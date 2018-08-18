Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 18.08.18 - 24.08.18 от военкора "Маг"

На этой неделе количество обстрелов резко снизилось, ВСУ обстреляли ДНР 34 раза, а ЛНР 11 раз.Думаю было б еще ниже, если б не события накануне Дня Независимости Украины, когда в районе Желобок (ЛНР) и Майорска (ДНР), были осуществлены ДРГ ВСУ попытки перехода через линию фронта. Также всю неделю было жарко на юге ДНР, в районе Коминтерново. Возможно, там также были попытки ВСУ продвинуться, но данных об этом нет.19 августа, вечером в 503-м батальоне 36-й бригады морской пехоты произошла массовая драка между выходцами из восточных и западных областей Украины. В результате драки травмы различной степени тяжести получили восемнадцать боевиков. Одному из них потребовалась срочная медицинская помощь, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Командование бригады скрывает факт массовой драки и пытается списать травму матроса Губчука Д.М. на удар головой об землю в результате личной неосторожности.23 августа, рано утром, юго-восточнее Майорска (ДНР) диверсионная группа противника в составе 12 человек, пыталась перейти линию фронта. Нашими военнослужащими ДРГ была своевременно обнаружена, но огонь по ней сразу не стали открывать, к тому же в начале, не была известна ее численность.Подпустив поближе, по ДРГ ВСУ был открыт огонь из легкого вооружения. Противник вызвал помощь, для срочной эвакуации, так как почти сразу, их стали поддерживать несколько БМП. Нашими военнослужащими по технике также был открыт огонь из гранатометов.В результате короткого боя, ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными. Также повреждена одна БМП.23 августа, в 6 утра, в районе н.п. Желобок (ЛНР) противник предпринял попытку захвата новых позиций. Благодаря умелым действиям военнослужащих НМ ЛНР враг был отброшен на ранее занимаемые им позиции. По подтвержденной информации, данную провокацию совершили бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», который входит в состав 53-й бригады ВСУ.В результате не удавшейся атаки, 24-й ошб «Айдар» потерял 5 убитыми и 7 ранеными.24 августа, ночью нашими подразделениями были подавлены огневые точки противника из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.Данных о потерях противника нет. С нашей стороны погибло двое военнослужащих НМ ДНР.За последние 10 дней, по данным нашей разведки, в 36-й бригаде морской пехоты, 128-й горно-штурмовой бригаде, 28-й, 92-й, 72-й механизированных, 56-й и 58-й мотопехотной бригадах, занимающих позиции напротив нашей Республики, в общей сложности по различным причинам скончалось 64 военных.48 солдат появилось вследствие отравления некачественным алкоголем, 4 солдата передозировка наркотическими веществами, 3 солдата сердечнососудистые заболевания, 5 солдат дорожно-транспортные происшествия (4 из них - в состоянии алкогольного опьянения), 4 солдата в результате неуставных взаимоотношений.Наиболее сложная ситуация сложилась в 56-й мотопехотной бригаде, руководимой военным преступником Ивановым, где умерших за 10 дней 24 военнослужащих.Продолжает фиксироваться размещение техники и личного состава ВСУ в населенных пунктах в нарушении линий отвода.По данным разведки в Красногоровке внутри дворов по улицам Ивана Франко и Леси Украинки расположены подразделения 2-го мехбата 28-й мехбригады с бронетехникой, 11 единиц из которой танки.Также, Миссией ОБСЕ подтвержден освещенный нами ранее факт о размещение техники 2 батальона 24-й механизированной бригады внутри жилых кварталов в н.п. Жованка вблизи н.п. Зайцево.Получены сведения о прибытии в зону ответственности 36-й бригады морской пехоты в районе н.п. Бердянское группы из 50 вооруженных людей, экипированных, как говорится, по последнему слову техники. Находящийся у них багаж специфичен и позволяет говорить об их специализации - это снайпера. Прибывших сопровождал лично комбриг 36-й бригады военный преступник Гнатов. В контакт ни с кем они не вступают и расселены отдельно.Украинская сторона продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в районах н.п. Новотошковское, Старый Айдар, Трехизбенка, Троицкое, отмечено местонахождение до 4 единиц гаубиц Д-30, 3 единиц 120-мм минометов, 2 автомобилей «УРАЛ» с боеприпасами.Кроме того, в район н.п. Лоскутовка отмечено прибытие 10 единиц танков Т-64.В местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных отчетах Миссии ОБСЕ. По их сведениям в местах хранения у ВСУ отсутствует:- 5 единиц РСЗО БМ-21 «Град»;- 4 единицы буксируемых гаубиц «Мста-Б»;- 6 единиц самоходных гаубиц «Акация»;- 10 единиц танков Т-64 и Т-72.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу был зафиксирован 1 обстрел со стороны ВСУ.Территория ЛНР была обстреляна так же 1 раз.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 1 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 11 раз, погибло двое военнослужащих НМ ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию ДНР 6 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.ВСУ обстреляли ДНР 34 раза, погибло двое военнослужащих НМ ДНР.По районам пятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил более 30 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел свыше 150 выстрелов из различных видов гранатометов, а также активно применял вооружение БМП и стрелковое оружие.За указанный период, в результате обстрелов населенных пунктов Старомихайловка, Гольмовский, Коминтерново и Верхнеторецкое Нижнее повреждено двадцать четыре домостроения.ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз.Всего по территории Республики было выпущено 120 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Желобок, Пришиб, Донецкий, Красный Яр, Памятник «Князю Игорю».