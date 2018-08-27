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Индия выбирает поставщика вертолетов

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Правительство Индии на субботнем заседании одобрило закупку 111 вертолетов общего назначения и 24 противолодочных вертолетов для ВМС страны, сообщает ВПК.

Противолодочный вертолет ВМС Индии Ка-28.

Ранее приобретение винтокрылых машин одобрило индийское военное ведомство.


Закупка 111 многоцелевых вертолетов будет проходить в соответствии с программой индустриализации страны, названной Make in India. То есть, 16 машин поставит в готовом виде иностранная фирма, а остальные 95 должны быть собраны непосредственно в Индии с участием частных компаний. Стоимость предстоящей сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.

В ближайшее время правительство определит зарубежного производителя. Российская Федерация уже предложила вертолеты Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями. Свои изделия также предложили компания Bell Helicopter (США), европейский концерн Airbus и другие производители.

По данным ресурса, вопрос с закупкой 24 противолодочных вертолетов уже решен в пользу США. ВМС Индии намерены использовать для борьбы с подводными лодками американские многоцелевые MH-60R. Они должны заменить вертолеты Sea King, отслужившие на флоте около 30 лет. Стоимость данного контракта составит порядка $1,8 млрд.
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com / ВМС США
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7 комментариев
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  1. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 16:42
    +5
    По данным ресурса, вопрос с закупкой 24 противолодочных вертолетов уже решен в пользу США.

    Ну да, ну да... все же в курсе про твёрдый и неизменный индийский выбор. laughing
    Интересно - чьи будут вертолёты и сколько их останется к моменту заключения контракта? И сколько десятилетий будет идти конкурс?
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 16:48
      0
      Менеджеров у нас пруд пруди, пусть стараются...
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 16:53
        +1
        И петь научатся на хинди, и плясать на урду...
        drinks
  2. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 17:07
    0
    если 24 вертолета стоят 1.8 лярда , а на общее назначение в 111 шт остается 1.2 лярда . то есть по 10 лямов за вертушку . и что они за 10 лямов за штуку купят ?
    у матрасов так дешево только гражданские .
  3. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 17:11
    +1
    Индия выбирает поставщиков так же, как Иран переговоры ведет - вроде они есть, а по сути и нет!
  4. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 17:56
    0
    Ты выбираешь поставщика, ты выбираешь поставщика. Ты опять со мной играешь: выбираешь, выбираешь.﻿
  5. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 18:14
    0
    Ох уж эта Индия, со своим менталитетом и откатами во власти. . Больше бы посылали учиться в Россию, а то у них то подлотки горят,то самолеты падают.
    Там же провинции есть, где государство не управляет,свои местные князьки-законы и дубина.
    И кастовая система до сих пор действует. Если я офицер и сын офицера- кшатрий, то не могу по понятиям взять в жены дочь торгаша, даже если он уже и миллионер.