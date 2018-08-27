Беларусь представила БЛА «Камикадзе»
На форуме «Армия-2018» Беларусь представила целый ряд беспилотников. Многочисленным гостям о них рассказывал директор белорусского НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов Юрий Яцына.
По данным Российской газеты, центр представил практически всю линейку беспилотников, разрабатываемых и выпускаемых в Беларуси – от малого 15-килограммового, запускаемого с руки, до крупного весом в 700 кг (его полезная нагрузка составляет 120 кг).
БЛА «Бусел» (вес – 14,5 кг, полезная нагрузка – 2 кг) и «Буревестник» с полезной нагрузкой до 60 кг активно используются в самой Беларуси и поставляются за рубеж.
У военных вызвал интерес боевой беспилотник «Камикадзе» – планирующий аппарат одноразового использования. Его масса – 26 кг, боевая часть – 10 кг взрывчатого вещества. Имеющееся оптико-электронное и вычислительное оборудование позволяет наводиться на цель с точностью до одного метра.
После старта с носителя на высоте 3,5 км планирующий аппарат летит на расстояние до 50 км. Наводится «Камикадзе» оператором, либо по введенным в систему управления координатам.
По словам Яцыны, белорусские дроны летают во многих странах, и серьезных нареканий на них пока не поступало. Он добавил, что на создаваемые центром БЛА устанавливается очень надежный автопилот, в котором запрограммированы практически все возможные случаи, происходящие в полете.
Директор и главный конструктор Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Юрий Яцына.
По данным Российской газеты, центр представил практически всю линейку беспилотников, разрабатываемых и выпускаемых в Беларуси – от малого 15-килограммового, запускаемого с руки, до крупного весом в 700 кг (его полезная нагрузка составляет 120 кг).
БЛА «Бусел» (вес – 14,5 кг, полезная нагрузка – 2 кг) и «Буревестник» с полезной нагрузкой до 60 кг активно используются в самой Беларуси и поставляются за рубеж.
У военных вызвал интерес боевой беспилотник «Камикадзе» – планирующий аппарат одноразового использования. Его масса – 26 кг, боевая часть – 10 кг взрывчатого вещества. Имеющееся оптико-электронное и вычислительное оборудование позволяет наводиться на цель с точностью до одного метра.
После старта с носителя на высоте 3,5 км планирующий аппарат летит на расстояние до 50 км. Наводится «Камикадзе» оператором, либо по введенным в систему управления координатам.
По словам Яцыны, белорусские дроны летают во многих странах, и серьезных нареканий на них пока не поступало. Он добавил, что на создаваемые центром БЛА устанавливается очень надежный автопилот, в котором запрограммированы практически все возможные случаи, происходящие в полете.
- Использованы фотографии:
- Сергей Птичкин / Российская газета
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