Минобороны начало строительство новой базы ПВО в российской Арктике

Россия начала строительство новой базы ПВО, прикрывающей российскую Арктику. В якутском порту Тикси прошла закладка военного городка для военных и служащих соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, сообщили в пресс-службе флота.Согласно сообщению, В церемонии закладки принял участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который помог установить первую сваю современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО СФ. Новый городок будет состоять из 11 объектов, таких как: общежитие для военнослужащих, административный корпус, дизельная электростанция, хранилища воды и топлива, столовая, гаража и других, соединенных между собой крытыми переходами. Строительство планируется завершить в течении полугода.Ранее, в 2017 году, командование Северного флота заявляло, что в 2018 году в составе флота будет сформирована новая дивизия ПВО, призванная защищать воздушное пространство над русским Севером.Северный флот — межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, с задачей защиты национальных интересов России на арктическом направлении и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности, самый «молодой» из всех военных флотов России.