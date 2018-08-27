Индия выбирает поставщика вертолетов
Правительство Индии на субботнем заседании одобрило закупку 111 вертолетов общего назначения и 24 противолодочных вертолетов для ВМС страны, сообщает ВПК.
Ранее приобретение винтокрылых машин одобрило индийское военное ведомство.
Закупка 111 многоцелевых вертолетов будет проходить в соответствии с программой индустриализации страны, названной Make in India. То есть, 16 машин поставит в готовом виде иностранная фирма, а остальные 95 должны быть собраны непосредственно в Индии с участием частных компаний. Стоимость предстоящей сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.
В ближайшее время правительство определит зарубежного производителя. Российская Федерация уже предложила вертолеты Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями. Свои изделия также предложили компания Bell Helicopter (США), европейский концерн Airbus и другие производители.
По данным ресурса, вопрос с закупкой 24 противолодочных вертолетов уже решен в пользу США. ВМС Индии намерены использовать для борьбы с подводными лодками американские многоцелевые MH-60R. Они должны заменить вертолеты Sea King, отслужившие на флоте около 30 лет. Стоимость данного контракта составит порядка $1,8 млрд.
Ранее приобретение винтокрылых машин одобрило индийское военное ведомство.
Закупка 111 многоцелевых вертолетов будет проходить в соответствии с программой индустриализации страны, названной Make in India. То есть, 16 машин поставит в готовом виде иностранная фирма, а остальные 95 должны быть собраны непосредственно в Индии с участием частных компаний. Стоимость предстоящей сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.
В ближайшее время правительство определит зарубежного производителя. Российская Федерация уже предложила вертолеты Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями. Свои изделия также предложили компания Bell Helicopter (США), европейский концерн Airbus и другие производители.
По данным ресурса, вопрос с закупкой 24 противолодочных вертолетов уже решен в пользу США. ВМС Индии намерены использовать для борьбы с подводными лодками американские многоцелевые MH-60R. Они должны заменить вертолеты Sea King, отслужившие на флоте около 30 лет. Стоимость данного контракта составит порядка $1,8 млрд.
- Использованы фотографии:
- bmpd.livejournal.com / ВМС США
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