьмидесятые годы США потратили немало времени и сил на свою Стратегическую оборонную инициативу, предусматривавшую размещение на орбите множества боевых спутников противоракетной обороны. Тем не менее, полноценную систему ПРО на основе космических аппаратов так и не построили.
Советский Союз, отвечая на американскую СОИ, организовал вывод на орбиту аппарата «Полюс» – макета системы «Скиф», вооруженной лазером мощностью 1 МВт. Боевой лазер предназначался для уничтожения американских спутников. Из-за неполадок инерциальной системы навигации «Полюс» не смог выйти на заданную орбиту и рухнул в Тихий океан. Кроме того, С. Роблин напоминает, что в семидесятых годах на советских орбитальных станциях «Алмаз» устанавливалась 30-мм револьверная автоматическая пушка. Были даже проведены огневые испытания со стрельбой по спутнику-мишени.
Россия в настоящее время настаивает на ужесточении международных норм по размещению оружия в космосе. Такие идеи продвигаются через Комиссию по разоружению при ООН, ранее создавшей современные нормы по нераспространению ядерного оружия, а также по запрету химического и биологического. Предлагается комплекс мер под названием «Предотвращение гонки вооружений в космосе» (Prevention of an Arms Race in Outer Space – PAROS). Также при поддержке Китая российская сторона выдвинула дополнительное предложение, известное как PWTT.
Вашингтон пока не спешит поддерживать российское предложение. Такая позиция основана на том, что США, по их мнению, имеют преимущество в области космических группировок, а Россия и Китай намерены бороться со спутниками вероятного противника при помощи оружия наземного базирования. Последнее, вероятнее всего, не будет запрещено, и потому США не видят смысла в поддержке PWTT. Соединенные Штаты указывают, что для большей эффективности PAROS необходимо ввести запрет на использование наземного противоспутникового оружия.
С. Роблин указывает, что Совет по разоружению при ООН в течение двух последних десятилетий был фактически неэффективным. Кроме того, в связи с системой смены председательства на основе алфавитного списка, недавно совет возглавляла Сирия, которая, как утверждается, сама использует химическое оружие.
Автор полагает, что в обозримом будущем война в космосе будет обходиться без человеческих жертв. В то же время, ее влияние будет остро ощущаться гражданским населением на Земле. Спутниковая навигация, беспроводная связь и т.д. системы, использующие космические аппараты и уже представляющиеся обязательным атрибутом повседневной жизни, подвергаются определенным рискам. Выход этих систем из строя затронет не только военных, но и простых людей.
Пентагон, а также российское и китайское командование полагают, что в случае начала конфликта высокой интенсивности им не придется полагаться на спутники навигации и связи, активно используемые в мирное время. Так, система навигации GPS нашла применение при создании управляемого вооружения, но новые образцы такого рода разрабатываются уже с использованием резервной инерциальной навигации. Это позволит решать боевые задачи в условиях уничтожения или подавления навигационных спутников.
Недавние заявления официальных лиц в Женеве, как считает С. Роблин, подчеркивают тот факт, что в космосе все же началась гонка вооружений, которая, однако, пока остается скрытной. Ведущие страны создают свои космические группировки военного назначения и используют для этого как специализированные системы, так и разработки двойного назначения. Изучены разные методы подавления вражеских группировок, и далеко не все они предусматривают непосредственное уничтожение спутника прямым ударом.
Автор The National Interest считает, что США, Россия и Китай могли бы подписать новое надежное соглашение против милитаризации космического пространства, и это, среди прочего, позволило бы им сэкономить миллиарды долларов. Однако в настоящее время эти страны, по всей видимости, не желают подписывать подобный договор, поскольку планируют наращивать свои космические группировки и повышать противоспутниковые возможности. Ведущие государства планируют обеспечивать свою безопасность за счет создания асимметричных преимуществ перед вероятными противниками.
Статья «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-killer-space-satellites-real-threat-or-paper-tiger-29717
24 августа в рубрике The Buzz издание опубликовало материал «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?» – «Российские спутники-убийцы: реальная угроза или бумажный тигр?» Автор материала Себастьян Роблин изучил доступные данные и попытался ответить на вопрос, вынесенный в заголовок статьи.
В начале публикации автор напомнил о заявлениях недавнего прошлого. Несколько недель назад, во время международной конференции по разоружению в Женеве, официальный представитель США Илем Поблет обвинила Россию в строительстве и выводе на орбиту космических аппаратов, предназначенных для уничтожения других спутников. Однако Москва отвергает эти обвинения и утверждает, что речь идет о спутниках-инспекторах. Такие аппараты могут маневрировать и изменять орбиту, что позволяет им проходить рядом с другой космической техникой, осуществляя ее диагностику или даже ремонт.
