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Еще один эсминец. США наращивают группировку у сирийских берегов

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Соединенные Штаты продолжают подготовку к нанесению удара по территории Сирийской арабской республики. На фоне готовящейся в Идлибе провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия, Вашингтон продолжает наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, заявили в российском военном ведомстве.

Еще один эсминец. США наращивают группировку у сирийских берегов


По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с целью наращивания количества носителей крылатых ракет, в Средиземное море вошел американский эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", позволяющими эсминцу нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".


В российском Минобороны подчеркнули, что подобные приготовления полностью подтверждают намерение США воспользоваться инсценировкой боевиков и совместно с Британией и Францией нанести очередной удар по Сирии.

Ранее в Минобороны сообщили, что в населенном пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе готовится провокация с применением хлора, в ходе которой "Белые каски" должны снять сюжет о "проведенной химатаке" якобы правительственными силами. Инсценировка готовится при активном участии британских спецслужб.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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54 комментария
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  1. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 16:28
    0
    Серьёзно...Нам там и противопоставить нечего
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 16:35
      +1
      Цитата: Самара_63
      Нам там и противопоставить нечего

      Куда дели?
      1. Самара_63 Офлайн
        Самара_63 Сегодня, 16:36
        0
        Кого,что,чем?
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 17:00
        +4
        Цитата: Например
        Куда дели?

        Вот в этом то и весь.."вопрос"?
        Как можно было "прошляпить" формирование таких.."масс" бородатых? belay Значит средств разведки нет вообще, а те что имеются ..не годятся никуда request
        Если всё таки зафиксировали "post factum", то почему не наносите ударов имеющимися силами и средствами?
        Или ,как написал позавчера один "любитель употребить с утра"...не мешай те военным "жить и спокойно "работать"? belay
        Ну и "противопоставить" всегда можем....."выразить сожаление и глубокую озабоченность" recourse
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 17:06
          +2
          Следите за ртом своим,хорошо?! Во первых я не пью от слова совсем,в отличии от вас,во вторых если вы считаете нормальным давать советы военным то вам надо сначала о саоей голове озаботиться
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 17:22
            +1
            Цитата: cariperpaint
            Следите за ртом своим,хорошо?!

            Уважаемый,я всегда слежу за "....своим ртом". Определение позавчера один "любитель употребить с утра".. вас совсем не касается и не касалось hi
            Цитата: cariperpaint
            во вторых если вы считаете нормальным давать советы военным то вам надо сначала о саоей голове озаботиться

            А здесь вообще ничего не понял..вы это о чём? и "ХТО" здесь военный? lol
            1. Случайный Офлайн
              Случайный Сегодня, 17:34
              -1
              Цитата: Случайный
              Определение позавчера один "любитель употребить с утра".. вас совсем не касается и не касалось

              А имя ему - igorbrsv (Можно было бы заменить на ЛЕГИОН, тогда бы это была знаменитая библейская притча hi -это исключительно для господина Смирнова, а то оять влепит горчичник за.."хамство") lol
              1. cariperpaint Офлайн
                cariperpaint Сегодня, 17:45
                +1
                Про не мешать сказал именно я. Потом вы делились как водили трамваи в Сирию. Я же сказал- на память не жалуюсь
                1. Случайный Офлайн
                  Случайный Сегодня, 17:54
                  0
                  Цитата: cariperpaint
                  Про не мешать

                  Так в "мешать" ничего страшного нет,если бы написали.. " делать своё дело настоящим образом"soldier а вы что написали?..Напомнить...или стыдно? wink
                  Потом я вам ответил на вашу аллегорию в стиле "вождения трамваев"...что не понравилось? По-моему очень "чётко получилось" по военном получиось soldier
                  Какой вопрос-такой ответ wink
            2. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 17:35
              0
              Та фраза моя,соотвественно касается меня лично. На память не жалуюсь. Собственно и все остальное тоже можете посмотреть в прошлом разговоре.
              1. Случайный Офлайн
                Случайный Сегодня, 17:40
                -1
                Цитата: cariperpaint
                Та фраза моя,соотвественно касается меня лично

                Сейчас пойду..."гляну", может действительно у меня "старческий маразм" belay request recourse
                1. Случайный Офлайн
                  Случайный Сегодня, 17:50
                  0
                  Цитата: Случайный
                  может действительно у меня "старческий маразм"

                  Да нет уважаемый...фраза " Я тут тоже прибухнул с утра" wassat принадлежит как раз igorbrsv- за что мне господин Смирнов "врубил" 3-й горчичник..с мотивировкой .."за хамство" belay ( а вы говорите .."американские двойные стандарты" lol "
                  А вот фраза..."дайте военным жит и работать спокойно"- это относится действительно к вам hi поэтому.....вопрос...это какой "военный" мог выдать такую "фразу в эфир" belay .....ну разве только...." работник тыла" wassat
                  1. igorbrsv Офлайн
                    igorbrsv Сегодня, 17:53
                    -1
                    Про прибухнул я сказал. Про не мешать повторил слова. Про вопрос помню. Найду оф. источник дам ссылку. По Сирии: разве не правда, что та же ситуация, что и в 1982
                  2. Случайный Офлайн
                    Случайный Сегодня, 17:59
                    0
                    Цитата: cariperpaint
                    На память не жалуюсь.

