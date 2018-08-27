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Минобороны начало строительство новой базы ПВО в российской Арктике

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Россия начала строительство новой базы ПВО, прикрывающей российскую Арктику. В якутском порту Тикси прошла закладка военного городка для военных и служащих соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, сообщили в пресс-службе флота.

Минобороны начало строительство новой базы ПВО в российской Арктике


Согласно сообщению, В церемонии закладки принял участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который помог установить первую сваю современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО СФ. Новый городок будет состоять из 11 объектов, таких как: общежитие для военнослужащих, административный корпус, дизельная электростанция, хранилища воды и топлива, столовая, гаража и других, соединенных между собой крытыми переходами. Строительство планируется завершить в течении полугода.


Ранее, в 2017 году, командование Северного флота заявляло, что в 2018 году в составе флота будет сформирована новая дивизия ПВО, призванная защищать воздушное пространство над русским Севером.

Северный флот — межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, с задачей защиты национальных интересов России на арктическом направлении и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности, самый «молодой» из всех военных флотов России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Сегодня, 17:12
    +5
    За Арктику серьезно взялись наши военные..,Северный морской путь будут охранять, ну и ресурсы там грандиозные .! На это денегжалеть не стоит ,потомки нам спасибо скажут ,как и мы своим предкам спасибо говорим (хотя много территорий разбазарили и просто так сдали)
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 17:20
      +4
      За "обладание" Арктикой сильно пихаются локтями соседи, так что нужно как можно быстрее нарастить в регионе военный потенциал, дабы неповадно было.
    2. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 18:25
      0
      Северный морской путь будут охранять, ну и ресурсы там грандиозные .!

      Полноте! То, что нашарили в Арктике, не стоит рядом с нефтью и газом. Посмотрите, какая там суета началась хоть с одной грани - ВПК РФ. Сколько всего в арктическом исполнении предъявлено за последний год...
  2. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 17:14
    +4
    Новое это хорошо!!! жаль не посмотришь, что там с нашими старыми казармами сейчас происходит.... развалилось всё наверное уже... а в Тикси-3 еще и стройбат стоял...
  3. dzzen Офлайн
    dzzen Сегодня, 17:49
    0
    Эту базу должны были построить согласно госконтракта в 2016, а они только сейчас первую сваю забили.
  4. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 18:00
    +2
    Для прикрытия Регионов Крайнего Севера нашей страны придется восстановить и аэродромы. У нас на контроле только в Мурманской области было 38 аэродромов, сейчас только 2. А вообще на Севере было в авиации ВВС СССР около 150 аэродромов. Все были в очень хорошем состоянии. Благодаря меченому и алкашу потеряли их, будем восстанавливать,