С. Роблин отмечает, что обе эти версии могут быть правдой. Высокоманевренный космический аппарат, способный приближаться к другой технике и выполнять ее ремонт, также может выводить спутники из строя. В соответствии с международными соглашениями, в космосе пока не развертываются полноценные боевые платформы с оружием. В то же время, решение боевых задач может быть поручено спутникам-инспекторам, имеющим особые возможности.
Согласно доступным данным, с 2013 года Россия вывела на орбиту 4 инспекторских спутника. Они относятся к серии «Космос» и имеют номера 2491, 2499, 2504 и 2519. Отсутствие открытой информации о целях и задачах, а также специфический характер работы таких аппаратов стал поводом для недавних заявлений И. Полет. Американские специалисты наблюдали, как российские спутники-инспекторы выполняют маневрирование и проходят рядом с другими аппаратами на разных орбитах.
К примеру, в 2014 году Россия, не предупреждая мировое сообщество, отправила на орбиту аппарат «Космос-2499». Атмосфера секретности привела к появлению версий, согласно которым это изделие на самом деле является «спутником-убийцей». При этом в российских источниках утверждалось, что этот аппарат является платформой для испытаний плазменного / ионного двигателя (эта технология выглядит так же впечатляюще, как и ее название), что, впрочем, не противоречило версии о боевом предназначении спутника. В 2013 году на орбиту вывели «Космос-2491». Примечательно, что его запуск не освящался в открытых источниках, хотя вместе с этим аппаратом в космос отправились три других, незасекреченных.
В прошлом году российский аппарат «Космос-2504» приблизился к одному из крупных обломков китайского спутника, в недавнем прошлом уничтоженного НОАК при помощи специальной ракеты. С. Роблин отмечает, что рассматриваемые спутники семейства «Космос» обычно бездействуют в течение длительного времени, после чего начинают совершать внезапные маневры. Подобная особенность их работы становится поводом для различных подозрений и версий.
В июне 2017 года состоялся вывод спутника-инспектора «Космос-2519». Вскоре от него отделился аппарат «Космос-2521», который, в свою очередь, сбросил изделие «Космос-2523». Летом текущего года три специальных спутника совершили ряд странных и необычных маневров. Такая деятельность на орбите стала еще одним поводом для обвинений со стороны США.
С. Роблин задает вопрос: как именно «спутник-убийца» должен уничтожать назначенные цели? Самыми простыми методами является использование механических манипуляторов и банальный таран. Тем не менее, возможны и иные, менее грубые варианты. Спутники противника можно поражать при помощи лазеров, мелких кинетических поражающих элементов или с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Автор отмечает, что Россия не является единственной страной, располагающей спутниками с возможностью боевого применения, как минимум, за счет использования кинетической энергии. Так, в составе космической группировки США тоже присутствуют спутники-инспекторы, которые, однако, строятся с использованием более развитых технологий. В настоящее время разрабатывается спутник Phoenix, который должен иметь возможность несения множества мелких аппаратов разного назначения. При помощи последних предлагается нарушать работу вражеских аппаратов или даже «угонять» их.
Также у военно-воздушных сил Соединенных Штатов есть пара орбитальных самолетов X-37B Orbital Test Vehicle, которые уже проходят испытания. Реальные задачи и возможности такой техники пока остаются неизвестными, что приводит к появлению разных слухов и домыслов. В частности, можно предполагать, что такая техника, среди прочего, сможет бороться со спутниками вероятного противника.
С. Роблин предполагает, что Китай тоже ищет возможности для вооружения своих космических аппаратов. В 2013 году китайская космическая отрасль запустила спутник «Шицзянь-15», оснащенный высокоточными маневровыми двигателями и манипуляторами. Согласно открытым данным, такой спутник предназначался для сбора космического мусора. Также с его помощью предполагалось провести эксперименты по заправке и ремонту других аппаратов прямо на орбите. В ходе одного из экспериментов наблюдался проход спутника «Шацзянь-15» в непосредственной близости от «Шицзянь-7». В связи с этим высказывалась версия, согласно которой новый аппарат также способен осуществлять «угон» космической техники.
Китай и Соединенные Штаты уже испытали свои противоспутниковые ракеты, запускаемые с земли и поражающие цели на орбите. Россия, насколько известно, тоже создает подобное оружие. С. Роблин полагает, что развертывание специализированных спутников-убийц на орбите является более сложным, чем создание и эксплуатация противоспутниковых ракет наземного базирования. В то же время, орбитальные боевые системы имеют определенные преимущества. Прежде всего, работая с высокой точностью, космический аппарат решит поставленную задачу без образования большого числа обломков и осколков, которые может оставить ракета.
