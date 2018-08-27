Коломенский завод представил новый судовой дизель
Коломенский завод (входит в «Трансмашхолдинг») представил на форуме «Армия-2018» макет судового дизельного двигателя 16СД500, сообщает ресурс Mil.Press FlotProm.
По словам гендиректора завода Евгения Вожакина, сегодня предприятие реализует программу модернизации производства. Объем вложений составил около 15 млрд. рублей. Через пару лет будет создан практически новый завод по производству среднеоборотных дизелей, добавил он.
Представляя двигатель 6СД500 на базе установки типа Д-500, гендиректор отметил, что данный агрегат более мощный и экологически чистый, чем существующие образцы. Работы по его созданию ведутся в соответствии с целевой госпрограммой «Национальная технологическая база».
Он сообщил, что новый дизель «разработан и практически собран». В настоящее время предприятие готовится к ресурсным испытаниям. Вожакин подчеркнул, что завод готов наладить серийное производство Д500 и тем самым удовлетворить потребности в оснащении российских надводных и подводных кораблей.
Гендиректор также отметил, что предприятие продолжает работу по локализации узлов дизеля, взаимодействуя с российскими подрядчиками. По его словам, на форуме «Армия» есть возможность подыскать исполнителей, причем высокого класса.
Кроме того, он анонсировал возвращение завода на рынок постгарантийного обслуживания «в рамках жизненного цикла изделий».
По данным производителя, дизели типа Д500 являются четырехтактными комбинированными двигателями внутреннего сгорания размерностью ЧН26,5/31 с V-образным расположением цилиндров (12, 16, 20) с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Они предназначены для кораблей, тепловозов, электростанций (в том числе АЭС). В зависимости от количества цилиндров Д500 способны работать в диапазоне от 2650 до 7352 кВт, то есть от 3,6 тыс. до 10 тыс. л.с. При этом в настоящее время в РФ не производят дизели, мощность которых превышает 6 тыс. л.с.
По словам гендиректора завода Евгения Вожакина, сегодня предприятие реализует программу модернизации производства. Объем вложений составил около 15 млрд. рублей. Через пару лет будет создан практически новый завод по производству среднеоборотных дизелей, добавил он.
Представляя двигатель 6СД500 на базе установки типа Д-500, гендиректор отметил, что данный агрегат более мощный и экологически чистый, чем существующие образцы. Работы по его созданию ведутся в соответствии с целевой госпрограммой «Национальная технологическая база».
Он сообщил, что новый дизель «разработан и практически собран». В настоящее время предприятие готовится к ресурсным испытаниям. Вожакин подчеркнул, что завод готов наладить серийное производство Д500 и тем самым удовлетворить потребности в оснащении российских надводных и подводных кораблей.
Гендиректор также отметил, что предприятие продолжает работу по локализации узлов дизеля, взаимодействуя с российскими подрядчиками. По его словам, на форуме «Армия» есть возможность подыскать исполнителей, причем высокого класса.
Кроме того, он анонсировал возвращение завода на рынок постгарантийного обслуживания «в рамках жизненного цикла изделий».
По данным производителя, дизели типа Д500 являются четырехтактными комбинированными двигателями внутреннего сгорания размерностью ЧН26,5/31 с V-образным расположением цилиндров (12, 16, 20) с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Они предназначены для кораблей, тепловозов, электростанций (в том числе АЭС). В зависимости от количества цилиндров Д500 способны работать в диапазоне от 2650 до 7352 кВт, то есть от 3,6 тыс. до 10 тыс. л.с. При этом в настоящее время в РФ не производят дизели, мощность которых превышает 6 тыс. л.с.
- Использованы фотографии:
- Андрей Сергеев / Мil.Press FlotProm
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