                    Ну вот вам и подтверждение или как у нас говорят...квитанция
                    igorbrsv
                    Про прибухнул я сказал. Про не мешать повторил слова
                    Цитата: cariperpaint
                    На память не жалуюсь.
        2. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 18:10
          0
          Кстати почему это прошляпить боевиков, если их туда намеренно свозили?
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 16:39
      +2
      Цитата: Самара_63
      Серьёзно...Нам там и противопоставить нечего

      Думаю надо ликвидировать белые каски, тогда и атака химическая сорвется и повод стрелять пропадет. Есть же специально обученные люди в Сирии...
      1. Самара_63 Офлайн
        Самара_63 Сегодня, 16:41
        -2
        Сирия больно далеко, направление не очень важное...Вот если Киев занять, да корридор в Сербию прорубить,вот это Да!!! smile
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 17:03
          +1
          Цитата: Самара_63
          направление не очень важное.

          Вас сейчас Миллер с Сечиным того..."задушат" wassat
          Цитата: Самара_63
          .Вот если Киев занять

          А потом что с ним "делать"? request
          Цитата: Самара_63
          да корридор в Сербию прорубить

          Да чё "мелочится"..давайте уж прямо до Атлантики fellow
      2. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 17:10
        +2
        Цитата: Николай Николаевич
        Думаю надо ликвидировать белые каски, тогда и атака химическая сорвется и повод стрелять пропадет. Есть же специально обученные люди в Сирии...

        Есть вариант зачистить всё место... belay Из двух зол выбирают меньшее. Пусть Асад решает. Он глава государства или? У российских военных останется только одна задача - помощь в тщательной зачистке...
    3. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 18:14
      +1
      Цитата: Самара_63
      .Нам там и противопоставить нечего

      hi
      Ну, почему же нечего. Есть не плохой вариант:
  2. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 16:33
    +1
    Если они так будут стягивать корабли, то еще не скоро мы увидим удар, но если они знают, что противодействия не будет, могут и 100 топоров выпустить..
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 17:41
      +1
      Больше и не надо. Обо всем уже договорились
    2. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 17:42
      +1
      В районе залива и Средиземноморья, ударных средств у них хватает, чтобы раскатать базы, центры, аэродромы, группировки войск, ПВО.
  3. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 16:35
    +3
    У Сирийцев же есть Су 24 , проще и дешевле им поставить ПКР Х-35 , чем опять на пресс конференции после удара рассказывать сколько томагавков сбили ...
    1. фрезер Офлайн
      фрезер Сегодня, 16:50
      +5
      Цитата: mvd ru
      У Сирийцев же есть Су 24 , проще и дешевле им поставить ПКР Х-35 , чем опять на пресс конференции после удара рассказывать сколько томагавков сбили ...

      После применения ПКР от Сирии мокрого места не останется. Наши и сирийцы это прекрасно понимают. Поэтому будет озабоченность и очередное, "китайское предупреждение".
      1. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: фрезер
        После применения ПКР от Сирии мокрого места не останется. Наши и сирийцы это прекрасно понимают. Поэтому будет озабоченность и очередное, "китайское предупреждение".

        А вы в этом уверенны? В том, что от всей Сирии мокрого места не останется? Или вы считаете, что "уславшиеся" в споре с КНДР штаты рискнут затеять дуэль с российскими военными базами? Или может кто-то рискнёт из Европы почесать мишку против шерсти? Не надо бояться за детишек российских нуворишей и их недвижимость за рубежом. Надо бояться позора и бесчестья собственной державы...
        1. фрезер Офлайн
          фрезер Сегодня, 17:23
          +2
          Цитата: ROSS 42
          А вы в этом уверенны? В том, что от всей Сирии мокрого места не останется? Или вы считаете, что "уславшиеся" в споре с КНДР штаты рискнут затеять дуэль с российскими военными базами? Или может кто-то рискнёт из Европы почесать мишку против шерсти? Не надо бояться за детишек российских нуворишей и их недвижимость за рубежом. Надо бояться позора и бесчестья собственной державы...

          Вот те на. В первый раз что ли?
          Американцы только два раза безнаказанно сирийские базы утюжили, Израиль почти раз в неделю наших союзников песочит, а вы "мишку против шерсти". Сколько было заявлений о "уничтожим носители КР", "муха не проскочит" и т. п. А в итоге пшик.
          Ну да, так думать наверняка приятнее.
        2. Леший1975 Офлайн
          Леший1975 Сегодня, 17:32
          +1
          Цитата: ROSS 42
          Надо бояться позора и бесчестья собственной державы...

          Подпишусь под этими словами. Но вот если бы решения принимали не ВВП с друзьями. А так да, своя рубашка ближе к телу (детишки и активы за бугром). Поэтому в лучшем случае очередная озабоченность. И это еще в лучшем, а можем и опять всех насмешить заявлениями об уничтожении носителей.
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 18:21
            +1
            Если б не ВВП мы бы сейчас за мусорные контейнера дрались, а не чатились тут. Крым остался бы с Украиной, но без русских, а Сирия без Ассада. Я не думаю, что другой президент Сирии запретил бы там обогащаться "нашим" олигархам или им сильно нужен Крым для обогащения. Я думаю ВВП сделал для России больше чем мы с вами. За остальных чинуш я не поручусь
    2. t-4 Офлайн
      t-4 Сегодня, 16:51
      +3
      Цитата: mvd ru
      У Сирийцев же есть Су 24 , проще и дешевле им поставить ПКР Х-35 , чем опять на пресс конференции после удара рассказывать сколько томагавков сбили ...

      Сдается мне, что после этого будем рассказывать, сколько аэродромов в Сирии уничтожено, что осталось от резиденции Ассада, и как всегда выскажем озабоченность.
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 17:28
        0
        Сдается мне, что Асад вроде как давно должен был уйти по громогласному повелению запада... Что неужели все на месте?! Неужели ни кто не слушает США?! Ни во что американских ястребов не ставит?! Ах, ах, какая потеря лица! Так говорите в очередной раз режим Асада уничтожат?! Ну вот после "уничтожения" и поговорим. Тогда и озабоченность выразить не забудьте.
        Выборы в США и практически внутриполитический кризис.
        1. t-4 Офлайн
          t-4 Сегодня, 17:55
          0
          Цитата: Опер
          Так говорите в очередной раз режим Асада уничтожат?!

          Уважаемый, Вы поняли, что коллега предлагает сирийцам посредством Х-35 атаковать американские корабли. И Вы считаете, что после такой атаки, да еще перед выборами, Трамп ограничится высказыванием озабоченности? Да они после постановочной химатаки топорами бросались. А тут будет прямое нападение на американские военные корабли.
          Будем реалистами. После этого даже влияния России не хватит чтобы спасти Ассада.
    3. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 17:25
      +1
      Цитата: mvd ru
      +3
      У Сирийцев же есть Су 24 , проще и дешевле им поставить ПКР Х-35

      Слишком мала дальность обранужения цели с "Орионом"и + он ещё и "импульсно-доплеровский" crying
      Но если конечно Цель "поставить" на банку с известными координатами. то можно пустить в "район" с надеждой,что "голова" ракеты сама найдёт цель..но это афёра soldier
  4. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 16:52
    +2
    Надо уж постараться выследить белых касок и уничтожить, чтобы не было никаких провокаций с химоружием и последующей бомбежки милитаристами сирийской территории.
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 17:22
      -1
      Цитата: Слон
      чтобы не было никаких провокаций с химоружием и последующей бомбежки милитаристами сирийской территории.

      Уже известно, в каком месте приготовлены бочки. Ради такой цели можно (или нет?) рискнуть дальней авиацией вкупе с "Калибрами"... am
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:50
        0
        Если только "нечаянно", а то для запада они очень добрая организация
  5. Мирный Атом Офлайн
    Мирный Атом Сегодня, 17:00
    +2
    Для модератора:вот легальная шутка из передачи "Рассмеши комика": Молдавские учёные установили,что если хорошо натереть эбонитовую палочку шелком,может сильно эбонуть током!))))) Ну а теперь по теме: понятно,что эти лишенцы будут обстреливать "топорами"только сирийцев,российские части тронуть побоятся. Вот тут и карты в руки Темнейшему - при каждом ударе,в ответ эбонуть по подопечным умеренным басмачам в Идлибе! Вроде, и прямого столкновения нет,и достанется,кому надо.....Интересует мнение форумчан....Кстати,обратили внимание на настойчивую просьбу МО России к бабахам о прекращении обстрелов сопредельных территорий?К чему бы это.....
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Мирный Атом
      Для модератора:вот легальная шутка из передачи "Рассмеши комика": Молдавские учёные установили,что если хорошо натереть эбонитовую палочку шелком,может сильно эбонуть током!))))) Ну а теперь по теме: понятно,что эти лишенцы будут обстреливать "топорами"только сирийцев,российские части тронуть побоятся. Вот тут и карты в руки Темнейшему - при каждом ударе,в ответ эбонуть по подопечным умеренным басмачам в Идлибе! Вроде, и прямого столкновения нет,и достанется,кому надо.....Интересует мнение форумчан....Кстати,обратили внимание на настойчивую просьбу МО России к бабахам о прекращении обстрелов сопредельных территорий?К чему бы это.....