Таким образом, использование специальных спутников позволяет исключить непредвиденные последствия, связанные с крупным космическим мусором. Автор напоминает, что ученые действительно опасаются развития событий, подобного показанному в кинофильме «Гравитация», когда разрушенный спутник запускает самую настоящую цепную реакцию из взрывов других аппаратов.
Автор отмечает, что сферу космических аппаратов двойного назначения достаточно трудно регулировать с точки зрения нормативов и законов. Однако некоторые проекты предусматривают использование ракет, лазеров и пушек – не запрещено ли это соглашениями? С. Роблин тут же напоминает, что Договор о космосе 1967 года запрещает выводить в космос только оружие массового поражения.
Впрочем, существует неофициальная международная норма, согласно которой в космос вообще не отправляет оружие. Она, в целом, соблюдается, но имели место некоторые исключения. Так, в восьмидесятые годы США потратили немало времени и сил на свою Стратегическую оборонную инициативу, предусматривавшую размещение на орбите множества боевых спутников противоракетной обороны. Тем не менее, полноценную систему ПРО на основе космических аппаратов так и не построили.
Советский Союз, отвечая на американскую СОИ, организовал вывод на орбиту аппарата «Полюс» – макета системы «Скиф», вооруженной лазером мощностью 1 МВт. Боевой лазер предназначался для уничтожения американских спутников. Из-за неполадок инерциальной системы навигации «Полюс» не смог выйти на заданную орбиту и рухнул в Тихий океан. Кроме того, С. Роблин напоминает, что в семидесятых годах на советских орбитальных станциях «Алмаз» устанавливалась 30-мм револьверная автоматическая пушка. Были даже проведены огневые испытания со стрельбой по спутнику-мишени.
Россия в настоящее время настаивает на ужесточении международных норм по размещению оружия в космосе. Такие идеи продвигаются через Комиссию по разоружению при ООН, ранее создавшей современные нормы по нераспространению ядерного оружия, а также по запрету химического и биологического. Предлагается комплекс мер под названием «Предотвращение гонки вооружений в космосе» (Prevention of an Arms Race in Outer Space – PAROS). Также при поддержке Китая российская сторона выдвинула дополнительное предложение, известное как PWTT.
Вашингтон пока не спешит поддерживать российское предложение. Такая позиция основана на том, что США, по их мнению, имеют преимущество в области космических группировок, а Россия и Китай намерены бороться со спутниками вероятного противника при помощи оружия наземного базирования. Последнее, вероятнее всего, не будет запрещено, и потому США не видят смысла в поддержке PWTT. Соединенные Штаты указывают, что для большей эффективности PAROS необходимо ввести запрет на использование наземного противоспутникового оружия.
С. Роблин указывает, что Совет по разоружению при ООН в течение двух последних десятилетий был фактически неэффективным. Кроме того, в связи с системой смены председательства на основе алфавитного списка, недавно совет возглавляла Сирия, которая, как утверждается, сама использует химическое оружие.
Автор полагает, что в обозримом будущем война в космосе будет обходиться без человеческих жертв. В то же время, ее влияние будет остро ощущаться гражданским населением на Земле. Спутниковая навигация, беспроводная связь и т.д. системы, использующие космические аппараты и уже представляющиеся обязательным атрибутом повседневной жизни, подвергаются определенным рискам. Выход этих систем из строя затронет не только военных, но и простых людей.
Пентагон, а также российское и китайское командование полагают, что в случае начала конфликта высокой интенсивности им не придется полагаться на спутники навигации и связи, активно используемые в мирное время. Так, система навигации GPS нашла применение при создании управляемого вооружения, но новые образцы такого рода разрабатываются уже с использованием резервной инерциальной навигации. Это позволит решать боевые задачи в условиях уничтожения или подавления навигационных спутников.
Недавние заявления официальных лиц в Женеве, как считает С. Роблин, подчеркивают тот факт, что в космосе все же началась гонка вооружений, которая, однако, пока остается скрытной. Ведущие страны создают свои космические группировки военного назначения и используют для этого как специализированные системы, так и разработки двойного назначения. Изучены разные методы подавления вражеских группировок, и далеко не все они предусматривают непосредственное уничтожение спутника прямым ударом.
Автор The National Interest считает, что США, Россия и Китай могли бы подписать новое надежное соглашение против милитаризации космического пространства, и это, среди прочего, позволило бы им сэкономить миллиарды долларов. Однако в настоящее время эти страны, по всей видимости, не желают подписывать подобный договор, поскольку планируют наращивать свои космические группировки и повышать противоспутниковые возможности. Ведущие государства планируют обеспечивать свою безопасность за счет создания асимметричных преимуществ перед вероятными противниками.
Статья «Russia's 'Killer' Space Satellites: A Real Threat or a Paper Tiger?»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-killer-space-satellites-real-threat-or-paper-tiger-29717
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter