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Коломенский завод представил новый судовой дизель

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Коломенский завод (входит в «Трансмашхолдинг») представил на форуме «Армия-2018» макет судового дизельного двигателя 16СД500, сообщает ресурс Mil.Press FlotProm.



По словам гендиректора завода Евгения Вожакина, сегодня предприятие реализует программу модернизации производства. Объем вложений составил около 15 млрд. рублей. Через пару лет будет создан практически новый завод по производству среднеоборотных дизелей, добавил он.


Представляя двигатель 6СД500 на базе установки типа Д-500, гендиректор отметил, что данный агрегат более мощный и экологически чистый, чем существующие образцы. Работы по его созданию ведутся в соответствии с целевой госпрограммой «Национальная технологическая база».

Он сообщил, что новый дизель «разработан и практически собран». В настоящее время предприятие готовится к ресурсным испытаниям. Вожакин подчеркнул, что завод готов наладить серийное производство Д500 и тем самым удовлетворить потребности в оснащении российских надводных и подводных кораблей.

Гендиректор также отметил, что предприятие продолжает работу по локализации узлов дизеля, взаимодействуя с российскими подрядчиками. По его словам, на форуме «Армия» есть возможность подыскать исполнителей, причем высокого класса.

Кроме того, он анонсировал возвращение завода на рынок постгарантийного обслуживания «в рамках жизненного цикла изделий».

По данным производителя, дизели типа Д500 являются четырехтактными комбинированными двигателями внутреннего сгорания размерностью ЧН26,5/31 с V-образным расположением цилиндров (12, 16, 20) с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Они предназначены для кораблей, тепловозов, электростанций (в том числе АЭС). В зависимости от количества цилиндров Д500 способны работать в диапазоне от 2650 до 7352 кВт, то есть от 3,6 тыс. до 10 тыс. л.с. При этом в настоящее время в РФ не производят дизели, мощность которых превышает 6 тыс. л.с.
Использованы фотографии:
Андрей Сергеев / Мil.Press FlotProm
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12 комментариев
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  1. astepanov Онлайн
    astepanov Сегодня, 17:28
    +6
    В добрый путь. Дай бог, чтобы не липа.
    1. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 17:40
      -1
      когда германия отказала нашим в дизелях? В 14г. А вот уже представили макет. Строят новый завод,а что будет со старыми площадями? Снесут?
      1. donavi49 Офлайн
        donavi49 Сегодня, 17:52
        +1
        Д500 разрабатывают еще с 2005. Вначале в широкой кооперации с иностранными партнерами - также много ОКР было отдано западным двигателистам. Поэтому дизелек должен быть хороший.

        Он уже в прототипе и предсерийных изделиях - если говорить о стержне семейства, тепловзнике.


        Но там реально весомый % иностранной составляющей (интелектуальной или реальной, например даже чугунки - параллельно работающая группа турбокомпрессоров АВВ).
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 18:02
          0
          Цитата: donavi49
          Он уже в прототипе и предсерийных изделиях - если говорить о стержне семейства, тепловзнике.


          Опять тепловозный движок? Опять в первую очередь пойдёт большой и денежный заказ РЖД, а от единичных заказов флота с их жёсткими ТЗ завод будет отмахиваться, кормя завтраками? Проходили же уже это с 16Д49.
  2. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 17:36
    +2
    Эээх, эти дизеля нужны были еще вчера...
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 17:41
      +5
      Цитата: Город нашенский
      ...Эээх, эти дизеля нужны были еще вчера...

      Лучше поздно, чем никогда.
      1. barclay Офлайн
        barclay Сегодня, 17:49
        +4
        И вчера, и сегодня, и завтра. Так что все нормально. Новость радует.
    2. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 17:53
      +1
      РЖД может получит в 19 первые изделия. Флот 20+. Это новый дизель, но его с 2005 года разрабатывают.
  3. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 17:51
    0
    Дай Бог, чтобы с ним не повторилась история 16Д49.
    Кстати, а это судовой или корабельный дизель? К ним же абсолютно разные требования: судовой должен долго и упорно молотить в наивыгоднейшем режиме, обеспечивая судну постоянную скорость, а корабельный - надёжно работать в режиме переменных ходов, вибраций и ударных нагрузок.
    1. GELEZNII_KAPUT Онлайн
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Alexey RA
      Дай Бог, чтобы с ним не повторилась история 16Д49.
      Кстати, а это судовой или корабельный дизель? К ним же абсолютно разные требования: судовой должен долго и упорно молотить в наивыгоднейшем режиме, обеспечивая судну постоянную скорость, а корабельный - надёжно работать в режиме переменных ходов, вибраций и ударных нагрузок.

      Если он тепловозный, то должен быть заточен под генератор, а там пофиг, судно, корабль или тепловоз! bully
  4. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:18
    0
    Как раз заняли нашу нишу ,наша контора должна была выпускать Wartsila vasa 32.Помогли нашему производству перестроиться,"партнеры" !
  5. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 18:22
    0
    т.е. пока его нет, но все дружно хлопаем в ладошки?