      Я кстати тоже об этом подумал.В случае удара по правительственным войскам,наши могут ответить ракетами по Идлибу.
      В любом случае эти удары придется наносить.Сами они не уйдут.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 18:05
        0
        Удар по Идлибу - удар по Турции в первую очередь, а у нас с ними опять ( wassat ) дружба.
        1. ЛМН Онлайн
          ЛМН Сегодня, 18:24
          0
          Цитата: MoJloT
          Удар по Идлибу - удар по Турции в первую очередь, а у нас с ними опять ( wassat ) дружба.

          Не по Турции.Турция находится на территории Сирии не законно!К тому же ,турецкая регулярная армия не расскидана по всему Идлибу и турки не жарят по вечерам шашлыки с боевиками.
          Существует возможность так же предупредить турков незадолго до удара(как сделала "коалиция" последний раз).
          А если кто то из турков и попадет под замес,то можно сказать,что долг уплачен.Я уверен они помнят наш сбитый самолет.
  6. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 17:01
    0
    Б.Ванга говорила Сирии кирдык
    1. IGOR GORDEEV Офлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 17:08
      +3
      Цитата: Чарик
      Б.Ванга говорила Сирии кирдык

      Как бы кирдык не наступил тому кто его пытается сотворить Сирии.
      1. Чарик Офлайн
        Чарик Сегодня, 17:12
        +1
        да заклюют они любого если Китай с Россией не впрягутся.Индонезия захотела Сушек-на землетрюха -потопы,Филлипины получили Калаши в подарок жди беды,Венесуельского президента тоже гокнуть хотели не вышло но ещё не вечер
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 17:19
      -1
      Цитата: Чарик
      Б.Ванга говорила Сирии кирдык

      Ванга ещё говорила:
      «Все растает, словно лед, и только одно останется – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».

      Где вы видели властелина мира, прячущегося под кроватью? belay
      1. Я русский Офлайн
        Я русский Сегодня, 17:42
        +1
        Где вы видели властелина мира, прячущегося под кроватью? belay

        в Кремле такой, только не Властелин, а - пластилин. Все из него лепят что хотят - подельники,партнёры и прочие кореша его.
  7. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 17:21
    -1
    Запад жутко бесит ,что мирная жизнь в Сирии начинает налаживаться (90% территории зачищено)..
    Опять что то задумали ..Россию хотят наказать и очень жестко! Так что готовимся мужики..
    Надеюсь Путин на попятую не пойдет ..
  8. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 17:28
    0
    Цитата: Например
    Куда дели?

    Порезали, а что стоит и превращается в ржавчину, хотя могло еще хорошо послужить.
  9. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 17:36
    -1
    Если фша хочет провокаций с хим. оружием, надо чтобы оно его получило. Снять фильмец быстрее касок и подсунуть.
    1. DEZINTO Офлайн
      DEZINTO Сегодня, 17:49
      +1
      хим оружие они уже подвезли.....

      МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие два дня по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные специалисты для инсценировки "химической атаки", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

      По информации жителей провинции Идлиб, которую они передали в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.

      Как рассказали в Минобороны, химатака планируется в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

      Подготовка информационного вброса



      Всё так банально и очевидно что даже не смешно....................
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 18:06
        0
        Тут не до смеха уже....
  10. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 17:37
    -1
    Цитата: Самара_63
    0
    Серьёзно...Нам там и противопоставить нечего

    По ходу вас минусуют господа которым не нравится, когда все своими именами называется. Или наши уже за месяц успели построить 10 эсминцев и пару авианосцев.
    1. Dali Офлайн
      Dali Сегодня, 18:06
      +1
      Цитата: гребень
      Цитата: Самара_63
      0
      Серьёзно...Нам там и противопоставить нечего

      По ходу вас минусуют господа которым не нравится, когда все своими именами называется. Или наши уже за месяц успели построить 10 эсминцев и пару авианосцев.

      А что, эти матрасные эсминцы, да авианосцы будут по земле как танки давить-ползать будут? ... ауу ... гараж belay
      Потому там если уже нарастили, то кой-чего другое ... кстати, эти матрасные плавсредства чем будут давить ... ?
  11. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 18:10
    0
    Какая же это провокация, её уже бабушки у подъезда обсудили....
    Фактор внезапности утерян, так что откатают обратно и будут что-то мутить в другом месте.
  12. grek Офлайн
    grek Сегодня, 18:19
    0
    Не достать их ,прикрываются мирными людьми.