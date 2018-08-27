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Беларусь представила БЛА «Камикадзе»

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На форуме «Армия-2018» Беларусь представила целый ряд беспилотников. Многочисленным гостям о них рассказывал директор белорусского НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов Юрий Яцына.

Беларусь представила БЛА «Камикадзе»
Директор и главный конструктор Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Юрий Яцына.

По данным Российской газеты, центр представил практически всю линейку беспилотников, разрабатываемых и выпускаемых в Беларуси – от малого 15-килограммового, запускаемого с руки, до крупного весом в 700 кг (его полезная нагрузка составляет 120 кг).


БЛА «Бусел» (вес – 14,5 кг, полезная нагрузка – 2 кг) и «Буревестник» с полезной нагрузкой до 60 кг активно используются в самой Беларуси и поставляются за рубеж.

У военных вызвал интерес боевой беспилотник «Камикадзе» – планирующий аппарат одноразового использования. Его масса – 26 кг, боевая часть – 10 кг взрывчатого вещества. Имеющееся оптико-электронное и вычислительное оборудование позволяет наводиться на цель с точностью до одного метра.

После старта с носителя на высоте 3,5 км планирующий аппарат летит на расстояние до 50 км. Наводится «Камикадзе» оператором, либо по введенным в систему управления координатам.

По словам Яцыны, белорусские дроны летают во многих странах, и серьезных нареканий на них пока не поступало. Он добавил, что на создаваемые центром БЛА устанавливается очень надежный автопилот, в котором запрограммированы практически все возможные случаи, происходящие в полете.
Использованы фотографии:
Сергей Птичкин / Российская газета
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15 комментариев
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  1. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 15:57
    -6
    Молодцы, а у нас умеют только цену на бензин подымать)))
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:02
      +3
      А при чем тут бензин, или вы батенька лоббист, лоббируете на сайте антигравитационные силовые установки, которые никто не покупает, ибо не знает о их существовании??? belay
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:00
    +1
    Да, с названием явно переборщили, как и наши тоже! И у нас есть техника, которую её хочется называть так, как её официально "нарекли"!Как подумаешь о "карателе" рука ищет гранату под подушкой!!! negative
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 16:24
      0
      Называйте не Каратель, а Фалькатус, проще будет
      1. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 17:00
        0
        Белорусы переходят на грузинские фамилии
        1. Меченосец Онлайн
          Меченосец Сегодня, 17:16
          -1
          Цитата: Сергей39
          Белорусы переходят на грузинские фамилии

          А наши назвав миномет для спецназа"Галл" на французске?Или звучало бы красивше-"Самоубийца"-в переводе камикадзе?Не вдаваясь в подробности термина.
          1. saturn.mmm Офлайн
            saturn.mmm Сегодня, 17:24
            0
            Цитата: Меченосец
            Или звучало бы красивше-"Самоубийца"-в переводе камикадзе?

            Вообще то камикадзе в переводе "божественный ветер"
            1. Меченосец Онлайн
              Меченосец Сегодня, 17:26
              -1
              Цитата: Меченосец
              "Самоубийца"-в переводе камикадзе?Не вдаваясь в подробности термина.

              Что не ясно?Русский язык не родной?
              Сейчас слово «камикадзе» стало понятием нарицательным, так называют любых террористов-смертников, а в переносном смысле – и просто людей, которые не заботятся о собственной безопасности. https://topwar.ru/4168-kamikadze-bozhestvennyj-veter.html
  3. электроОлег Онлайн
    электроОлег Сегодня, 16:03
    +2
    Планирующий это значит без движка, без шума, без выхлопа и нагрева. Это крайне круто. good
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:18
      0
      Вообще то это один из режимов полёта тела, когда движок выключен, а самолёт к примеру совершает перемещения в воздушных потоках, по простому, планирует.
  4. болот Онлайн
    болот Сегодня, 16:07
    0
    Если Белоруссы с Китайцами что то замутят,может что то не плохое получиться.
    Наши от китайских птеродактелей в восторге.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:19
      +1
      Болот hi А зачем китайцам конкурентов кормить? Они и сами могут за деньги "замутить"!
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 16:27
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Болот А зачем китайцам конкурентов кормить? Они и сами могут за деньги "замутить"!

        А там Синеокой не мало умных людей,Тот же Белорусский Полонез имеет Китайские корни,уже покупают,возможно и мы купим.Ведь по весне на Сарышагане "показуху "устраивали.
  5. МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:23
    +1
    Беспилотниками РБ занимается давно и серьезно. Фото Буревестника неоднократно выкладывал.
    Два дня назад на сайте ВО в разделе политика была выложена статья почему старший брат не захотел, что бы у младшего появилась своя крылатая ракета "Аист" и пришлось свернуть разработку. Статья российская.
  6. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 18:04
    +1
    молодцы братья белорусы ,оборонка у них хоть работает и технологии развиваются