Еще один эсминец. США наращивают группировку у сирийских берегов

Соединенные Штаты продолжают подготовку к нанесению удара по территории Сирийской арабской республики. На фоне готовящейся в Идлибе провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия, Вашингтон продолжает наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, заявили в российском военном ведомстве.По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с целью наращивания количества носителей крылатых ракет, в Средиземное море вошел американский эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", позволяющими эсминцу нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".В российском Минобороны подчеркнули, что подобные приготовления полностью подтверждают намерение США воспользоваться инсценировкой боевиков и совместно с Британией и Францией нанести очередной удар по Сирии.Ранее в Минобороны сообщили, что в населенном пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе готовится провокация с применением хлора, в ходе которой "Белые каски" должны снять сюжет о "проведенной химатаке" якобы правительственными силами. Инсценировка готовится при активном участии британских спецслужб.